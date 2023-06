Wissenschaftler erschaffen im Labor gezüchteten Frankenfisch

Ein Hightech-Lebensmittelunternehmen hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Fischfilets in 3D gedruckt werden können, die die gleiche Textur und den gleichen Geschmack wie echter Fisch haben.

Ein israelisches Deep-Tech-Lebensmittelunternehmen hat ein System entwickelt, mit dem Fisch in 3D gedruckt werden kann, der denselben Geschmack und dieselbe Textur wie echter Fisch haben soll. Der Prozess beginnt mit der Ernte von Zellen aus Zackenbarsch, deren Kultivierung in Bioreaktoren und dem Laden des Rohmaterials in einen 3D-Drucker

Kultivierte Fleisch- und Fischzellen können mit Bakterien oder Viren infiziert werden, und da die Zellen kein Immunsystem haben, werden die Hersteller wahrscheinlich Antibiotika und Fungizide einsetzen, um das Wachstum von Krankheitserregern zu kontrollieren

Experten sind der Meinung, dass die Behauptung, die Massenproduktion werde bis 2030 möglich sein, nicht wissenschaftlich fundiert ist und wahrscheinlich dazu dient, Steuergelder zu erschleichen – eine Strategie, die vom Weißen Haus voll unterstützt wird, das ankündigte, die Biotechnologie werde zur Verbesserung der Ernährungssicherheit, der Nachhaltigkeit und der landwirtschaftlichen Innovation eingesetzt

Synthetisches Fleisch ist der Inbegriff ultraverarbeiteter Lebensmittel, und es scheint naiv zu glauben, dass es nicht ähnliche gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen hat wie andere ultraverarbeitete Junkfoods, wie Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen

Letztendlich liegt die Antwort auf die Lebensmittelsicherheit nicht in einem biotech-zentrierten Lebensmittelsystem, das von oben nach unten kontrolliert wird, sondern in einem dezentralisierten System, das Gemeinschaften mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese Lebensmittel lokal verteilen

Die Grundlage für die Werbung der Lebensmittelhersteller für „Frankenfood“ ist die Behauptung, dass im Labor gezüchtetes, pflanzliches oder 3D-gedrucktes Fleisch und Fisch humane, nachhaltige und umweltfreundliche Methoden der Lebensmittelproduktion sind. Was die Industrie jedoch nie erwähnt, sind der Energie- und Wasserverbrauch, der für diese Laborkreationen erforderlich ist, und die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Was die Kunstfleischindustrie verschweigt, ist, dass ihre Produkte keine gesunden Alternativen zu natürlichem Fleisch sind, sondern nur ein anderer Name für ultraverarbeitete Lebensmittel, die mit gentechnisch veränderten und pestizidbelasteten Zutaten gefüllt sind und so aussehen sollen wie Fleisch. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln die Lebenserwartung verkürzen und das Risiko für chronische Krankheiten erhöhen kann.

Einer der Hauptakteure in dieser landwirtschaftlichen Agenda ist die Bill & Melinda Gates Foundation. Bill Gates‘ Wunsch nach einer weit verbreiteten Einführung von synthetischem Fleisch ist mit der Kontrolle der Lebensmittelversorgung verbunden. Auf die Frage, ob er glaubt, dass pflanzliches und im Labor gezüchtetes Fleisch eine globale Lösung für die Proteinversorgung sein könnte, antwortete er, dass wir in armen Ländern „tierische Genetik verwenden müssen“ und in Ländern mit mittlerem und höherem Einkommen ja, und dass sich die Menschen daran „gewöhnen“ können.

Bill Gates besitzt mehr Ackerland in den USA als jeder andere private Landwirt. Er hat in den letzten Jahren 270.000 Acres erworben – ein Großteil davon gilt als einer der fruchtbarsten Böden in den USA. Wie es mit diesem Ackerland weitergeht, ist noch ungewiss. Derzeit agiert Gates als Vermieter und lässt die Landwirte das Land weiter bewirtschaften, „selbst wenn diese Praktiken für die Umwelt ruinös sind“.

Es ist erwähnenswert, dass, wenn man das Land besitzt, man auch das Wasser besitzt, das sich darunter befindet, und mit seinen riesigen Mengen an Land kann er all das gentechnisch veränderte Soja anbauen, das notwendig ist, um das gefälschte Fleisch herzustellen, das die Welt essen soll.

Für diejenigen, die Ressourcen wie Lebensmittel und Wasser kontrollieren, ist die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung Teil des „Wiederaufbaus“, und die Macht ist grenzenlos. Bei Fleischimitaten geht es nicht um Ihre Gesundheit oder die Umwelt; sie sind ein Mittel, um Landwirte, Viehzüchter und Fischer zu verdrängen und durch ein kontrollierbares, ultraverarbeitetes Lebensmittel zu ersetzen.

Ultrahochverarbeitetes, im Labor gezüchtetes Fleisch ist nicht nur ungesund, sondern seine Herstellung ist auch mit Umwelt- und Kontaminationsproblemen behaftet. Ironischerweise liegt die wahre Welle der Zukunft nicht in der Technologie, sondern in der Rückkehr zu regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken, die sich seit jeher bewährt haben und geschätzt werden.

Deep Tech Food Company druckt Fischfilet

Die Studie Finds nennt das neueste Fleischimitatprodukt „Faux-let o’fish“ und bezieht sich auf das erste kultivierte Fischfilet, das von der israelischen Firma Steakholder Foods mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie hergestellt wurde. Das Unternehmen rühmt sich damit, dass die Produktion weder der Umwelt noch den Meerestieren schadet und dennoch den Geschmack und die Konsistenz von echtem Fisch aufweist. Das Unternehmen verwendet die gleichen Propagandaaussagen wie andere Fleischimitate und behauptet, es handele sich um eine „nachhaltige“ Lösung, die die Ernährungssicherheit schütze.

Mihir Pershad, CEO von Umami Meats, bezeichnete das Produkt als „das weltweit erste ganze Filet von kultiviertem Fisch“. Der Begriff „Zuchtfleisch“ wurde verwendet, um Produkte zu beschreiben, die im Labor mit Hilfe der zellulären Landwirtschaft gezüchtet wurden. Bei diesem Verfahren wird „Fleisch“ hergestellt, indem dem Tier zunächst eine kleine Gewebeprobe entnommen wird, die dann in eine kontrollierte Umgebung gebracht und mit Nährstoffen versorgt wird.

Die Zellen können wachsen und sich vermehren und entwickeln sich schließlich zu Muskelgewebe, das zu Fleischprodukten verarbeitet wird. Das Unternehmen bezeichnet dies als „schlachtfreie Lösung“ für die Herstellung von Meeresfrüchten und „eine Alternative zur industrialisierten Landwirtschaft und Fischerei“.

Das Unternehmen feierte die Produktion von 3D-gedrucktem Fisch mit einer Verkostung, an der der CEO von Steakholder Foods Arik Kaufman, der CEO von Umami Meats Mihir Pershad und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu teilnahmen. Sowohl Pershad und Netanjahu sind Mitglieder des Weltwirtschaftsforums.

Steakholder Foods behauptet, dass die Produktion des 3D-gedruckten Zackenbarschs nur ein Schritt auf dem Weg zur Verwendung von Biotinte und Bioprinting-Technologien ist, die das Drucken einer Vielzahl von Tierarten ermöglichen. Das Unternehmen macht keine Angaben über den Nährwert des Frankenfischfilets.

Wie funktioniert der 3D-Lebensmitteldruck?

Der 3D-Druck wird auch als additive Fertigung bezeichnet, da bei diesem Verfahren ein dreidimensionales Objekt durch Hinzufügen von Materialschichten zu einem greifbaren, festen Produkt geformt wird. Im Falle des 3D-Lebensmitteldrucks kann fast alles, was sich in einem pastösen oder flüssigen Zustand befindet, für den 3D-Druck von Lebensmitteln verwendet werden. Im Jahr 2023 werden die meisten 3D-Lebensmitteldrucker in Gourmetrestaurants eingesetzt, um komplizierte Akzente zu setzen; Bäcker können sie auch zur Herstellung essbarer Hochzeitstortendekorationen verwenden.

Alt-Steak hat pflanzliches 3D-gedrucktes Fleisch hergestellt, wobei „Alt-Muscle“ (pflanzliches Eiweiß aus Erbsen und Sojabohnen), „Alt-Fat“ (pflanzliche Fette) und „Alt-Blood“ (Farb- und Geschmacksstoffe, die vom Hersteller als „natürlich“ bezeichnet werden, obwohl er nicht sagt, was diese „natürlichen“ Zutaten sein könnten) verwendet werden, die gleichzeitig gedruckt werden. Stakeholder Foods kultivierte Zackenbarschzellen, die von Umami Meats geerntet wurden, als Rohmaterial für die 3D-gedruckte Fischattrappe.

David Humbird, ein an der UC Berkeley ausgebildeter Chemieingenieur, verbrachte über zwei Jahre mit der Erforschung des Zellkulturverfahrens. Im Gespräch mit einem Reporter von The Counter erläuterte er die Art der sterilen Umgebung, die diese Zellen benötigen, um Zell- und Gewebeverluste durch Bakterien und Viren zu verhindern.

„[Tierische Zellen] „wachsen so langsam, dass wir, wenn wir Bakterien in eine Kultur bekommen – nun, dann haben wir eben eine Bakterienkultur. Bakterien wachsen alle 20 Minuten, und die tierischen Zellen bleiben bei 24 Stunden stehen. Bei einem Kontaminationsereignis wird die Kultur innerhalb von Stunden vernichtet.“ „Es gibt dokumentierte Fälle, in denen das Personal die Kultur krank gemacht hat. Nicht einmal, weil der Bediener selbst eine Erkältung hatte. Aber es war ein Viruspartikel auf einem Handschuh. Oder eine Leitung wurde nicht gereinigt. Die Kultur hat kein Immunsystem. Wenn es Viruspartikel gibt, die die Zellen infizieren können, dann tun sie das auch. Und normalerweise sterben die Zellen einfach ab, und dann gibt es kein Produkt mehr. Man wirft es einfach weg.“

Streitkräfte setzen auf druckbare Esswaren

Die US-Streitkräfte nutzen das Combat Feeding Directorate des Verteidigungsministeriums, um Militärrationen zu entwickeln, die auf die optimale Leistung eines Soldaten zugeschnitten sind. Im Food Engineering and Analysis Lab setzen Wissenschaftler 3D-gedruckte Riegel ein, um die Ernährungsbedürfnisse der einzelnen Soldaten zu erfüllen.

Die US-Streitkräfte stellen die Hypothese auf, dass diese Drucker eines Tages mit tragbaren Sensoren synchronisiert werden könnten, die den Nährstoffbedarf einer Person in Echtzeit ermitteln und dann bei Bedarf zusätzliche Rationen herstellen. Hod Lipson von der Columbia University ist der Meinung, dass diese Drucker es den Menschen ermöglichen könnten, ihre eigenen kulinarischen Experimente zu Hause durchzuführen und dabei Geschmäcker und Texturen zu kreieren, die sie noch nie zuvor probiert haben.

Im Jahr 2019 kündigte die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) das Projekt ReSource an, das militärische Abfälle, einschließlich Plastik, in Lebensmittel und Wasser umwandeln soll. Im November 2021 wurde bekannt gegeben, dass Phase 1 abgeschlossen wurde.

Der Leiter des ReSource-Programms kommentierte die Arbeit mit den Worten: „Ein Teil der Besonderheit der DARPA besteht darin, dass wir das Risiko von Technologien verringern, um wissenschaftliche Innovationen zu ermöglichen.“ Es sollte nicht überraschen, dass das Militär, das bereit ist, seine Soldaten mit Plastik und Abfall zu füttern, auch 3D-gedruckte tierische, pflanzliche und Fischzellen begrüßt.

Schlechte Entscheidungen: Im Labor gezüchtetes, kultiviertes Fleisch und Fisch

Im November 2021 veröffentlichte das Good Food Institute (GFI), eine gemeinnützige Gruppe, die hinter der alternativen Eiweißindustrie steht, eine technisch-ökonomische Analyse von kultiviertem Fleisch,

die besagt, dass kultiviertes Fleisch bis 2030 wirtschaftlich machbar sein könnte. Mehrere Experten haben dieser Behauptung Bedenken entgegengehalten, die von der Produktion bis zu den Kosten reichen.

In einem ausführlichen Exposé von Joe Fassler, dem stellvertretenden Redakteur von The Counter, vergleicht er die wissenschaftlichen Grundlagen von im Labor gezüchtetem oder kultiviertem Fleisch mit den Behauptungen der Industrie über die Zellen, die zur Herstellung von 3D-gedrucktem Fleisch oder Fisch benötigt werden. Kontamination ist ein Thema. Fassler schreibt:

„Wenn auch nur ein einziges Bakterium eine Charge verderben und die Produktion zum Stillstand bringen kann, könnten sich Reinräume als eine grundlegende, notwendige Voraussetzung erweisen. Es könnte keine Rolle spielen, ob die Regierungen die Produktion von kultiviertem Fleisch in Lebensmittelqualität zulassen, sagen Kritiker – die Zellen sind so stark gefährdet, dass sie wahrscheinlich geschützt werden müssen, um zu überleben.“

Ein weiteres Thema sind die Kosten. Humbird hat zwei Jahre lang eine Analyse der Herausforderungen für die Industrie erstellt. Wenn eine Anlage etwa 6,8 Kilotonnen pro Jahr produziert, könnte sie keinen wettbewerbsfähigen Preis erzielen. Der Analyse zufolge würde das kultivierte Fleisch 17 Dollar pro Pfund kosten, wenn es in einem 20.000-Liter-Reaktor hergestellt würde, und 23 Dollar pro Pfund bei einem kleineren Reaktor.

Die 17 Dollar pro Pfund beziehen sich jedoch auf die einzellige Gülle, die nur für Hackfleischprodukte verwendet wird. Humbird schätzt, dass der Preis für ein Hackfleischprodukt im Lebensmittelgeschäft 40 Dollar pro Pfund und für einen Viertelpfünder in einem Restaurant etwa 100 Dollar betragen würde.

Humbirds Analyse wurde von der GFI-Analyse widerlegt, die geheime und geschützte Daten von 15 Privatunternehmen verwendete und zeigte, dass die Industrie die Produktionskosten von 10.000 Dollar pro Pfund im Jahr 2023 auf etwa 2,50 Dollar pro Pfund in den nächsten neun Jahren senken könnte.

Der GFI-Bericht erweckt den Anschein, dass kultiviertes Fleisch innerhalb des nächsten Jahrzehnts in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte zu finden sein wird. Fassler sprach mit Paul Wood, einer ehemaligen Führungskraft in der Pharmaindustrie, der sich über den TEA-Bericht von GFI empörte, der „wenig zur Rechtfertigung höherer öffentlicher Investitionen beitrug“ und „mehr mit Wunschdenken als mit Wissenschaft handelte“.

Wood beauftragte Huw Hughes, einen ehemaligen Pfizer-Kollegen und privaten Berater, der an mehreren Standorten an der Zellkultur in großem Maßstab gearbeitet hat, mit der Analyse von GFI. Laut Fassler:

„Hughes kam zu dem Schluss, dass der Bericht von GFI unrealistische Kostensenkungen prognostizierte, wichtige Aspekte des Produktionsprozesses unbestimmt ließ und die Kosten und die Komplexität des Baus einer geeigneten Anlage deutlich unterschätzte.“

In seinem Bericht schrieb Hughes, dass „ein verzehrfähiges Endprodukt nicht definiert ist, so dass die Schätzung der Kosten für ein akzeptables Verbraucherprodukt eine Herausforderung darstellt“. Dennoch schätzte er, dass die Kosten für ein Kilogramm eines Zellkulturprodukts für den menschlichen Verzehr zwischen 8.500 und 3.600 Dollar pro Kilogramm liegen würden. „Im Vergleich dazu“, schrieb er, „liegt der Großhandelspreis für zurechtgeschnittenes Hühnerfleisch in den USA bei 3,11 $.“

Die staatlich geförderte Industrie für gefälschte Lebensmittel ist ein Desaster

Am 12. September 2022 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy“. Die Anordnung macht die Biotechnologie zu einer nationalen Priorität in allen Behörden und Regierungszweigen, die zur „Verbesserung“ der Lebensmittelsicherheit, der Nachhaltigkeit und der landwirtschaftlichen Innovation in den USA eingesetzt werden soll.

Ende März 2023 erweiterte Biden, der auch Mitglied des Weltwirtschaftsforums ist, den Plan in einem Bericht mit dem Titel „Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing“ (Kühne Ziele für die amerikanische Biotechnologie und Bioproduktion) erweitert. Dem Bericht zufolge soll die Lebensmittelindustrie nun von der Biotechnologie angeführt werden, und die „Verbesserungen“, auf die wir uns freuen können, sind mehr im Labor gezüchtetes Fleisch und biotechnologisch hergestellte pflanzliche Lebensmittel.

Mit anderen Worten: Die Steuerzahler werden jetzt dafür bezahlen, dass die Regierung private Unternehmen finanziert, die an der Herstellung von gefälschten Lebensmitteln beteiligt sind. Man muss sich nur die Agrarsubventionen ansehen, um zu erkennen, dass das Endergebnis vorhersehbar ist. Agrarsubventionen werden fast ausschließlich für große Monokulturen verwendet, die gentechnisch veränderte Grundstoffe für verarbeitete Lebensmittel anbauen.

Das bedeutet, dass die verarbeitete Lebensmittelindustrie staatlich finanziert und mit Steuergeldern angebaut wird, während sich die öffentliche Gesundheit dramatisch verschlechtert. Das Gleiche wird passieren, wenn die Regierung die nächste verarbeitete Lebensmittelindustrie subventioniert – kultiviertes und 3D-gedrucktes Fleisch und Fisch.

Während die US-Regierung mit Hochdruck an der Zulassung von im Labor gezüchtetem Fleisch arbeitet, hat ein Bericht zur Identifizierung von Lebensmittelgefahren der britischen Food Standards Agency (FSA) und Food Standards Scotland, der im März 2023 veröffentlicht wurde, warnt davor, dass es bei der zellbasierten Fleischproduktion „erhebliche Wissenslücken“ gibt. Wie von Food Safety News berichtet:

„Der FSA-Bericht stellte fest, dass es mehrere Entwicklungsstufen für die Produktion von kultiviertem Fleisch gibt und dass in jeder dieser Stufen unterschiedliche Chemikalien, Biologika, Medienformulierungen, Zusatzstoffe und Ergänzungen verwendet werden. Das Kontaminationsrisiko jedes einzelnen Inhaltsstoffes muss bewertet werden, da alle unerwünschten Bestandteile, die im Endprodukt verbleiben, ein akzeptables Expositionsniveau aufweisen oder lebensmitteltauglich und sicher sein müssen.“

Zu den von der FSA ermittelten potenziellen Problembereichen gehören Verunreinigungen, die Verwendung von Antibiotika oder Chemikalien bei der Produktion, die für die menschliche Gesundheit giftig sind, die Kreuzkontamination einer Zelllinie mit einer anderen, neue Krankheiten und/oder allergische Reaktionen auf neue Proteine und vor allem Ernährungsmängel.

Die Steigerung der Lebensmittelproduktion führt nicht auf magische Weise zu niedrigeren Emissionen

Synthetisches Fleisch ist der Inbegriff ultraverarbeiteter Lebensmittel, und es scheint naiv zu glauben, dass es nicht ähnliche gesundheitliche Auswirkungen hat wie andere ultraverarbeitete Junkfoods, wie Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen. Obwohl die Befürworter der Fake-Food-Industrie behaupten, sie sei nachhaltig und umweltfreundlich, ergab eine Überprüfung der Branche im Jahr 2022, dass es sich um ultraverarbeitete Lebensmittel handelt:

„… zwischen 17 und 39 % des gesamten ernährungsbedingten Energieverbrauchs, 36-45 % des gesamten ernährungsbedingten Verlusts an biologischer Vielfalt, bis zu einem Drittel der gesamten ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen, Landnutzung und Lebensmittelabfälle und bis zu einem Viertel des gesamten ernährungsbedingten Wasserverbrauchs bei Erwachsenen in einer Reihe von Ländern mit hohem Einkommen.“

Die Industrie behauptet, dass sie durch die Ausweitung der Herstellung und des Verbrauchs von mehr ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln auf magische Weise die Treibhausgasemissionen senken könnte, obwohl sie derzeit ein großer Verursacher derselben Emissionen ist. Wie in einem Artikel im Journal of Cleaner Production vom September 2022 festgehalten:

„Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind grundsätzlich nicht nachhaltig; sie werden mit schlechten gesundheitlichen und sozialen Ergebnissen in Verbindung gebracht und erfordern endliche Umweltressourcen für ihre Produktion … sie sind für erhebliche ernährungsbedingte Energie- und Treibhausgasemissionen verantwortlich“.

Der steigende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln wird die wirtschaftlichen Ungleichheiten verschärfen, da das Geld von den Kleinbauern zu den transnationalen Konzernen umgeleitet wird, die auf unterbezahlte Arbeiter angewiesen sind. Die Behauptungen über Lebensmittelsicherheit und -gerechtigkeit werden durch die Realität nicht gestützt, und das alles wird mit Steuergeldern bezahlt.

Letztendlich liegt die Antwort auf Lebensmittelsicherheit nicht in einem biotech-zentrierten Lebensmittelsystem, das von oben nach unten kontrolliert wird, sondern in einem dezentralisierten System, das Gemeinschaften mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese Lebensmittel lokal verteilen.

Strategien, die uns dorthin bringen können, wurden auf dem Symposium Attack on Food der Children’s Health Defense vom 4. März 2023 behandelt. Ab drei Stunden und 45 Minuten wurde hauptsächlich das Thema Ernährungssouveränität behandelt.

Dieser Abschnitt enthielt hilfreiche Strategien, wie man seine eigenen Lebensmittel anbauen und konservieren kann, wie man lokale Landwirte und Bauernmärkte unterstützen kann und wie man sich gegen den Krieg gegen Lebensmittel wehren kann. Dazu gehörten auch Kommentare des US-Abgeordneten Thomas Massie, der auf die zentralen Schwachstellen in der Lebensmittelversorgung hinwies, die während der Pandemie eklatant zutage traten.

