USA führen „Selbstverteidigungsschläge“ in der Nähe von Hormus durch und töten dabei mehrere iranische Soldaten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Das US-Militär führte am Montag im Süden des Iran „Selbstverteidigungsschläge“ gegen Ziele durch, darunter Boote, die versuchten, Minen zu legen, sowie Raketenabschussrampen, wie das US-Zentralkommando (CENTCOM) mitteilte.

gegen Ziele durch, darunter Boote, die versuchten, Minen zu legen, sowie Raketenabschussrampen, wie das US-Zentralkommando (CENTCOM) mitteilte. Der Iran hat Berichten zufolge sein landesweites Internetverbot nach fast 90 Tagen aufgehoben.

aufgehoben. Israel eskaliert den Krieg und die Bombardierung des Libanon dramatisch und beruft sich dabei auf Hisbollah-Drohnen auf seinem Territorium.

Al Arabiya behauptet, Teheran sei bereit, hochangereichertes Uran nach China zu transferieren .

. Trump fordert alle Länder auf, sich den Abraham-Abkommen nach dem Deal anzuschließen, einschließlich des Iran : Die Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran verlaufen gut! Es wird entweder ein großartiger Deal für alle oder gar kein Deal sein — Zurück an die Front und zum Schießen (TS).

: Die Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran Es wird entweder ein großartiger Deal für alle oder gar kein Deal sein — (TS). Der iranische Außenminister Araghchi, Parlamentspräsident Ghalibaf und der Gouverneur der Zentralbank befinden sich in Doha zu „Gesprächen zur Beendigung des Krieges“ .

. Das Außenministerium warnt: „Es stimmt, dass bei vielen der besprochenen Themen ein Konsens erzielt wurde, aber niemand kann behaupten, dass die Unterzeichnung eines Abkommens unmittelbar bevorsteht.“

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CENTCOM bestätigt Selbstverteidigungsschläge im Iran

Das US-Militär führte am Montag im Süden des Iran „Selbstverteidigungsschläge“ gegen Ziele durch, darunter Boote, die versuchten, Minen zu legen, sowie Raketenabschussrampen, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit. Die Schläge dienten dazu, „unsere Truppen vor Bedrohungen durch iranische Streitkräfte zu schützen“, erklärte CENTCOM in einer Stellungnahme gegenüber The Epoch Times.

„Das US-Zentralkommando verteidigt unsere Streitkräfte weiterhin, übt dabei aber während des andauernden Waffenstillstands Zurückhaltung“, sagte CENTCOM-Sprecher Marinekapitän Tim Hawkins in einer Erklärung.

Der Angriff fand südlich der Insel Larak in der Straße von Hormus statt, wobei mehrere iranische Soldaten getötet wurden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Nour News, ohne weitere Details zu nennen. Trump hatte zuvor erklärt, die Verhandlungen mit dem Iran über ein Abkommen zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Wiederöffnung der Meerenge verliefen „gut“.

Trump hatte am Montag in einem Beitrag auf Truth Social zudem Saudi-Arabien, Katar und andere Länder dazu aufgefordert, den Abraham-Abkommen beizutreten und Israel anzuerkennen. In einer späteren Erklärung sagte der Präsident, das angereicherte Uran des Iran werde entweder an die USA übergeben oder – was vorzuziehen sei – im Iran vernichtet.

Unterdessen erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu, Israel werde die Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah verstärken, nachdem es Stellungen im Südlibanon angegriffen hatte. Die Eskalation folgte auf Drohnenangriffe der Hisbollah, die auf israelischem Gebiet einschlugen, sowie auf eine in Richtung Israel abgefeuerte Rakete, die von der israelischen Luftwaffe abgefangen wurde.

Der Iran hat als Teil eines Friedensabkommens mit den USA ein Ende der Feindseligkeiten gegen die Hisbollah im Libanon gefordert. Axios berichtete, dass ein Entwurf für ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran Formulierungen enthält, die den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beenden sollen.

Neue militärische Aktion der USA und Israels in der Straße von Hormus

Dies ist entweder ein Zeichen dafür, dass die US-Gespräche (wieder einmal) scheitern, oder aber ein Versuch Washingtons und der Israelis, in letzter Minute Druck aufzubauen: Es gibt erste Berichte, wonach US-amerikanische und israelische Kampfflugzeuge in den späten Nachtstunden (Ortszeit) iranische Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen haben.

US-ISRAELISCHE ANGRIFFE GELTEN IRANISCHEN SCHIFFEN IN DER STRASSE VON HORMUS: NOUR

Es wurden nur wenige Details bestätigt, aber Kanäle der IRGC berichten Folgendes (unbestätigt):

Inoffizielle Kanäle, die der Revolutionsgarde nahestehen: Kampfflugzeuge griffen zwei Boote im Hafen von Bandar Abbas an und töteten vier Menschen

Zuvor gab es Berichte über Explosionen, die in derselben Gegend zu hören waren, sowie lokale Berichte über eine Rakete, die auf die Landebahn des Flughafens von Bandar Abbas abgefeuert worden sei.

Trumps jüngster Beitrag auf Truth Social:

Die iranische Präsidentschaft ordnet die Wiederaufnahme des internationalen Internetzugangs nach fast 90-tägiger Sperre an

In einer bedeutenden Entwicklung hat der Iran Berichten zufolge sein landesweites Internetverbot aufgehoben, was darauf hindeutet, dass ein Abkommen mit den USA tatsächlich kurz bevorstehen könnte – nach vielen voreiligen Berichten und Hin und Her. Laut Reuters:

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat eine Anordnung zur Wiedereröffnung des internationalen Internetzugangs erlassen, berichteten iranische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf einen Beamten nach einem fast 90-tägigen Blackout im Zuge des Krieges gegen die USA und Israel.

Der Bericht zitierte den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im iranischen Kommunikationsministerium.

Doch es geschehen weiterhin seltsame, kriegsähnliche Dinge – auch wenn wenig davon bestätigt ist:

Iranian outlet Tabnak reports that the runway at Bandar Abbas airport was struck by a missile. https://t.co/HQ8or6UgYh — Iran International English (@IranIntl_En) May 25, 2026

Übersetzungen von „X“: Der iranische Sender Tabnak berichtet, dass die Startbahn des Flughafens Bandar Abbas von einer Rakete getroffen wurde.

Einwohner in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas hörten vor wenigen Minuten mehrere Explosionen, während ähnliche Geräusche auch in der Nähe von Sirik und Jask entlang der südlichen Küste Irans gemeldet wurden, obwohl der genaue Ort und die Quelle der Explosionen unklar

Neueste Meldungen zu den Verhandlungen:

Der iranische Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments erklärt laut Irib News, dass die sogenannte Einigung mit den USA keinen Sinn habe, solange die Amerikaner nicht fünf vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen.

Zu diesen Maßnahmen gehören:

Die Beendigung des Krieges an allen Fronten, insbesondere im Libanon.

Die Aufhebung der US-Blockade und der Piraterie.

Durchfahrt ziviler Schiffe durch die Straße von Hormus unter iranischer Aufsicht

Aussetzung der Ölsanktionen für 30 oder 60 Tage

Freigabe der eingefrorenen iranischen Gelder

Er fügt hinzu, dass selbst wenn eine Einigung erzielt werde, dies nicht das Ende der Auseinandersetzung mit Amerika bedeute.

Israel verstärkt Bombardierung des Libanon

Israel hat seine Militäroperation im gesamten Libanon drastisch verstärkt, Dutzende von „Hisbollah-Stellungen“ angegriffen – und den langjährigen Konflikt erheblich eskaliert, obwohl offiziell ein von den USA vermittelter Waffenstillstand in Kraft ist.

Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigte am Montag, dass er das Militär angewiesen habe, „noch stärker aufs Gaspedal zu treten“ gegen die Hisbollah, angeblich nach einer Freigabe aus Washington, nachdem die von Iran unterstützte schiitische Miliz ihre Drohnenangriffe auf Nordisrael verstärkt hatte. Am Montag wurden über 70 Stellungen angegriffen.

Iran bereit, angereichertes Uran nach China zu transferieren: Al Arabiya

Der von Saudi-Arabien unterstützte Sender Al Arabiya hat am Montag einen neuen Bericht veröffentlicht, wonach der Iran bereit sei, seine Bestände an hochangereichertem Uran ins Ausland zu transferieren, jedoch nur, wenn diese nach China geschickt werden. „Der Iran verlangt Garantien von China, bevor er das Abkommen mit den USA umsetzt“, heißt es in dem aktuellen Bericht…

Hochrangige Quellen von Al Arabiya: Der Iran ist bereit, hochangereichertes Uran aus seinem Hoheitsgebiet zu entfernen.

Dies steht jedoch im Widerspruch zu den jüngsten offiziellen Erklärungen der Führung in Teheran, die wiederholt betont hat, dass sie niemals zulassen werde, dass ihr Nuklearmaterial aus dem iranischen Hoheitsgebiet verbracht werde, da sie diese Frage als zentral für die nationale Souveränität betrachte.

Arabiya selbst hat in letzter Zeit Schlagzeilen veröffentlicht, die sich später als falsch oder übertrieben herausstellten, und hat daher nicht die beste Erfolgsbilanz. Daher sollte der Bericht mit Vorsicht genossen werden.

Umfangreicher Truth-Social-Beitrag von Trump zum Memorial Day über die Iran-Gespräche

Nachfolgend finden Sie den vollständigen Truth-Social-Beitrag, in dem er verkündet, dass die Gespräche „gut“ vorankommen, dass es aber ohne Einigung wahrscheinlich zu einem größeren Konflikt als je zuvor kommen werde. Seltsamerweise drängt er auch darauf, dass der Iran nach der Unterzeichnung eines großen Friedensabkommens Teil der Abraham-Abkommen wird, und fordert alle Golfstaaten auf, sich anzuschließen.

Die Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran verlaufen gut! Es wird entweder ein großartiges Abkommen für alle geben oder gar kein Abkommen – zurück an die Front und zum Schießen, aber größer und stärker als je zuvor – und das will niemand! Während meiner Gespräche am Samstag mit Präsident Mohammed bin Salman Al Saud aus Saudi-Arabien, Mohammed bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani und Minister Ali al-Thawadi aus Katar, Feldmarschall Syed Asim Munir Ahmed Shah aus Pakistan, Präsident Recep Tayyip Erdoğan aus der Türkei, Präsident Abdel Fattah El-Sisi aus Ägypten, König Abdullah II. aus Jordanien und König Hamad bin Isa Al Khalifa aus Bahrain habe ich erklärt, dass es nach all der Arbeit, die die Vereinigten Staaten geleistet haben, um dieses äußerst komplexe Puzzle zusammenzusetzen, unabdingbar sein sollte, dass all diese Länder zumindest gleichzeitig die Abraham-Abkommen unterzeichnen. Die besprochenen Länder sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (bereits Mitglied!), Katar, Pakistan, die Türkei, Ägypten, Jordanien und Bahrain (bereits Mitglied!). Es mag sein, dass das eine oder andere Land einen Grund hat, dies nicht zu tun, und das wird akzeptiert, aber die meisten sollten bereit, willens und in der Lage sein, diese Einigung mit dem Iran zu einem weitaus historischeren Ereignis zu machen, als es sonst der Fall wäre. Die Abraham-Abkommen haben sich für die beteiligten Länder (die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko, Sudan und Kasachstan) als finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer BOOM erwiesen, selbst in dieser Zeit von Konflikten und Krieg, wobei die derzeitigen Mitglieder nicht einmal andeuten, auszutreten oder auch nur eine Pause einzulegen. Der Grund dafür ist, dass die Abraham-Abkommen für sie großartig waren und für alle noch besser sein werden und dem Nahen Osten zum ersten Mal seit 5.000 Jahren wahre Macht, Stärke und Frieden bringen werden. Es wird ein Dokument sein, das wie kein anderes, das jemals irgendwo auf der Welt unterzeichnet wurde, respektiert wird. Seine Bedeutung und sein Ansehen werden beispiellos sein! Es sollte mit der sofortigen Unterzeichnung durch Saudi-Arabien und Katar beginnen, und alle anderen sollten diesem Beispiel folgen. Wenn sie dies nicht tun, sollten sie nicht Teil dieses Abkommens sein, da dies auf böse Absichten hindeutet. In Gesprächen mit zahlreichen der oben genannten großen Staats- und Regierungschefs würden sie es als Ehre betrachten, sobald unser Dokument unterzeichnet ist, die Islamische Republik Iran als Teil der Abraham-Abkommen zu haben. Wow, das wäre wirklich etwas Besonderes! Dies wird das wichtigste Abkommen sein, das diese großen, aber stets in Konflikt stehenden Länder jemals unterzeichnen werden. Nichts in der Vergangenheit oder in der Zukunft wird es übertreffen. Daher fordere ich alle Länder zwingend auf, die Abraham-Abkommen unverzüglich zu unterzeichnen, und sollte der Iran sein Abkommen mit mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnen, wäre es mir eine Ehre, auch ihn in diese beispiellose Weltkoalition aufzunehmen. Der Nahe Osten wäre vereint, mächtig und wirtschaftlich stark, wie vielleicht keine andere Region irgendwo auf der Welt! Mit dieser Kopie dieser WAHRHEIT fordere ich meine Vertreter auf, den Prozess der Unterzeichnung dieser Länder unter die bereits historischen Abraham-Abkommen einzuleiten und erfolgreich abzuschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! DONALD J. TRUMP PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Irans oberstes Verhandlungsteam in Katar „für Gespräche zur Beendigung des Krieges“

Der Iran hat erklärt, dass eine Einigung mit den USA trotz Fortschritten „nicht unmittelbar bevorsteht“; eines der bislang deutlichsten Anzeichen dafür, dass die Dinge tatsächlich in gewissem Maße vorangekommen sind, ist jedoch, dass sich der iranische Außenminister Araghchi und Parlamentspräsident Ghalibaf in Doha zu Gesprächen zur Beendigung des Krieges aufhalten. Dies deutet stark darauf hin, dass etwas Großes in Vorbereitung ist:

IRANISCHER AUSSENMINISTER UND VERHANDLUNGSFÜHRER IN KATAR ZU GESPRÄCHEN ZUR BEENDIGUNG DES KRIEGES: AFP

IRANS SPITZENVERHANDLUNGSFÜHRER GHALIBAF REISTE ZU GESPRÄCHEN NACH DOHA: IRNA

Auch Reuters berichtet über den Aufenthalt der Delegation in Doha: „Die Gespräche konzentrieren sich in erster Linie auf die Straße von Hormus und Irans Vorrat an hochangereichertem Uran, teilte der Beamte Reuters mit.“ Der Bericht fügt hinzu: „Auch der Gouverneur der iranischen Zentralbank gehört der Delegation an, um die mögliche Freigabe eingefrorener iranischer Gelder als Teil eines endgültigen Abkommens zu erörtern, so der Beamte.“

Doch wie wir weiter unten bereits angedeutet haben, hat das iranische Außenministerium zu Vorsicht und Geduld gemahnt, um die mittlerweile typischen voreiligen und übertriebenen Einschätzungen der Lage seitens der USA und der internationalen Presse zu entkräften:

Iran's Foreign Ministry:



The fact that we have reached a conclusion on a large portion of the topics under discussion is correct.



However, to say that this means the signing of an agreement is imminent. No one can make such a claim.



Policymaking and decision-making in the… pic.twitter.com/32csLiyobC — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

Übersetzung von „X“: Außenministerium Irans:

Die Tatsache, dass wir zu einem großen Teil der besprochenen Themen zu einem Ergebnis gekommen sind, ist richtig.

Allerdings zu behaupten, dass dies bedeutet, der Unterzeichnung eines Abkommens sei der Weg geebnet. Niemand kann eine solche Behauptung aufstellen.

Die Politik- und Entscheidungsfindung in den Vereinigten Staaten leidet unter einer Art institutionalisierter Unbeständigkeit.

Die wiederholten Änderungen der Positionen – innerhalb weniger Stunden sieht man sich mit unterschiedlichen, oft widersprüchlichen und kollidierenden Standpunkten konfrontiert.

Das stört den Prozess jeder Verhandlung.

„Konsens bei vielen Themen erzielt“: Außenministerium

Asiatische und europäische Aktien legten am Montag zu, während US-Aktienfutures sprunghaft anstiegen und der Brent-Rohölpreis nachgab, da Anzeichen für ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran die Risikobereitschaft ankurbelten. Zu beachten ist, dass in den USA Feiertag ist.

Beide Seiten scheinen sich einer Beendigung des dreimonatigen Konflikts und der Wiederöffnung der Straße von Hormus anzunähern. Allerdings deuten Äußerungen hochrangiger iranischer Beamter aus der vergangenen Nacht darauf hin, dass weiterhin Differenzen bestehen, insbesondere hinsichtlich der Zukunft des iranischen Atomprogramms und der Urananreicherung.

„Es stimmt, dass bei vielen der besprochenen Themen ein Konsens erzielt wurde, aber niemand kann behaupten, dass die Unterzeichnung eines Abkommens unmittelbar bevorsteht“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, gegenüber Reportern als Antwort auf eine Frage zum Verhandlungsfortschritt.

According to Baghaei, "It is fair to say that we have reached understandings on many issues, but whether this means an agreement is imminent is something no one can claim at this stage." #US #Iran https://t.co/sQhizVBYBl — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 25, 2026

Übersetzung von „X“: Baghaei zufolge „kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir in vielen Fragen zu einer Einigung gelangt sind, doch ob dies bedeutet, dass eine Vereinbarung unmittelbar bevorsteht, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Sicherheit sagen.“

Heute früh erklärte US-Außenminister Marco Rubio, das Trump-Team habe mehr Einzelheiten zu den Fortschritten beim Abkommen zwischen den USA und dem Iran erwartet und werde möglicherweise bald neue Informationen erhalten.

„Wir dachten, wir würden gestern Abend vielleicht Neuigkeiten erhalten. Vielleicht heute“, sagte Rubio gegenüber Reportern in Neu-Delhi während seines mehrtägigen Besuchs in Indien.

Präsident Trump sagte am Sonntag: „Unsere Beziehung zum Iran wird immer professioneller und produktiver. Sie müssen jedoch verstehen, dass sie keine Atomwaffe oder Atombombe entwickeln oder beschaffen dürfen.“

US-Seeblockade bleibt bestehen

Trump fügte hinzu, dass die US-Seeblockade der Seestraße von Hormus so lange bestehen bleibe, bis ein Friedensabkommen unterzeichnet sei, und dass sich beide Seiten Zeit nehmen müssten, um „es richtig zu machen“.

Al Jazeera zitierte die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur ISNA, die berichtete, der Iran werde sein Atomprogramm mit US-Verhandlungsführern erörtern, sobald das Trump-Team seine Verpflichtungen im Rahmen eines möglichen, derzeit verhandelten Absichtsprotokolls erfülle.

BREAKING: Iran says it would discuss its nuclear programme with the US if Washington fulfils its commitments under a potential MOU being negotiated, a senior diplomat told the semi-official ISNA news agency.



🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/5xAZohOx5W — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 25, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Iran sagt, es würde sein Nuklearprogramm mit den USA besprechen, wenn Washington seine Verpflichtungen unter einem potenziellen MOU erfüllt, das derzeit verhandelt wird, teilte ein hochrangiger Diplomat der halbamtlichen Nachrichtenagentur ISNA mit.

Bloomberg merkte an, dass bei den Friedensgesprächen weiterhin erhebliche Differenzen bestehen:

Dennoch geht die von US-Beamten beschriebene weitgehende Einigung weder auf Irans Raketenarsenal ein, noch enthält sie ein ausdrückliches Verbot der Urananreicherung – zwei der wichtigsten Ziele Trumps.

Aktuelle Schlagzeilen (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Fortschritte beim Abkommen zwischen den USA und dem Iran

• Die USA und der Iran stehen laut hochrangigen US-Beamten am Sonntag kurz vor einem Abkommen, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht

• Trump erklärte auf Truth Social, dass die Verhandlungen geordnet und konstruktiv verliefen, die USA jedoch nichts überstürzen würden

• Das iranische Außenministerium erklärte, man habe in vielen Punkten Einigkeit erzielt, doch niemand könne behaupten, dass die Unterzeichnung eines Abkommens unmittelbar bevorstehe

• Trump erklärte, das Abkommen werde entweder großartig und bedeutungsvoll sein oder es werde gar kein Abkommen geben, und bezeichnete es als das genaue Gegenteil des JCPOA-Desasters

• Pakistan fungiert seit mehreren Wochen als Vermittler in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran

Marktreaktion

• Die Ölpreise brachen um mehr als 5 % ein, wobei WTI-Rohöl auf rund 91 $ und Brent unter 98 $ pro Barrel fiel, aufgrund des Optimismus hinsichtlich des Abkommens

• US-Aktienfutures stiegen, wobei die S&P-500-Futures um 0,9 % zulegten und die Nasdaq-100-Kontrakte um 1,4 % sprangen

• Japans Topix erreichte ein Allzeithoch und schloss bei 3.942,57, während der Nikkei um 2,9 % auf einen Rekordstand von 65.158,19 stieg

• Europäische Erdgaspreise fielen aufgrund des Optimismus hinsichtlich des möglichen Abkommens um bis zu 6,7 %

Wall-Street-Kommentar

• UBS-Analyst George Redman: Vorsicht vor urlaubsbedingter geringer Liquidität und überzogenen Kursbewegungen

Der Eurostoxx startet mit einem Plus von 1 % in die Woche, da die Märkte nach Wochenendberichten, wonach ein Memorandum of Understanding (MoU) zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung der Feindseligkeiten, zur Wiederöffnung der Straße von Hormus und zur Einleitung weiterer Verhandlungen nun „weitgehend ausgehandelt“ sei, eine vorsichtige Risikobereitschaft an den Tag legen. Es fühlt sich jedoch eher wie Erleichterung als wie eine Lösung an, da Teheran das Abkommen noch nicht offiziell genehmigt hat und es weiterhin Knackpunkte in Bezug auf die Atomfrage, die Mautgebühren für die Straße von Hormus und eingefrorene Vermögenswerte gibt. US-Präsident Donald Trump sagte später: „Die Zeit ist auf unserer Seite.“

Asien hat die positive Stimmung weitgehend bestätigt, wobei der Nikkei Allzeithochs erreichte, angeführt von AI, Taiwan, Australien und Festlandchina. Der SPX notiert fester, Öl ist um 5,6 % gefallen, wobei WTI bei 91,1 $ und Brent bei 98 $ liegt, da sich die Rohöl-Risikoprämie abbaut, und der Devisenmarkt zeigt einen schwächeren US-Dollar gegenüber den Hauptwährungen sowie Kursgewinne beim AUD, NZD und regionalen Risikoindikatoren. JGBs und australische Anleihen verzeichneten in einem durch Feiertage beeinträchtigten Handel eine bullische Abflachung der Zinskurve. Der Markt findet Trost in Anzeichen für eine Verbesserung des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus, doch die vollständige Normalisierung von Schifffahrt, Versicherungen und physischen Rohölströmen dürfte angesichts von Engpässen, beschädigter Infrastruktur und Sicherheitsbedenken Zeit brauchen, sodass Europa zwar besser handeln dürfte, aber dennoch mit der Erwartung von Verzögerungen und Nachlaufeffekten.

Da die Märkte in den USA, Großbritannien, Norwegen, Dänemark und der Schweiz geschlossen sind, wird die Liquidität gering sein und die Kursbewegungen könnten übertrieben ausfallen, während die Zinsen weiterhin die größte makroökonomische Einschränkung darstellen. Hartnäckige US-PCE-Inflationsdaten, steigende Staats- und Hyperscaler-Schulden, eine durch KI getriebene Inflation bei den Investitionsausgaben trotz Versprechungen einer künftigen Deflation sowie eine zunehmend hawkische Rhetorik der EZB deuten darauf hin, dass die Zinsen möglicherweise nicht so stark sinken werden wie erhofft, bis der Energieschock dauerhaft nachlässt. Der US-PCE, Kommentare der Zentralbank und aktuelle Informationen zu den Investitionsausgaben der Mega-Cap-Tech-Unternehmen liefern eine klarere Bestätigung.

Straße von Hormus

• Laut dem Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, erhebt der Iran von Schiffen Gebühren für Navigationsdienste bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus

• Die Abu Dhabi National Oil Co. hat still und leise Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus befördert, wobei die Transponder ausgeschaltet waren

• Ein Supertanker mit irakischem Rohöl überquerte die US-Blockadelinie in Richtung Arabisches Meer und transportierte etwa 2 Millionen Barrel nach China

• Drei LNG-Tanker aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten scheinen in den letzten Tagen die Straße von Hormus überquert zu haben, um wichtige Abnehmer zu erreichen

Regionale Auswirkungen

• Saudi-Arabien erzielt während des Iran-Kriegs zusätzliche Öleinnahmen in Milliardenhöhe und verfolgt Ambitionen, sich als Handelsdrehscheibe zu etablieren

• Chinas Xi Jinping dankte Pakistans Premierminister Sharif bei ihrem Treffen am Montag in Peking für seine Vermittlung im Iran-Konflikt

• Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Khamenei steht vor einer folgenschweren Entscheidung, ob er ein vorläufiges Friedensabkommen mit den USA akzeptieren soll

Nichts sagt so deutlich „kein Deal“ wie das Versprechen, die Gespräche fortzusetzen.

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