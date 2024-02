Deutschlands Rolle als bevorzugter „Lead From Behind“-Partner der USA in der EU wird nach der russischen Einnahme von Awdejewka an Bedeutung gewinnen. Dies wird in Form einer Verbindung des „militärischen Schengen“ mit dem wiederbelebten Weimarer Dreieck geschehen, um den Aufbau der „Festung Europa“ zu beschleunigen.

Russland eroberte die ukrainische Festungsstadt Awdejewka nach einem langen Kampf, der mit einem chaotischen Rückzug Kiews und der Aufgabe seiner verwundeten Truppen endete. Dies geschah, während sich die westliche Elite am Wochenende in Deutschland zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz traf, um ihre nächsten Schritte in diesem Stellvertreterkrieg zu planen. Trotz der neuen Sicherheitspakte, die die Ukraine mit Deutschland und Frankreich geschlossen hat, ist keine nennenswerte finanzielle oder militärische Hilfe zu erwarten.

Wie bereits Anfang des Monats in der Analyse des jüngsten Biden-Scholz-Gipfels in Washington dargelegt, liegt der Fokus des Westens vielmehr auf der langfristigen Eindämmung Russlands in Europa über die Grenzen der ehemaligen Sowjetrepublik hinaus. Zu diesem Zweck wird die Rolle Deutschlands als bevorzugter „Lead From Behind“-Partner der USA in der EU in Form einer Verknüpfung des „militärischen Schengen“ mit dem wiederbelebten Weimarer Dreieck weiter an Bedeutung gewinnen, um den Aufbau der „Festung Europa“ zu beschleunigen.

In den drei vorangegangenen, verlinkten Analysen werden diese Konzepte und ihr Verhältnis zueinander näher erläutert, doch kann zusammengefasst werden, dass Deutschland die weitgehende Unterordnung Polens nutzt, um nach fast acht Jahrzehnten Unterbrechung auf den lange verlorenen Pfad der Supermacht zurückzukehren. Der Grund dafür, dass sich die Aufmerksamkeit des Westens auf die Beschleunigung dieser geostrategischen Verschiebung richten wird, anstatt sich nach Awdejewka an seinen Stellvertreterkrieg gegen Russland um die Ukraine zu klammern, ist, dass es sich bei letzterem inzwischen um eine aussichtslose Angelegenheit handelt.

Russland hat den von Generalsekretär Stoltenberg vor fast genau einem Jahr ausgerufenen „logistischen Wettlauf“/“Zermürbungskrieg“ mit der NATO bereits gewonnen, wie das Scheitern der Gegenoffensive und die anschließende Umkehr der Konfliktdynamik zeigen, die die Ukraine nun wieder in die Defensive gedrängt hat. Der Nachfolger des ehemaligen Oberbefehlshabers Zaluzhny, Syrsky, hat dies letzte Woche vor dem katastrophalen Rückzug aus Awdejewka, das als letzte große Festung Kiews im Donbass gilt, ausdrücklich zugegeben.

Damit sind die Weichen für eine bevorstehende russische Offensive gestellt, die im besten Fall aus Moskauer Sicht und im schlimmsten Fall aus westlicher Sicht den Rest der Region überrollen könnte. Das soll nicht heißen, dass es tatsächlich dazu kommen wird, denn der sogenannte „Nebel des Krieges“ macht es unmöglich, die volle Verteidigungsfähigkeit der Ukraine hinter der Kontaktlinie (LOC) genau zu erkennen, aber der Westen ist nicht ohne Grund in Panik, und Zelensky hat beschlossen, ihm die Schuld an seiner jüngsten Niederlage zu geben.

Er beschwerte sich, dass ein sogenannter „künstlicher Mangel an Waffen“ dafür verantwortlich sei, und bezog sich damit auf die Pattsituation im Kongress über mehr Hilfe für die Ukraine, der Biden zugestimmt hatte, um seine politischen Gegner unter Druck zu setzen. Nawalnys unerwarteter Tod am Freitag wurde von den antirussischen Falken genutzt, um zu fordern, dass das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf des Senats zur Finanzierung des Stellvertreterkrieges bei seiner nächsten Sitzung Ende des Monats verabschieden solle.

Es ist zwar möglich, dass sie auf die Reserven zurückgreifen, die sie für ihre nationalen Sicherheitsbedürfnisse zurückgelegt haben, und ihre Vasallen zwingen, dasselbe zu tun, aber Tatsache ist, dass das Scheitern der Gegenoffensive trotz der weitaus größeren Hilfe, die Kiew bisher erhalten hat, darauf hindeutet, dass dies keinen Unterschied machen wird. Was auch immer geschickt würde, es würde nur dazu dienen, die LOC so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und einen russischen Durchbruch zu verhindern, um die Pattsituation aufrechtzuerhalten, die Zaluzhny als erster im Herbst zugegeben hatte.

Um ehrlich zu sein, war diese Beschreibung ungenau, denn die LOC bewegt sich allmählich weiter nach Westen, und das Tempo könnte sich nach der russischen Einnahme von Awdejewka beschleunigen. Präsident Putin hat bereits signalisiert, dass er nicht aufhören wird, bis seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien mit militärischen oder diplomatischen Mitteln erfüllt sind, nachdem er kürzlich bedauert hatte, den Beginn der Sonderoperation nicht früher angeordnet zu haben und am Sonntag nach dem Fall der ukrainischen Festungsstadt erklärte, dass der Sieg für Russland „eine Frage von Leben und Tod“ sei.

Es bleibt unklar, wann und unter welchen Bedingungen der Konflikt enden wird, aber die Zeichen stehen auf Sturm und es ist klar, dass Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien auf die eine oder andere Weise erfüllt werden, weshalb der Westen nach Stoltenbergs eigenen Worten nun eine jahrzehntelange „Konfrontation“ mit Russland plant. Hierin liegt die Bedeutung der geostrategischen Verschiebung, die in dieser Analyse bereits im Hinblick auf die Rolle Deutschlands als wichtigster „Lead From Behind“-Partner der USA bei der Eindämmung Russlands in Europa festgestellt wurde.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die kontinentalen NATO-Übungen „Steadfast Defender 2024“ – die größten seit dem Ende des alten Kalten Krieges – darauf abzielen, die partielle Umsetzung des „militärischen Schengen-Abkommens“ zwischen Deutschland, Polen und den Niederlanden zu optimieren, dem Frankreich wahrscheinlich bald beitreten wird. Die baltischen Staaten werden sich wahrscheinlich ebenfalls beteiligen, da sie Unterstützung beim Aufbau ihrer sogenannten „baltischen Verteidigungslinie“ benötigen, die sich bis in die Arktis erstrecken könnte, wenn Finnland, wie erwartet, ebenfalls beitritt.

Das wiederbelebte Weimarer Dreieck kommt ins Spiel, weil Deutschland die Unterstützung Frankreichs braucht, da Berlin realistischerweise nicht alles alleine machen kann, was wiederum die militärische Unterordnung Polens unter seinen westlichen Nachbarn durch den oben erwähnten Logistikpakt zwischen beiden Ländern erforderlich macht. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit nimmt somit ein militärischer Korridor Gestalt an, der von Frankreich über Dänemark und Schweden (letzteres ist NATO-Kandidat und wird wahrscheinlich dem neuen „Schengen“ beitreten) bis nach Estland und Finnland führen könnte.

Die russische Eroberung von Awdejewka wird daher in ganz Europa ein Echo finden und die Umsetzung dieser langfristigen Eindämmungspläne beschleunigen, da der Stellvertreterkrieg der NATO gegen die Ukraine nach dem Fall der letzten befestigten Stadt dieser ehemaligen Sowjetrepublik offensichtlich verloren ist. Es ist diese geostrategische Dynamik, der Beobachter mehr Aufmerksamkeit schenken sollten als allem anderen, denn die Wiederbelebung des lange verlorenen deutschen Großmachtstrebens ist eine Entwicklung von globaler Bedeutung.