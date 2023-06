Propaganda schränkt die freie Meinungsäußerung stärker ein als die Zensur: Notizen vom Rande der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Das größte Hindernis für die Meinungsfreiheit ist der Glaube der Menschen, dass sie sie haben. Nicht Zensur. Nicht die Weigerung, kritischen Stimmen eine Plattform zu bieten. Nicht der Krieg gegen den Journalismus. Es ist die Tatsache, dass die meisten Menschen durch Propaganda dazu gebracht werden, das zu sagen, was die Mächtigen von ihnen hören wollen, und dass sie es nicht wissen.

Was unser Dilemma historisch so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass wir unter einem Imperium leben, das sich in großem Umfang der post-Bernays-Wissenschaft der massenhaften psychologischen Manipulation bedient, um seinen Untertanen vorzugaukeln, dass sie frei denken, sprechen und Informationen sammeln. Auf diese Weise unterdrücken unsere Herrscher jede Revolution, lange bevor sie beginnt, und zwar nicht, indem sie das Leben der Menschen verbessern, auch nicht durch gewaltsame Unterdrückung, sondern indem sie die Menschen so manipulieren, dass sie glauben, es gäbe nichts, wogegen sie sich auflehnen müssten, weil sie keine Herrscher hätten und bereits frei seien.

In unserer Zivilisation denken, sprechen, informieren, arbeiten, kaufen, bewegen und wählen die meisten Menschen genau so, wie unsere Herrscher es wollen, weil diese massenhaften psychologischen Konditionierungssysteme auferlegt wurden, um das menschliche Verhalten auf das Imperium auszurichten. Wir sind darauf trainiert, zu glauben, dass wir frei sind, während wir uns genau so verhalten, wie unsere Herrscher es von uns erwarten, und dass wir auf andere Nationen herabschauen und den Kopf darüber schütteln, wie unfrei ihre Menschen sind.

Was der durchschnittliche Mainstream-Parteigänger wirklich meint, wenn er sagt, er wolle „Meinungsfreiheit“, ist, dass er in der Lage sein will, die der Macht dienenden Narrative wiederzukäuen, die ihm von den Mächtigen in den Kopf gesetzt wurden. Das ist keine freie Rede, sondern eine zutiefst versklavte Rede. Aber sie können das nicht sehen. Absichtlich.

Dieses Problem kann einfach dadurch gelöst werden, dass wir auf jede erdenkliche Weise darauf aufmerksam machen. Manipulation funktioniert nur, wenn man nicht weiß, dass sie stattfindet. Wenn man also die Aufmerksamkeit darauf lenkt und beschreibt, wie sie auf so viele Arten wie möglich stattfindet, können die Menschen anfangen, sie zu durchschauen.

❖

Wenn der Kulturkampf für Sie wie ein Psyop aussieht, dann ist er das auch. Ich habe gesehen, wie einige Leute ihn als „Ablenkung“ bezeichnet haben – und natürlich dient es den Mächtigen, alle über Themen diskutieren zu lassen, die die Mächtigen in keiner Weise bedrohen -, aber eigentlich geht er viel weiter als das. Die imperiale Propagandamaschinerie nutzt Kulturkriegs-Keilthemen, um uns in die politischen Mainstream-Fraktionen zu treiben wie ein Hirte seine Schäferhunde, damit wir immer zu uneins sind, um etwas zu erreichen, und um die Echokammern zu verstärken, die der Propaganda dienen.

Sie werden mich nie davon überzeugen können, dass es ein organisches Phänomen ist, dass sich die Bevölkerung immer in zwei gleich große, gegensätzliche politische Fraktionen aufspaltet, was sie immer in eine Sackgasse führt, in der sie nicht in der Lage ist, etwas zu erreichen, und zwar immer so, dass die Reichen und Mächtigen davon profitieren.

You'll never convince me it's an organic phenomenon that the population always splits itself into two equal oppositional political factions which always leaves them in a deadlock unable to get anything done, and it always deadlocks in a way that benefits the rich and powerful. — Caitlin Johnstone (@caitoz) April 4, 2023

Das Einkeilen in den Kulturkampf ist ein wichtiger Teil der Art und Weise, wie sie die Menschen in das ideologische Trichtersystem treiben, über das ich in letzter Zeit gesprochen habe und das die überwältigende Mehrheit der politisch engagierten Menschen dazu bringt, im Einklang mit dem Imperium zu denken, zu sprechen und zu wählen. So viele Menschen wie möglich werden in zwei gleich große Mainstream-Fraktionen getrieben, die beide jede sinnvolle Veränderung verhindern und den Interessen der Mächtigen dienen. Jeder, der sich nicht in eine dieser beiden Fraktionen einordnen lässt, wird stattdessen in falsche „populistische“ Fraktionen getrieben, die ihn schließlich wieder in die Mainstream-Fraktionen einpferchen. Die wenigen politisch engagierten Menschen, die sich keiner dieser Gruppen zuordnen lassen, sind zahlenmäßig so klein, dass sie einfach an den Rand gedrängt werden können und ihnen jede größere Plattform verwehrt wird, von der aus sie ihre Ideen verbreiten können, und die „Demokratie“ erledigt den Rest, denn die Mehrheit unterstützt den Status quo.

Sie interessieren sich für den Schutz der Rechte von Transsexuellen? Sie werden hier in diese Mainstream-Fraktion getrieben. Trans-Menschen machen Ihnen Angst? Sie werden in die Mainstream-Fraktion dort drüben getrieben. Auf diese Weise werden die Menschen in politische Parteien gedrängt, die dem Imperium dienen sollen.

Wenn man es schafft, jemanden, der dem Militarismus und dem Imperium kritisch gegenübersteht, in den Kulturkampf zu ziehen, fangen sie plötzlich an, absurde Dinge zu glauben, wie , dass der Widerstand gegen die „Woke-Agenda“ genauso wichtig ist wie der Widerstand gegen den Krieg, oder dass die Wahl von Ron DeSantis ein verheerender Schlag für den Tiefen Staat wäre. Anstatt sich auf das ruchlose Verhalten des US-Imperiums zu konzentrieren und die gesamte Mainstream-Politik kritisch zu betrachten, konzentriert sich diese Person nun auf Dylan Mulvaney und wird jeden Mainstream-Politiker unterstützen, der sagt, dass Target aufhören muss, während des Pride-Monats Regenbogen-Schnürsenkel zu verkaufen.

Man sieht, wie die Menschen immer wieder in die beiden politischen Mainstream-Parteien getrieben werden, mit diesem Zeug, das sie Tag für Tag einhämmern, um so die Machtstruktur zu stärken, die die Parteien, die diese Fraktionen vertreten, unterstützen sollen. Sie tun das, weil es funktioniert.

Das bedeutet nicht, dass die durch die Kulturkampf-Psyop aufgeworfenen Fragen unwichtig sind, es bedeutet nur, dass es eine Psyop ist. Es ist etwas, das die Mächtigen zu ihrem Vorteil ausnutzen, und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und unsere politische Energie und Aufmerksamkeit entsprechend ausrichten.

❖

Die Tatsache, dass US-Präsidenten immer mörderische Monster sind, unabhängig von Partei oder Programm, wird weniger seltsam und rätselhaft, wenn man aufhört, die Vereinigten Staaten als guten oder neutralen Akteur auf der Weltbühne zu betrachten, und sie als Zentrum eines Imperiums erkennt, das mit menschlichem Blut angeheizt wird.

Deswegen ignoriere ich die US-Präsidentschaftswahlen heutzutage einfach, außer um darauf hinzuweisen, was für ein Schwindel sie sind. Viele wohlmeinende Menschen hegen immer noch die Hoffnung, dass die USA durch den richtigen Präsidenten gesund gemacht werden können, aber jeder, der das tun würde, wird niemals in die Nähe des Präsidentenamtes kommen.

Das Funktionieren eines weltumspannenden Imperiums ist zu wichtig, als dass man es in die Hände der Wähler legen könnte. Solange diejenigen, die von diesem Imperium profitieren, in der Lage sind, dies zu verhindern, wird nichts geschehen, was das Funktionieren des Imperiums beeinträchtigen könnte. Es hängt einfach zu viel Macht davon ab.

❖

Es ist so zerstörerisch und entwürdigend, wie die Produkte der Mainstream-Kultur (Filme, Shows, Musik usw.) nicht danach produziert werden, wie erbaulich, transformativ und abenteuerlich sie sein können, sondern danach, wie viel Geld sie einbringen können. Die Künste, die in unserer Gesellschaft am meisten Anklang finden, sind nicht diejenigen, die uns zu den höheren Aspekten unseres Wesens aufrufen und uns ermutigen, die Grenzen der menschlichen Erfahrung und des menschlichen Potenzials zu erforschen, sondern diejenigen, die einen schnellen Ego-Hit liefern und das Gehirn mit schnell belohnenden Neurochemikalien vollpumpen.

Das ist schon seit Generationen so, und die Menschen kennen nur das. Die Tatsache, dass alles auf diese Weise eingegrenzt ist, nimmt der Bevölkerung jegliche Nahrung für Geist und Herz, und sie engt den Spielraum der Künstler in Bezug auf ihre Vorstellungen von dem, was möglich ist und was sich lohnt, ein. Es hat die Grenzen dessen, was Künstler zu erforschen bereit waren, um Größenordnungen verkleinert, und es hat zu einer Mainstream-Kultur geführt, die oberflächlich, machtorientiert und von oben bis unten uninspiriert ist.

Die Menschheit würde ganz anders aussehen und die Welt wäre ein viel besserer Ort, wenn dies nicht all die Jahre geschehen wäre. Die kapitalistische Kultur ist Gehirngift.

❖

Eines Tages werden die Führer der umweltzerstörerischen Unternehmen für ihre Verbrechen gegen unseren Planeten vor Gericht gestellt werden, und ihre Verteidigung, dass sie es getan haben, um Gewinne für ihre Aktionäre zu erzielen, wird genauso behandelt werden wie die von Kriegsverbrechern, die sagen, sie hätten nur Befehle befolgt.