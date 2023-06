Behörde muss sich Bedrohungen und Chancen stellen und gleichzeitig die Nutzer im Metaverse überwachen: RAND

*DHS – Department of Homeland Security, U.S. Department of Homeland Security

Für das DHS stellt das Metaversum eine neue Umgebung für Massenüberwachung, Datensammlung und die Beeinflussung von Narrativen dar: Perspektive

Das US-Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) sollte bei der Überwachung von Nutzeraktivitäten im Metaversum mit potenziellen Bedrohungen und Chancen rechnen, so ein aktueller RAND-Perspektivbericht.

In Anbetracht der Tatsache, dass „viele der Dinge, die in der physischen Welt passieren, auch in einem Metaverse passieren könnten“, hat sich RAND daran gemacht, die potenziellen Bedrohungen und Chancen zu untersuchen, denen das DHS bei der Überwachung der Nutzeraktivitäten im Metaverse begegnen könnte.

„Während sich das DHS mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzt, die sich aus der Überwachung und Analyse der Nutzeraktivitäten in Metaversen ergeben, sollte es eine rechtliche und ethische Überprüfung der gesammelten Informationen und deren Verwaltung vornehmen.“ RAND Corporation

Laut dem Bericht „The Metaverse and Homeland Security: Opportunities and Risks of Persistent Virtual Environments„

„Zu den Chancen gehören Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Bereitschaft und Ausbildung“ sowie die Möglichkeit für das DHS, mögliche Bedrohungen zu überwachen und Beweise zu sammeln, um die Vereinigten Staaten zu sichern.

Dem Bericht zufolge gibt es im Metaverse:

„Das DHS könnte es als nützlich erachten, den [öffentlichen] Diskurs zu beobachten, um aufkommende Themen zu identifizieren, die sich auf den Wertewandel beziehen, wie etwa das gestiegene Interesse an Vielfalt und Integration, oder um tatsächliche Bedrohungen zu erkennen, wie etwa jene, die von weißen nationalistischen Organisationen ausgehen“.

Neben der Identifizierung von „aufkommenden Themen“ kann das DHS laut den Autoren das Metaverse nutzen, um die Öffentlichkeit mit Sicherheitsinformationen zu versorgen.

Beispielsweise könnte das Metaverse „eine Umgebung bieten, in der das DHS und andere Organisationen mit einem Interesse an Sicherheit und Schutz die Menschen auf konstruktive Weise einbinden können. Dies könnte in Form von erweiterten Versionen der Kampagne ‚Wenn du etwas siehst, sag etwas‘ geschehen.„

Andere Metaversal-Möglichkeiten sind DHS-Rekrutierungskampagnen, die Durchführung von Trainingsübungen für DHS-Agenten und die Vorbereitung auf Naturkatastrophen.

„Das DHS wird besonders darauf achten müssen, wie sich der Einsatz von Metaversen oder die Reaktion auf neue Herausforderungen auf die bürgerlichen Freiheiten auswirkt, insbesondere auf die Privatsphäre und die Redefreiheit.“ RAND corporation

Zu den potenziellen Bedrohungen für das DHS im Metaverse „gehören Fehlinformationen und Desinformationen, Missbrauch, organisierte Gewalt, Bedrohungen der Cybersicherheit sowie eine Reihe von ethischen und Gerechtigkeitsfragen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des DHS im Metaverse„.

Da viele Interaktionen und Unterhaltungen in einem Metaverse sprachbasiert und nicht schriftlich erfolgen, ähnlich wie bei der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, heißt es im RAND-Bericht, „dass es für das DHS und sogar für Metaverse-Plattformen selbst schwieriger sein könnte, die Verbreitung falscher und irreführender Informationen zu verfolgen und die wichtigsten Urheber und Verbreiter von Inhalten zu identifizieren„.

Auch hier sehen wir die Interessen des DHS im Metaversum in Bezug auf Überwachung, Datenerfassung und Beeinflussung von Narrativen.

Zu den weiteren wahrgenommenen Bedrohungen des Metaversums gehören Deepfakes, Missbrauch, Belästigung und die Anwerbung von Terroristen.

Der RAND-Bericht schlägt vor, dass das DHS bei all der Überwachung und Kontrolle der Nutzeraktivitäten einen genauen Blick auf die ethischen Implikationen wie Datenschutz, Redefreiheit und bürgerliche Freiheiten wirft.

In dem Bericht heißt es: „Während das DHS sich mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzt, die sich aus der Überwachung und Analyse der Nutzeraktivitäten in Metaversen ergeben, sollte es rechtlich und ethisch überprüfen, welche Informationen gesammelt werden und wie sie verwaltet werden.

„Bei diesen und anderen Aktivitäten wird das DHS besonders darauf achten müssen, wie seine Nutzung von Metaversen oder seine Reaktion auf neue Herausforderungen die bürgerlichen Freiheiten, insbesondere die Auswirkungen auf die Privatsphäre und die Meinungsfreiheit, beeinflussen wird.“

In Anbetracht der potenziellen Bedrohungen, Möglichkeiten und ethischen Aspekte empfehlen die RAND-Autoren, dass das DHS Folgendes tun sollte:

Verstehen der Technologie, der Möglichkeiten und der Herausforderungen : Das DHS kann das Metaversum weiter analysieren und dabei genau darauf achten, wie sich die relevanten Technologien entwickeln und genutzt werden, damit es in der Lage ist, Chancen zu erkennen, um seinen Auftrag voranzubringen, und gleichzeitig Risikoanalysen durchzuführen, um potenzielle Schäden zu identifizieren.

: Bewertung der Fähigkeiten, Strategien und Rollen des DHS : Mit einem besseren Verständnis des Metaversums kann das DHS bestimmen, wie es sich darin engagieren kann, um Chancen zu nutzen und auf Bedrohungen zu reagieren. Die Abteilung kann bestimmen, welche Fähigkeiten sie benötigt, einschließlich spezifischer Metaverse-Technologien, wie Simulationswerkzeuge, Arbeitskräfte und Personal oder neue hilfreiche Richtlinien oder Befugnisse.

: Vertrauen und Partnerschaften aufbauen : Das DHS sollte mit Unternehmen des Privatsektors zusammenarbeiten, um deren Pläne für die Entwicklung des Metaversums zu verstehen, und das DHS kann mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, um die Interoperabilität zu fördern, die es dem DHS erleichtert, mit SLTTs [staatlichen, lokalen, regionalen und territorialen Regierungen] und anderen operativen Partnern zusammenzuarbeiten.

Das DHS konzentriert sich auf Aufgaben, die mit seinen sechs Kernaufgaben übereinstimmen, und nach der Zuordnung der DHS-Aufgaben zu den Merkmalen des Metaversums stellten die RAND-Autoren fest, dass fast alle Merkmale auf die meisten der sechs Aufgaben zutreffen.

Zu den Aufgaben des DHS gehören:

Bekämpfung von Terrorismus und Bedrohungen der inneren Sicherheit.

Sicherung der US-Grenzen und -Anflüge .

. Schutz des Cyberspace und kritischer Infrastrukturen .

. Bewahrung und Aufrechterhaltung des Wohlstands und der wirtschaftlichen Sicherheit der Nation .

. Stärkung der Abwehrbereitschaft und Widerstandsfähigkeit .

. Förderung der DHS-Mitarbeiter und Stärkung der Abteilung.

Der Bericht wurde zum Teil vom DHS über die RAND Homeland Security Research Division (HSRD) finanziert, die das Homeland Security Operational Analysis Center (HSOAC) betreibt, das von RAND im Auftrag des Department of Homeland Security betrieben wird.