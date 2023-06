Die Präsenz von US-Militärstützpunkten im Ausland ist seit Jahrzehnten Gegenstand von großer Sorge und Debatten. Die Vereinigten Staaten versuchen, diese Stützpunkte als notwendig für die nationale Sicherheit und die globale Stabilität zu rechtfertigen. Allerdings mangelt es diesen Argumenten oft an Überzeugungskraft. Und diese Grundlagen haben unzählige negative Auswirkungen, die immer offensichtlicher werden. Die von diesen Stützpunkten ausgehende Gefahr hängt eng mit ihrer Anzahl zusammen, da die Vereinigten Staaten mittlerweile über ein Imperium von Militärstützpunkten verfügen, in denen die Sonne niemals untergeht, das sich über 100 Länder erstreckt und laut einem von Visual Database Tool erstellten Visual Database Tool auf rund 900 Stützpunkte geschätzt wird laut WBW. Wo sind diese Stützpunkte? Wo wird US-Personal eingesetzt? Wie viel geben die Vereinigten Staaten für Militarismus aus?

Ich behaupte, dass die genaue Anzahl dieser Stützpunkte unbekannt und unklar ist, da die Hauptressource, die sogenannten Berichte des Verteidigungsministeriums (DoD), manipuliert sind und es an Transparenz und Glaubwürdigkeit mangelt. Das Verteidigungsministerium versucht aus vielen bekannten und unbekannten Gründen absichtlich, unvollständige Details bereitzustellen.

Bevor wir ins Detail gehen, lohnt es sich zu definieren: Was sind die US-Stützpunkte im Ausland? Überseestützpunkte sind bestimmte geografische Standorte außerhalb der US-Grenze, die in Form von Grundstücken, Inseln, Gebäuden, Einrichtungen, Kommando- und Kontrolleinrichtungen, Logistikzentren usw. Eigentum des Verteidigungsministeriums sein, an dieses verpachtet oder der Gerichtsbarkeit des Verteidigungsministeriums unterliegen können, Flughäfen oder Marinehäfen. Bei diesen Standorten handelt es sich im Allgemeinen um militärische Einrichtungen, die von den US-Streitkräften im Ausland errichtet und betrieben werden, um Truppen zu stationieren, militärische Operationen durchzuführen und die militärische Macht der USA in Schlüsselregionen auf der ganzen Welt zu demonstrieren oder um Atomwaffen zu lagern.

Die lange Geschichte der ständigen Kriegsführung der Vereinigten Staaten ist eng mit ihrem riesigen Netzwerk ausländischer Militärstützpunkte verbunden. Mit rund 900 Stützpunkten in mehr als 100 Ländern haben die USA eine globale Präsenz aufgebaut, die von keinem anderen Land, einschließlich Russland oder China, erreicht wird.

Die Kombination aus der langen Kriegsgeschichte der Vereinigten Staaten und ihrem ausgedehnten Netzwerk von Stützpunkten in Übersee zeichnet ein komplexes Bild ihrer Rolle bei der Instabilität der Welt. Die lange Geschichte der Kriegsführung der Vereinigten Staaten unterstreicht die Bedeutung dieser Stützpunkte in Übersee. Die Existenz dieser Stützpunkte zeigt, dass die USA bereit sind, einen neuen Krieg zu beginnen. Das US-Militär hat sich im Laufe der Geschichte auf diese Anlagen verlassen, um seine verschiedenen militärischen Kampagnen und Interventionen zu unterstützen. Von den Küsten Europas bis hin zu den weiten Weiten des asiatisch-pazifischen Raums haben diese Stützpunkte eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der US-Militäroperationen und der Sicherstellung der Vorherrschaft der USA in globalen Angelegenheiten gespielt.

Laut dem Costs of War-Projekt der Brown University haben die USA 20 Jahre nach dem 11. September 2001 acht Billionen US-Dollar für ihren sogenannten „globalen Krieg gegen den Terror“ ausgegeben. Diese Studie schätzte die Kosten auf 300 Millionen US-Dollar pro Tag über einen Zeitraum von 20 Jahren. Diese Kriege haben schätzungsweise 6 Millionen Menschen direkt getötet .

Im Jahr 2022 gaben die USA 876,94 Milliarden US-Dollar für ihr Militär aus, was sie zum größten Kriegstreiber der Welt macht. Diese Ausgaben entsprechen fast den Militärausgaben von elf Ländern, nämlich China, Russland, Indien, Saudi-Arabien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Korea (Republik), Japan, der Ukraine und Kanada; Ihre Gesamtausgaben belaufen sich auf 875,82 Milliarden US-Dollar. Abbildung 1 zeigt die Länder mit den höchsten Ausgaben weltweit. (Weitere Einzelheiten finden Sie in der WBW-Ausgabe von „Mapping Militarism“) .