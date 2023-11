Die Säuglingssterblichkeitsrate in den USA stieg im letzten Jahr um 3 % – der größte Anstieg in zwei Jahrzehnten

so die Centers for Disease Control and Prevention.

cbsnews.com berichtet:

Weiße und indigene amerikanische Säuglinge, Jungen und Babys, die in der 37. Schwangerschaftswoche oder früher geboren wurden, verzeichneten signifikante Anstiege der Sterberate. Der Bericht des CDC, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, wies auch größere Zunahmen bei zwei der Hauptursachen für Säuglingstode – mütterliche Komplikationen und bakterielle Meningitis – auf.

„Es ist auf jeden Fall besorgniserregend, da es in die entgegengesetzte Richtung geht, in die es bisher gegangen ist“, sagte Marie Thoma, eine Forscherin der University of Maryland, die sich mit mütterlicher und Säuglingssterblichkeit befasst.

Dr. Eric Eichenwald, ein in Philadelphia ansässiger Neonatologe, nannte die neuen Daten „beunruhigend“, sagte jedoch, dass Experten zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren können, warum eine Statistik, die normalerweise seit Jahrzehnten sinkt, im Jahr 2022 stark angestiegen ist.

RSV- und Grippeinfektionen stiegen im letzten Herbst nach zwei Jahren Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen wieder an und füllten die pädiatrischen Notaufnahmen im ganzen Land. „Das könnte einen Teil davon erklären“, sagte Eichenwald, der den Ausschuss der American Academy of Pediatrics leitet, der Richtlinien für die medizinische Versorgung von Neugeborenen verfasst.

Die Säuglingssterblichkeit ist das Maß dafür, wie viele Babys sterben, bevor sie ihr erstes Lebensjahr erreichen. Da die Anzahl der in den USA geborenen Babys von Jahr zu Jahr variiert, berechnen Forscher Raten, um die Säuglingssterblichkeit im Laufe der Zeit besser vergleichen zu können. Die Säuglingssterblichkeitsrate in den USA war schlechter als in anderen wohlhabenden Ländern, was Experten auf Armut, unzureichende pränatale Versorgung und andere Möglichkeiten zurückgeführt haben. Aber selbst in den USA verbesserte sich die Rate im Allgemeinen aufgrund medizinischer Fortschritte und Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit allmählich.

Die nationale Rate stieg 2022 auf 5,6 Säuglingstode pro 1.000 Lebendgeburten, gegenüber 5,44 pro 1.000 im Vorjahr, so der neue Bericht.

Der Anstieg mag gering erscheinen, aber es handelt sich um den ersten statistisch signifikanten Anstieg der Rate seit dem Anstieg zwischen 2001 und 2002, sagte Danielle Ely, die leitende Autorin des CDC-Berichts. Sie sagte auch, die Forscher könnten nicht feststellen, ob der Anstieg im Jahr 2022 ein einmaliger statistischer Ausreißer oder der Beginn eines länger anhaltenden Trends sei.

Das CDC gab an, dass vorläufige Daten darauf hinweisen, dass der Anstieg weitergeht, wobei die Quartalsraten im ersten Quartal 2023 höher waren als im gleichen Zeitraum 2022.

Insgesamt sank die Sterberate in den USA im Jahr 2022 um 5 % – ein allgemeiner Rückgang, der auf den nachlassenden Einfluss der COVID-19-Pandemie, insbesondere auf Menschen ab 65 Jahren, zurückzuführen ist. Auch die mütterlichen Todesfälle in den USA gingen im letzten Jahr zurück.

In mehr als 30 Bundesstaaten stieg die Säuglingssterblichkeitsrate im Jahr 2022 leicht an, aber vier wiesen statistisch signifikante Anstiege auf – Georgia, Iowa, Missouri und Texas.

In Zahlen ausgedrückt, überstiegen die Säuglingstode in den USA im Jahr 2022 auf 20.500 – 610 mehr als im Vorjahr und das landesweit. Georgia verzeichnete 116 mehr Säuglingstode als im Vorjahr, und Texas hatte 251 mehr.

„Ely sagte, es scheint, dass einige Bundesstaaten einen größeren Einfluss auf die (nationale) Rate haben könnten, und fügte hinzu, dass kleinere Anstiege anderswo ebenfalls Auswirkungen haben – und es schwer zu sagen ist, welche Orte, Politiken oder anderen Faktoren genau hinter der nationalen Statistik stehen.“