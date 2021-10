Die schottische Polizei bezeichnet es als Vorstufe zu „sexueller Gewalt“, wenn man eine Frau „nett“ nennt und ihr ein Abendessen spendiert

Die schottische Polizei hat einen Werbespot veröffentlicht, in dem suggeriert wird, dass es Vorboten „sexueller Gewalt“ sind, wenn man eine Frau „nett“ nennt und sie zum Essen einlädt.

Ja, wirklich.

In der Kampagne, die sich gegen den sexuellen Anspruch von Männern richtet, werden verschiedene Männer gezeigt, die ein Verhalten beschreiben, das als Vorstufe zu sexuellen Übergriffen gilt.

Zu diesem Verhalten gehört es, ein Mädchen „Puppe“ zu nennen, einem Mädchen ein „Kompliment“ wie „nett“ zu machen und eine Frau zum Essen oder zu alkoholischen Getränken einzuladen, sowie einfache männliche Neckereien.

In der Anzeige werden dann Beispiele für ekelhaftes Verhalten, wie das Versenden von Fotos von Schwänzen, untergemischt, um alles in einen Topf zu werfen.

„Ich fordere alle Männer auf, sich diesen Film anzusehen – und dann ihre Söhne, Väter, Brüder und Freunde zu ermutigen, dasselbe zu tun“, twitterte die Erste Ministerin von Schottland, Nicola Sturgeon.

“Sexual violence starts long before you think it does”.



This new campaign from @PoliceScotland is powerful and important. I’d ask all men to watch this film – and then encourage your sons, fathers, brothers and friends to do likewise. @ThatGuyScotland https://t.co/I5H7I8vOqx