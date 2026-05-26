Vom Covid-Skeptiker zum Israel-Befürworter

Warum sich viele Pandemieskeptiker als Israel-Befürworter entpuppten.

Die schockierenden Ereignisse vom 7. Oktober 2023 und die darauf folgenden israelischen Kriege gegen den Gazastreifen, den Libanon und den Iran waren nicht nur von einigen der schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt, sondern auch von einer der extremsten Kriegspropaganda und Gräuelpropaganda seit dem Zweiten Weltkrieg oder sogar seit dem Ersten Weltkrieg.

Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass ehemalige Corona-Skeptiker, die sich gegen die Pandemie-Propaganda gewehrt und für Bürgerrechte eingetreten sind, sich auch gegen Kriegspropaganda wehren und für Menschenrechte eintreten würden. Dies stellte sich jedoch als völlig falsch heraus, da viele bekannte ehemalige Corona-Skeptiker zu lautstarken Israel-Befürwortern wurden. Wie lässt sich diese Beobachtung erklären?