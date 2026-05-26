Eine Ärztin im Knast — weil sie ihre Patienten schützte — „Die Justiz macht ihren Job nicht mehr“

Eine Ärztin. 40 Jahre im Dienst ihrer Patienten. Heute sitzt sie im Gefängnis. Ihr Haus ist weg. Ihre Praxis ist weg. Ihr Hund ist während ihrer Haft gestorben. Ihr Verbrechen: Sie hat ihre Patienten geschützt.

Das Genfer Gelöbnis, das noch vor der Präambel der ärztlichen Berufsordnung steht, sagt: „Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.”

Genau das hat Dr. med. Bianca Witzschel getan. Dafür verfolgt sie der deutsche Staat.

Rechtsanwalt Wilfried Schmitz verteidigt sie seit dem 23. März 2026. Im folgenden Interview spricht er über die Hintergründe des Falls, das Versagen der deutschen