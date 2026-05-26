Warum kluge Menschen auf die größten Lügen hereinfallen

Von The Vigilant Fox

Wir lachen darüber, dass Ärzte einst für Zigaretten und Lobotomien geworben haben. Aber eines Tages werden auch künftige Generationen über uns lachen. Worauf verlassen wir uns heute blind?

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung gestrafft und redaktionell überarbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

In den 1930er bis frühen 1960er Jahren waren die Amerikaner davon überzeugt, dass Rauchen gesund sei.

Ärzte traten stolz in Zigarettenwerbung auf. „Mehr Ärzte rauchen Camels als jede andere Zigarette.“

Der Öffentlichkeit wurde eine klare Botschaft vermittelt: Wenn Ärzte selbst rauchten, wie gefährlich konnte es dann schon sein?

Auf dem Höhepunkt rauchten mehr als 42 % der erwachsenen US-Amerikaner, wobei die Raucherquote bei Männern sogar auf 50–57 % stieg.

Das Geschäft boomte. Doch hinter den Kulissen wussten die Tabakkonzerne bereits, dass Rauchen mit tödlichen Krankheiten in Verbindung stand.

Interne Untersuchungen wiesen schon früh auf die Gefahren hin, doch die Industrie verbrachte Jahre damit, Zweifel zu schüren, Kritiker anzugreifen und die Aufklärung der Öffentlichkeit so lange hinauszuzögern, dass die Maschinerie weiterlaufen konnte.

Dann kam der 11. Januar 1964.

Der US-Gesundheitsminister veröffentlichte den Bericht, der alles veränderte: Rauchen verursacht Lungenkrebs und andere tödliche Krankheiten.

Fast über Nacht begann eine der vertrauenswürdigsten Gesundheitserzählungen Amerikas zu bröckeln.

Und es war nicht die einzige.

In den 1940er- und 1950er-Jahren wurden Lobotomien als revolutionäre Behandlung für psychische Erkrankungen gefeiert. Walter Freeman reiste durch das Land und führte Tausende von „Eispickel“-Eingriffen durch, manchmal in wenigen Minuten, manchmal an Kindern.

Die Technik wurde sogar mit einem Nobelpreis ausgezeichnet.

Jahre später wurde sie allgemein als barbarisch verurteilt, nachdem sie unzählige Patienten dauerhaft geschädigt hatte.

Heute blicken wir ungläubig auf beide Epochen zurück und fragen uns, wie ganze Generationen zu einer Überzeugung gelangen konnten, die sich später als so katastrophal falsch erwies.

Doch der unbequemeren Frage lässt sich schwerer entkommen:

Wie viele medizinische „Gewissheiten“, denen wir heute vertrauen, werden künftige Generationen eines Tages auf dieselbe Weise betrachten?

In the 1930s to the early 60s, Americans were convinced smoking was healthy.



Doctors proudly appeared in cigarette ads. “More doctors smoke Camels than any other cigarette.”



The public was given a clear message: If physicians smoked themselves, how dangerous could it possibly… pic.twitter.com/Ag2AO5pliw — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 20, 2026

Wir haben Tausende von Annahmen, die wir nie hinterfragen.

Die meisten davon sind in Ordnung. Gefährlich sind jedoch die unhinterfragten Annahmen, bei denen das nicht der Fall ist.

Hier geht es darum, wie es tatsächlich aussieht, wenn man die Wahrheit darüber stellt, Recht zu haben.

Auch wenn das bedeutet, etwas öffentlich zu korrigieren, woran man jahrzehntelang geglaubt hat.

Beginnen wir mit einer Geschichte.

Seit Jahrzehnten taucht in Kritiken an der westlichen Medizin eine vielfach wiederholte Erzählung auf:

Dass der Chirurg James Marion Sims im 19. Jahrhundert experimentelle gynäkologische Operationen an versklavten schwarzen Frauen ohne Betäubung durchführte – und sie als Versuchsobjekte benutzte, bevor er dieselben Eingriffe an weißen Frauen unter Betäubung vornahm.

Es fühlte sich offensichtlich, instinktiv falsch an. Die meisten Menschen haben das nie hinterfragt.

Sie reagieren einfach darauf.

Wie sich herausstellt, zeigen die historischen Aufzeichnungen jedoch etwas ganz anderes.

Die von Sims behandelte Erkrankung – die vesikovaginale Fistel – war verheerend und zu jener Zeit unheilbar. Die leidenden Frauen sehnten sich verzweifelt nach Linderung und willigten bereitwillig in die Eingriffe ein.

Äther war brandneu, höchst umstritten und barg echte Risiken. Sims und andere Chirurgen jener Zeit waren nicht der Ansicht, dass die Schmerzen dieser speziellen Operationen diese Risiken rechtfertigten – und wandten denselben Maßstab unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit der Patientin an.

Die Frauen, mit denen er arbeitete, halfen sich gegenseitig bei der Genesung, assistierten bei Operationen und drängten ihn, weiterzumachen, wenn er aufhören wollte. Er würdigte öffentlich seine Schuld ihnen gegenüber. Er operierte auf eigene Kosten.

Die Erzählung, die die meisten Menschen über James Marion Sims kennen, wurde zusammengestellt, um ein politisches Argument zu stützen, und stammt nicht aus den historischen Aufzeichnungen. Und im Jahr 2018 wurde seine Statue in New York City nach massiven Protesten entfernt.

Die ehrliche Frage, die sich daraus ergibt, ist ebenso notwendig wie unangenehm:

Warum war diese Darstellung nie hinterfragt worden?

Sie war emotional so auslösend, dass man sie ungefiltert aufnahm.

Sie bestätigte etwas, woran man ohnehin schon glaubte.

Und sie wurde – jahrzehntelang – wiederholt, ohne dass offensichtliche Versuche unternommen wurden, sie zu überprüfen.

Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Mitte der 1990er Jahre Ketten-E-Mails das Internet überschwemmten.

Fesselnde, schockierende Geschichten – verschickt von jemandem, dem man vertraute –, die darauf ausgelegt waren, weitergeleitet zu werden, bevor man überhaupt darüber nachdachte.

Praktisch jede einzelne davon war nachweislich eine Fälschung.

Aber die Leute haben sie trotzdem weitergeleitet. Denn der emotionale Drang zum Teilen kommt vor dem analytischen Impuls zur Überprüfung.

Genau so waren sie konzipiert.

Die Regel, die sich damals herauskristallisierte, hat bis heute nicht versagt: Wenn die unwahrscheinlichen Ereignisse in einer viralen Geschichte zu perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist sie wahrscheinlich eine Fälschung.

Die Handlung von „Die Sims“ folgte diesem Muster.

Sie war emotional so bewegend, dass man ganz darin aufging. Sie bestätigte etwas, woran man ohnehin schon glaubte. Die Konkretheit verlor sich.

Deshalb wurde sie nie hinterfragt. Sie war einfach … da.

Jede soziale Gruppe wendet einen geringeren Beweisstandard auf Erzählungen an, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen.

Die meisten Menschen sind hervorragend darin, dies bei der anderen Gruppe zu bemerken.

Aber fast niemand unterzieht die eigene Gruppe derselben kritischen Prüfung.

Und genau da liegt unser Fehler.

Die Medizin ist ein besonders markantes Beispiel für dieses Phänomen. Der medizinische Bereich nimmt bereitwillig falsche Narrative auf, die seine vorherrschenden Vorurteile stützen – während er konkurrierende Paradigmen reflexartig unabhängig von ihrer Evidenzbasis ablehnt.

Dies ist kein Phänomen, das nur in der Medizin auftritt. Dort hat es jedoch offensichtlich weitreichendere Folgen als in fast jedem anderen Bereich.

In der Medizin gibt es die Begriffe Sensitivität und Spezifität.

Sensitivität gibt an, wie zuverlässig ein Test das erkennt, wonach er sucht. Spezifität gibt an, wie zuverlässig er falsch-positive Ergebnisse vermeidet.

Jeder diagnostische Test beinhaltet einen Kompromiss zwischen diesen beiden Faktoren. Verbessert man den einen, verschlechtert man in der Regel den anderen.

Die COVID-PCR-Tests wurden auf maximale Sensitivität ausgelegt – um keinen Infektionsfall zu übersehen. Das Ergebnis: so viele falsch-positive Ergebnisse, dass große Teile der Bevölkerung zu dem Schluss kamen, die Tests seien ein Witz.

Sensitivität ohne ausreichende Spezifität erzeugt Rauschen.

Dieser Ansatz geht weit über diagnostische Tests hinaus.

Die Strafjustiz ist ein gutes Beispiel dafür. Legt man den Schwerpunkt auf Sensitivität – also darauf, so viele Straftäter wie möglich zu fassen –, führt dies zu autoritärer Polizeiarbeit und ungerechtfertigten Inhaftierungen. Legt man den Schwerpunkt auf Spezifität – also darauf, Unschuldige vor falschen Anschuldigungen zu schützen –, steigt die Gewaltkriminalität, da weniger Straftäter zur Rechenschaft gezogen werden.

Die politische Polarisierung neigt dazu, jede Seite an einem Ende dieses Spektrums festzunageln, wobei jede Seite hervorragend darin ist, die Kosten der Position der anderen Seite zu erkennen, aber unfähig ist, die Kosten ihrer eigenen Position zu sehen.

Noch interessanter ist jedoch, was dieses Modell darüber aussagt, wie wir die Realität tagtäglich filtern – und warum die meisten von uns kognitive Filter anwenden, für die wir uns eigentlich nie bewusst entschieden haben.

Jeden Tag filtert jeder Mensch unbewusst riesige Mengen an Informationen heraus, während er sich auf das konzentriert, was sein Verstand als wichtig eingestuft hat.

Diese Filterung erfolgt fast nie bewusst. Sie findet unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle statt. Und sie kann durchaus von außen manipuliert werden – Marketing und Propaganda funktionieren genau dadurch, dass sie steuern, worauf Sie sich konzentrieren und was Sie ignorieren.

Menschen, die bewusst entscheiden, wie ihr Verstand die Realität filtert – die bewusst abwägen, was sie zulassen und was sie ablehnen –, sind in der Regel deutlich erfolgreicher und glücklicher im Leben.

Das Ziel ist es, einen umfassenden Katalog aller jemals durchgeführten medizinisch relevanten Studien zu DMSO zu erstellen – einer Therapie, zu der es eine enorme, aber weitgehend unterdrückte Forschungsliteratur gibt.

Jede relevante Datenbank. Jeder Suchbegriff. Jedes Ergebnis wurde manuell gefiltert, um zu unterscheiden, was medizinisch relevant war und was nicht.

Und es stellte sich heraus, dass der Umfang dieser Aufgabe mit fast nichts zu vergleichen war, was zuvor in der unabhängigen medizinischen Forschung versucht worden war.

Einige der Datenbanken lieferten Tausende von Ergebnissen. Andere lieferten Hunderttausende.

Allein eine Datei mit chinesischen Studien umfasste 432.960 Wörter und 1.258 Seiten.

Das vollständige Forschungsverzeichnis erstreckt sich über Dutzende von Dateien, von einer Titelstudie aus den 1960er Jahren mit 4.331 Wörtern bis hin zu einer Google-Scholar-Textsuche mit über 100.000 Wörtern. Monate Vollzeitarbeit.

Ein derart umfassender Katalog wird wahrscheinlich nie wieder zusammengestellt werden. Er wurde erstellt, weil die Verpflichtung dazu zu groß war, um sie zu ignorieren.

Und genau so sieht es aus, wenn man bei einer Forschungsfrage tatsächlich eine ausreichende Sensitivität erreicht.

Die meisten veröffentlichten medizinischen Fachartikel? Die kommen nicht einmal annähernd daran heran.

Und dennoch vertrauen fast alle ihnen bedingungslos.

Der richtige Umgang mit der Medizin ist an sich schon ein Problem der Sensitivität und Spezifität.

Die meisten medizinischen Eingriffe verursachen einen gewissen Schaden, manchmal offensichtlich, manchmal subtil.

Doch viele haben die Menschheit grundlegend verändert.

Konventionelle Therapien sind zwar nicht ideal, aber oft die beste verfügbare Option.

Und bei den meisten Erkrankungen gibt es mehrere gangbare Ansätze, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Das Problem ist, dass in der Medizin selten eine ehrliche Diskussion über diese Vor- und Nachteile geführt wird, sodass routinemäßig suboptimale Entscheidungen getroffen werden, oft mit schwerwiegenden Folgen.

Deshalb ist die vorsichtige Standardhaltung so wichtig: Wenn eine Therapie ein echtes Schadenspotenzial birgt, ist es manchmal sicherer, nichts zu tun, als so zu tun, als sei Handeln automatisch besser.

Dieser vorsichtige Ansatz hat tatsächliche Kosten.

Für viele Patienten ist ein langsames Vorgehen nicht kostenlos. Zu langes Warten auf ein Ansprechen der Behandlung kann mehr Schaden anrichten als die beherrschbaren Nebenwirkungen, die sie möglicherweise toleriert hätten.

Aber auch der gegenteilige Fehler kann verheerend sein. Handelt man zu schnell, bekommt ein Protokoll möglicherweise nie die Chance, zu wirken.

Deshalb eignet sich diese Philosophie besser für die nicht-akute Versorgung als für Notfälle.

In der Hochrisikomedizin müssen Ärzte oft Therapien anwenden, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, da die Alternative darin besteht, jemanden sterben zu lassen. Den Ärzten, die in einem Umfeld arbeiten, in dem Risiken ein routinemäßiger Preis für die Rettung von Menschenleben sind, gebührt großer Respekt.

Am schwierigsten – und am folgenreichsten – erweist sich das Sensitivitäts-Spezifitäts-Modell in der Krebsbehandlung, wo die Risiken auf beiden Seiten katastrophale Ausmaße annehmen können.

Krebs ist der Bereich, in dem dieses Dilemma fast unlösbar wird.

Viele konventionelle Therapien sind mit schweren Nebenwirkungen verbunden und nur mäßig wirksam. Andere haben zuvor tödliche Diagnosen überlebensfähig gemacht – allerdings auf Kosten einer enormen Beeinträchtigung der Lebensqualität. Naturheilverfahren sind manchmal eigenständig wirksam. Und wenn die konventionelle Behandlung verzögert wird, während nach Alternativen gesucht wird, kann die Krankheit so weit fortschreiten, dass sie sich keiner Behandlung mehr unterziehen lässt.

Was ist also der beste Weg nach vorn?

Wenn Zeit vorhanden ist, probieren Sie zuerst natürliche Optionen aus. Suchen Sie nach den zugrunde liegenden auslösenden Ursachen – Östrogendominanz, Mikronährstoffmangel, unbewältigte emotionale Traumata –, die unbedingt angegangen werden müssen, unabhängig davon, für welches Behandlungsprotokoll man sich entscheidet. Setzen Sie standardmäßig auf Naturheilverfahren, die die konventionelle Behandlung unterstützen, anstatt sie zu ersetzen.

UV-Blutbestrahlung eignet sich hervorragend zur Linderung von Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und manche Krebspatienten sprechen bemerkenswert gut auf Protokolle mit umfunktionierten Medikamenten wie Ivermectin an.

Ein Beispiel verdeutlicht das Prinzip der Präzision.

Ivermectin kann bei höheren oralen Dosen neurologische Probleme verursachen. In manchen Krebsfällen lässt sich die Notwendigkeit einer hohen oralen Dosierung jedoch umgehen, indem man Ivermectin zu einer Paste vermischt und direkt auf die Haut über dem Tumor aufträgt, wo es häufig viel besser wirkt als jede orale Behandlung.

Und genau das ist der entscheidende Punkt.

Das Medikament hat sich nicht verändert. Die Zielgenauigkeit schon.

Und sobald eine Therapie präziser auf das Problem ausgerichtet ist, können niedrigere Dosen manchmal das erreichen, was eine breitere Dosierung nicht vermag.

Hier ist die Erkenntnis, die alles verändert:

Eine Therapie muss nicht immer stärker sein. Manchmal muss sie einfach nur besser ausgerichtet sein.

Wenn die Behandlung auf das eigentliche Problem ausgerichtet ist, können oft schon geringere Dosen die gewünschte Wirkung erzielen. Deshalb können schwächere Naturheilverfahren manchmal auch in Fällen wirken, in denen eigentlich stärkere Medikamente erforderlich scheinen.

Das Problem mit höheren Dosierungen ist einfach: Sie treffen zwar eher das Ziel, aber auch eher Dinge, die sie gar nicht treffen sollten.

Daher rühren viele Nebenwirkungen her.

Die moderne Medizin löst dies oft, indem sie das Protokoll standardisiert, die gewünschte Wirkung forciert und die Patienten, die schlecht darauf reagieren, als Geschäftskosten akzeptiert.

Und am Ende werden diese Patienten weitgehend vergessen.

Das größte Hindernis dabei ist nicht der Zugang zu Informationen.

Es ist die menschliche Neigung – die uns von Geburt an anerzogen wird –, das Ego auf Kosten der Genauigkeit zu schützen. Lieber im Recht zu bleiben, als noch mehr Recht zu bekommen. Sich auf eine Position festzulegen und sie zu verteidigen – ungeachtet dessen, was neue Beweise nahelegen.

Wir sehen das ständig vor unseren Augen. Aber es fällt uns wahrscheinlich schwer, es klar zu erkennen, wenn wir es selbst tun.

Die Darstellung der Sims öffentlich zu korrigieren, war unangenehm. Aber es wurde trotzdem getan, denn ein Paradigma, das Wahrheit über das Recht haben stellt, erfordert jemanden, der es vorlebt – vor allem, wenn es unangenehm ist.

Eine falsche Darstellung, die jahrzehntelang unhinterfragt wiederholt wurde. Korrigiert. In der Öffentlichkeit. Und schriftlich.

Das ist wichtig.

Hier geht es nicht darum, wie korrupt das Gesundheitssystem ist.

Es geht darum, wie schwer es ist, etwas genau zu wissen, und wie es aussieht, wenn man es trotzdem weiter versucht – auch wenn das bedeutet, sich öffentlich zu korrigieren.

Beides kann wahr sein.

Wahrheit ist in diesem Rahmen kein Ziel, das man erreicht.

Sie ist eine Richtung. Eine Kalibrierung, die man ständig anpasst. Ein Maßstab, den man nie ganz erfüllt, während man sich ihm doch Schritt für Schritt nähert.

Die meisten Menschen, Institutionen, Publikationen und Fachbereiche haben ein erklärtes Bekenntnis zur Genauigkeit und ein unausgesprochenes Bekenntnis dazu, Recht zu haben. In der Kluft zwischen diesen beiden Dingen entsteht der größte Schaden.

Die Korrektur bei „Die Sims“ hätte stillschweigend ignoriert werden können, so wie es bereits seit Jahren der Fall war. Stattdessen wurde darüber berichtet – mit sichtbarer Begründung, namentlicher Nennung des Fehlers und Erläuterung des Mechanismus.

Das ist eine andere Art von Glaubwürdigkeit als die, die dadurch aufrechterhalten wird, dass man niemals einen Fehler zugibt.

Und genau davon brauchen wir mehr, wenn wir die Veränderungen sehen wollen, auf die wir gewartet haben.