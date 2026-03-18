Russland kann das europäische Energieproblem mildern – oder den selbstmörderischen Kurs der EU unterstützen

Angesichts der drohenden Gaskrise in der EU könnte Russland entweder durch zusätzliche Gaslieferungen nach Europa aushelfen oder Brüssel entgegenkommen und seine Lieferungen komplett einstellen.

Von Alex Männer

Aufgrund der seit über zwei Wochen anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran steht die Welt offenbar vor einer globalen Energiekrise. Vor allem in Europa und Asien sehen sich immer mehr Länder mit einer gefährlichen Knappheit an fossilen Energieträgern konfrontiert, weil der Nahost-Konflikt die Produktion von Erdöl und Flüssiggas sowie lebenswichtige Energieversorgungsketten im Persischen Golf beeinträchtigt.

So fehlen auf den Weltmärkten aufgrund der blockierten Meerenge von Hormus und der dadurch bedingten Lieferausfälle erhebliche Mengen Öl und Gas, was den