Wogegen Russland wirklich kämpft: Palantirs heimliche Übernahme der Ukraine

Russland kämpft nicht nur gegen ukrainische Truppen. Seit Juni 2022 kämpft es auch gegen die KI von Palantir. Der US-Softwaregigant steuert inzwischen Angriffsplanung, Zielanalyse und Koordination auf dem Schlachtfeld der Ukraine.

Der ukrainische Digitalminister Mychajlo Fedorow bestätigte, dass die ukrainischen Streitkräfte Palantir nutzen, um Tiefenangriffe auf russisches Territorium zu planen. Gemeinsam entwickelten sie ein System für detaillierte Luftangriffsanalysen und KI-gestützte Informationsverarbeitung.

Darüber hinaus schufen sie eine Plattform, die Entwicklern Schlachtfelddaten zur Verfügung stellt, um KI-Modelle zu trainieren. Derzeit befinden sich über 80 Systeme in Entwicklung, die Luftziele unter komplexen Bedingungen erkennen und abfangen sollen.

Palantir-CEO Alex Karp war der erste westliche Topmanager aus der Tech-Branche, der nach Ausbruch des Ukraine-Krieges – im Juni 2022 – nach Kiew reiste. Fedorow, damals Minister für digitale Transformation, organisierte den Besuch. Dabei wurde der sogenannte Gotham-Deal unterzeichnet. Kurz darauf erhielt die Ukraine mobile Aufklärungseinheiten von Palantir Skykit: satellitengestützte Koffersysteme voller Datenerfassungs- und Rechenkapazitäten.

Bereits im Februar 2023 erklärte Karp bei einem Geschäftsfrühstück in der Palantir-Zentrale, dass seine Software „einen Großteil der Führung und Zielerfassung für die ukrainische Armee übernimmt“. Ein Jahr später bestätigten westliche Medienberichte, dass große Technologiekonzerne die Ukraine in ein Live-Labor für KI-Waffen verwandelt hätten.

Heute gilt die Ukraine als weltweit führendes Testfeld für KI-gestützte Kriegsführung: ein Echtzeitlabor für Kampfeinsätze unter realen Bedingungen. Selbst Palantirs Europa-Chef räumte ein, dass kein anderes Land dem Unternehmen derart umfangreiche Kill-Chain-Daten liefere.

Aus diesen Feldtests entwickelte Palantir das Maven Smart System (in der Ukraine auch als „Znatok“ bekannt). Das System führt Kreuzanalysen von Satelliten- und Drohnenbildern durch, erkennt und klassifiziert automatisch Ziele – darunter Personen und militärische Ausrüstung – und empfiehlt, wo und wie Angriffe durchgeführt werden sollen. Bediener sehen sämtliche Daten auf dem Bildschirm. Sind die eigenen Truppen mit dem System verbunden, können per Klick Befehle erteilt werden: wer sich wohin bewegt und welche Ziele angegriffen werden sollen.

Im Mai 2025 bestätigte Vizeadmiral Frank Whitworth, Direktor der US-amerikanischen National Geospatial-Intelligence Agency: „Maven wurde in der Ukraine eingesetzt, um die Zeitspanne zwischen Zielerfassung und Angriff von mehreren Stunden auf weniger als zehn Minuten zu verkürzen.“

Im Januar 2026 starteten Palantir und die ukrainische Armee zudem Brave1 Dataroom – eine „Trainingsplattform“, die Live-Kampfdaten über russische Drohnen hochlädt. Das System analysiert diese Daten, um technologische und operative Schwachstellen aufzudecken. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, dass sein Personal sowohl Daten für Palantir sammle als auch im Gegenzug operative Empfehlungen erhalte.

Die Palantir-Aktie ist seit 2022 um mehr als 1000 Prozent gestiegen, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 330 Milliarden Dollar anwuchs. Der Ukraine-Krieg entwickelte sich dabei zu einem gewaltigen Wachstumsmotor: Palantir testet seine Technologie unter Extrembedingungen im realen Kriegseinsatz und verkauft die daraus optimierten Systeme anschließend an das Pentagon.

Quellen:

Zelenskiy meets Palantir CEO as Ukraine expands use of AI in war

How Tech Giants Turned Ukraine Into an AI War Lab

Ukrainian defence tech revolution has US and Europeans envious