Die schöne multipolare neue Weltordnung – Die BRICS-Staaten propagieren eine „multipolare Weltordnung“? Wirklich?

Von Iain Davis

Die auf den BRICS-Staaten basierende Multipolarität wird uns vor The Technocratic Dark State bewahren, indem sie die Einführung eines repressiven globalen Überwachungsstaates deutlich verbessert. Dies wird das Ergebnis einer „Verbesserung der globalen Regierungsführung“ sein. So steht es zumindest im Abschlussdokument der BRICS, das vom indischen Außenministerium nach dem jüngsten spannenden Treffen der BRICS-Außenminister veröffentlicht wurde.

Eine zentralisierte globale Diktatur wird unter dem multipolaren Modell der BRICS eine glücklichere, weichere Art von Tyrannei der neuen Weltordnung sein, da sie „gerechter, ausgewogener, agiler, effektiver, effizienter, reaktionsfähiger, repräsentativer, legitimer, demokratischer und rechenschaftspflichtiger“ sein wird. Fantastische Neuigkeiten, die zweifellos von jenen begrüßt werden, die Hrvoje Morić als die „Multipolaristas“ bezeichnet.

Auch wenn sich das BRICS-Dokument wie der schlimmste vorstellbare „Globalese“-Schund liest, darf man nicht vergessen, dass uns die BRICS das Versprechen einer „wunderschönen multipolaren Weltordnung, die durch Win-Win-Kooperation geprägt ist“ geben. Vermutlich liegt das daran, dass die Menschheit eine Art zentralisierte, von Oligarchen geführte globale Diktatur braucht, die sie versklavt, damit überhaupt einer von uns eine Chance hat, zu „gewinnen“.

Fühlen Sie sich auf jeden Fall frei, sich durch die schwülstige Propaganda der BRICS (Link oben) zu wühlen, aber hoffentlich habe ich Ihnen die Zeit erspart. Die Zitate, die ich Ihnen gleich vorstelle, wurden tatsächlich gemeinsam von den Außenministern der BRICS veröffentlicht – ich habe sie mir nicht ausgedacht, auch wenn Sie sich vielleicht wünschen würden, ich hätte es getan.

Die BRICS-Staaten wollen die „Multipolarität“ stärken, indem sie die „Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen (UN) in ihrer Gesamtheit“ hochhalten. Der gesamte Zweck der UN-Charta besteht darin, die globale politische Autorität vorrangig in den Händen des UN-Sicherheitsrats über alle Nationalstaaten zu zentralisieren.

Als Idee der Oligarchen ist die UNO eine öffentlich-private Partnerschaft, in der nationale Regierungen auf bloße unterstützende Partner reduziert werden, deren Aufgabe es ist, multinationalen Konzernen zu ermöglichen, alles zu bekommen, was sie wollen. Anscheinend wird die bevorstehende multipolare globale Diktatur netter sein, wenn die BRICS-Staaten „eine größere Rolle“ dabei spielen, allen anderen über den UN-Sicherheitsrat vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Klingt verlockend, muss ich sagen.

Die BRICS-Staaten bekennen sich voll und ganz zur globalen Technokratie – pardon, ich meine nachhaltige Entwicklung –, sind aber etwas besorgt, dass „die aktuellen globalen Herausforderungen komplex und miteinander verflochten sind“ und dass diese global vernetzte Komplexität „das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung behindern“ könnte. Die Lösung hierfür besteht natürlich darin, die „zeitgenössischen Realitäten der multipolaren Welt“ anzuerkennen und eine „gerechtere globale Governance“ voranzutreiben. Das muss wahr sein, denn genau das ist es, was das Weltwirtschaftsforum will, und wer könnte dem WEF widersprechen? Sicherlich nicht die Außenminister der BRICS-Staaten, so viel ist sicher.

Die BRICS-Minister sorgen sich auch um „Frieden und Sicherheit“. Da der Iran ein BRICS-Mitgliedstaat ist, der gerade ohne unmittelbar ersichtlichen Grund von der US- und der israelischen Regierung angegriffen wurde, könnte man meinen, dass dieses Kriegsverbrechen von unseren multipolaren BRICS-Retterinnen und -Retter lautstark verurteilt würde. Wie jedoch kürzlich von Edward Slavsquat berichtet wurde, war es aufgrund der internen BRICS-Politik etwas heikel, sich tatsächlich gegen kriegstreiberische Tyrannen auszusprechen. Also beschlossen die BRICS-Delegierten, den Iran nicht namentlich zu erwähnen, um jegliche Peinlichkeit zu vermeiden. Stattdessen „äußerten die Außenminister tiefe Besorgnis über die jüngsten Entwicklungen in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA)“ und wiesen auf die „unterschiedlichen Ansichten einiger Mitglieder“ hin.

Obwohl der Angriff auf den Iran – aus diplomatischen Gründen, wie Sie verstehen – nicht ausdrücklich erwähnt wurde, erhielten Kuba, Syrien, der Sudan und der Libanon alle lobende Erwähnungen. Die BRICS-Außenminister betonten die Notwendigkeit einer „friedlichen Lösung des Konflikts durch Dialog“, „UN-Friedensmissionen“ und „Wiederaufbau und Entwicklung nach dem Konflikt“ – wie beispielsweise in Gaza.

In Bezug auf den Völkermord in Gaza äußerten die BRICS-Minister gemeinsam ihre „tiefe Besorgnis“. Allerdings betonten sie, dass einige BRICS-Mitgliedstaaten „Vorbehalte“ hinsichtlich der palästinensischen Staatlichkeit hätten.

Die BRICS-Politiker, die sich dem Völkermord leicht vehement widersetzten, „forderten die Umsetzung der einschlägigen Resolutionen der UN-Generalversammlung und des UN-Sicherheitsrats“. Dazu, so stellten sie fest, gehöre auch UNSC 2803, die sowohl den „Umfassenden Plan“ für Frieden in Gaza vom 29. September 2025 als auch die darauf folgende „Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand“ vom 13. Oktober begrüßt und unterstützt. Dies sind die UN-Resolutionen, die die Trump-Regierung nutzt, um den Kinderfriedhof von Gaza in einen deregulierten Spielplatz in Form einer Sonderwirtschaftszone für multinationale Konzerne und Milliardäre zu verwandeln.

Zur Unterstützung des technokratischen „Wiederaufbaus nach dem Konflikt“ in Gaza einigten sich die BRICS-Außenminister letztendlich darauf, dieselben Plattitüden zu wiederholen, die jede andere Regierung – außer der israelischen – wiederholt. Die BRICS-Minister sprachen sich für eine Rückkehr zu einem „Staat Palästina innerhalb der international anerkannten Grenzen von 1967“ aus. Nun ja, sozusagen, jedenfalls.

Ja! Das zeigt es ihnen.

BRICS-Außenministertreffen 2026. Quelle: https://diplomacybeyond.com/brics-foreign-ministers-meeting-2026/

Der dystopische „Pakt für die Zukunft“ der UNO, einschließlich seines „Global Digital Compact“ und der „Erklärung der zukünftigen Generationen“, sollte nicht nur das Leben der Menschen in den Industrienationen ruinieren. Nein, nein, laut den BRICS-Staaten müssen auch die Bevölkerungen in „Schwellen- und Entwicklungsländern (EMDCs) sowie in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs), insbesondere aus Afrika, Lateinamerika und der Karibik“, in das digitale Panoptikum eingemauert werden. Was nützt globale Governance, wenn nicht jeder davon kontrolliert wird?

Das ist natürlich der Grund, warum die transnationale kapitalistische Oligarchie die Multipolarität überhaupt erst erfunden hat. Aber ich schweife ab.

Genau wie die Regierungen der USA, Israels und Großbritanniens – und genau wie alle anderen EU-, Five-Eyes- und Commonwealth-Mitgliedstaaten – sind sich die BRICS-Regierungen gleichermaßen einig, dass „Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)“ die wichtigsten Triebkräfte für „sozioökonomisches Wachstum“ sind. Daher muss die globale „digitale Transformation“ vorangetrieben werden. Auch hier müssen das WEF und seine Partner – wie die UNO – überglücklich sein, dass die BRICS-Staaten die Vierte Industrielle Revolution (4IR) begeistert befürworten.

Die BRICS-Staaten bieten eine wunderbare Multipolarität, nicht das schreckliche autoritäre technologische Kontrollgeflecht, das derzeit von hässlichen westlichen Regierungen und ihren Unternehmenssponsoren serviert wird. Das knackige schwäbische Akronym „4IR“ kommt im Wortschatz der BRICS also nicht vor. Die 4IR wird „Industrie 4.0“ genannt, um jegliche Verwirrung zu vermeiden.

Im globalen Sprachgebrauch der BRICS erfordert die völlig eigenständige und eigenartige digitale Transformation der „Industrie 4.0“ die Schaffung eines dynamischen „Start-up-Ökosystems“ für Technologieunternehmen. Dies unterscheidet sich auch völlig vom durch die „Dark Enlightenment“ inspirierten Akzelerationismus der Silicon-Valley-Oligarchen, aus Gründen. Man erkennt, dass es nicht dasselbe ist, weil „digitale öffentliche Infrastruktur, die neue Technologien nutzt“, darauf abzielen wird, „innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum zu beschleunigen“, verstehen Sie.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die von den BRICS angeführte Multipolarität gekommen ist, um uns alle vor den heimtückischen Machenschaften der transnationalen kapitalistischen Oligarchen zu retten. Es ist nicht einfach der nächste logische und seit langem geplante Schritt auf dem Weg zur angestrebten „neuen Weltordnung“. Und selbst wenn es so wäre, sagen viele Multipolaristen, dass das Rhodes/Milner-Modell der „neuen Weltordnung“ nichts anderes bedeutet, als als Oberbegriff für globale Governance zu dienen. . . . Ach ja, und dass globale Governance notwendig ist.

Multipolarität ist regional, nicht global.

Bei der multipolaren Weltordnung geht es darum, Fairness und einen gesunden regionalen Wettbewerb zu gewährleisten, den Frieden zu fördern und Innovation sowie bessere internationale Handelsbeziehungen anzuregen. Multipolarität ist gut, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist lediglich ein Handlanger des „westlichen Imperiums“ und wahrscheinlich ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass sie alle unter einer Decke stecken.

Die BRICS-Regierungen sagen, das „IKT-Umfeld“, das sie aufbauen, werde „interoperabel“ sein. Die multipolare digitale Transformation der Industrie 4.0 werde „inklusiver, zugänglicher, nachhaltiger und interoperabler“ sein als der digitale Gulag der 4IR, den das westliche Imperium anbietet. Das liege daran, so die BRICS-Außenminister, dass ihr digitales Panoptikum auf „global interoperablen gemeinsamen Regeln und Standards“ basieren werde.

Global interoperable Regeln und Standards? Interoperabel mit was?

IBM – angeblich die größte industrielle Forschungsorganisation der Welt – betont, warum „Interoperabilität“, insbesondere zwischen IKT-Systemen, wichtig ist:

Interoperabilität wird durch die Verwendung gemeinsamer Standards ermöglicht, die festlegen, wie Daten formatiert und zwischen Systemen ausgetauscht werden. [. . .] Interoperabilität ist wichtig, da sie den Datenaustausch zwischen separaten Informationssystemen optimiert und so dazu beiträgt, Datensilos zu vermeiden, [. . .] sodass auf isolierte Datensätze leicht zugegriffen werden kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

„Global interoperabel“ bedeutet global, nicht regional.

Man kann es „multipolar“ nennen, wenn man will, aber die Ausübung globaler Governance über dieses einheitliche, interoperable digitale System, um „gemeinsame Ziele“ zu erreichen, ist die zentralisierte Kontrolle eines globalen Systems. In einer Welt, in der alles – von den Informationen, die wir teilen, über das Management globaler Lieferketten bis hin zur Kontrolle des internationalen Finanz- und Währungssystems – digital und interoperabel ist, bedeutet „Multipolarität“ nichts anderes als globale Diktatur.

Multipolarität ist ein Verkaufstrick. Die Multipolaristen haben eine falsche Dialektik geschaffen, scheinbar im Namen transnationaler kapitalistischer Oligarchen. Sie suggerieren, dass ein Modell globaler Diktatur besser sei als ein anderes. Sie laden Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, ihre eigene Versklavung innerhalb eines globalen, digitalen Überwachungsstaates anzunehmen. Sie argumentieren ernsthaft, dass eine multipolare Diktatur vorzuziehen sei. Aber dann würden die Multipolaristen sagen, dass ich nur ein westlicher Imperialist bin, der alles aus seiner westlichen Perspektive analysiert, sich des binären Denkens schuldig macht und die potenzielle Schönheit einer multipolaren Win-Win-Kooperation nicht erkennt.

Um zu verdeutlichen, wo ich so sehr danebenliege, fügen die BRICS-Außenminister hinzu, dass die „Stärkung der digitalen Finanzsicherheit“ für eine bessere multipolare globale Governance unerlässlich sei. Dies könne durch die Verbesserung der „grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und Aufsichtsgremien“ erreicht werden. Zu diesem Zweck sind die BRICS-Regierungen bereit, sich zu engagieren und „die Führung des IWF und der WB [Weltbank]“ zu übernehmen.

Glücklicherweise wird die multipolare Weltordnung „die Legitimität der Weltbankgruppe als bessere, größere und effektivere Entwicklungsfinanzierungsinstitution stärken“. Damit hat die globale Schuldenfallen-Diplomatie ein Ende – abgesehen davon, dass sie ausgeweitet und die Kontrolle darüber noch weiter zentralisiert wird.

Die BRICS-Regierungen freuen sich besonders darauf, ihre „Zusammenarbeit bei globalen Gesundheitsinitiativen, auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“, zu vertiefen. Die BRICS scheinen sehr an dem „WHO-Pandemieabkommen“ interessiert zu sein und hoffen, dass das „BRICS-F&E-Impfstoffzentrum“ einen wirksamen Beitrag zur nächsten globalen öffentlich-privaten Pandemie leisten kann.

Es ist daher eine Erleichterung, dass all diese unterdrückerische, globale technokratische Tyrannei „die Förderung und den Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle gewährleisten“ wird. Denn im Gegensatz zu westlichen Regierungen, die genau denselben propagandistischen Mist verbreiten, stellt die multipolare, von den BRICS geführte neue Weltordnung „die Menschheit und die Menschen in den Mittelpunkt“. Dies lässt der Menschheit – derzeit insbesondere angeführt von den Multipolaristen – die Freiheit, die multipolare neue Weltordnung hochzujubeln. Oder, wie es die BRICS-Außenminister formulierten: „Kontakte von Mensch zu Mensch“ können „die Stimme für eine stärkere BRICS-Vertretung in der globalen Governance“ verstärken.

Es gibt weltweit einige wenige Menschen, die noch nicht ganz davon überzeugt sind, dass die schöne multipolare Weltordnung so attraktiv ist. Tatsächlich gehen einige sogar so weit, öffentlich zu hinterfragen, warum wir überhaupt irgendeine Art von oligarchisch geführter Weltordnung brauchen. Keine Angst! Die BRICS-Regierungen können diesen Unsinn ausmerzen.

Aus Sorge, dass die „Förderung der BRICS-Zusammenarbeit“ auf Widerstand stoßen könnte, erklären die BRICS-Minister, dass „die Herausforderungen, die aus dem digitalen Bereich stammen und in ihm liegen“, überwunden werden können. Durch die Verfolgung eines „umfassenden, ausgewogenen und objektiven Ansatzes“ in Bezug auf Informationssicherheit und durch die Einführung „global interoperabler gemeinsamer Regeln und Standards“ sind die BRICS-Regierungen zuversichtlich, dass sie das Übel bekämpfen können, das sie als „Fehlinformationen, Hassreden [und] Desinformation“ definieren.

Puh, endlich eine bessere globale Zensur! Vielleicht ist die schöne multipolare neue Weltordnung doch verlockend.

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