Wenn der Dollar fällt … dann gibt es immer noch den Stablecoin

Karel Beckman

Die amerikanische Welthegemonie beruht mindestens ebenso sehr auf Amerikas finanzieller wie auf seiner militärischen Macht. Würde die Nachfrage nach Dollars und amerikanischen Staatsanleihen zusammenbrechen – was durchaus passieren könnte –, wäre das das Ende des amerikanischen Weltreichs. Deshalb hat Washington einen Plan B entwickelt: den Stablecoin. Diese privatisierte Kryptowährung soll nach dem Willen der politischen Kreise um Trump zum Herzstück des Finanzsystems der Zukunft werden.

Die Aufrechterhaltung eines Weltreichs ist teuer. Die USA finanzieren ihre gigantischen Ausgaben durch Steuern – und durch Schulden. Letzteres geschieht durch die Ausgabe von Staatsanleihen, sogenannten Treasuries. Die Frage ist, wie lange insbesondere ausländische Akteure noch bereit sind, diese amerikanischen Schuldtitel zu kaufen. Die amerikanischen Haushaltsdefizite steigen weiter an, und die Staatsverschuldung wächst unaufhaltsam – derzeit auf fast 40 Billionen Dollar. Das sind 300.000 Dollar pro Haushalt. Amerikanische Haushalte und Unternehmen haben zusammen außerdem noch rund 40 Billionen Dollar Schulden – zusätzlich zur Staatsverschuldung.

Die größten Gläubiger der USA sind Japan und China. China baut seine Bestände an amerikanischen Staatsanleihen bereits seit mehreren Jahren ab. Dieser Verlust wurde bislang dadurch ausgeglichen, dass Europa und Japan in den letzten Jahren mehr Treasuries gekauft haben. Allerdings verlangen diese Käufer zunehmend höhere Renditen, wodurch die amerikanische Regierung noch mehr Zinsen zahlen muss als ohnehin schon: dieses Jahr rund 1 Billion Dollar – genauso viel wie das Verteidigungsbudget.

Ein wichtiger Grund dafür, dass weiterhin so viel Nachfrage nach Treasuries und Dollars besteht, ist, dass ein großer Teil des Welthandels in der amerikanischen Währung abgewickelt wird. Bekannt ist, dass zwischen den USA und Ländern des Nahen Ostens eine stillschweigende Vereinbarung besteht, Öl in Dollar zu verkaufen. Auch anderer bilateraler Handel zwischen Ländern, der nichts mit den USA zu tun hat, wird oft in Dollar abgewickelt. Viele dieser Dollars fließen letztlich wieder zurück in die USA: Regierungen und Unternehmen investieren sie an der Wall Street oder kaufen damit amerikanische Staatsanleihen. Dieses Finanzsystem ist ein wichtiger Pfeiler der amerikanischen Weltmacht: Es ermöglicht Washington, weiterhin Geld auszugeben.

Für Amerika ist es daher alarmierend, dass sich Länder zunehmend dafür entscheiden, in ihren eigenen Währungen zu handeln. Der Ölhandel zwischen Iran und China beispielsweise sowie zwischen Russland und China erfolgt nicht mehr in Dollar, sondern in chinesischer und russischer Währung. China hat für seinen internationalen Handel ein eigenes Zahlungssystem eingeführt – CIPS –, das mit dem amerikanischen SWIFT-System konkurriert. Die Nutzung von CIPS wächst rasant: von 123 Billionen Yuan im Jahr 2023 auf 180 Billionen im Jahr 2025. Im ersten Quartal 2026 kamen weitere 25 Prozent hinzu. Inzwischen nutzen 4.800 Banken in 119 Ländern CIPS.

Die Position des Dollars ist also verwundbar, aber die Amerikaner haben ein alternatives System entwickelt: den Stablecoin. Mit dieser Kryptowährung hoffen sie, ihre finanzielle Vorherrschaft aufrechterhalten zu können – selbst wenn der Dollar zusammenbricht.

Der Plan, den Stablecoin zur neuen amerikanischen Weltwährung zu machen, stammt aus dem Umfeld von Donald Trump. Der amerikanische Präsident unterzeichnete am 18. Juni 2025 ein entscheidendes Gesetz: den GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovations for US Stablecoin). In diesem Gesetz wird erstmals ein rechtlicher Rahmen für Stablecoins geschaffen. Der GENIUS Act schreibt vor, dass Herausgeber von Stablecoins diese Kryptowährungen eins zu eins mit „Reserven“ decken müssen – ähnlich wie früher Währungen durch Gold gedeckt waren. Das Raffinierte an diesem Gesetz ist, dass nur bestimmte Reserven erlaubt sind, insbesondere Dollars und Treasuries. Das bedeutet: Wer einen Stablecoin kauft, kauft indirekt amerikanische Staatsanleihen oder Dollars. Denn der Herausgeber des Stablecoins muss diese Deckung bereitstellen. Nicht ohne Grund erklärte das Weiße Haus in einer Erläuterung zum Gesetz, dass „der GENIUS Act zu einer höheren Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen führt“.

Warum sollte jemand Stablecoins kaufen, wenn er auch direkt Dollars oder Treasuries erwerben kann? Dafür gibt es mehrere Gründe. Stablecoins lassen sich einfach und schnell handeln – ohne Banken. Für Käufer außerhalb der USA sind Stablecoins oft eine praktische Lösung. Sie haben mit der Entwertung ihrer eigenen Währung zu kämpfen, können aber häufig keine Dollars kaufen – manchmal, weil es schlicht keine gibt, manchmal, weil es verboten ist. Von den 172 Millionen Menschen, die Anfang dieses Jahres Stablecoins besaßen, befanden sich daher 70 bis 90 Prozent außerhalb der USA – insbesondere in Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas.

Die meisten dieser Käufer erkennen nicht, dass sie durch den Kauf von Stablecoins das amerikanische Imperium unterstützen, schreibt der unabhängige Forscher Arn Menconi auf seinem Substack. Laut Menconi ist das System äußerst raffiniert aufgebaut. Die USA destabilisieren die Welt. Das führt zu Unruhe und Inflation in armen Ländern. Die Einwohner dieser Länder kaufen Stablecoins. Damit finanzieren sie die amerikanische Regierung und den amerikanischen Militärapparat – der wiederum für weitere Destabilisierung sorgt.

Auch innerhalb der USA sorgen Stablecoins für eine massive Verschiebung im Finanzsystem. Denn Stablecoins passen perfekt zu einem anderen Trend: der Privatisierung der amerikanischen Regierung, die unter Trump rasch voranschreitet. Die Herausgeber von Stablecoins sind private Akteure, die sich weitgehend staatlicher Kontrolle entziehen. Die beiden größten Marktteilnehmer sind Tether, Herausgeber des Stablecoins USDT, und Circle, Herausgeber von USDC. Daneben gibt es einige kleinere Anbieter, darunter PayPal. Insgesamt waren Anfang 2026 Stablecoins im Wert von 320 Milliarden Dollar im Umlauf. Tether allein war für 193 Milliarden verantwortlich. Mehr als 60 Prozent der Tether-Reserven bestehen aus Treasuries, schreibt Menconi. Noch sind das relativ bescheidene Beträge, doch Finanzminister Scott Bessent erwartet, dass sich der Stablecoin-Markt in absehbarer Zeit verzehnfachen wird – auf 3 Billionen Dollar.

Die privaten Anteilseigner von Circle und Tether, die nun offiziell dazu ermächtigt sind, Geld zu schaffen, sind weitgehend unbekannt. Circle befindet sich zur Hälfte im Besitz von Investmentgesellschaften. Tether wird von einer kleinen Gruppe von Geschäftsleuten kontrolliert, darunter der Niederländer Jean-Louis van der Velde. Tether sitzt nicht einmal in den USA, sondern in El Salvador. Seine Reserven hat das Unternehmen jedoch in den USA „geparkt“, nämlich bei der Handelsfirma Cantor Fitzgerald, die zufälligerweise Howard Lutnick gehört, dem Handelsminister im Trump-Kabinett. Lutnick geriet kürzlich in die Schlagzeilen, als er zugeben musste, über seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein gelogen zu haben. Cantor Fitzgerald gehört zudem zu den nur 26 sogenannten Primary Dealers, die direkt bei der Federal Reserve Staatsanleihen kaufen dürfen – eine äußerst lukrative Position. Nebenbei bemerkt: Tether ist der größte Anteilseigner der angeblich alternativen Internetplattform Rumble. Weitere große Anteilseigner von Rumble sind Cantor Fitzgerald sowie die beiden größten Investmentgesellschaften der Welt: BlackRock und Vanguard.

Der Stablecoin ist also nicht nur ein Instrument, mit dem das amerikanische Weltreich seine finanzielle Macht zu sichern hofft – er verschiebt auch die Machtverhältnisse innerhalb dieses Reichs. Nicht ohne Grund schrieben 3.200 amerikanische Banker im Januar einen Brandbrief an den Kongress. Darin warnten sie, dass Stablecoins kleine lokale Banken in Amerika bedrohen, weil immer mehr Menschen ihr Geld von den Banken abziehen, um Stablecoins zu kaufen. Auch große internationale Institutionen, die traditionell die Interessen der Banken vertreten, sind nicht begeistert. Der International Monetary Fund warnte im Dezember 2025, dass Stablecoins eine „existenzielle Bedrohung“ für die Währungen kleinerer Länder darstellen. Genau das ist natürlich beabsichtigt.

Doch auch neutralere Analysten äußern Sorgen. Eine Achillesferse der Stablecoins ist die schwache staatliche Aufsicht. Unternehmen wie Tether müssen zwar theoretisch eine hundertprozentige Deckung für ihre Stablecoins halten – doch wer kontrolliert das tatsächlich? Private Geldherausgeber werden deutlich weniger streng überwacht als Banken. Untersuchungen unter anderem der University of Austin in Texas zeigten, dass Tether nicht immer die gesetzlichen Anforderungen erfüllte. Kritiker sehen in Stablecoins daher einen gigantischen Betrug von Wall-Street-Milliardären und prognostizieren, dass der Markt früher oder später zusammenbrechen wird. Sie weisen außerdem darauf hin, dass die Herausgeber von Stablecoins auf raffinierte Weise Gewinne erzielen. Mit den erhaltenen Dollars kaufen sie Staatsanleihen, für die sie Zinsen kassieren. Diese Zinsen behalten sie selbst – die Besitzer der Stablecoins erhalten keinerlei Zinszahlungen.

Ob der Stablecoin tatsächlich die Rettung des amerikanischen Finanzsystems sein wird, bleibt offen. Das hängt auch von den Alternativen ab. China hat Stablecoins verboten und setzt stattdessen auf die CBDC – staatlich kontrolliertes digitales Geld. Obwohl auch in Europa Stablecoins ausgegeben werden, die mit Euro gedeckt sein müssen, bevorzugen europäische Institutionen ebenfalls die CBDC. Der Markt für europäische Stablecoins ist nur ein Bruchteil des amerikanischen Marktes. Der Kampf um die finanzielle Weltherrschaft ist also noch lange nicht entschieden.