Ohrenbetäubendes Schweigen in den Medien: „1 Million Menschen“ marschieren bei Freiheitsmarsch in London

Am vergangenen Samstag versammelten sich über eine Million Menschen in London, um für Freiheit zu demonstrieren. In den Mainstream-Medien herrschte ein ohrenbetäubendes Schweigen. Die wenigen Medienberichte über die Massendemonstration sprachen von „höchstens 10.000“ Demonstranten.

Marianna Spring von der BBC twitterte, dass „mehrere tausend Anti-Lockdown-Demonstranten“ durch London zogen. Sie fügte hinzu, dass es sich hauptsächlich um Leute handele, die „an Internet-Verschwörungen glauben“. Ihr Kollege Mike Wendling sagte, es seien „höchstens 5.000 bis 10.000“ Demonstranten mitgelaufen, die „keine normalen Menschen“ seien, so seine Meinung.

Die Videos unten zeigen, wie viele Menschen auf den Beinen waren.

„Schauen Sie sich an, wie viele Menschen an dem Anti-Lockdown-Protest in London teilgenommen haben. Die überwiegende Mehrheit arbeitet hart und lehnt Corona nicht ab, ist aber sehr verzweifelt über die Kollateralschäden, die der Autoritarismus verursacht hat“, sagt der freie Schriftsteller James Melville.

Why aren’t the mainstream media giving the anti-lockdown protest march in London any significant overage? Oxford Street has hundreds of thousands of people marching. It’s enormous.#londonprotest pic.twitter.com/h7Cimc3BrX — James Melville 🌸 (@JamesMelville) April 24, 2021

Absolutely enormous crowds on the anti-lockdown protest march in London. These are normal folk who are concerned about their jobs, livelihoods, freedoms and protesting for a return to normality and an end to authoritarianism.#londonprotestpic.twitter.com/dENo0e6x2g — James Melville 🌸 (@JamesMelville) April 24, 2021

Die Journalistin und Radiomoderatorin Bev Turner schrieb am Tag des Marsches: „London. Heute. Vielleicht eine Million Menschen, die friedlich protestieren, wütend, ausgegrenzt und besorgt. Und kein einziges Wort darüber in den Nachrichten.“

London. Today. Possibly a million people protesting peacefully for choice, who feel silenced, angry, marginalised and worried.

And not a single mention on The News at Ten… 💔 pic.twitter.com/aLzV7ooRTM — Bev Turner 🌸 (@beverleyturner) April 24, 2021

Die TV-Moderatorin Tonia Bruxton war ebenfalls verärgert: „Kein Wort darüber im Fernsehen oder in den Mainstream-Medien. Der Journalismus ist tot. Wir werden die Wahrheit verbreiten.“