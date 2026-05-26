Papst schlägt Alarm vor KI-„Versklavung“, während sich die Kirche mit der linken KI-Firma Anthropic verbündet (Videos)

Von Tyler Durden

Papst Leo XIV veröffentlichte am Montag seine erste Enzyklika mit dem Titel Magnifica Humanitas („Die Würde des Menschen“).

Die rund 42.300 Wörter umfassende Erklärung, die als päpstliche Enzyklika veröffentlicht wurde, warnte:

„Der Kampf gegen neue Formen der Versklavung ist ein entscheidender Test für die ethische Beurteilung von KI und der digitalen Transformation.“

„Wenn Technologie Befreiung verspricht, aber neue Formen globaler Unterordnung hervorbringt, widerspricht sie dem grundlegenden Prinzip der Menschenwürde“, erklärte der Pontifex in der Enzyklika. Gleichzeitig forderte er Regierungen dazu auf, private Unternehmen zu regulieren, die die KI-Entwicklung vorantreiben, und warnte davor, dass das Streben nach Profit keinen massenhaften Arbeitsplatzverlust rechtfertigen könne.

🚨Papst Leo stellt künstliche Intelligenz offiziell auf eine Stufe mit der katastrophalen Bedrohung durch Atomwaffen.



Er fordert eine sofortige weltweite Abrüstung, um die Tech-Eliten daran zu hindern, KI als Instrument absoluter Herrschaft und des Todes einzusetzen.



☝️Wir… pic.twitter.com/UwpXlEtpRX — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

Der Papst sprach sich für Umschulungen und Schutzmaßnahmen für Arbeiter aus, die durch KI ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, für eine stärkere Bildung, damit Schüler die Risiken von KI verstehen, sowie für Schutzmaßnahmen gegen gewalttätige, sexualisierte oder gefälschte KI-Inhalte, die sich gegen Kinder richten.

Seine schärfste Warnung richtete sich gegen den militärischen Einsatz von KI. Leo erklärte, KI könne Entscheidungen über Leben und Tod schneller, unpersönlicher und leichter rechtfertigbar machen – insbesondere in einer Zeit, in der Cyberangriffe, Einflussoperationen, KI-gestützte Tötungsketten und hybride Kriegsführung die Grenze zwischen Verteidigung und Aggression verschwimmen lassen.

Vatikanstadt, 25. Mai 2026



Papst Leo XIV. fordert ausdrücklich, dass künstliche Intelligenz vollständig entwaffnet werden muss.



Er warnt vor furchterregenden autonomen Waffen und Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Schwächere zu unterdrücken. pic.twitter.com/8sNmni54PU — Don (@Donuncutschweiz) May 25, 2026

Bei der heutigen Veranstaltung, bei der der Pontifex die Enzyklika vorstellte, waren prominente Kardinäle und Theologen anwesend, ebenso wie Christopher Olah, Mitgründer des linksgerichteten KI-Startups Anthropic, der dort das Team für KI-Interpretierbarkeit leitet.

Der Papst erklärte, die Kirche und Anthropic würden zusammenarbeiten, um „einen Weg für die Menschheit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu finden“ …

Zur Erinnerung:

Enzykliken gehören zu den höchsten Lehrformen eines Papstes gegenüber den weltweit 1,4 Milliarden Mitgliedern der katholischen Kirche.

Der vollständige Text kann hier eingesehen werden.

Merkwürdig, dass der Papst KI kritisiert, sich aber gleichzeitig mit dem linksgerichteten Unternehmen Anthropic verbündet …

Wie viele Anteile an Anthropic besitzt eigentlich die Vatikanbank?