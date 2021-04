Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Im Laufe des Jahres 2016 begannen CIA-Direktor John Brennan und FBI-Direktor James Comey zusammen mit der korrupten Partei der Demokraten, Russiagate zu inszenieren, um Trump daran zu hindern, das Risiko eines Atomkriegs durch eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland zu verringern. Präsident Trump versuchte, einen Neuen Kalten Krieg im Keim zu ersticken, aber das war nicht im Interesse der Macht und des Profits des Militär-/Sicherheitskomplexes, der die „russische Bedrohung“ als Daseinsberechtigung dringend braucht.

Stephen Cohen, ich selbst und einige andere drückten ihre Besorgnis darüber aus, dass die Spannungen zwischen den beiden Atommächten auf gefährlichere Höhen getrieben wurden, als es sie jemals während des Kalten Krieges im 20Jahrhundert war. Viele Websites schlossen sich der Entlarvung der inszenierten Russiagate-Fabrikation an.

Um diese Stimmen zu diskreditieren, erschien plötzlich eine neue Website, PropOrNot, mit einer Liste von 200 „russischen Agenten/Dummköpfen“. Diejenigen von uns, die rote Fahnen über Russiagate und die Verschärfung der Spannungen erhoben hatten, waren auf der Liste. Die Washington Post verlieh der Anschuldigung Glaubwürdigkeit, indem sie über den PropOrNot-Vorwurf berichtete, dass diejenigen, die von einer feindlichen Politik gegenüber Russland abwichen, „Putin-Agenten“ seien.

Eine Reihe der fälschlich beschuldigten Websites wurden eingeschüchtert und gaben die Wahrheit auf. CounterPunch ging sogar noch weiter. Es ließ seine besten und prägnantesten Schreiber fallen – Leute wie Mike Whitney und Diana Johnstone. CounterPunch, das einst eine Sammlung meiner Essays gesammelt, veröffentlicht und als Buch vermarktet hatte, entdeckte plötzlich, dass es Fiktion den Fakten vorzog. Andere Webseiten, die alle meine Kolumnen religiös reproduziert hatten, wurden nun selektiv, welche Teile der offiziellen Erzählung sie auf ihren Seiten untersuchen lassen wollten. Das war vielleicht der Anfang der Bewegung, alle, die das Narrativ in Frage stellen, zu entplattformen.

Die Bedrohung der Wahrheitsverkünder wurde nun durch die neueste Executive Order des Wahldieb Joe Biden erhöht, die einen „nationalen Notstand“ erklärt, um „mit der russischen Bedrohung umzugehen.“ Pepe Escobar berichtet, dass Bidens Anordnung jeden Amerikaner dafür öffnet, beschuldigt zu werden, ein russischer Agent zu sein, der die Sicherheit der USA untergräbt. „Ein Unterparagraph (C), der ‚Handlungen oder Politiken, die demokratische Prozesse oder Institutionen in den Vereinigten Staaten oder im Ausland untergraben‘ beschreibt, ist vage genug, um jeden Journalismus zu eliminieren, der Russlands Positionen in internationalen Angelegenheiten unterstützt.“

„Unterstützt die Position Russlands“ beinhaltet eine objektive Beschreibung und unparteiische Analyse der russischen Politik. Der entscheidende Punkt ist, dass Bidens Executive Order faktisch jeden, der objektiv über die politischen Positionen Russlands berichtet, als potenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten einstuft.

Wenn wir ehrlich sind, werden wir zugeben, dass wir den vollständigen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten erlebt haben. Die Wahrheit ist in den Medien, Schulsystemen und Universitäten verboten, wenn sie im Widerspruch zu den elitären Agenden steht, die von den offiziellen Erzählungen bedient werden. Der erste Verfassungszusatz ist tot und begraben. Die Redefreiheit ist für die offiziellen Narrative reserviert, wie „systemischer Rassismus“ und „russische Bedrohung.“ Diejenigen, die ihr verfassungsmäßiges Recht ausüben, finden sich de-platformed oder gefeuert.

Um zu verstehen, wie der Sieg der Propaganda über die Wahrheit die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Armageddon erhöht, betrachten Sie den Unterschied zwischen dem Kalten Krieg des 20Jahrhunderts. Und des 21Jahrhunderts.

Im ursprünglichen Kalten Krieg arbeiteten sowohl die sowjetische als auch die amerikanische Führung daran, die Spannungen zu entschärfen. Es wurden Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle und zum Anti-Ballistik-Raketen-Abkommen getroffen. Es gab regelmäßige Treffen oder Gipfeltreffen zwischen amerikanischen und sowjetischen Führern. Der diplomatische Anstand wurde gewahrt. Es gab Vereinbarungen, die es jeder Seite erlaubten, die Einhaltung des Abkommens durch die andere Seite zu überprüfen.

Dieser Prozess begann mit Präsident John F. Kennedy und dem sowjetischen Ersten Sekretär Chruschtschow. Er setzte sich unter Präsident Reagan und, mehr oder weniger, unter Präsident George H. W. Bush fort. Er endete mit dem Clinton-Regime und ist seitdem bergab gegangen. Präsident Trump hatte die Absicht, die gefährlichen Spannungen abzubauen, aber es wurde ihm nicht gestattet. In der Tat war seine Absicht für das Establishment Anlass genug, ihn aus dem Amt zu jagen. 2020 war ein Putsch, keine Wahl.

Im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts unterschieden sich die Einschätzungen der russischen Experten hinsichtlich der Bedrohung, und ihre Differenzen wurden öffentlich gemacht. Unterschiedliche Einschätzungen wurden debattiert. Andersdenkende wurden nicht als russische Agenten dämonisiert. Heute ist es für amerikanische Russlandexperten ein Karriereschub, russophob zu sein. Im 20. Jahrhundert waren die New York Times und die Washington Post auf der Seite der Friedensbemühungen. Heute sind sie Teil des Propagandaministeriums der neokonservativen Kriegstreiber.

Die alarmierende Schlussfolgerung ist, dass die US-Regierung seit der Clinton-Regierung konsequent daran gearbeitet hat, die Beziehungen zu Russland zu verschlechtern – bis hin zur öffentlichen Dämonisierung des russischen Präsidenten und der Abwürgung einer objektiven Debatte in den USA. Dies ist die perfekte Grundlage für einen Krieg.

Die ganze Zeit über haben unbekümmerte Amerikaner Regierungen gewählt, die sukzessive die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Vernichtung erhöht haben, während sie die Bedenken Andersdenkender zum Schweigen gebracht haben. Wie ich am 17. März berichtete: „In den Vereinigten Staaten ist die Russlandforschung zur Propaganda verkommen. Kürzlich schlugen zwei Mitglieder der Denkfabrik Atlantic Council, Emma Ashford und Matthew Burrows, vor, dass die amerikanische Außenpolitik von einer weniger feindseligen Haltung gegenüber Russland profitieren könnte. Sofort denunzierten 22 Mitglieder des Think Tanks den Artikel von Ashford und Burrows.“

Heute zieht es selbst in republikanischen und konservativen Kreisen missbilligende Blicke auf sich, wenn man Putins Dämonisierung in Frage stellt (dasselbe gilt für China und den Iran). Das US-Establishment hat es geschafft, objektive Analysen als „pro-russisch“ (oder pro-chinesisch oder pro-iranisch) abzustempeln. Das bedeutet, dass eine objektive Sicht auf die Beziehungen zwischen den USA und Russland für die US-Politiker tabu ist.

Die „russische Bedrohung“ ist ein weiterer Schwindel, einer, der die Welt zerstören wird.