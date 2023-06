The Corbett Report: China und die neue Weltordnung

Es handelt sich um einen umfassenden Artikel (ein Transkript eines Videos) vom 10. November 2014. Obwohl er einige Jahre alt ist, bleiben seine Implikationen und Schlussfolgerungen aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen relevant. Insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Desinformationen von bestimmten Akteuren.

Militärische Spannungen, Vorwürfe der Cyberspionage, ein sich anbahnender Währungskrieg – mit jedem Tag, der vergeht, zeichnen die Schlagzeilen ein überzeugendes Bild eines sich anbahnenden kalten Krieges zwischen China und dem Westen. Aber ist diese oberflächliche Realität das ganze Bild, oder gibt es eine tiefere Ebene in diesem Konflikt? Ist China ein Gegner des globalen Regierungssystems der Neuen Weltordnung oder ein wissentlicher Kollaborateur desselben? Begleiten Sie uns in dieser ausführlichen Ausgabe des Corbett Report Podcasts, wenn wir Chinas Position in der Neuen Weltordnung untersuchen.

Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von „The Corbett Report“. Ich bin wie immer Ihr Gastgeber, James Corbett von corbettreport.com, und melde mich hier am 7. November 2014 aus den sonnigen Gefilden des westlichen Japan.

Willkommen zu Episode 297 des Corbett Report Podcasts: China und die neue Weltordnung.

Und ja, wenn Sie gerade von der letzten Ausgabe der Reihe „Fragen an Corbett“ einschalten, haben wir es natürlich der Corbett-Report-Gemeinde überlassen, zu entscheiden, worum es in Folge 297 gehen würde – entweder um den Flugzeugabsturz von Total-Öl-Chef de Margerie oder um Chinas Position in der Neuen Weltordnung.

Die Corbett-Report-Gemeinde hat sich mit überwältigender Mehrheit für die China-Episode ausgesprochen, und ich bin froh darüber, denn das ist ein Thema, mit dem ich mich in der einen oder anderen Form schon seit ein paar Jahren beschäftige, seit ein paar Monaten ernsthaft und in den letzten zwei Wochen in absolut unglaublicher Ausführlichkeit, und ich habe heute eine tolle Episode für euch. Wenn Sie glauben, dass dieser Podcast in der Vergangenheit informativ oder datenreich war, haben Sie noch nichts gesehen. Also lasst uns die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen, um die heutige Erzählung zu konstruieren.

Sie beginnt an einer Stelle, die den meisten von uns bekannt sein dürfte. Wenn Sie heute auch nur einen flüchtigen Blick auf die Schlagzeilen werfen, werden Sie feststellen, dass sich die diplomatischen, finanziellen und militärischen Spannungen zwischen den NATO-Mächten auf der einen Seite und China und seinen Verbündeten auf der anderen Seite unbestreitbar und nachweislich verschärft haben.

NACHRICHTENSPRECHER: Jetzt gibt es neue Warnungen über Cybersicherheit und den wachsenden Cyberkrieg zwischen den USA und China. US-Beamte beschuldigen Mitglieder einer geheimen Einheit des chinesischen Militärs, Geschäftsgeheimnisse von amerikanischen Unternehmen gestohlen zu haben. QUELLE: ‘This Week’ Cyber Spying Alert

NACHRICHTENSPRECHER: … und die chinesische Regierung hat zurückgeschlagen. Sie hat den US-Botschafter in China, Max Bacchus, vorgeladen, um ihn zurechtzuweisen, und sie hat diese Anschuldigungen auch als äußerst absurd bezeichnet. QUELLE: China slams hacking charges

CHUCK HAGEL: In den letzten Monaten hat China destabilisierende einseitige Aktionen unternommen, um seine Ansprüche im Südchinesischen Meer geltend zu machen. Wir nehmen keine Stellung zu konkurrierenden territorialen Ansprüchen, aber wir lehnen es entschieden ab, dass eine Nation Einschüchterung, Zwang oder die Androhung von Gewalt einsetzt, um diese Ansprüche durchzusetzen. Die Vereinigten Staaten werden nicht wegsehen, wenn grundlegende Prinzipien der internationalen Ordnung in Frage gestellt werden. QUELLE: US accuses China of “destabilising’ acts in South China Sea

NACHRICHTENSPRECHER: Peking reagierte schnell auf die Anschuldigungen und verurteilte Hagel dafür, dass er China an einem öffentlichen Ort herausgegriffen hatte. Der chinesische Beamte sagte auch, die Rede sei völlig unkonstruktiv und voller Hegemonie, Drohungen und Einschüchterung. QUELLE: China censures Japan PM, US defense sec. for “provocative” speeches

NACHRICHTENSPRECHER: Das Finanzministerium kritisiert China erneut dafür, dass es seine Währung nicht gegenüber dem Dollar aufwerten lässt, und für den raschen Aufbau der chinesischen Devisenreserven. In diesem Bericht heißt es: „Sowohl die Starrheit des Renmimbi, ein anderer Name für den Yuan natürlich, als auch die erneute Beschleunigung der Reservenakkumulation sind ernsthafte Bedenken, die korrigiert werden sollten, um eine stärkere und ausgeglichenere Weltwirtschaft zu gewährleisten. QUELLE: .S. Criticizes China for Lack of `Flexibility’ of Yuan

JULIA GILLARD: Morgen wird offiziell bekannt gegeben, dass australische Dollar direkt in Renmimbi, in die chinesische Währung RMB, hier in China umgetauscht werden können. Dies ist nach dem US-Dollar und dem japanischen Yen die dritte Währung der Welt, die dies tun kann. NACHRICHTENSPRECHER: Dies ist ein weiterer kleiner Schritt in Chinas Kampagne, die internationale Verwendung seiner Währung zu erhöhen. China hat in den letzten Jahren bereits andere neue Währungspaare eingeführt, darunter den kanadischen Dollar, den malaysischen Ringgit und den Hongkong-Dollar. Die Vereinbarung soll dazu beitragen, den Handel zwischen den beiden Ländern zu fördern, indem sie den Handel ohne den US-Dollar als Vermittler ermöglicht. QUELLE: Australian PM Announces Direct Yuan-Australian Dollar Trading

NACHRICHTENSPRECHER: Ein Patrouillenflugzeug der US-Marine wurde diese Woche von einem chinesischen Kampfjet im internationalen Luftraum verfolgt und dann wiederholt „beschossen“. Pentagon-Beamte bezeichnen dies als gefährlich und unprofessionell. QUELLE: ‘Aggressive’ Chinese fighter jet flies dangerously close to U.S. Navy plane: Video

NACHRICHTENSPRECHER: Die USA und Japan äußerten sich sehr besorgt über die Angelegenheit, und am Dienstag bestätigten die Vereinigten Staaten, dass sie zwei B52-Bomber über Chinas neu eingerichtete Luftverteidigungszone sowie über die umstrittenen Diaoyu-Inseln geflogen haben. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, drückte am Dienstag die Besorgnis der USA über die Angelegenheit aus. Auf die Frage, ob das Vorgehen der Vereinigten Staaten als Provokation zu werten sei, lehnte Psaki einen Kommentar ab. QUELLE: Two US B-52 bombers enter China’s ADIZ

Dieses Phänomen ist, wie gesagt, ziemlich offensichtlich, selbst wenn man nur die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten betrachtet. Aber wenn Sie nur die Schlagzeilen betrachten, dann haben Sie vielleicht eine ganz andere Reihe von Daten übersehen, die auf eine ganz andere und vielleicht direkt widersprüchliche Darstellung hinweisen. Eine, die China und seine vermeintlichen Feinde im Westen nicht als Verbündete darstellt, die gegeneinander ausgespielt werden, sondern als Partner, wenn auch auf ungleiche Weise – aber in einer Art Allianz, die den Ton für das 21. Jahrhundert angeben wird.

JOURNALIST: Sir Evelyn de Rothschild ist jetzt bei uns, um über Investitionen in China und sein neuestes Projekt, Weather Central, zu sprechen. Sir Evelyn, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich möchte nur Ihre Meinung dazu hören, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ist es eine offenere Gesellschaft geworden? Ist es einfacher geworden, hier Geschäfte zu machen? EVELYN DE ROTHSCHILD: Oh, ich glaube, das ist es, ohne Zweifel. Ich finde, es ist ein bemerkenswertes Land. Wenn man bedenkt, was in den letzten 10 Jahren, geschweige denn in den letzten 20 Jahren, geschehen ist, dann ist das eine unvorstellbare Leistung. QUELLE: De Rothschild Says China’s Growth a „Remarkable“ Story

RICHARD ROCKEFELLER: Ich bin Richard Rockefeller. Ich bin der Vorstandsvorsitzende des Rockefeller Brothers Fund. Die Gefühle, die mein Großvater und meine Großmutter und eigentlich auch andere Verwandte dieser Generation für China hatten, sehr positive Gefühle für das Land, gingen über die Generationen auf uns alle über. China war also in gewisser Weise kein so fremder Ort für uns, wie es für viele Amerikaner gewesen sein mag. QUELLE: Rockefeller Family in China: Then and Now

INTERVIEWER: Welche Art von Finanzabkommen sollte Obama anstreben, wenn er nächsten Monat nach China reist? GEORGE SOROS: Ich denke, das wäre der richtige Zeitpunkt, denn man muss China wirklich in die Schaffung einer neuen Weltordnung einbeziehen – einer Finanzweltordnung. QUELLE: Soros: China Must Be Part Of The New World Order

INTERVIEWER: Sir Evelyn, wie sieht es mit dem RMB aus? Sie haben ein sogenanntes Währungsproblem erwähnt. Sehen Sie den Tag in den nächsten fünf Jahren gekommen, an dem er vollständig konvertierbar und flexibel ist? EVELYN DE ROTHSCHILD: Nun, Sie sprechen hier mit einer Person, die schon ziemlich alt ist. Wenn ich in fünf Jahren noch da wäre, würde ich gerne glauben, dass dies der Fall ist. Ich denke, wir müssen uns alle auf diese Möglichkeit zubewegen, und ich denke, die Herausforderung ist auch, ob wir uns auf eine internationale Währung zubewegen sollten. QUELLE: De Rothschild Says China’s Growth a `Remarkable‘ Story

HENRY KISSINGER: Aber es geht wirklich um den Aufbau einer neuen Weltordnung, darum geht es, und das ist die Art von Dialog, in der die Chinesen generell gut sind. Daher ist eine Partnerschaft zwischen uns von zentraler Bedeutung. Ein Konflikt zwischen uns wird uns beide erschöpfen. In taktischen Übungen kann er nicht schlüssig sein. INTERVIEWER: Und die Neue Weltordnung könnte beide zufriedenstellen? KISSINGER: Sie muss beide befriedigen, weil sie sonst zu Spannungen führen wird, die uns beide erschöpfen werden. QUELLE: Henry Kissinger on China and the New World Order

ZBIGNIEW BRZEZINSKI: Man muss der Initiative von Präsident Nixon und Henry Kissinger Anerkennung zollen. Sie haben das Eis gebrochen, das haben sie. Aber sie waren mit einem Rest von Misstrauen konfrontiert. Und dieses Misstrauen beruhte auf Gegenseitigkeit, und die Missstände waren ebenfalls gegenseitig. Es dauerte wirklich einige Zeit, bis die Beziehungen normaler und berechenbarer wurden. Und schließlich erreichten wir, dass sie sich tatsächlich offen und umfassend zeigten und eine Art geheime Zusammenarbeit oder vielleicht sogar eine Allianz einleiteten. QUELLE: Zbigniew Brzezinski on China

Und so haben wir einerseits die feurige und bellizistische Rhetorik der Pseudo-Gegner des 21. Jahrhunderts und auf der anderen Seite die versöhnlichen oder sogar kooperativen Äußerungen der üblichen Schar von Superschurken, der „Superklasse“, die der Henry Kissinger-Schützling David Rothkopf in seinem jüngsten gleichnamigen Buch identifiziert hat und die rund 6.000 globale Akteure umfasst, die dank ihres politischen und finanziellen Einflusses in der Lage sind, transnationale politische Agenden umzusetzen.

Sind diese beiden Positionen, die scheinbar völlig unvereinbar sind, tatsächlich lösbar, wenn wir dies nicht als einen zweidimensionalen, oberflächlichen Konflikt zwischen Nationalstaaten oder Gruppierungen von Nationalstaaten auf dem geopolitischen Schachbrett betrachten, sondern als ein dreidimensionales Problem, bei dem Hierarchien der Kontrolle auf verschiedenen Ebenen dieses Spiels um verschiedene Felder konkurrieren? Nicht nur um Felder auf einem Schachbrett, sondern um ein 3D-Schachbrett, wenn wir die Metapher erweitern können.

Nun, das ist genau die Position, die ich einnehmen würde. Und so seltsam das auch erscheinen mag, so schwierig es auch sein mag, sich diese Art von Konflikt vorzustellen, der sich auf einer Ebene abspielt – und der in Wirklichkeit eine Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene ist -, so sollte doch angemerkt werden, dass dies nicht das erste Mal in der Geschichte ist, dass wir diese Art von Phänomen beobachten. Und tatsächlich haben wir sogar im letzten Jahrhundert sehr, sehr ähnliche, analoge – man könnte fast sagen, schablonenhafte oder prototypische – Beispiele dieses Phänomens festgestellt, wie sie von einem Forscher identifiziert wurden, dessen Namen ich in der Vergangenheit in diesem Podcast schon einige Male genannt habe, so dass ich hoffe, dass meine regelmäßigen Hörer mit seiner Arbeit bereits vertraut sind.

Ich beziehe mich natürlich auf Antony C. Sutton, den Autor von Fachbüchern wie „Wall Street and the Rise of Hitler“, „Wall Street and the Bolshevik Revolution“, „Wall Street and FDR“, aber auch auf den Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen – akademischer Publikationen – die in den 1970er Jahren unter der Schirmherrschaft der „Hoover Institution“ veröffentlicht wurden und die anerkannte wissenschaftliche Arbeiten waren, die sogar von Leuten wie Zbigniew Brzezinski als überzeugender Beweis für die in diesen Büchern vertretene These angeführt wurden. Und diese These drehte sich um die Vorstellung, dass es im Falle der bolschewistischen Revolution oder des Aufstiegs der Nazis die westlichen Mächte – insbesondere das Finanzzentrum der Wall Street und die Wall-Street-Banker – waren, die ihre vermeintlichen Erzfeinde, die Sozialisten verschiedener Couleur, seien es die Bolschewiki oder die Nationalsozialisten in Deutschland, für ihre eigenen Zwecke finanzierten.

INTERVIEWER: Dr. Sutton, Sie haben während Ihrer Tätigkeit als Forschungsstipendiat an der Hoover Institution drei Buchreihen geschrieben. Können Sie mir etwas über den Inhalt dieser Reihen sagen? ANTONY SUTTON: Ja, die Reihe, die ich an der Hoover Institution an der Stanford University geschrieben habe, betraf den Transfer westlicher Technologie in die Sowjetunion und umfasste im Wesentlichen drei einzelne Bücher. Jedes Buch deckt einen bestimmten Zeitraum seit 1917 ab. INTERVIEWER: Und dann haben Sie eine zweite Reihe von Büchern über die Wall Street geschrieben? ANTONY SUTTON: Ja, das waren Fachbücher. Mit anderen Worten, es sind keine akademischen Bücher, sie sind für die breite Öffentlichkeit geschrieben. Sie befassten sich mit dem Aufbau der drei Arten des Sozialismus: Der bolschewistische Sozialismus in Russland, das, was wir als Wohlfahrtssozialismus in den Vereinigten Staaten bezeichnen würden, und der Hitlersche oder Nationalsozialismus. Und jedes Buch untersucht die Finanzierung und den Beitrag der Wall Street durch internationale Bankiers zur Entwicklung dieser spezifischen Form des Sozialismus. Quelle: Stan Monteith Interviews Antony Sutton

[Anmerkung meinerseits: Das oben verlinkte Video (Interview von Dr. Stanley Monteith mit Prof. Antony C. Sutton) war über den im Artikel von Corbett angegebenen Link nicht mehr aufrufbar. Der dazugehörige Youtube-Account wurde gelöscht. Welch Wunder … Es gelang mir jedoch, eine andere Version aufzutreiben – auf einem Facebook-Account. Dieses habe ich heruntergeladen, konvertiert und auf meinen Odysee-Account hochgeladen. Leider scheint dadurch das Bild verloren gegangen zu sein, aber der Ton ist recht gut hörbar. Insgesamt nicht die beste Qualität, aber man versteht, was gesagt wird].

Aber die offensichtliche Frage ist hier „Warum?“. Warum um alles in der Welt sollten diese Großkapitalisten ihre ehemaligen, vermeintlichen, nominellen Erzfeinde, rivalisierenden Feinde – ihre eingeschworenen Feinde, die Sozialisten – finanzieren? Es handelt sich um direkt gegensätzliche Ideologien, Standpunkte und Wirtschaftssysteme. Warum in aller Welt sollten die Kapitalisten die Sozialisten in verschiedenen Ländern unterstützen?

Das erscheint völlig unsinnig, wenn wir es von dieser, wiederum zweidimensionalen, oberflächlichen Realität aus betrachten. Aber wenn wir dies wieder in die dreidimensionale, hierarchische Realität ausdehnen, beginnen wir zu erkennen, dass es Ziele gibt, die durch die Unterstützung von wirtschaftlichen Kommando- und Kontrollstrukturen und politischen autoritären Strukturen in verschiedenen Ländern durch die Kapitalisten bedient werden können.

INTERVIEWER: Erzählen Sie uns einfach alles noch einmal: Warum? ANTONY SUTTON: Warum? Das werden Sie nicht in den Lehrbüchern finden. Das „Warum“ ist, so vermute ich, ein Plan zur Kontrolle der Weltgesellschaft, in der Sie und ich nicht die Freiheit haben werden, zu glauben und zu denken und zu tun, was wir glauben. INTERVIEWER: Könnten sich diese Machtmakler tatsächlich eine sozialistische Eine-Welt-Regierung vorstellen? SUTTON: Ja. Die zweite Aussage, die ich gemacht habe, war, dass sie nicht wollten, dass sich die Sowjetunion zu einer weiteren Gesellschaft des freien Unternehmertums entwickelt, und dass dies durch die Unterstützung einer Revolution ausgeglichen würde. Das war eine Aussage aus dem Jahr 1919. Es gibt verschiedene Bücher, eines von Gillette – der Rasierklingenhersteller Gillette – mit dem Titel „The City“, glaube ich, in dem dieser Unternehmenssozialismus bereits 1905 oder 1910 für die Welt sichtbar dargestellt wurde. Um die Jahrhundertwende begannen also die ersten schriftlichen Erklärungen dieser internationalistischen Geschäftsleute und die Art des sozialistischen Imperiums, das sie errichten wollten. INTERVIEWER: Es gibt sie, aber diese Bücher sind natürlich nicht Bestandteil Ihrer … Kurse in Politikwissenschaft und Geschichte an den Universitäten.“ Quelle: Wall Street and the Bolshevik Revolution – Antony Sutton

Und so beginnen wir, eine These zu entwickeln, die ich gerne als eine Revision oder Aktualisierung oder Erweiterung der These von Antony Sutton in das Paradigma „USA gegen China“ im 21. Jahrhundert betrachte, das wiederum, so denke ich, in mancher Hinsicht dem Paradigma „USA gegen Russland“ sowie „USA gegen Nazideutschland“ im 20. Jahrhundert sehr ähnlich ist.

Und ich sage, es ist eine Revision, eine Aktualisierung, eine Erweiterung dieser These, denn ich würde behaupten, dass die Form der These, die sie annimmt, wenn wir sie auf den vermeintlichen Kampf zwischen den amerikanischen Kapitalisten und den chinesischen Kommunisten anwenden, in Wirklichkeit die Agenda ist, die Entwicklung eines Systems einer weltweiten Regierungskontrolle voranzutreiben, die die Verschmelzung von kapitalistischen und sozialistischen Systemen zu einem System beinhaltet, das im Grunde das Schlimmste aus beiden Welten enthält.

Wir haben die chinesische Version des „roten Kapitalismus“, der sowohl den politischen Autoritarismus mit Befehlsgewalt und Kontrolle von oben als auch den von Bankstern kontrollierten wirtschaftlichen „Vetternkapitalismus“ repräsentiert, der das Modell für die Neue Weltordnung ist.

Aber haben wir irgendwelche Beweise für diese These? Das ist natürlich der springende Punkt, über den wir heute sprechen. Wer sich nicht mit der Arbeit von Antony Sutton befasst oder eines seiner Bücher gelesen hat, dem möchte ich versichern, dass diese Interviewausschnitte, die wir bisher gesehen haben oder die Sie vielleicht schon im Internet gesehen oder gehört haben, in Wirklichkeit nur die Zusammenfassung der jahrelangen, umfangreichen Studien sind, die Sutton in den Archiven des Außenministeriums und in der persönlichen Korrespondenz verschiedener Beteiligter durchgeführt hat, sowie das Durchforsten von Belegen und Wirtschaftsdaten verschiedener Unternehmen.

All diese harte Arbeit, die Sutton über Jahre hinweg geleistet hat, wurde in akademischen Büchern zusammengefasst, die schließlich zu Fachbüchern wurden, und wir sehen uns jetzt die Interviews an, die er geführt hat, um all diese Forschungen zusammenzufassen. Die tatsächlichen Daten in dieser Forschung waren phänomenal und wurden von Sutton über einen sehr langen Zeitraum fantastisch und überzeugend zusammengestellt, so dass es keine Rolle spielt, wie diese These klingt oder ob sie Sinn macht oder nicht. Es sind wirklich die Daten, die wir uns ansehen müssen.

Fangen wir also damit an, einige dieser Figuren auf das Schachbrett zu stellen und zu sehen, ob es als das neue große Spiel Sinn macht.

Als Sutton über den Aufstieg der Bolschewiki und den Aufstieg der Nazis sprach, sprach er über die verschiedenen Wege, auf denen diese Bewegungen finanziert, unterstützt und gefördert und im Grunde so aufgebaut wurden, dass sie die dominierenden Kräfte in diesen Gesellschaften werden konnten. Es gibt eine Parallele zu den kommunistischen Chinesen, die 1949 offensichtlich die Macht im Lande übernahmen und von der Kuomintang von Chiang Kai-shek erbittert bekämpft wurden, der sich dann natürlich nach Taiwan zurückzog. Dann wurden die Kampflinien gezogen, wobei China natürlich Taiwan als Teil seines natürlichen Ein-China-Territoriums beanspruchte und Taiwan sich selbst zu einer unabhängigen Republik erklärte.

Und das ist natürlich die sehr unangenehme Position, in der wir uns bis heute befinden – die Vorstellung, dass, wenn China jemals versuchen würde, Taiwan militärisch einzunehmen, der Dritte Weltkrieg ausbräche oder etwas in dieser Richtung.

Aus der Perspektive dieses Narrativs waren die USA also offensichtlich ein Unterstützer von Chiang Kai-shek und der Kuomintang, das war ganz offensichtlich der Fall; zumindest ist das die oberflächliche Realität.

Gibt es überzeugende oder interessante oder endgültige oder wie auch immer geartete Beweise, die das Gegenteil belegen? Beweise, die zeigen, dass die USA – nicht unbedingt die Regierung, aber einflussreiche Leute in dieser Superschurken-Superklasse – tatsächlich dabei halfen, Mao und die Kommunisten zu unterstützen? Es gibt tatsächlich einige faszinierende Hinweise in diese Richtung.

Ich glaube nicht, dass ich etwas gefunden habe, das ich als endgültig bezeichnen würde. Ich habe zum Beispiel von CIA-Stationschefs gehört, die behauptet haben, dass die CIA Mao heimlich unterstützt habe. Ich habe keine dieser Behauptungen tatsächlich gesehen, obwohl ich gehört habe, dass darüber gesprochen wurde. Aber ich habe die Behauptungen selbst nicht ausfindig machen können. Wenn mir jemand dabei helfen kann, wäre ich ihm sehr dankbar. Aber wir werden am Ende dieser Folge mehr darüber sprechen, wie Sie bei dieser allgemeinen Untersuchung über China und die Neue Weltordnung mithelfen können.

Aber lassen Sie uns einen Blick auf einige der Krümel auf dieser Kuchenspur werfen, die ich bei meinen neuen Recherchen für diese Podcast-Folge gefunden habe, und wir beginnen mit einer Ausgabe der „Yale Daily News“, genauer gesagt mit der Nummer 96 vom 29. Februar 1972, die online in der digitalen Bibliothek von Yale zu lesen ist. Sie enthält einen sehr interessanten Artikel auf der Titelseite mit dem Titel „Yale Group Spurs Mao’s Emergence“, in dem es heißt:

William F. Buckley war nicht die einzige Persönlichkeit aus Yale, die mit der Reise des Präsidenten nach China in Verbindung stand [gemeint ist natürlich die damals gerade erfolgte Reise von Präsident Nixon nach China]. Ohne die Unterstützung von Yale wäre Mao Tse Tung vielleicht nie aus der Versenkung aufgetaucht und hätte die Führung in China übernommen. Jonathan Spence, Professor für chinesische Geschichte, war der erste, der Mao Tse Tungs Verbindung zu Yale entdeckte. Der Professor bemerkte: „1919 war Mao im Alter von 26 Jahren in Changsha, wo er seine Mittelschulausbildung abgeschlossen hatte. Er besuchte Peking und erhielt dort in der marxistischen Studiengruppe von Li Ta-Chao seine … ernsthafte Einführung in die kommunistische Theorie. Wenn er sich nun in sozialistischen Kreisen einen Namen machen wollte, musste er eine Form finden, um seine Ansichten zu verbreiten. An diesem entscheidenden Punkt lud die Studentenvereinigung namens „Yale in China“ Mao ein, die Redaktion ihrer Zeitschrift zu übernehmen. Mao nahm die Stelle an und änderte das Format der Studentenzeitschrift. Sie sollte sich nun mit Gesellschaftskritik und aktuellen Problemen befassen und sich auf die „Neuausrichtung des Denkens“ konzentrieren.

„Gedankliche Neuorientierung“. Das ist ein sehr verblüffender Name für Gehirnwäsche oder Umprogrammierung oder wie auch immer wir es nennen wollen. Aber auch das ist ein sehr verlockendes Teil des Puzzles. Es wurde eine gewisse Menge Heu daraus gemacht. Es gab eine Yale-in-China-Verbindung zu Mao. Und Yale ist natürlich die Heimat von „Skull and Bones“, so dass das Gespenst von „Skull and Bones“ über dieser Beziehung schwebt – und auch hier wurde aus dieser Verbindung einiges herausgeholt. Zum Beispiel und vielleicht am bemerkenswertesten in einem oft zitierten Artikel aus der Ausgabe vom 26. Januar 1990 von „The New Federalist“ mit dem Titel „Bush’s China Policy – Skull and Bones“, und in diesem Artikel heißt es, Zitat:

George Bush, der erste diplomatische Vertreter der USA in der Volksrepublik China im Jahr 1973, war Mitglied von Skull and Bones. Ebenso wie sein Vater, sein Bruder, sein Sohn, sein Onkel, sein Neffe und mehrere Cousins. Winston Lord, der Botschafter der Reagan-Bush-Regierung in China, war Mitglied. Ebenso wie sein Vater und mehrere andere Verwandte. James Lilly, der derzeitige Botschafter in China, war Mitglied von Skull and Bones, ebenso wie sein Bruder. Mit Ausnahme der Carter-Regierung war jeder US-Botschafter in Peking seit Kissingers Abkommen mit Mao Tse Tung Mitglied derselben kleinen Yale-Sekte. Ein reiner Zufall? MAO WAR EIN YALIE – Bereits 1903 gründete die Yale Divinity School eine Reihe von Schulen und Krankenhäusern in ganz China, die unter dem Namen „Yale in China“ bekannt wurden. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass „Yale in China“ ein Geheimdienstnetzwerk war, dessen Ziel es war, die republikanische Bewegung von Sun Yat-sen im Auftrag des anglo-amerikanischen Establishments zu zerstören. Das anglo-amerikanische „Establishment“ hasste Sun, weil er China entwickeln wollte. Andererseits liebten sie die chinesischen Kommunisten, weil sie China rückständig halten wollten und sich dem Anbau von Rauschgift verschrieben hatten. Einer der wichtigsten Studenten von „Yale in China“ war Mao Zedong.

Damit beenden wir diesen Artikel. Es gibt noch ein wenig mehr, das Sie weiter lesen können, zum Beispiel über die Arbeit von Antony Sutton. Auch das ist ein faszinierender Teil dieses Puzzles. Aber wir sollten zum Beispiel beachten, dass dieser Artikel in „The New Federalist“ behauptet, dass Mao tatsächlich ein Student von Yale-in-China war, obwohl die „Yale Daily News“ behauptete, dass er kein Student war – dass er nur eingeladen wurde aus irgendeinem zufälligen Grund, um die Yale-in-China-Zeitschrift zu redigieren, und dann, aus welchem Grund auch immer, die Leitung übernahm und sein Programm zur Neuausrichtung der Gedanken begann, das sich schließlich zur kommunistischen chinesischen Bewegung entwickelte.

Also noch einmal: Eine sehr, sehr interessante Verbindung, und besonders interessant ist es, die Verbindung all dieser verschiedenen Botschafter in China zu betrachten, von denen wiederum bis 1990 jeder einzelne Botschafter, außer unter Carter, ein Mitglied von Skull and Bones war. Also ist das offensichtlich eine sehr interessante Verbindung an und für sich, aber nicht notwendigerweise ein Beweis für etwas. Ich denke immer noch, dass es in diesem Zusammenhang wahrscheinlich noch mehr zu tun gibt, aber es gibt offensichtlich eine Menge zu bedenken. Und natürlich geht das auf die Gründung von „Skull and Bones“ zurück, und zwar auf das Geld aus dem Opiumhandel, das dem „Russell Trust“ gehörte, und natürlich auf die Familie, die später zu den Gründern von „Skull and Bones“ gehörte.

Auch hier gibt es also eine Menge interessanter Geschichte, aber, wie gesagt, nichts, was definitiv zeigt, wie „Skull and Bones“ in Yale die kommunistischen Chinesen geschaffen hat. Aber die Verbindung ist so groß, dass ich denke, dass in dieser Richtung noch mehr geforscht werden muss.

Wir können jedoch sagen, dass, als Mao das Land übernahm und seinen absolut schrecklichen, abscheulichen „Großen Sprung“ nach vorn begann, dies zum Tod von mindestens vierzig Millionen Menschen führte, die in diesem Vierjahreszeitraum verhungerten.

Es ist wirklich interessant und, wie ich annehme, ekelerregend, dass er von einigen sehr wichtigen westlichen Politikern gedeckt wurde, was vielleicht nicht überraschend ist – eines der bemerkenswertesten Beispiele ist der französische Präsident Francois Mitterrand, der Mao bei einem seiner Besuche in China gedeckt hat. Wir können dies dem „New Statesman“ entnehmen, der einen Artikel mit dem Titel „Mao’s Great Famine: the History of China’s Most Devastating Catastrophe (1958-62)“ veröffentlichte, der mit den Worten beginnt:

Als François Mitterrand 1961 China besuchte, machte sich Mao Zedong über Berichte über eine Hungersnot im Lande lustig. Es gebe keine Hungersnot, sondern nur „eine Zeit der Knappheit“, eine Behauptung, die Mitterrand – der Mao als „großen Gelehrten, der in der ganzen Welt für die Vielfalt seines Genies bekannt ist“, bezeichnete – gerne akzeptierte. Als er nach seiner dreiwöchigen Reise nach Frankreich zurückkehrte, hatte Mitterrand keine Zweifel an seiner Darstellung der Ereignisse: „Ich wiederhole, damit das klar ist: Es gibt keine Hungersnot in China.“ Westliche Politiker der Rechten teilten die Ansicht des französischen Sozialistenführers. Der konservative Abgeordnete für Chester, John Temple, berichtete nach seiner China-Reise Ende 1960, dass der Kommunismus funktioniere und das Land „große Fortschritte“ mache. Quelle: Mao’s Great Famine: the History of China’s Most Devastating Catastrophe (1958-62)

Und so widerlich das auch war: Ein weiteres sehr berühmtes – oder besser gesagt berüchtigtes – Beispiel für eine einflussreiche westliche Persönlichkeit, die diese ekelhafte Zurschaustellung unter der Herrschaft Maos unterstützte, war natürlich der Leitartikel der „New York Times“ aus dem Jahr 1973, der von keinem Geringeren als David Rockefeller unter dem Titel „From a China Traveler“ [Von einem China-Reisenden, Anm. d. Übersetzers] verfasst wurde und in dem er berüchtigterweise sagte:

Das soziale Experiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte der Menschheit.

Nochmals: Vergleicht man diese Art von Rhetorik mit den tatsächlichen Handlungen Maos und dem, was unter seiner Führung erreicht wurde, so ist das ein ziemliches Missverhältnis. Und man könnte sich fragen, warum dies der Fall ist.

Aber ich möchte die Aufmerksamkeit der Leute auf einen anderen Teil dieses Leitartikels lenken, der viel weniger zitiert wird und in dem Rockefeller schreibt:

Die Chinesen ihrerseits stehen vor der Aufgabe, eine primär nach innen gerichtete Ausrichtung zu ändern, die sie ein Vierteljahrhundert lang unter ihrer derzeitigen Führung verfolgt haben. Wir wiederum stehen vor der Erkenntnis, dass wir ein Land mit einem Viertel der Weltbevölkerung weitgehend ignoriert haben. Wenn man die tiefgreifenden Unterschiede in unserem kulturellen Erbe und unseren Sozial- und Wirtschaftssystemen bedenkt, wird dies sicherlich eine langwierige Aufgabe sein, bei der auf beiden Seiten viel Entgegenkommen erforderlich ist.

Eine sehr interessante Passage, nicht zuletzt, weil man sich fragen kann, wer genau mit diesem „wir“ und „unser“ gemeint ist. Ist damit Amerika als Ganzes gemeint? Oder hat das mehr mit Rockefeller zu tun, seinen offensichtlichen Bank- und Ölinteressen, seinen anderen Verbindungen zur finanziellen und oligarchischen Elite? Ich denke eher letzteres als ersteres.

Aber wie dem auch sei, ich denke, dies ist in gewissem Sinne eine Neuformulierung unserer These, dass der Plan – der langfristige Spielplan – mindestens seit den 1970er Jahren und der Öffnung Chinas besteht. Die Idee, Chinas nach innen gerichtete Ausrichtung und seine Kontrolle von oben nach unten mit den Ideen zu verschmelzen, die der Westen im Hinblick auf die wirtschaftlichen, sozialen und historischen Systeme zu importieren versuchte.

Das ist sehr interessant. Wie wurde das eigentlich erreicht? Nochmals: Es ist eine Sache, darüber im Allgemeinen zu sprechen, aber wie sieht es im Einzelnen aus? Nun, wir sprechen natürlich über David Rockefeller und seine Rede von 1973, in der er die große sozialistische Revolution von Mao befürwortete. Aber es ist interessant, dass die Chinareise von Nixon im Jahr 1972 den berühmten vulkanischen Satz hervorgebracht hat (für die Star Trek VI-Fans unter den Zuschauern): „Nur Nixon konnte nach China reisen.“ Aber eigentlich sollte der Satz nicht lauten: „Nur Nixon konnte nach China gehen“, denn Nixons Chinabesuch 1972 ging eine Reihe von geheimen Treffen Henry Kissingers mit Peking im Jahr 1971 voraus, die schließlich aufgedeckt wurden. Es war natürlich Kissinger, der Nixon den Weg zur „Normalisierung“ der Beziehungen zu China ebnete, und wer ist Kissinger und für wen arbeitet er? Nun, für dieses Wissen müssen wir nicht sehr tief graben, wir können uns an Wikipedia wenden. Aus David Rockefellers eigenem Wikipedia-Eintrag:

In Henry Kissinger fand Rockefeller einen politischen Akteur mit einer ähnlichen internationalen und innenpolitischen Sichtweise wie er. Die beiden lernten sich 1954 kennen, als Kissinger zum Direktor der bahnbrechenden „Council on Foreign Relations Study Group on Nuclear Weapons“ ernannt wurde, der auch David angehörte. Die Beziehung entwickelte sich so weit, dass Kissinger eingeladen wurde, im Kuratorium des „Rockefeller Brothers Fund“ zu sitzen. Rockefeller beriet sich bei zahlreichen Gelegenheiten mit Kissinger, so z. B. bei dem Interesse der Chase Bank an Chile und der Möglichkeit der Wahl von Salvador Allende im Jahr 1970 … [interessanterweise] . und unterstützte seine Initiative zur „Öffnung Chinas“ im Jahr 1971, da sie der Chase Bank Bankgeschäfte ermöglichte.

Ach ja, in dieser Formulierung war es Rockefeller, der Kissingers Initiative zur Öffnung Chinas unterstützte, und nicht umgekehrt.

Aber unabhängig von der Beziehung Kissinger – Rockefeller (zwei Erbsen derselben Schote) mit der gleichen Agenda, China zu öffnen, seit der Mao-Ära des Großen Sprungs nach vorn und dann der Kulturrevolution, war es eine interessante Zeit war, in der Mao ein sehr kluges politisches Manöver durchführte. Wir wollen nicht sagen, dass er ein dummer Mann war. Er war ein abscheulicher, schrecklicher, grausamer, perverser Mensch, wahrscheinlich der größte Massenmörder der Weltgeschichte, aber er war nicht unbedingt ein dummer Mensch. In solchen revolutionären Situationen kann man nicht so lange die Kontrolle über ein Land behalten, ohne politisch klug zu handeln. Und die Kulturrevolution kann man in gewisser Weise – auch wenn das alles noch sehr viel genauer ausgearbeitet werden muss – als eine Art Konterrevolution betrachten, die Mao gegen die konterrevolutionären Tendenzen in seiner eigenen Partei einleitete.

Auch hier handelte es sich um ein interessantes Manöver, um das Volk gegen die Kommunistische Partei Chinas aufzubringen, die sich gegen Mao wandte, damit er seine Macht bewahren konnte. Eine interessante Konstellation. Aber auf jeden Fall war die Kulturrevolution das, was nach dem Großen Sprung nach vorn geschah – der völlig ekelhafte, entsetzliche Misserfolg des „Großen Sprungs nach vorn“, mit dem es gelang, Maos Kontrolle über das Land zu erhalten.

Und danach, als die Machtübergabe stattfand und Mao nicht mehr an der Macht war, begann eine neue Generation der chinesischen Führung die Macht zu übernehmen. Und hier wird die Geschichte äußerst interessant und verbindet sich wieder mit den gleichen Figuren von Chase Manhattan, Rockefeller, Kissinger – alle diese Figuren kommen an einem sehr interessanten Punkt zusammen, und wir werden dies einem Werk von Michel Chossudovsky aus dem Jahr 1986 entnehmen, „Towards Capitalist Restoration“, in dem er schreibt:

Auf den Besuch Deng Xiaopings in den USA im Jahr 1979 folgte im Juni 1980 ein ebenso wichtiges Treffen zwischen Rong Yiren, dem Vorsitzenden von CITIC, und David Rockefeller in der Wall Street. An dem Treffen, das im Penthouse der Chase Manhattan Bank stattfand, nahmen leitende Angestellte von fast 300 großen US-Konzernen teil. Es wurde eine wichtige Vereinbarung zwischen Chase, CITIC und der Bank of China getroffen, die den Austausch von Fachleuten und technischem Personal vorsieht, um „die Bereiche der chinesischen Wirtschaft zu ermitteln und zu definieren, die für amerikanische Technologie und Kapitalinfusionen am empfänglichsten sind.“

Äußerst interessant. Nun, jetzt haben wir eine sehr solide Spur, einen sehr spezifischen Punkt, auf dem wir unseren Fall aufbauen können. Dies ist wiederum ein Zusammenfluss von diesem Rong Yiren, den ich wahrscheinlich falsch ausspreche. (Und ich möchte mich bei allen Chinesisch sprechenden Zuhörern dafür entschuldigen, dass ich Ihre Sprache und jeden einzelnen Namen in dieser Folge des Podcasts falsch ausspreche).

Rong Yiren, der Vorsitzende von CITIC, und David Rockefeller von der Chase Manhattan Bank, trafen sich mit dreihundert großen US-Unternehmen und schlossen ein umfassendes Abkommen über den technischen und fachlichen Austausch von Informationen und Personal, um die Bereiche der chinesischen Wirtschaft zu ermitteln und zu definieren, die für amerikanische Technologie und Kapitalinfusionen „am empfänglichsten“ sind.

Wer also ist Rong Yiren? Was war CITIC? Woher kommt das Ganze? Was hat das mit der Präsidentschaft von Deng Xiaoping zu tun?

Fangen wir damit an, dies in einem faszinierenden kleinen Teil dieses Puzzles aufzuklären, den „Bloomberg“ vor ein paar Jahren zur Verfügung gestellt hat. Natürlich handelt es sich nicht gerade um verborgenes Wissen, das vor diesem „Bloomberg“-Bericht nicht bekannt gewesen wäre, aber es wurde in einem „Bloomberg“-Bericht vom 27. Dezember 2012 interessant zusammengefasst: „Bloomberg Report – Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility“.

Dies ist eine faszinierende Geschichte über eine Gruppe, die als „Die acht Unsterblichen“ bekannt war. Und ja, das habe ich mir nicht ausgedacht: Sie sind als „Die Unsterblichen“ bekannt. Dabei handelt es sich um eine Gruppe, eine neue Klasse von Menschen, die aufgestiegen sind, die mit acht Personen in Verbindung stehen, die die Kulturrevolution von Mao überlebt haben und in der Kommunistischen Partei Chinas hochrangige Positionen innehatten, um unter Deng Xiaoping eine ganz andere Agenda als die von Mao umzusetzen. Ich knüpfe also an diesen Artikel an:

Die allgemein als die Acht Unsterblichen bekannten Personen sind jetzt alle tot, obwohl alle bis auf drei bis in die 90er Jahre lebten. Ihr Ansehen in China ist vergleichbar mit dem von George Washington und Thomas Jefferson in den Vereinigten Staaten: Deng Xiaoping; General Wang, der Maos Truppen verpflegte; Chen Yun, der die Wirtschaft leitete, als Mao 1949 die Macht übernahm; Li Xiannian, der maßgeblich an dem Komplott beteiligt war, das die Kulturrevolution beendete; Peng Zhen, der in den 1980er Jahren beim Wiederaufbau des chinesischen Rechtssystems half; Song Renqiong, der Personalchef der Partei, der nach der Kulturrevolution die Rehabilitierung der entlassenen Kader beaufsichtigte; Präsident Yang, der Dengs Befehl zur Durchführung der Razzia auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 unterstützte; [und] Bo Yibo, ein ehemaliger Vizepremier und der letzte der Unsterblichen, der 2007 im Alter von 98 Jahren starb.

Weiter geht es mit dem Bloomberg-Artikel:

Als sie nach Maos Tod 1976 aus der Kulturrevolution hervorgingen, während derer viele von ihnen im inneren Exil lebten, fanden sie eine Wirtschaft vor, die in Trümmern lag. Das Bruttoinlandsprodukt lag 1978 bei 165 Dollar pro Person, verglichen mit 22.462 Dollar in den USA. Während Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong boomten, waren die Unsterblichen von kapitalistischen Erfolgsgeschichten umgeben. Die siegreichen Kommunisten hatten nach 1949 Großgrundbesitzer hingerichtet. Bauernhöfe waren zu Volkskommunen geworden. Fabriken gehörten dem Staat. Die Unsterblichen stellten dies in den 1980er Jahren auf den Kopf: Landwirte konnten Land pachten. Privates Unternehmertum – zunächst in kleinem, später in größerem Umfang – wurde erst geduldet, dann gefördert. Deng ging das Risiko ein, dass zur Ankurbelung des Wachstums einige „Fliegen und Mücken“ toleriert werden könnten, so Ezra Vogel, ein emeritierter Professor an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, der 2011 eine Biografie über Deng schrieb.

So, das war’s, kurz und bündig. Die Acht Unsterblichen und ihre Nachkommen, die jetzt noch so viele verschiedene Facetten der staatlich kontrollierten Wirtschaft in China kontrollieren. Das nicht mehr streng staatlich kontrollierte, jetzt privatwirtschaftlich/staatlich kontrollierte Hybridsystem, das China als Prototyp für das System der Neuen Weltordnung entwickelt. Und es ist interessant – ich meine, es ist faszinierend -, diese acht Familien zu betrachten und die Art und Weise, wie ihre Verbindungen weiterhin eine unangemessene Menge an Macht über das politische und wirtschaftliche Leben Chinas ausüben. Und es gibt mehr darüber in dieser Geschichte in „Bloomberg“ und in anderen Geschichten, die auf „Bloomberg“ veröffentlicht wurden. In verschiedenen Teilen dieses Puzzles, die an einer Million verschiedener Stellen zu finden sind, und ich werde Sie um Ihre Hilfe bitten, in der Hoffnung, einige dieser Teile später in dieser Folge zu verbinden.

Aber lassen Sie uns weitermachen. Nehmen wir den Faden von den „Acht Unsterblichen“ und ihrem Einfluss wieder auf, zurück zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich dem geheimen Treffen mit „Chase Manhattan“ im Jahr 1980 und dem Treffen von Rockefeller mit Rong Yiren von der CITIC-Gruppe, das mit der Geschichte der Unsterblichen zusammenhängt. Ich lese noch einmal aus dem „Bloomberg“-Artikel vor:

Innerhalb weniger Monate wurde Wang Jun, der Sohn des Generals [das ist General Wang, einer der Unsterblichen], zum Leiter des Geschäftsbetriebs der neu gegründeten CITIC ernannt, die damals als China International Trust & Investment Corp. bekannt war. Die von Rong Yiren gegründete Gruppe sollte zu einer Zeit, als die Devisenreserven des Landes 840 Millionen Dollar betrugen, Investitionen aus dem Ausland anziehen. Er machte daraus ein riesiges Imperium, das Chinas Wachstum vorantreiben sollte. CITIC betreibt heute das größte börsennotierte Wertpapierunternehmen Chinas, unterstützt eine Pekinger Fußballmannschaft und entwickelt Luxusimmobilienprojekte. Chinas Reserven belaufen sich heute auf 3,3 Billionen Dollar.

Von 840 Millionen auf 3,3 Billionen! Das gibt Ihnen einen Eindruck davon, was CITIC ist und wie es mit der derzeitigen chinesischen Hierarchie zusammenhängt. Aber lassen Sie uns noch näher auf diesen Rong Yiren eingehen, der sich im Juni 1980 mit Rockefeller auf dem Dach des „Chase Manhattan“-Komplexes in Manhattan traf. Dies geht aus einem Nachruf auf Rong Yiren hervor, der zum Zeitpunkt seines Todes veröffentlicht wurde. In diesem Nachruf mit dem Titel „Der Tod von Chinas ‚rotem Kapitalisten‘ und die Revolution von 1949“ heißt es unter anderem:

Im ersten Jahr der Geschäftstätigkeit von CITIC traf Rong mit mehr als 4.000 ausländischen Geschäftsleuten zusammen. Auch Henry Kissinger, der ehemalige US-Außenminister, der 1971 diplomatische Beziehungen zu Peking aufnahm, wurde von ihm als einer der wichtigsten internationalen Berater des Unternehmens gewonnen. Rong förderte Investitionen durch den Aufbau der Infrastruktur in den Freihandelszonen und die Unterstützung ausländischer Firmen bei der Ansiedlung. Philip Wong, ein Abgeordneter aus Hongkong im Nationalen Volkskongress Chinas, sagte am 28. Oktober gegenüber der China Daily: „Ohne seine [Rongs] Fähigkeiten und Visionen bei der Gründung von CITIC wäre das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in China nicht so hoch gewesen.“ Bis 1992 hatte sich Rongs CITIC zu einem Geschäftsimperium entwickelt, das in den Bereichen Schifffahrt, Energieerzeugung und Bauwesen tätig war. Heute hat CITIC 200 Unternehmen in der ganzen Welt und ein Gesamtvermögen von 6,3 Billionen US-Dollar. Mit der Entwicklung von CITIC entwickelten sich auch Rongs Privatgeschäfte. 1979 schickte er seinen Sohn, Larry Rong, nach Hongkong, um dort seine Investitionen zu verwalten. Im Jahr 2005 wurde Larry Rong von der Zeitschrift Forbes mit einem Vermögen von 1,64 Mrd. USD zum reichsten Mann Chinas ernannt. […] Rong senior spielte auch eine Schlüsselrolle bei der weiteren Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach der Niederschlagung der regierungsfeindlichen Proteste im Mai und Juni 1989. Deng Xiaoping rechtfertigte das Massaker an Arbeitern und Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit der Begründung, es sei zur Verteidigung des „sozialistischen Systems“ notwendig gewesen. In Wirklichkeit zielte es darauf ab, den Widerstand der Arbeiterklasse gegen die Auswirkungen der Politik der freien Marktwirtschaft des Regimes niederzuschlagen.

„Freier Markt“ – ja, da hat sich ein interessantes Stück Propaganda eingeschlichen.

1993 wurde Rong zum Vizepräsidenten Chinas befördert, als Symbol für Pekings Entschlossenheit, die „Marktreformen“ zu beschleunigen. In einem Nachruf auf Rong in der britischen Financial Times heißt es dazu: „Der Posten war hauptsächlich zeremoniell, aber er sendete eine klare Botschaft: Chinas neue Mischung aus kommunistischer Politik und Marktwirtschaft wird bleiben. Und es war der ‚rote Kapitalist‘, der den Weg gewiesen hatte.“ Im selben Jahr erhielt China ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 111 Milliarden Dollar – fast das Vierfache des Betrags, der in dem gesamten Zehnjahreszeitraum von 1979 bis 1989 investiert worden war.

Ein sehr interessanter Charakter, und Sie werden die kleinen Propagandastücke und die kleinen Teile der Erzählung bemerken, die bereits auf sehr, sehr subtile, aber sehr wirkungsvolle Weise in diese Geschichte eingeflossen sind. Zum Beispiel ist es der „freie Handel“, sind es die „kapitalistischen“ Aspekte dieser CITIC und dieser Art von Organisationen, die für die unglaubliche Unterdrückung und politische Unterdrückung verantwortlich seien, die wir auf dem Platz des Himmlischen Friedens gesehen haben und die wir in verschiedenen anderen Zusammenhängen von Peking aus gesehen haben, die irgendwie mit dem System des „freien Marktes“ und dem „Kapitalismus“ zu tun haben. Denn wenn wir über diese acht Unsterblichen und ihre Nachkommen sprechen, die Hunderte von Milliarden – Billionen von Dollar, wenn wir die chinesischen Reserven mit einbeziehen – in all diesen verschiedenen Unternehmen – den staatlich kontrollierten Unternehmen – kontrollieren, dann ist das irgendwie „freier Markt“, dann ist das irgendwie ein Beispiel für „Kapitalismus“ …

Sie sehen also, wie bestimmte Teile der Erzählung hier eingefügt werden, um falsche Paradigmen zu schaffen, die sich wiederum in diesem zweidimensionalen Stadium befinden. Es geht um Kapitalismus gegen Sozialismus, und die beiden stoßen aufeinander, und siehe da, das Ergebnis. Und es gibt noch andere Aspekte, die ich für erwähnenswert halte. Zum Beispiel, wenn Heinz Kissinger selbst etwas vorbringt, was meiner Meinung nach auch zu einer anderen Idee wird, die in diesem China-gegen-USA-Narrativ vorangetrieben wird, nämlich: „Nun, wissen Sie, wenn man militärisch vom Standpunkt des Imperiums aus denkt, sind die Chinesen sozusagen die Guten.“

HENRY KISSINGER: Die Chinesen glauben an die Überlegenheit ihrer Kultur, an die Einzigartigkeit ihrer Kultur, und sie sind froh und stolz, wenn man sie respektiert. Aber es gibt keine Möglichkeit, ein Chinese zu werden. Wenn man nicht Teil der chinesischen Kultur ist, nicht in die chinesische Kultur hineingeboren wurde, kann man kein Chinese werden, und so ist es schwer vorstellbar, dass chinesische Armeen irgendwo eingreifen, um die chinesische Kultur zu chinesischen Regierungsprinzipien zu machen. Das ist nicht die chinesische Denkweise. Die chinesische Denkweise geht davon aus, dass die Erhabenheit des chinesischen Verhaltens und die Errungenschaften der chinesischen Gesellschaft Respekt einflößen werden, was zu kooperativem Handeln führt, aber sie haben in der Vergangenheit nicht versucht, dies mit militärischer Gewalt zu erreichen. Sie werden militärische Gewalt anwenden, wenn sie sich bedroht fühlen, und zwar rücksichtslos, aber es fällt mir schwer, mir eine chinesische Militärstrategie vorzustellen, die darauf abzielt, eine chinesische Weltregierung zu unterstützen, selbst im Namen des universellen Friedens. Quelle: CSIS Special Book Discussion: “On China,” with Henry Kissinger

Das ist also die Erzählung, die eine Art Gegenerzählung zu dem im Westen verbreiteten Mainstream-Narrativ darstellt, das natürlich besagt, dass die USA und die NATO die Guten in diesem Szenario des Kalten Krieges wären. Natürlich muss es eine Gegenerzählung – eine alternative Erzählung – geben, die von Leuten wie Kissinger subtil in das Gespräch eingebracht wird, die von Anfang an eng in die Schaffung dieses roten kapitalistischen Systems verwickelt waren, wie wir bereits auf verschiedene Weise dargelegt haben und weiter darlegen werden. Aber er darf auch bestimmte Dinge einfügen, die Teil der Gegenerzählung werden, wie: „Oh, nun, China – sie gehen nicht los und marschieren militärisch in andere Länder ein. Sie sind die ‚gute‘ Seite der Neuen Weltordnung.“ Ich denke also, das ist ein weiterer Punkt, auf den wir und die alternativen Medien wirklich achten müssen: Welche Gegenargumente verbreiten wir, und sind sie wirklich gegen das System, das sich gerade etabliert? Sind sie wirklich gegen die Interessen der milliardenschweren Finanzelite gerichtet, die dieses Aufeinandertreffen des kapitalistischen und des sozialistischen Systems steuert?

Nun, lassen Sie uns fortfahren. Was konkret aus diesen zunehmenden Verbindungen durch Organisationen wie CITIC resultierte – sehr aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden sich an unsere Untersuchung der „Power Corporation“ und der Desmarais-Familie in Kanada erinnern – die es schaffte, eine Beteiligung an „CITIC Pacific“ zu erhalten und schließlich im Vorstand von „CITIC Pacific“ saß – einer Hongkonger Tochtergesellschaft von CITIC, derselben CITIC, mit der Rong Yiren mit Rockefeller und allen bei „Chase Manhattan“ und den dreihundert US-Unternehmen zusammenarbeitete, um diese US-China-Verbindung herzustellen.

Auch hier sind die Schichten tief, es gibt so viele verschiedene Facetten in dieser Geschichte. Aber sie greifen ineinander, und sie sind faszinierend, wenn man anfängt, diesen Kaninchenbau zu erforschen.

Werfen wir einen Blick auf einige konkretere Beispiele dafür, was tatsächlich daraus geworden ist. Und dazu können wir uns zum Beispiel ansehen, womit die Regierung in Peking selbst öffentlich prahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie hat nämlich auf ihrer Website „eBeijingGov.cn“ einen Beitrag mit dem Titel „‚Fortune 500: Important engine driving Beijing’s CBD economic development’“ veröffentlicht.

Und es gibt zahlreiche Notizen mit Links zu allen Dokumenten, über die wir sprechen, so dass Sie sich die Teile dieses sehr interessanten Puzzles selbst zusammensetzen können.

Aber kommen wir noch einmal zu diesem Artikel „Fortune 500: Important engine driving Beijing’s CBD economic development“ auf der Website der Regierung in Peking zurück, in dem festgestellt wird, dass die Investitionen der „Fortune 500“ in China in den letzten Jahrzehnten außergewöhnlich stark zugenommen haben. In den 1990er Jahren gründeten die Fortune-500-Unternehmen Investitionsgesellschaften in Peking, und es wird ein Überblick über diese Entwicklung gegeben. Nach 2000 haben sie dann regionale Hauptquartiere in Peking eingerichtet.

Sie verstehen also die Idee: Wir haben den allmählichen Aufbau der finanziellen, wirtschaftlichen, produktiven und sogar der Investitionskapazitäten der ausländischen „Fortune 500“, die wir zum Beispiel als die Liste der Unternehmensmitglieder des „Council On Foreign Relations“ verstehen sollten, die alle miteinander verbunden sind. Sie ist während der 1970er Jahre, der Öffnung in den 1980er und 1990er Jahren und dann in der Region von 2000 bis heute stetig gewachsen.

Wir sehen uns also China im Allgemeinen ab dem Jahr 2000 an, mit seiner bemerkenswerten BIP-Wachstumsrate von 10-15 Prozent, seinem rasanten Wirtschaftswachstum im letzten Jahrzehnt, und als ob das aus dem Nichts entstanden wäre und nicht das konzertierte und bewusste Produkt einer sehr reglementierten Agenda wäre, die nun schon seit Jahrzehnten am Werk ist und die hinter den Kulissen von den Vetternkapitalisten und den Unsterblichen in China und ihren Nachkommen rigoros geplant wurde.

Dazu gibt es wieder eine interessante kleine Grafik, die einige Beispiele zeigt. Sie zeigt zum Beispiel die Entwicklung verschiedener Fortune-500-Unternehmen zu Beginn der Öffnung in den 1970er Jahren:

HP und Matsushita richteten 1979 Büros in der Nähe der Pekinger Botschaft ein; HP China Limited wurde 1985 in Peking gegründet und Beijing Matsushita Color CRT Co. Ltd. wurde 1987 gegründet; HP (China) Investment Co. Ltd. wurde 1995 und Matsushita (China) Ltd. 1994 gegründet; HP kaufte 1998 das HP Building im Pekinger Stadtzentrum und verlegte mehrere Niederlassungen in das Gebäude; Im Jahr 2002 wurde Matsushita (China) Ltd. in einen regionalen Hauptsitz verlegt.

Wir haben also wieder einmal das Gefühl, dass es diese Anhäufung gibt. Das sind nur ein paar Beispiele für einige der Unternehmen, die daran beteiligt sind, aber es gibt noch viele, viele, viele mehr, wie in einem Artikel beschrieben, den ich Anfang des Jahres geschrieben habe und der auf „corbettreport.com“ verfügbar ist – „The Great Decoupling: How the West is Engineering its Own Downfall“.

Darin geht es wieder um die Idee eines vorgetäuschten Kalten Krieges und wie dieser für politische Zwecke genutzt wird, um eine neue Weltordnung, ein Eine-Welt-System, zu schaffen, Zitat:

Der chinesische Industriemoloch ist nicht einfach über Nacht entstanden; die Infrastruktur für Chinas Wirtschaftswunder des letzten Jahrzehnts wurde bereits im Jahrzehnt davor geschaffen. Allein in den sieben Jahren zwischen 1994 und 2001 vervierfachten sich die Direktinvestitionen multinationaler Unternehmen mit Sitz in den USA in China von 2,6 Milliarden Dollar auf 10,5 Milliarden Dollar. Im gleichen Zeitraum stieg China vom 30. auf den 11. Platz der Zielländer für US-amerikanische F&E-Investitionen auf, da sich die Zahl der US-Filialen im Land verdoppelte. Die Liste der Unternehmen, die in den 1990er Jahren größere F&E-Aktivitäten oder -Einrichtungen in China eröffneten, liest sich wie ein „Who is who?“ der im CFR verschachtelten Fortune 500: DuPont, Ford, General Electric, General Motors, IBM, Intel, Lucent Technologies, Microsoft, Motorola und Rohm and Haas hatten zu Beginn des 21. Jahrhunderts alle eine bedeutende Beteiligung in China.

… und dann kommt der Wirtschaftsboom plötzlich aus dem Nichts, nicht wahr?

Interessant an all dem ist die Tatsache, dass es natürlich als „Verlagerung von Produktionskapazitäten“ dargestellt wurde. Natürlich nutzen wir China wegen seiner billigen Arbeitskräfte, deshalb sind all diese Unternehmen nach China gegangen. Was jedoch keinen Sinn ergibt, ist der unglaubliche Boom bei der Finanzierung von F&E (Forschung und Entwicklung), der in den 1990er Jahren begann und in den 2000er Jahren anhielt. Warum gab es all diese Investitionen in F&E in China? Das ist etwas anderes als die produktive Arbeit, die man verstehen kann, wenn man im Grunde genommen Sklaven für niedere Arbeiten bezahlt, wie „Foxconn“ oder andere es tun. Aber warum gerade die Auslagerung von Forschung und Entwicklung nach China?

Es gibt einen interessanten Bericht, den ich entdeckt habe, der sich speziell mit diesem Problem befasst: „Drivers of Foreign R&D Investment in China and the new R&D Models“ von „uta.edu“, und das ist in vielerlei Hinsicht ein faszinierender Bericht, einschließlich der Art und Weise, wie er versucht, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen: Warum haben diese ausländischen Unternehmen plötzlich in Forschung und Entwicklung in China investiert? Der Bericht kommt zum Beispiel zu folgendem Schluss:

Wie man sieht, hat sich ein Großteil der Forschung auf China konzentriert und darauf, wie globale Unternehmen einen Großteil ihrer Produktionskapazitäten in dieses Land verlagert haben. Dabei wurde jedoch übersehen, dass dieselben Unternehmen immer mehr Forschung und Entwicklung in China betreiben. In der Tat haben ausländische Unternehmen in China neue Modelle für Forschung und Entwicklung entwickelt.

Auch diese F&E-Investitionen sind also nicht aus dem Nichts entstanden. Sie waren wiederum Teil einer koordinierten Agenda, an der einige der größten Unternehmen der Welt beteiligt waren. In diesem Bericht sind auch einige der Unternehmen aufgeführt, die in den 1990er Jahren stark in Forschung und Entwicklung investiert haben: Motorola, Nokia, Siemens, IBM, Microsoft, GM, Samsung, Nortel, GE, JVC, Intel, P&G, DuPont, Ericsson, Matsushita, Mitsubishi, Lucent, Bell und AT&T, um nur einige zu nennen. Sie alle haben F&E-Einrichtungen in China.

Microsoft zum Beispiel investierte 130 Millionen Dollar, um sein Forschungsinstitut, das „Microsoft Asian Technology Center“, in China zu gründen. Motorola richtete bis Ende 2000 achtzehn F&E-Zentren in China ein. Dies beinhaltete eine Anfangsinvestition von 300 Millionen Dollar und 1.060 Forschungsmitarbeiter usw. usw.

Auch dieses Wirtschaftswunder Chinas im letzten Jahrzehnt ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung im Rahmen von Vereinbarungen, die bereits Jahrzehnte zuvor getroffen wurden. Wir müssen also die tieferen Zusammenhänge verstehen, um zu begreifen, was an der Oberfläche vor sich geht. Und das, denke ich, untermauert unser Argument, dass das, was passiert, nicht die 2D-Oberflächenrealität der Nationalstaaten ist, die gegeneinander ausgespielt werden, sondern die 3D-hierarchische Realität der Superhirne an der Spitze, die das System so gestalten, dass sie die Nationalstaaten gegeneinander ausspielen können – um ein globales Regierungssystem zu schaffen, das letztendlich eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus sein wird, dieser rote Kapitalismus oder wie immer sie es nennen wollen. Natürlich wird es nicht „roter Kapitalismus“ genannt werden. Aber wir sehen die Verschmelzung dieser Systeme auf verschiedene Weise. Aber wie gesagt, es gibt hier so viel zu sagen.

Lassen Sie uns über einen weiteren wichtigen Aspekt dessen sprechen, was Antony Sutton ansprach, als er über die westliche Unterstützung der Bolschewiken oder der Nazis sprach. Es ging nicht nur um finanzielle Unterstützung, nicht nur um die Entwicklung der Industrie, sondern auch um Technologietransfers. Genau darauf konzentrierte sich Suttons frühe Arbeit an der „Hoover Institution“ – der Technologietransfer, der den Aufstieg der Sowjetunion von einer im Grunde feudalen Gesellschaft zu einer industriellen Supermacht ermöglichte, bevor die Bolschewiki die Macht übernahmen. Und in dieser Hinsicht war es Suttons Argument, dass die Bolschewiki ohne den Technologietransfer und die technologische Unterstützung der USA nicht das hätten erreichen können, was sie letztendlich erreicht haben. In ähnlicher Weise hätten die Nazis ihre Kriegsmaschinerie nicht ohne das synthetische Öl aufbauen können, das im Rahmen spezieller Vereinbarungen zwischen „Standard Oil“ und ihren deutschen Partnern zur Verfügung gestellt wurde.

Findet in China also ein Technologietransfer statt? Die kurze Antwort lautet: Ja. Es gibt einen Technologietransfer vom Westen nach China, der bestimmte militärische Fähigkeiten ermöglicht hat, über die die Chinesen heute verfügen. Die Frage ist, wie tief das geht und wie viele Schichten es gibt.

Ich werde nur eine Ebene anführen – denn dies ist bereits eine riesige Untersuchung, und sie wird sich von hier aus nur noch ausweiten. Aber eine faszinierende Geschichte, die sich in den 1990er Jahren entwickelte, war eine Reihe von Geschichten über den Transfer von Nukleartechnologien – Technologien, die Chinas Raumfahrtprogramm, seine Raketentechnologien und seine Nukleartechnologien unterstützten, einschließlich des Transfers von Mikrochips und anderen Dingen -, die unter der Clinton-Regierung stattfanden. Es wurde also in diese Links/Rechts-Debatte eingebettet, als ob es sich um eine Art linke Agenda handelte, im Gegensatz zu den Bushs, die das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens unterstützten, und den Clintons, die den Technologietransfer unterstützten. Es geht um links/rechts, blau/rot, Gabel/Löffel. Es macht keinen Unterschied, die Agenda ist die gleiche, und sie wird von den Rockefellers und den Kissingers und Leuten auf dieser Ebene vorangetrieben – nicht von den politischen Marionetten, die uns als Schatten an Platons Höhlenwand vorgeführt werden.

Schauen wir uns diese Geschichte einmal genauer an. Eine gute Anlaufstelle ist der offizielle Bericht „U.S. Commercial Technology Transfers to the Peoples Republic of China“ aus dem „Bureau of Export Administration Office of Strategic Industry and Economic Security Defense Market Research Report“ – ein faszinierender Bericht darüber, wie es zu diesem Technologietransfer kam, dessen Zusammenfassung lautet:

Das phänomenale Wirtschaftswachstum in China, das seit Deng Xiaopings 1978 begonnener Politik der „Offenen Tür“ beobachtbar war, hat viele dazu veranlasst, den sicheren Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Supermacht im frühen 21. Jahrhundert vorauszusagen. In der Tat hat China einen strukturierten Weg eingeschlagen hin zu einer schrittweisen Marktreform der immer noch weitgehend in Staatsbesitz befindlichen Industrie, die mit immer mehr ausländischem Kapital und Technologie durchsetzt wurde. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Berichte von US-Unternehmen, die „gezwungen“ wurden, Technologie nach China zu transferieren im Austausch für den Zugang zu diesem riesigen Markt. Der Zweck dieser Studie ist es, das Ausmaß zu bewerten, in dem US-amerikanische kommerzielle Technologie faktisch von US-Unternehmen, die in China normale Geschäftspraktiken und Joint Ventures im Austausch für den Zugang zu Chinas Märkten tätigen, nach China transferiert wurde. Die kumulative Wirkung, die diese Transfers auf Chinas Bemühungen zur Modernisierung seiner Wirtschaft sowie seiner industriellen und militärischen Basis hatte, werden ebenfalls untersucht. Schließlich befasst sich diese Studie mit den Auswirkungen des US-Technologietransfers nach China auf die langfristige globale Wettbewerbsfähigkeit der USA und die allgemeinen wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen. […] Obwohl es nicht möglich ist, die Auswirkungen des kommerziellen US-Technologietransfers nach China auf die nationale Sicherheit der USA eindeutig zu bestimmen, könnte die Fortsetzung der in dieser Studie festgestellten Trends langfristige Herausforderungen für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA darstellen. Diese Studie identifiziert keine spezifischen chinesischen militärischen Fortschritte, die aufgrund kommerzieller US-Technologietransfers erzielt wurden, sondern legt nahe, dass der anhaltende Druck auf ausländische High-Tech-Firmen, fortschrittliche kommerzielle Technologien zu transferieren, indirekt Chinas Bemühungen um die Modernisierung des chinesischen Militärs zugute kommen könnte.

Dieser Bericht stammt aus dem Jahr 1999. Bevor der chinesische Wirtschaftsmoloch ernsthaft ins Rollen kam, war bereits bekannt, dass diese Unternehmen – die nach China strömten, um ihre Forschungs- und Entwicklungszentren einzurichten, ihre Firmensitze zu verlegen und all diese anderen großen Investitionen zu tätigen – dies unter der Bedingung taten, dass dies auch Technologietransfers in die Volksrepublik China einschließen würde, die möglicherweise zum Aufbau der chinesischen Militärbasis genutzt werden könnten. Und siehe da: China modernisiert sein Militär in rasantem Tempo mit der Inbetriebnahme von Flugzeugträgern, den neuesten von ihnen entwickelten Flugzeugträger-Killerraketen und einer Drohnentechnologie, die der der Vereinigten Staaten sehr nahe kommt.

Auch hier handelt es sich um einen militärischen Moloch, der noch im Aufbau begriffen ist. Aber er wird aufgebaut – und wie. Auch diese Art von Bericht gibt uns einen Einblick in einen Prozess, der ohne die aktive Unterstützung der Finanz- und Unternehmensoligarchie, die mit den chinesischen Unsterblichen und dem chinesischen Regime, das mindestens seit dem Tod von Mao besteht, verbunden ist, nicht stattfinden könnte.

Faszinierender Stoff. Wir können noch mehr Einzelheiten erfahren, zum Beispiel über die Behauptungen über spezifische Technologietransfers in Bezug auf Raketentechnologie. Es gibt eine Artikelserie der „Washington Post“ aus den 1990er Jahren zu diesem Thema, zu der ich einen Link einfügen werde. Es ist ein interessantes Kompendium von Dutzenden von Berichten, die im Zeitraum von 1998 zusammengestellt und eingereicht wurden.

Ich habe einen Bericht, „China: Possible Military Technology Transfers from US Satellite Export Policy -Actions and Chronology“ von „au.af.mil“.

Dies ist auch ein interessanter Bericht: „Bush’s Brother Has Contract to Help Chinese Chip Maker“ [Bushs Bruder hat einen Vertrag zur Unterstützung eines chinesischen Chipherstellers, Anm. d. Übersetzers], in dem es um Bushs jüngeren Bruder Neil und seine engen Beziehungen zu einem chinesischen Chiphersteller und den Wirbel geht, den das für George W., der damals an der Macht war, bedeutete.

Außerdem war es Neil Bush, der vor ein paar Jahren mit dieser Meldung Schlagzeilen machte: „Kommunistisches Foto von Neil Bush sorgt für Aufregung auf der chinesischen Social-Media-Seite Weibo“. Es zeigt Neil Bush, der kommunistische chinesische Insignien trägt und im Grunde sagt: „Mache ich es richtig? Wissen Sie, für diese Leute ist das alles lustig, es ist alles Spaß und Spiel.“

Das ist wiederum nur ein Vorgeschmack auf das, was wir wirklich zu ergründen versuchen, nämlich die Besonderheiten, die Antony Sutton im sowjetischen oder nationalsozialistischen Paradigma herausgearbeitet hat. Wir wollen den gleichen Fall für die Geschehnisse im kommunistischen China konstruieren. Denn auch hier geht es um die Schaffung des Eine-Welt-Regierungssystems. Und das kann nicht stattfinden ohne:

A) daß die nationalstaatlichen Systeme sich gegenseitig bekriegen und ruinieren und: „Oh, bitte rettet uns, oh.“ Glücklicherweise gibt es dieses Modell, diese Struktur, die bereits eingerichtet wurde und die uns retten kann: Eine Art UNO-ähnliche Struktur, die wie die roten Kapitalisten Chinas oder etwas in dieser Art funktionieren wird, und

B) kann dies auch nicht ohne die aktive Zusammenarbeit und die finanzielle, unternehmerische Infrastruktur geschehen, die seit Jahrzehnten sorgfältig in Vereinbarungen zwischen Leuten wie Rong Yiren und CITIC und solchen Gruppen, mit solchen Dingen wie dem „US-China Business Council“ und anderen äußerst faszinierenden, interessanten Gruppen angelegt wurde.

Wie Sie sich vorstellen können, bereitete es echtes Kopfzerbrechen, die heutige Folge in das einzuteilen, was ich bisher präsentiert habe. Und ich musste alle möglichen Dinge weglassen, die uns in verschiedene Richtungen geführt hätten. Dieser Podcast könnte wahrscheinlich in zehn verschiedene Podcasts aufgeteilt werden – eine Serie. Und ich nehme an, das wird er auch. Ich rufe Sie alle da draußen auf, sich an der Aufgabe zu beteiligen, diesen verschiedenen Kekskrümeln zu folgen, in die verschiedenen Kaninchenlöcher zu gehen und auszugraben, was Sie finden können.

Ich rufe die Mitglieder des „Corbett Report“ auf, der Gemeinschaft, die sich in der „Corbett Report Open Source Intelligence News Community“ entwickelt, dabei zu helfen, einige dieser Fakten zusammenzutragen und:

Besorgt euch ein paar dieser Namen,

verfolgt einige dieser Spuren,

verfolgt die Karrieren einiger dieser Personen,

verfolgt die verschiedenen Geschäfte, die sie gemacht haben.

Um das Bild zu vervollständigen, das wir hier zeichnen – denn es ist außerordentlich wichtig – und das eine ganz andere Geschichte erzählt als das, was man uns glauben machen will: Dass es eine Rivalität zwischen den USA und China gäbe und dass es zu einem Krieg kommen würde, weil sie sich gegenseitig an die Kehle gehen. Das spielt sich auf der oberflächlichen Ebene ab, aber es gibt eine viel tiefere Ebene dessen, was in der dritten Dimension stattfindet, die für den Gesamtplan viel wichtiger ist.

Lassen Sie sich nicht darauf ein, sich für eine Seite zu entscheiden, als ob die Wahl eines Nationalstaates oder der NATO gegen die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder eine dieser falschen kontrollierten Organisationen einen Unterschied machen würde. Am Ende ist es eine Dialektik, die diese beiden scheinbar gegensätzlichen Systeme aufeinander prallen lassen wird. Und das Ergebnis wird so schrecklich sein wie das, was der Vorsitzende Mao in seinem Großen Sprung nach vorn eingeleitet hat.

Es könnte also nicht wichtiger sein, was jetzt gerade passiert. Und ich denke, das ist die Perspektive, aus der wir solche Dinge wie die Vorgänge in Hongkong betrachten müssen, wo die Menschen über die Regierung in Peking verärgert sind. Nun gibt es alle möglichen Manipulationen und Dinge, die in der zweidimensionalen nationalstaatlichen Systemversion des „NED“ [National Endowment for Democracy, Anm. d. Übersetzers] und all dieser üblichen Akteure stattfinden, die in diesen Konflikt verwickelt sind, aber dies ist ein Teil des Konflikts, der geplant ist. Wir müssen es auf einer tieferen Ebene sehen und die Menschen gegen diese verschiedenen Regierungs- und Unternehmensmanipulationen, die geplant wurden und stattfinden, unterstützen.

Das ist also die Ebene der Analyse, auf die wir uns begeben müssen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was in China in der heutigen Zeit vor sich geht. Und an dieser Stelle werde ich Sie um Hilfe bitten.

Ich habe einige verschiedene Dinge, die nur als Ausgangspunkt dienen sollen. Natürlich können Sie das so oder so sehen, aber hier sind einige Ansatzpunkte, wie wir weiter vorgehen sollten.

Erstens brauchen wir mehr Informationen über Technologietransfers. Sie können mit einigen der von mir zitierten Artikel beginnen, Sie können auch nach eigenen Artikeln suchen, aber ich möchte mehr Einzelheiten über die Technologietransfers, die vom Westen nach China stattgefunden haben und die insbesondere die chinesische Militärtechnologie ermöglicht haben, aber auch übeer die chinesischen Cyber-Fähigkeiten – die Tatsache, dass sie das am stärksten kontrollierte Internet auf dem Planeten haben, was wiederum eine sehr komplizierte Sache ist und etwas, von dem ich nicht glaube, dass es ohne die aktive Unterstützung und das geheime Einverständnis von Technologieunternehmen möglich gewesen wäre. Es gibt also einige Ansatzpunkte für die Untersuchung.

Ich möchte mehr über die finanziellen Verflechtungen zwischen bestimmten Fortune-500-Unternehmen und den roten Kapitalisten herausfinden. Und in diesem Zusammenhang halte ich es für äußerst wichtig, den „Bloomberg“-Artikel und die Acht Unsterblichen weiterzuverfolgen – diese acht Familien und ihre Nachkommen und wohin sie gegangen sind, wie sie sich verbreiten und mit anderen Menschen in Verbindung stehen.

Es gibt einen interessanten Artikel, den ich gesehen habe, der so viele dieser verschiedenen Charaktere miteinander verbindet, dass es ein bisschen verwirrend war, ihn auch nur durchzublättern, und den ich in den Notizen zu dieser Sendung in den Zeitindex aufnehmen werde, damit Sie diesen Artikel finden und damit beginnen können, einige dieser Hinweise zu sortieren.

Ich möchte mich mit bestimmten Organisationen befassen, nicht nur mit der WTO und dem IWF und anderen Organisationen, denen China angehört und die eindeutig Teil dieser globalen Regierungsordnung sind, sondern auch mit einigen anderen, die weniger unter die Lupe genommen werden, aber meiner Meinung nach nicht weniger wichtig sind. Wie z.B. dem „US China Business Council“, der seinen Namen in „National Council for US China Trade“ geändert hat.

Er existiert heute noch. Er wurde vor 40 Jahren gegründet. Bei meinen vorläufigen Recherchen für diesen Podcast konnte ich kaum Informationen über die historische Gründung dieser Gruppe finden und darüber, wer eigentlich die Vorstandsmitglieder waren und wann sie gegründet wurde, wer sie konkret gegründet hat und auf welche Weise – alles, was mit der Geschichte dieser Gruppe zu tun hat. Ich weiß, dass ein Rockefeller ein Berater dieser Gruppe gewesen ist. Ich weiß, dass Kissinger von dieser Gruppe gelobt und mit Preisen ausgezeichnet wurde.

Aber ich habe gelesen, dass diese Gruppe von Leuten wie Rockefeller und Kissinger gegründet worden sein soll. Wenn es mehr Informationen darüber gibt, mehr handfeste Hinweise, denen wir nachgehen können, wäre das großartig.

Wie wäre es, wenn wir dies im Hinblick auf die globale Währungsordnung betrachten, die sich aus dieser Verschmelzung der Systeme ergeben wird? Und in diesem Zusammenhang können wir uns die Verflechtung zwischen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – der Zentralbank der Zentralbanken, die von Carroll Quigley als absolute Spitze der Finanzpyramide bezeichnet wird – und der PBOC – der „People’s Bank of China“ – ansehen. Ich werde einige Links zu verschiedenen Artikeln einfügen, die ich für interessant halte, z. B. zu einer Art Symposium, das vor kurzem stattfand, der BIS-Forschungskonferenz der People’s Bank of China, die ich für interessant halte, sowie zu einigen Kommentaren, die in den letzten Jahren von verschiedenen PBOC-Beamten darüber abgegeben wurden und die darauf hinauslaufen, dass es im Wesentlichen darum geht, den Yuan in den Währungskorb des IWF für die Sonderziehungsrechte – die SZR – aufzunehmen, von denen viele Leute annehmen, dass sie den US-Dollar als Weltreservewährung ablösen werden. Einige interessante Hinweise.

Eine faszinierende Debatte, die ich noch nicht verfolgen konnte. Auch hier hätte ich gerne die Zeit gehabt, mir das anzusehen, aber wir müssen diesen Podcast irgendwann veröffentlichen. Es war also eine Munk-Debatte, die in Kanada stattfindet. Es ist immer eine interessante Debatte aus propagandistischer Sicht. Und diese Debatte lautete: „Wird das 21. Jahrhundert China gehören?“. Auf der Seite der Befürworter: Niall Ferguson und David Daokui Li. Auf der Gegenseite: Henry Kissinger und Fareed Zakaria – also ein CFR-Bilderberg-Globalisten-Super-Gopher-Tag-Team. Sie gewannen die Debatte übrigens mit dem Argument, dass China nicht die Macht des 21. Jahrhunderts sein wird. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

[Alternative Quelle: Does The 21st Century Belong To China? – eBook]

All diese Hinweise – und es gibt noch so viele mehr, als wir ertragen können. Dies ist offensichtlich nur der erste Bericht in einer fortlaufenden Untersuchung dieser Angelegenheit. Ich weiß nicht, in welcher Form das geschehen wird – weitere Podcasts, weitere Interviews, weitere Artikel werden sicher aus diesen Recherchen resultieren. Aber es liegt an euch da draußen. Bitte helft mir dabei. Stellt die Links zusammen, wenn ihr Mitglied des „Corbett Report“ seid. Bitte meldet euch auf der Website an und hinterlasst eure Kommentare zu diesem Beitrag, damit wir damit beginnen können, diese Nachforschungen in ein ausführlicheres, detaillierteres Schema dessen, worüber wir sprechen, zusammenzustellen.

Auch hier hoffe ich, dass ich einige dieser Teile so auf der Tafel platziert habe, dass das Bild sichtbar wird und dass ihr seht, dass es sich um ein System handelt, das in einer dreidimensionalen Realität ausgespielt wird – und nicht um den 2D-Nationalstaatssystemkampf, den man uns glauben machen will.

Ich möchte Sie mit einer letzten Bemerkung entlassen. Um noch einmal auf Antony C. Sutton zurückzukommen, der 1984 in „America’s Secret Establishment“ schrieb: „Um das Jahr 2000 wird das kommunistische China eine Supermacht sein, die durch amerikanische Technologie und Fähigkeiten aufgebaut wurde.“

Woher konnte Antony C. Sutton das wissen? War er ein Hellseher? Konnte er in die Zukunft sehen? War er über die Geschichte informiert? War er tatsächlich ein Sessel-Quarterback, der, wie jeder gute Sessel-Quarterback, das Spielbuch der gegnerischen Mannschaft so gut kennt, dass er ihre Spielzüge zuverlässig vorhersagen kann?

Jedenfalls lassen wir es für heute dabei bewenden … Ich hoffe, ich habe Ihnen viel zum Nachdenken gegeben.