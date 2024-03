Kim Dotcom

Die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen durch die Nazis verloren. Die Sowjetunion leistete den bei Weitem größten Beitrag der alliierten Streitkräfte zum Sieg über Hitler und gewährte schließlich die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland und zog über 350.000 Soldaten ab.

Deutschland und der Westen brachen ihr Versprechen, die NATO im Gegenzug für die Wiedervereinigung nicht nach Osten auszudehnen, und dennoch lieferte Russland Energie zu einem Preisnachlass von 40 % an Deutschland, wodurch die deutsche Industrie florieren konnte.

Ich schäme mich, dass Deutschland heute ein Feind Russlands ist. Wir haben nichts getan, um den US-Putsch in der Ukraine 2014 zu verhindern. Wir haben es nicht geschafft, das Minsker Abkommen durchzusetzen, obwohl wir Initiator und Vermittler waren.

Die Bundesregierung unterstützt den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland und liefert Waffen, mit denen Russen getötet werden. Wir haben versucht, die russische Wirtschaft mit beispiellosen Sanktionen zu zerstören. Die deutsche Regierung lügt, der Krieg sei nicht provoziert worden, und lässt die Propaganda des Pentagons ununterbrochen in den deutschen Medien laufen.

Wie konnten wir unsere moralischen Standards so weit senken? Wo ist unsere Scham darüber, dass wir im Zweiten Weltkrieg so viel Zerstörung angerichtet haben? Wo bleibt unsere Dankbarkeit gegenüber Russland für die Wiedervereinigung unseres Landes und die Stärkung unserer Wirtschaft durch billige Energie? Warum ist Deutschland ein Komplize des bösen US-Imperiums, das seit dem Zweiten Weltkrieg über 20 Millionen Menschen in 37 Staaten getötet hat?

Unsere Generäle planen, die russische Infrastruktur mit deutschen Raketen anzugreifen, und unser Militär schickt Waffen nach Israel und leistet Beihilfe zum Völkermord in Gaza. Wie können Sie es wagen, Olaf Scholz? Sie sind eine Schande für jeden anständigen Deutschen. Die große Mehrheit hat genug von Ihrer destruktiven Regierung. Schauen Sie sich Ihre peinlichen Zustimmungswerte an. Treten Sie JETZT zurück, bevor Sie noch mehr Schaden in Deutschland anrichten.