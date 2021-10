Dr. Peter McCullough und andere Top-Ärzte verklagen FDA wegen Pfizer-Impfstoffdaten

Dr. Peter McCullough und andere hochrangige Medizinexperten verwiesen auf den „dringenden“ Bedarf der Öffentlichkeit an vertraulichen Informationen über den abtreibungsgefährdeten COVID-Impfstoff von Pfizer.

In einer am 16. September beim United States Court North District of Texas eingereichten Klage hat eine Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) nennt, die Food and Drug Administration (FDA) verklagt, um die „Daten und Informationen“ zu erhalten, auf die sich die FDA bei der Genehmigung des experimentellen, abtreibungsgefährdeten COVID-19-Impfstoffs von Pfizer stützte.

„Die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit haben ein erhebliches Interesse daran, die Daten und Informationen zu überprüfen, die der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs durch die FDA zugrunde liegen“, heißt es in der Klage.

„Die Überprüfung dieser Informationen wird die laufende öffentliche Debatte über die Angemessenheit des FDA-Prüfverfahrens beenden“, heißt es in der Klage weiter. „Die Veröffentlichung dieser Daten sollte auch die Schlussfolgerung der FDA bestätigen, dass der Pfizer-Impfstoff sicher und wirksam ist, und somit das Vertrauen in den Pfizer-Impfstoff stärken.“

Da die FDA eine Regierungsbehörde ist, erinnert die Klage das Gericht daran, dass die Öffentlichkeit das Recht hat, alle Daten der FDA gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) zu erhalten und zu überprüfen.

Der PHMPT, dem mehr als zwei Dutzend angesehene Fachleute angehören, darunter: Dr. Harvey Risch, Epidemiologe aus Yale, Dr. Aaron Kheriaty, Direktor für Medizinische Ethik an der Universität von Kalifornien, und der angesehene Kardiologe Dr. Peter McCullough, teilten dem Gericht mit, dass die FDA ihren FOIA-Antrag vom 9. September, die Informationen „beschleunigt“ zu erhalten, mit der Begründung abgelehnt hat, dass die Gruppe „keinen zwingenden Bedarf nachweisen konnte, der eine unmittelbare Bedrohung für das Leben oder die körperliche Sicherheit einer Person beinhaltet.“

Der Anwalt der Gruppe, Aaron Siri, wies die Argumentation der FDA zurück und schrieb einen Artikel, in dem es heißt: „Transparenz verlangt, dass die FDA die Daten, auf die sie sich bei der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer gestützt hat, sofort offenlegt. Nicht morgen. Heute.“

„Wissenschaftler, Angehörige der Gesundheitsberufe und alle Menschen in diesem Land, insbesondere diejenigen, die dieses Produkt erhalten sollen, sollten jetzt Zugang zu den Daten haben“, fügte er hinzu.

In der Klageschrift heißt es, dass die Impfung, deren klinische Erprobung erst im Jahr 2023 abgeschlossen sein wird, Personen im ganzen Land von der Bundesregierung, den lokalen Behörden, öffentlichen und privaten Arbeitgebern, Universitäten, Schulen und verschiedenen anderen Institutionen vorgeschrieben wurde“, und dass es daher von äußerster Dringlichkeit sei, die Daten freizugeben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Siri betont, wie wichtig es ist, dass die FDA die Informationen freigibt, und erinnert daran, dass die Bundesregierung „den Impfstoff Covid-19 von Pfizer für Millionen von Amerikanern vorgeschrieben hat“ und dass sie „Pfizer vollständige finanzielle Immunität für Schäden gewährt hat, die durch dieses Produkt verursacht wurden“.

„Sie können also nicht Nein sagen, Sie können nicht auf Schadenersatz klagen, und Sie können die Daten nicht einsehen, die der Behauptung der Regierung zugrunde liegen, dass das Produkt sicher und wirksam ist“, schreibt er.

„Manche mögen ein solches Verhalten als autoritär bezeichnen. Natürlich würde eine solche Behauptung wahrscheinlich zensiert werden“, fügt er hinzu.

Nach Angaben des America’s Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), das von der FDA und dem Center for Disease Control and Prevention (CDC) gemeinsam verwaltet wird, gab es seit der Einführung des Impfstoffs COVID-19 im Jahr 2020 über 16.000 Berichte über Todesfälle. Das sind 5.000 Todesfälle mehr, als seit 1990 durch alle anderen Impfstoffe zusammen verzeichnet wurden.

Laut dem amerikanischen Anwalt Thomas Renz, dessen Team die COVID-19-Impfstoffdaten analysiert und die eidesstattlichen Aussagen von Informanten der Regierung aufgenommen hat, weisen die aktuellen VAERS-Daten einen Unterberichterstattungsfaktor von mindestens fünf auf.

Aufgrund dieser Entdeckung ist Renz zuversichtlich, dass die experimentellen COVID-19-Impfstoffe gegen Abtreibung allein in Amerika nach vorsichtigen Schätzungen 45.000 Todesfälle verursacht haben, was die Notwendigkeit einer öffentlichen Transparenz seitens der FDA weiter verschärft.

In der Klage des PHMPT heißt es, dass die FDA selbst im Code of Federal Regulations einräumt, dass „nach der Erteilung einer Lizenz die folgenden Daten und Informationen in der Akte des biologischen Produkts unverzüglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“.

In der Klage wird behauptet, dass die FDA angesichts der Vorschriften und der dritten Auffrischungsimpfung, die möglicherweise notwendig wird, um den Status „vollständig geimpft“ zu erhalten, ihre eigenen Protokolle zur Transparenz sowie die Gesetze des FOIA befolgen sollte, und sei es nur, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen.

Die Definition von „Transparenz“ schließt wörtlich „Zugänglichkeit von Informationen“ ein. Wenn die FDA also den Antrag einer Gruppe hochqualifizierter Wissenschaftler von bedeutenden Universitäten im ganzen Land auf rasche Freigabe dieser Daten ablehnt, ist das dann Transparenz?“, fragte Siri.

„Wenn sich die FDA für Transparenz einsetzt, warum muss dann eine Bundesklage eingereicht werden, um diese Daten zeitnah zu erhalten?“