Der Iran-Krieg und die nackte Wahrheit der Macht

Viele Menschen stellen sich dieser Tage dieselbe Frage: Worum geht es beim möglichen Krieg gegen den Iran eigentlich wirklich? Um Atomwaffen? Um regionale Sicherheit? Um den Schutz einer regelbasierten Weltordnung, die man uns seit Jahrzehnten als unantastbares Gut verkauft?

Die Antwort lautet: Nein. Es geht, wie so oft in der Geschichte, um Macht. Um nichts anderes als die Machtstellung der Vereinigten Staaten in einer Welt, die sich erlaubt hat, komplizierter zu werden, als Washington es sich wünscht.