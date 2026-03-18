Die Schließung der Straße von Hormus drängt Europa in Richtung Russland und untergräbt Trumps Iran-Krieg

Alan Macleod

Während es den USA möglicherweise gelungen ist, Ayatollah Khamenei auszuschalten, verlaufen ihre Pläne für einen Regimewechsel im Iran nicht so reibungslos wie erwartet. Mit der Schließung der Straße von Hormus steht die Weltwirtschaft vor dem Kollaps, und Washingtons Verbündete distanzieren sich rasch von den USA. Gleichzeitig diskutieren europäische Politiker angesichts einer Energiekrise und unter offener Weigerung, sich an Präsident Trumps Krieg zu beteiligen, bereits darüber, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren und ihre Beteiligung am Ukraine-Krieg zu beenden.

Die Schließung der Straße von Hormus durch den Iran scheint die Amerikaner überrascht zu haben. Bereits jetzt geraten die Preise für Energie, Metalle, Düngemittel und andere wichtige Güter außer Kontrolle, und jede längere Blockade droht die Weltwirtschaft zu zerstören. Etwa ein Fünftel der gesamten Öl- und Gasversorgung der Welt passiert die enge Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel, was sie zu einem der wichtigsten Engpässe der Welt macht.

Große Fehleinschätzung

Trump selbst schien angesichts dieser Aussicht in Panik zu geraten. Im Gespräch mit Reportern bestand er darauf, dass die gewaltsame Wiederöffnung der Meerenge ein „sehr kleines Unterfangen“ sei. Doch im selben Atemzug bat er sowohl seine NATO- als auch seine asiatischen Verbündeten sowie China, den USA dabei zu helfen, und erklärte:

„Ich fordere diese Länder wirklich auf, einzuschreiten und ihr eigenes Gebiet zu schützen, denn dorther beziehen sie ihre Energie. Und sie sollten kommen und es schützen. Man könnte argumentieren, dass wir vielleicht überhaupt nicht hier sein sollten, weil wir es nicht brauchen.“

Er fügte hinzu: „Wir tun das [Bombardierung des Iran] für einige ziemlich gute Verbündete, die wir im Nahen Osten haben“, eine Aussage, die als Anspielung auf Israel gelesen werden könnte.

Dennoch hat kein bedeutendes verbündetes Land angekündigt, sich an der Operation zu beteiligen. Tatsächlich haben die meisten dies kategorisch abgelehnt. Premierminister Mark Carney beispielsweise war unmissverständlich, als er erklärte: „Kanada beteiligt sich nicht an den Offensivoperationen Israels und der Vereinigten Staaten und wird es auch niemals tun.“

Ebenso fehlt es in Europa an Begeisterung für militärische Zerstörung. „Dies ist nicht der Krieg der NATO“, sagte ein Sprecher des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. „Die NATO ist ein Bündnis zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Die Vereinigten Staaten haben uns vor diesem Krieg nicht konsultiert, und deshalb sind wir der Ansicht, dass dies keine Angelegenheit für die NATO oder die deutsche Regierung ist.“

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ebenso ablehnend: „Das ist nicht unser Krieg. Wir haben ihn nicht begonnen. Was erwartet Donald Trump, was eine Handvoll oder zwei Handvoll europäischer Fregatten in der Straße von Hormus ausrichten sollen, was die mächtige US-Marine nicht kann?“

Das Vereinigte Königreich war in der Regel der engste europäische Verbündete der USA. Doch Premierminister Keir Starmer erklärte unmissverständlich, dass sein Land „nicht in den größeren Krieg hineingezogen werden wird“.

Italien hat sich derweil geweigert, seine starke Marine zu entsenden, um Washington bei seinem Iran-Problem zu unterstützen. Premierministerin Giorgia Meloni betonte nicht nur, dass Italien „nicht teilnimmt und nicht beabsichtigt teilzunehmen“, sondern ordnete auch die Evakuierung von Hunderten italienischer Soldaten aus der Region an und untermauerte damit ihre Worte durch Taten.

Spanien hat jedoch den größten Widerstand gegen Trump geleistet. Die Regierung von Pedro Sánchez kritisierte öffentlich den US-israelischen Angriff auf den Iran und rief ihren Botschafter aus Tel Aviv zurück. Darüber hinaus verweigerte sie den in ihrem Land stationierten US-Streitkräften die Nutzung für Angriffe, wodurch diese gezwungen waren, nach Deutschland zu verlegen. Als Vergeltung drohte Trump mit einem umfassenden Handelskrieg gegen Spanien und stellte in Aussicht, mit dem Land ähnlich zu verfahren wie bereits mit Nordkorea, Kuba, Venezuela und dem Iran.

Für die Kriegsplaner in Washington vielleicht am beunruhigendsten waren jedoch die Äußerungen des belgischen Premierministers Bart De Wever. In einem Interview mit der lokalen Zeitung L’Echo erklärte De Wever, dass Trumps Angriffe auf den Iran Europa dazu zwingen würden, rasch zu einer eigenständigen Einigung mit Russland zu kommen, um angesichts einer drohenden Energiekrise finanziellen Ruin zu vermeiden. „Wir müssen die Beziehungen zu Russland normalisieren und wieder Zugang zu günstiger Energie erhalten. Das ist gesunder Menschenverstand“, sagte er und fügte hinzu: „Im Privaten stimmen mir europäische Führungskräfte zu, aber niemand wagt es, es laut auszusprechen. Wir müssen den Konflikt im Interesse Europas beenden, ohne gegenüber Putin naiv zu sein.“

Während Trump Europa also droht und betont, seine Regierung beobachte deren Handlungen sehr genau, könnten sich europäische Staats- und Regierungschefs auf einen Bruch im transatlantischen Bündnis zubewegen.

Wie Amerika Europa bedroht

Einige argumentieren, dass sie dafür gute Gründe haben. Auf Drängen der USA haben sich die NATO-Staaten darauf geeinigt, ihre Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen. Da die Vereinigten Staaten mit großem Abstand führend in der Waffenproduktion sind, kommt diese Vereinbarung einer enormen Geldzufuhr in die US-Wirtschaft gleich.

Auch die US-Politik in der Ukraine hat dazu geführt, dass europäische Länder Milliarden nach Washington transferieren. Zuvor von russischer Energie abhängig, begann Europa nach der Sprengung der Nord-Stream-II-Pipeline damit, deutlich teureres Flüssigerdgas aus den USA zu importieren, um den Mangel auszugleichen.

Die Trump-Regierung plant zudem offen, Grönland von dem NATO-Mitglied Dänemark zu übernehmen, während europäische Staats- und Regierungschefs diesem Vorhaben nur verhaltenen Widerstand entgegensetzen.

Dennoch wird Trumps äußerst aggressive Außenpolitik, die in den vergangenen zwölf Monaten Bombardierungen in sieben Ländern, die Entführung eines ausländischen Staatsoberhaupts und die Unterstützung eines Völkermords in Palästina umfasst hat, zunehmend als Bedrohung für die Sicherheit und den Wohlstand Europas angesehen. Und da Trump bereits angedeutet hat, er werde den Iran „aus Spaß“ erneut bombardieren, und weitere Regimewechsel-Operationen in Aussicht stellt, erscheinen die Aussichten auf Stabilität in der Welt zunehmend düster.