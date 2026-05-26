Siehe, ein Mensch! – Die Dankesrede Heinrich Habigs für die „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“

Wir haben bereits von der Ehrung des gerade aus skandalöser, unschuldiger Haft entlassenen Arztes Heinrich Habig mit der „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“ am 14. Mai 2026, dem Himmelfahrtstag, berichtet. Nachfolgend bringen wir nun mein Transkript seiner Dankesrede, die er nach einigen Laudationen gehalten hat. Sie vollständig zu lesen, sei dem geneigten Leser sehr ans Herz gelegt, denn sie bringt so ganz die tiefe Menschlichkeit dieses außerordentlichen Menschen und Arztes zum Ausdruck, die ihn von seinen Anklägern und Richtern unterscheidet. (hl)

ch stelle wichtige Sätze aus dem „Genfer Ärzte-Gelöbnis“ voraus, auf die sich Heinrich Habig und die anderen Ärzte, die Maskenatteste und Impf- oder Impfbefreiungs-Bescheinigungen ausgestellt haben und dafür strafrechtlich verfolgt werden, immer berufen haben:

Wichtige Sätze aus dem ‚Genfer Ärzte-Gelöbnis: