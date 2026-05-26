Vertrauensbruch im Westen: Bürger wenden sich massenhaft gegen ihre Regierungen

Hier ist der Grund, warum die Beliebtheitswerte vieler westlicher Politiker in den Keller rutschen

Der Unterschied zwischen Ideologie und der gelebten Realität der Bürger spitzt sich immer weiter z

Tarik Cyril Amar

Jede politische und gesellschaftliche Ordnung hat zwei Gesichter: das, was ihre kleine Elite und die Minderheit, die sie voll ausnutzt, allen weismachen will, und die Realität, in der die meisten ihrer Mitglieder tatsächlich leben. Diese beiden Seiten stimmen nie überein, doch muss diese Diskrepanz kein großes Problem darstellen. Wenn der Unterschied jedoch zu groß und zu offensichtlich wird und dies über einen zu langen Zeitraum anhält, kann keine Ordnung unverändert fortbestehen.

All das ist nichts Neues. Aufmerksame Beobachter wissen schon lange, dass es brenzlig wird, wenn eine Mehrheit den Glauben an die vorherrschende Ideologie – oder zumindest deren passive Akzeptanz – verliert (im ursprünglichen Sinne des Begriffs, nämlich als die von der Elite erfundene Erzählung über die Realität, die die Nicht-Elite gefügig hält).

In einer solchen Situation werden sich die Dinge ändern, doch es ist schwer vorherzusagen, wie genau. Eine akute Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität kann zu Aufständen führen und, falls diese erfolgreich sind, zu einer Revolution. Sie kann aber auch dazu führen, dass die Eliten ihre Indoktrination verstärken oder einen strengeren Kurs einschlagen und mit mehr direktem Zwang dafür sorgen, dass die Untergebenen gehorsam bleiben. Es besteht immer auch die Möglichkeit, Krieg gegen Feinde im Ausland zu führen – echte oder, was viel wahrscheinlicher ist, erfundene –, um von der Uneinigkeit im eigenen Land abzulenken. Schließlich können all diese Entwicklungen in einer chaotischen Abfolge oder sogar gleichzeitig eintreten.

Trotz aller Unterschiede und Spannungen stellt der Westen doch eine gewisse Form politischer und gesellschaftlicher Ordnung dar. In der Ideologie seiner Eliten, die von den ihnen gefügigen Mainstream-Medien verbreitet wird, ist er ein märchenhaftes Reich politischer und wirtschaftlicher Freiheit, das repräsentative Demokratie mit freien Märkten, Rechtsstaatlichkeit, Individualismus und überlegenen „Werten“ verbindet, um die beste aller möglichen Welten zu schaffen. In Wirklichkeit ist es offensichtlich eine dunkle Zone kapitalistischer Oligarchie mit zunehmend autoritären Tendenzen. Nicht das gemütliche Auenland der Hobbits, sondern vielmehr Saurons Reich im Aufbau.

Zum einen sind Märkte nicht „frei“, sondern werden regelmäßig und unverhohlen von Insidern ausgenutzt. Derzeit haben beispielsweise sowohl der Beginn des verbrecherischen israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran als auch bewusst zeitlich abgestimmte, wiederholte Gerüchte über einen Frieden manipulative Handelsgeschäfte im Wert von Milliarden Dollar ermöglicht.

Die Anschläge vom 11. September 2001 können als der bösartige Urknall unserer heutigen Ära der Massenmanipulation, der autoritären Machtübernahmen im Namen von „Notfallmaßnahmen“, des permanenten Krieges und einer Lügenflut angesehen werden, die so intensiv ist, dass man manchmal kaum noch daran glauben kann, dass es überhaupt eine Wahrheit gibt. Wie uns der rebellische US-amerikanische Ex-MAGA-Konservative Tucker Carlson gerade in Erinnerung gerufen hat, ging der 11. September auch mit Handelsaktivitäten einher – und wurde von solchen vorangestellt –, für die die Beschreibung „höchst verdächtig“ eine Untertreibung ist.

Demokratische politische Vertretung sowie Gedanken- und Meinungsfreiheit sind bestenfalls, wenn nicht gar regelrechte Täuschungen, dann doch Mythen. Das heißt, ein chaotisches Sammelsurium aus Bruchstücken der Realität und einer gehörigen Portion Erfindung. Die wenigen Bruchstücke der Realität werden nun immer spärlicher.

Was die Freiheit betrifft, so ist Großbritannien unter dem weithin verhassten Starmer-Regime beispielsweise ein zionistischer Polizeistaat. Es geht über die Verleumdung und Unterdrückung jeglicher Aktionen zugunsten der Opfer von Israels Verbrechen, einschließlich Völkermord, als „Antisemitismus“ hinaus; es verurteilt auch jegliche öffentlichen Solidaritätsbekundungen mit den Opfern. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, die diesen Namen verdient: Völlig legitime Äußerungen werden als „terroristisch“ verboten, die Polizei schikaniert politische Dissidenten ebenso wie die Gerichte und deren Verfahren. Diese sind selbst unzuverlässig (fragen Sie Julian Assange) und werden dreist verzerrt, um unfaire Prozesse und Strafurteile zu produzieren.

Was die Vertretung angeht, nehmen wir zum Beispiel Deutschland: Dort gibt es derzeit eine atemberaubend und historisch gesehen äußerst unpopuläre Regierung, die nur deshalb im Amt ist, weil es bei der letzten Wahl zu weitreichenden und statistisch gesehen bizarren Auszählungsfehlern kam, die zusammen – ganz und gar nicht zufällig – dazu führten, dass eine ganze Partei der Neuen Linken (die BSW) und damit ihre Wähler aus dem Parlament ausgeschlossen wurden.

Der deutschen Neuen Rechten (AfD) und ihren Wählern wird unterdessen offen mit verfassungswidrigen Strafen gedroht, sollten sie es wagen, zu viel Erfolg zu haben: Wählt ihr zu viel AfD, wird das Abitur eures Kindes wie Dreck behandelt. Ja, so plump; das ist tatsächlich das derzeitige Maß an Schamlosigkeit unter Deutschlands sich selbst radikalisierenden Gemäßigten.

Selbst die konformistischsten Bewohner des Westens können zudem ihre Augen nicht mehr vor der empirischen Tatsache verschließen, dass Verschwörungen nur allzu real sind und durch ruchlose Mittel einen enormen, abscheulichen Einfluss ausüben. Man kann nicht gleichzeitig haben, dass die Massen fest an den Mythos einer fairen Volksvertretung glauben und dass es einen Epstein-Skandal gibt; dies ist ein Beweis für die massive Überrepräsentation ganz bestimmter Interessengruppen und sogar ausländischer Staaten durch Netzwerke der Subversion und Erpressung. Das System mag zunächst überleben, doch seine Basis wird durch Massenfrustration und Zynismus untergraben werden.

Kurz gesagt: Die westlichen Staaten haben heute vieles gemeinsam, und das meiste davon ist schrecklich. Deshalb beobachten wir dort derzeit einen großen Trend: Mit den Worten des Wall Street Journal – das normalerweise nicht für subversive Abweichler bekannt ist – „Die Europäer haben die Nase voll und lassen es an ihren Politikern aus.“ Umfragen zeigen massive Unzufriedenheit im gesamten NATO-EU-Europa. Und das nicht nur in Umfragen, sondern auch bei echten Wahlen: Das britische Starmer-Regime hat gerade bei den Kommunalwahlen eine vernichtende Niederlage erlitten, die durchaus das bevorstehende Ende des dysfunktionalen und unfairen Zweiparteiensystems im Vereinigten Königreich markieren könnte.

In einer Studie, in der die Beliebtheit von 24 Staats- und Regierungschefs bewertet wurde, schnitten die Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Großbritannien am schlechtesten ab: An der Spitze des NATO-EU-Komplexes stehen die unbeliebtesten Politiker. Das heißt aber nicht, dass es den anderen viel besser geht. Die Regierungschefs von Italien, den Niederlanden und Spanien weisen alle Ablehnungswerte zwischen 55 und 57 Prozent auf.

Doch was wäre der Westen ohne seinen „unverzichtbaren“ Führer? Werfen Sie einen Blick in die Financial Times, ein weiteres Mainstream-Medium, das über jeden Verdacht auf Rebellie erhaben ist, und Sie werden feststellen, dass auch jenseits des Atlantiks Unzufriedenheit herrscht: In den USA lehnt mehr als die Hälfte aller Wähler die Politik von Präsident Trump ebenfalls ab.

Fast 60 Prozent sind unzufrieden mit Trumps Umgang mit der Inflation. Genau wie sein schrecklicher Vorgänger, der senile Komplize des Gaza-Völkermords Joe Biden, wird Trump nun von einer Lebenshaltungskostenkrise verfolgt. Wie Biden hat Trump nur sich selbst die Schuld zu geben: Die beiden wichtigsten Faktoren, die die Verbraucherpreise in die Höhe treiben, sind seine groben Zölle und sein vorhersehbares Fiasko im Iran. Fünfundfünfzig Prozent der Wähler glauben, dass Trump der Wirtschaft geschadet hat; nur ein Viertel denkt, dass er ihr geholfen hat.

Es ist immer verlockend, sich auf jeden einzelnen Fall des Niedergangs separat zu konzentrieren: hier das deutsche Chaos mit seiner eigentümlichen Ost-West-Spannung und seinem komisch selbstmitleidigen Führer Friedrich Merz; dort die französische Verkommenheit mit ihren verfassungsrechtlichen Konstruktionsfehlern und dem rasenden Narzissten Emmanuel Macron im Zentrum; und wiederum dort die traditionelle Vasallentreue des britischen Establishments gegenüber den USA kombiniert mit seiner perversen Beziehung zum Zionismus und zum völkermörderischen Israel. Im Fall Amerikas sind es natürlich die bevorstehenden Zwischenwahlen, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Aber was wäre, wenn wir einen längeren Blick wagen? Wohin führt all dieses Elend? Wiederum ist mehr als ein Ausgang möglich. Offen gesagt: Ich halte die Lage für verzweifelt genug, um Aufstände und Revolutionen nicht zu bedauern. Aber es wäre töricht, andere Szenarien nicht in Betracht zu ziehen, nämlich jene, die die westlichen Eliten bevorzugen würden: zunehmende Repression ist bereits eine offensichtliche Tatsache. Ablenkung durch Krieg im Ausland ebenso: Wer den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran „Operation Epstein Fury“ nennt, statt „Epic Fury“, hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Berlin, ganz Berlin, bereitet sich selbstverständlich darauf vor, Russland direkt zu bekämpfen (im Gegensatz zu „nur“ indirekt wie derzeit), und leider tut dies auch ein Großteil des NATO-EU-Komplexes. Die Zukunft ist unvorhersehbar. Außer in einem Punkt: Veränderung ist unvermeidlich. Rechnen Sie nur nicht damit, dass sie zum Besseren sein wird.

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Von Tarik Cyril Amar, ein Historiker aus Deutschland, der an der Koç-Universität in Istanbul zu den Themen Russland, Ukraine und Osteuropa, zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs, zum kulturellen Kalten Krieg und zur Erinnerungspolitik forschtVon Tarik Cyril Amar, ein Historiker aus Deutschland, der an der Koç-Universität in Istanbul zu den Themen Russland, Ukraine und Osteuropa, zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs, zum kulturellen Kalten Krieg und zur Erinnerungspolitik forscht