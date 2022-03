Die russische Strategie in der Ukraine – Die Weltordnung hat sich geändert und das nur in zweite Wochen.

Patrick Armstrong

Die Ohnmacht der EU und der NATO ist jedem klar (nun gut, nicht jedem auf CNN, im US-Kongress oder in den Machtzentralen des Westens). Aber sie sind nicht die ganze Welt. In dieser Hinsicht empfehle ich, Riad zu im Blich zu behalten – Abdul Aziz war sehr gut darin, zu erkennen, woher der Wind weht, und man kann davon ausgehen, dass seine Nachkommen das auch sein werden.

Die 97 Kampfflugzeuge, oder wie viel es auch immer waren, die aufgeregt angekündigt wurden, kommen offensichtlich nicht. Die Flugverbotszone kann nicht „ausgerufen“ werden. Die Tschetschenen haben viele MANPADs abgeholt, die die NATO geliefert hat. Alles, was die NATO-Unterstützung dir bringt, ist Zerstörung, wenn du den Krieg kämpfst, in den sie dich hineingezogen hat, und eine ganz besondere Weihnachtskarte, wenn du besiegt und ruiniert bist.

Wir erleben den Zusammenbruch des Triumphalismus der Zeit nach dem Kalten Krieg, des „Endes der Geschichte“, des „Unilateralismus“ und all der anderen Dinge. Die Realität beißt, und sie beißt kräftig zu. Man muss sich nur die Parade der Talking Heads und „Experten“ von CNN ansehen, die darüber spekulieren, wie verrückt Putin ist: Sie verstehen es nicht, also muss er verrückt sein. Für den Westen ist es, wie immer, vorbei. Die Verwirrung, der Schwachsinn, die Prahlerei, die Hysterie, die Verbote: Der Westen hat nichts mehr zu bieten. Russischen Wodka in die Toilette schütten, einen Sänger und einen Regisseur feuern, den Namen eines Getränks oder eines Salats ändern, Katzen oder Bäume verbieten, einen russischen Plutokraten sanktionieren und seine Jacht stehlen, ein blau-gelbes T-Shirt tragen. Erbärmlich. Und gestatten Sie unter keinen Umständen, dass ein russischer Sender die Schafe mit „Desinformation“ verführt. Genau wie in der UdSSR, nur noch dümmer. Und wer hätte gedacht, dass es noch dümmer geht?

Beim Judo geht es darum, zu täuschen und die Stärke des Gegners gegen ihn einzusetzen. Putin, der Judoka, hat den Westen mit Judo in den Selbstmord getrieben. Legt euer Geld in unsere Banken, und wir können es konfiszieren; legt euer Vermögen in unser Territorium, und wir können es stehlen; benutzt unser Geld, und wir können es annullieren; legt eure Jacht in unseren Hafen, und wir können sie plündern; legt euer Gold in unseren Tresor, und wir können es uns schnappen. Das ist eine Lektion, die in der ganzen Welt Widerhall finden wird. Eine nackte Veranschaulichung, dass die „regelbasierte internationale Ordnung“ einfach bedeutet, dass wir die Regeln machen und euch befehlen, sie zu befolgen. In zwei oder drei Wochen wird jeder auf der Welt, der auf der potenziellen Abschussliste des Westens steht, sein Vermögen aus der Reichweite des Westens gebracht haben. Xi wird sich ein kleines Lächeln erlauben.

Was die westlichen Sanktionen gegen Russland betrifft, so gibt es meiner Meinung nach eine ganz einfache Antwort: Letzte Woche kosteten 1000 Kubikmeter Gas 1000 Dollar, heute sind es mehr als doppelt so viel. Nächste Woche wird es sicher nicht billiger sein. Das Gleiche gilt für Aluminium, Kali und Titan. Russische Fluggesellschaften leasen ihre Flugzeuge; was nun? Russische Raketenmotoren. Was die Menschen im Westen nicht verstehen, ist, dass der Rubel die Währung ist, die die Russen innerhalb des Landes verwenden, aber der Preis für Öl und Gas ist die russische Währung außerhalb des Landes. Ich bin verblüfft über diese Dummheit: Sie schneiden sich selbst die Kehle durch und zerstören ihre eigene Wirtschaft.

Russland lehnt sich zurück und lacht.

Die Weltordnung hat sich geändert. Zweite Woche.