WEF veröffentlicht aktuelles Dokument, das eine Begrenzung der »privaten Autonutzung« und die drastische Reduzierung der Zahl der Autos bis 2050 fordert

Das globalistische Weltwirtschaftsforum (WEF) ermutigt die Städte, „das Wachstum des privaten Autoverkehrs einzudämmen“ und will die Zahl der Autos bis 2050 drastisch reduzieren, wie es in einem kürzlich veröffentlichten Weißbuch heißt. Das Dokument stützt sich auf die üblichen gefälschten Daten zum Klimawandel und unehrliche Modelle und ignoriert den drohenden Bevölkerungszusammenbruch, vor dem viele gewarnt haben.

Das PDF mit dem Titel „The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility“ wurde vom WEF in Zusammenarbeit mit Visa im Mai 2023 veröffentlicht.

Das Dokument plädiert für mehr „geteilte, elektrische, vernetzte und automatisierte Verkehrsmittel (SEAM) und eine Verlagerung zu kompakteren Städten“, um die Zahl der Autos bis 2050 weltweit auf 500 Millionen zu reduzieren und die Kohlenstoffemissionen drastisch zu senken.

„Keine Stadt oder ein Unternehmen kann diese Vision allein erreichen“, heißt es in dem Papier. „Durch eine starke öffentlich-private Zusammenarbeit können wir innovative, wirkungsvolle und kontextabhängige Lösungen für die Mobilität finden, um eine nachhaltige Zukunft für Städte zu ermöglichen.“

Laut carsMetric gibt es derzeit über 1,45 Milliarden Autos auf der Welt, und das WEF geht davon aus, dass diese Zahl bis 2050 auf 2,1 Milliarden ansteigen wird, wenn wir den derzeitigen Kurs beibehalten. Eine Reduzierung auf 500 Millionen Autos würde daher eine Verringerung der Zahl der Autos um über 75% bedeuten.

Das WEF hat in jüngster Vergangenheit einen Versuch mit seinem „Urban Mobility Scorecard Tool“ durchgeführt und Buenos Aires, Argentinien, Curitiba, Cota Rica, und Singapur als Versuchsstädte ausgewählt.

Das Weißbuch des WEF nennt die Eindämmung des Anstiegs der privaten Autonutzung durch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, des Radfahrens und der gemeinsam genutzten Mobilitätsdienste als einen der wichtigsten „Zielbereiche“ für Buenos Aires.

„Die argentinische Hauptstadt versucht, die nachhaltige Mobilität zu verbessern, um die Menschen in Bewegung zu halten und gleichzeitig mehr vernetzten, integrierten Verkehr anzubieten“, heißt es in dem Papier.

Die Stadt setzt auch „auf neue Lösungen, um die Abhängigkeit vom privaten Auto zu verringern und ein gut integriertes, multimodales Verkehrssystem anzubieten“, so das WEF.

Es hat sich gezeigt, dass die nicht gewählten Eliten des WEF und anderer globalistischer Organisationen nicht nur versuchen, benzinbetriebene Autos durch Elektroautos zu ersetzen, sondern den privaten Autobesitz im Allgemeinen radikal zu reduzieren.

Der Journalist Tim Hinchliffe, Herausgeber von The Sociable, wies darauf hin, dass „das White Paper des Urban Mobility Scorecard Tool die Vorhersage des WEF bekräftigt, dass man bis 2030 „nichts besitzen wird. And you’ll be happy.‘„