Es entsteht eine multipolare Welt

Eine neue Weltordnung ist offensichtlich in vollem Gange, denn die BRICS-Staaten und die Länder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) bieten reichlich Alternativen zum hegemonialen kollektiven Westen.

Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt – für immer. Dies ist eines der berühmtesten Zitate aus George Orwells 1949 erschienenem Roman Neunzehnhundertvierundachtzig. Die Worte stammen von O’Brien, dem Großinquisitor des totalitären Regimes in Orwells Roman. Ich glaube nicht, dass in jüngster Zeit ein anderer Autor mehr zitiert wurde als George Orwell und seine Romane 1984 und Animal Farm (dazu kommen noch die Zitate von Aldous Huxley in Brave, new world).

Wenn wir uns ein wenig mehr mit dem Thema der globalen Dominanz der USA seit dem Fall der Berliner Mauer befassen, stellt sich die verwirrende Frage, wie es den USA gelungen ist, die globale Hegemonie so lange und in so unmerklichen Formen zu etablieren? Im Nachhinein betrachtet hat sich eine überwältigende Anzahl von Nationen und/oder Ländern auf eine gemütliche Lösung zurückgezogen, um die USA (Hegemonie) mit offenen Armen zu empfangen. Die Art und Weise, wie die USA es geschafft haben, ihre Vorherrschaft unmerklich zu verbreiten, geschieht über alle Arten von kulturellem, erzieherischem, wirtschaftlichem, finanziellem und politischem Einfluss der USA, der durch die Risse und Bruchlinien jeder gesellschaftlichen Struktur sickert. Sie wenden immer dieselben Mechanismen an, dieselben Taktiken, dieselben Strategien, die sie endlos wiederholen und die leicht zu „lesen“ und zu „durchschauen“ sind, wenn sie nur oft genug wiederholt werden. Wenn man die Täter hinter den Kulissen fragt, wie es möglich ist, dass sie bei ihren bunten Revolutionen und Regimewechseln immer dieselben Taktiken anwenden, antworten sie mit abweisender Frivolität: „Weil es funktioniert. Warum etwas ändern, wenn es jedes Mal funktioniert?

Auf die Frage, warum der globale Westen hartnäckig auf militärischen Lösungen für die andauernde Krise in der Ukraine beharrt, neigen einige Kommentatoren zu der Annahme, dass dies wahrscheinlich daran liegt, dass ihre Hegemoniepolitik und ihre ständige Kriegstreiberei allmählich abklingen. Die Politik der imperialen Dominanz und des US-Monopols wird langsam unhaltbar. Die Verbündeten der USA diesseits des Atlantiks haben dem globalen Sheriff bis 2003 und der offenen und entschlossenen Weigerung Deutschlands und Frankreichs, sich der bevorstehenden Irak-Invasion anzuschließen, zumeist unerschütterlich die Treue gehalten und ihm blind gehorcht. Bei dieser Gelegenheit haben die Länder, die die mächtigsten Säulen der EU bilden, dem Hegemon seine selbstgerechte Arroganz gegenüber dem illegalen Interventionismus abgesprochen. Dieser historische Moment kann als Sprungbrett für die Schaffung einer multipolaren Welt im neuen Jahrtausend betrachtet werden, doch hat er der Unipolarität kein Ende gesetzt. Die USA verhielten sich weiterhin so wie zuvor. Sie mischten sich weiter in die inneren Angelegenheiten einer überwältigenden Zahl von Ländern ein, setzten ihre Besetzung Afghanistans fort, und zwar ganz offensichtlich in Verbindung mit den farbigen Revolutionen und dem „arabischen Frühling“ aller Art, und das alles im Rahmen der unaufhaltsamen NATO-Erweiterung.

Dann kam das Jahr 2018 und ein kritischer Moment, als Wladimir Putin verkündete, dass Russland Hyperschallwaffen produziere, was bedeutete, dass Russland die USA zum ersten Mal überholte. Russland erlangte in dieser Hinsicht einen strategischen Vorteil. Das könnte das Ende der Unipolarität, wie wir sie kennen, gewesen sein, doch die USA tun sich nach wie vor schwer, ihr bevorstehendes Ende zuzugeben.

Rückblickend betrachtet gab es in der Geschichte eine Vielzahl brutaler Kriege und den Untergang von Imperien aufgrund ihrer Dekadenz und ihres Verfalls in einer bestimmten Gesellschaft oder Zivilisation. Erinnern wir uns an einen russischen Denker, Nikolai Danilevsky, von Beruf Biologe, der eine organische Sicht der Welt vertrat. Menschliche Zivilisationen waren seiner Ansicht nach organische Wesen, die geboren wurden, heranreiften und starben. Keine davon könne als „Ende der Geschichte“ bezeichnet werden. In seinem berühmtesten Werk mit dem Titel Russland und Europa stellte er die These auf, dass Russland und Westeuropa völlig unterschiedliche „kulturhistorische Typen“ seien. Verschiedene kulturgeschichtliche Typen entwickelten sich auf ihre eigene Art und Weise. Im Gegensatz zu Theorien der kulturellen Konvergenz verglich er die Welt mit einem Stadtplatz, von dem aus sich verschiedene Straßen (d. h. verschiedene Zivilisationen) in verschiedene Richtungen bewegten. Jeder kulturgeschichtliche Typus sei von Natur aus verschieden, und folglich mache es keinen Sinn zu versuchen, ihn zu zwingen, sich entlang des Weges eines anderen zu entwickeln. Auch Oswald Spengler vertrat eine Weltanschauung, die auf dem zyklischen Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen beruhte, wobei er argumentierte, dass eine Kultur auf dem Boden einer definierbaren Landschaft erblüht und stirbt, wenn sie alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hat.

Heute scheinen die Dinge ganz anders zu liegen, denn es gibt zwei Atommächte mit einem enormen Potenzial zur Zerstörung der Welt. Die Weltmacht, die sich auf einem steilen Abwärtstrend befindet, ist in ihrem vernichtenden Potenzial, die Welt in Stücke zu reißen, drastisch gefährlicher. Die Situation scheint viel gefährlicher zu sein als je zuvor, denn die USA sind nur allzu bereit, sich mit China in die Thycidid-Falle zu begeben.

In Wirklichkeit ist eine neue Weltordnung in vollem Gange, denn die BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) bieten reichlich Alternativen zum hegemonialen kollektiven Westen. Die Silhouette der multipolaren Welt hat sich längst herausgebildet und wird mit der Zeit immer konkretere Formen annehmen. Dem Westen ist es nicht gelungen, einen größeren Vormarsch in den Fernen Osten und den Globalen Süden zu unternehmen, wenn wir Japan und Südkorea aus der Gleichung ausschließen.

Man muss sich nur einmal eine Fülle von ausgefeilten Äußerungen von Sergej Lawrow über die auf dem Vormarsch befindliche multipolare Welt vor Augen führen, die er bisher gemacht hat:

Leider wollen unsere amerikanischen Kollegen immer noch nur Politik diktieren und Ultimaten stellen, sie wollen die Perspektiven der anderen Zentren der Weltpolitik nicht hören.

Die USA weigern sich, „die Realität der entstehenden multipolaren Welt anzuerkennen“.

Russland und China werden in der gegenwärtigen, ernsten Phase der Geschichte der internationalen Beziehungen zu einer multipolaren, gerechten Weltordnung übergehen.

Wir befinden uns in einer sehr ernsten Phase in der Geschichte der internationalen Beziehungen. Ich bin davon überzeugt, dass die internationale Lage in dieser Phase deutlich klarer werden wird und wir uns gemeinsam mit Ihnen und anderen Gleichgesinnten auf eine multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung zubewegen werden.

Einige westliche Kommentatoren argumentieren, dass Russland eine weitere Isolierung droht, weil „alle“ „demokratischen“ Länder seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine eine Lawine von Sanktionen gegen das Land losgetreten und es in der UN-Vollversammlung öffentlich verurteilt haben. All jene Länder, die dazu neigen, sich willkürlich das Abzeichen „demokratisch“ zuzulegen, behaupten meist fälschlicherweise, dass Russland von den Ländern unterstützt wird, die keine liberale Demokratie in ihren autokratischen Regimen kennen. Leider wird die Verbreitung dieser unbegründeten Mythen größtenteils der Propaganda der westlichen Medien zugeschrieben.

In erster Linie beruht diese Behauptung auf einer fehlerhaften Logik. Die Zahl der Länder, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, beläuft sich auf etwa 30, und die Zahl der Länder, die in der UN-Vollversammlung abgestimmt haben, beträgt 140, von denen 110 Länder nicht vorhaben, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und sie wollen auch keinen Druck auf Russland ausüben. Wenn wir eine einfache Rechnung aufstellen, leben 6,5 Milliarden Menschen in den Ländern, die keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben und dies auch nicht vorhaben. Selbst diese laufenden kolossalen Veränderungen führen offensichtlich dazu, dass sich die Welt in zwei Pole teilt, wobei der andere 6,5 Milliarden Menschen umfasst, was, wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, faktisch die ganze Welt ohne den kollektiven Westen ist.

Die kolossalen Veränderungen haben sich bereits global vollzogen. Die bisherige offene wirtschaftliche Zusammenarbeit hat sich zu einer regionalen und internationalen geopolitischen Zusammenarbeit zwischen den BRICS, der SOZ und darüber hinaus entwickelt. Diese Länder entwickeln die Zusammenarbeit mit Russland und natürlich China weiter.

Um auf die westlichen (fehlerhaften) Ansichten über die Welt zurückzukommen, die in willkürlich zugewiesene Demokratien einerseits und willkürlich geächtete Autokratien andererseits aufgeteilt ist, so sind die Ursprünge dieser fehlerhaften Ansichten sicherlich auf die westliche Vorherrschaft und den Kolonialismus zurückzuführen. Diese koloniale Weltsicht spiegelt sich in den Worten von Josep Borrell und seiner ziemlich arrogant-unbeholfenen Metapher „die EU als Garten und der Rest der Welt als Dschungel“ wider. Keine noch so gute Entschuldigung wird diesem unglücklichen, nicht gewählten Bürokraten aus Brüssel mit seinen unbeholfenen „Witzeleien“ in seinem überwältigend rassistischen Diskurs helfen.

Offensichtlich handelt es sich um eine enorme Anstrengung, die Welt mit einer künstlichen Teilung zu „ersticken“, eine Anstrengung des „Krieges mit allen Waffen“ gegen die Schaffung einer multipolaren Welt im brutalsten Machiavelli-Stil, allerdings im „Outfit“ des 21. Und ja, nicht zu vergessen, das drohende Verhängnis der USA, die sich in eine weitere Thycidides-Falle mit China verwickeln.

Sollte das „undemokratische“ Europa mit seinen völlig unbedachten Handlungen seinen monumentalen Markt in China sowie die reichlich vorhandenen und erschwinglichen russischen Ressourcen verlieren, und mit der Aussicht, dass viele Unternehmen in die USA abwandern, um dort bessere Weiden zu finden, die von Bidens „Build Back Better“-Anreizen angelockt werden, wird sich Borrells Garten in eine karge Einöde verwandeln, anstatt hundert Blumen erblühen zu lassen.