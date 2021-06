Die SCHrÖPFUNGsGeschICHte

hier-im.jetzt: Von Einer Falsch, VerKehrt, ja PerVers ErSCHEINenden WELT.

„G“ wie in G€LD wird Ver(k)Ehrt, AnGebetet und zum Neuen Materialistischen LebensSinn erkoren. Dieser GötzenDienst und AberGlaube hat allerdings seinen UrSprung in der so viel besagten Menschlichkeit, also auch in Dir selbst.

Der Kirchlich wie Staatlich prakTIERzierte GeldVampirismus ist sozusagen Ego bzw. Geo-Engeneert und ErZählt von der Kunst Manipulativ-KonTrolle einer Minderheit über eine große, aber DummGeHaltene Menschheit.

Diese PseudoWissenschaftliche IngenieursKunst schließt Social-Engeneering (moden(d)e Umvolkung, Distanzing, EntMenschlichung etc. mit ein.

Ziel scheint durch Kontrolle, Angst und Drohungen eine Art von IndividualitätsVerlust möglichst breitflächig unters Volk zu bringen und zwar so, dass Otto Normalo Nix mehr HinterFragt, geschweige denn SELBSTDENKT.

Es erscheint aus Eigener ErFahrung doch recht einfach dem Menschen einzuReden dass er vom Affen abstamme, er quasi selbst bloß ein Tier sei.

Von Krieg ist normal übern GenderWahn zum TransHumanisMuss inklusive BeVölkerungsReduktion alla Georgia-Guideston-Info steht auf der öffentlich einzusehenden Agenda einer MiniMachtElite, die Sich Besser Dünkt als Andere.

Der Witz ist, Bis Dato Funktioniert’s, denn die sogenannten SchlafSchafe Glauben’s, ErGO – Leichtes Spiel.

Schön nach der altbewährten SalamiTaktik, nur nicht allzu viel auf einmal, wird die Propaganda Trommel gerührt.

Und wehe Du spielst nicht mit, dann bist Du der Böse, ein Verschwörungstheoretiker, Kritiker, Klima –bzw- CoronaLeugner, NeoNazi, AntiSemit, RechtsRadikaler, usw. usf., die Liste ist lang, so Lang wie Deren VorHaben.

Teile und Herrsche, Brot und Spiele, ZuckerBrot und Peitsche ist’s Motto um Dich mein Freund Gefügig zu Machen und dies Alles ohne dass Du’s Merkst.

ZwieTracht, Neid und MissGunst wird gesät und Dein Geld GeErntet.

WillKommen im KapitalISTischem ÜberLebensKampf den Du eh schon verloren hast.

Klar Du hast Dir Nicht ausgesucht in diesem Kapitalistisch-TodBringendem VerbrechensSystem geboren zu Sein, Aber… Du bIST nun mal Jetzt Hier.

Und Was BitteSchön IST JETZT genau HIER?

R’ICH’tig, DU-SELBST als der Denker dieser Gedanken, als der Leser, quasi der Sprecher und sein Eigener (Zu)Hörer,als DAS was um Seine InFormationen weiß.

Könntest Du Dir Vorstellen, Dass dieser Text grad aus Dir-Selbst, quasi durchs Lesen Selbst EntSteht?

Ist

Was Wäre Wenn (www) Alles nämlich ganz Anders IST als Du’s Dir VorStellst?

Was Wäre Wenn DU nICHt DAS Wärst Was Du DENKST?

Was Wäre Wenn Deine Welt ganz anders Funktioniert?

In den Alten GeschICHten, Mythen, Sagen, Legenden, Märchen sind Echt ne ganze Menge an Weisheiten, Wahrheiten und Sinn verborGen, DIE Nur darauf Warten von DIR-SELBST-WIEDER-ENTDECKT zu Werden.

Und dieses UnterFangen Machst DU GANZ ALLEIN wenn dEINe ZEIT Reif IST.

Dein Dir Eingehämmertes und Geglaubtes Institutionelles ScheinWissen, Dein Offizell AusWendigGelerntes, NachGeÄfftes aber Totes KopfWissen Deiner so angebeteten NaturWissenschAFFtEN, Deiner MatheMatiker, Deiner InGENeure, Deiner Lehrer und Gurus ist ALLesamt fürn Arsch (mit Ohren), also bloß intellektuelle WichtgTuerei von InfoSammlungen vermeintlich Dritter, Aber eben NICHT aus Erster Hand, sprICH SELBSTerLebt und SELBSTerfahren.

Das Meiste was Du als „bewiesene TatSachen“ ansiehst ist in Wirklichkeit echter „MindFuck“, nicht Mehr und nicht Weniger.

WAS bIST DU/ICH – WER bIST DU/ICH?

Das kannst Nur DU für DICH BeANTWORTen. Doch mit Deiner derZEITigen LOGIK wird’s Dir wohl kaum GeFALLEn.

Du Glaubst anstatt um DEINE GÖTTLICHKEIT zu WISSEN an Axiome, Paradigmen, BeHauptungen, eben von Dir selbst AusGedachten, Schlauen Meistern, Wissenschaftlern, Priestern, Ärzten, Lehrern, Professoren und Anderen ScheinHeiligen KlugScheissern.

Hast Du denn nie Selbst angefangen zu Fragen, zu HinterFragen, SelbstZuVerStEHEn, SelbstZuBegreifen, SelbstZuDENKEN, ja vorAllem SELBSTZUSEIN?

Sinn und Zweck von SprICHwörtern werden zugunsten von Fantasien Nicht mehr WAHRgenommen. Krankheiten werden trotz PharmaIndustrie mehr, trotz Ärzten, trotz MediKaMENTE (eigentlich Heilen durch Denken) etc.

Mehr Stress statt ArbeitsErLeiterung durch den Computer, durch Technischen FortSchritt.

Aber no worries, schließlich darfst Du ja noch Dein Fickerchen, darfst Saufen, Party, Shopping, FußBall und Konsumieren, denn die WeltWirtSchafft muß angekurbelt werden, hin zum UnENDlichen Wachtum.

WIRKL’ICHt?

Um Was geht’s Dir denn in Deinem Leben?

WAHRHEIT, WEISHEIT, WIRKLICHKEIT, ZUFRIEDENHEIT, GOTT, GEIST, SEELE, LIEBE?

DAS ALLes IST WirklICH, aber Nicht so wie Du’s Dir Denkst.

Du hast Ja Keine VorStellung von… und wenn Du Eine hast, dann ist Sie nur Temporär, heißt, mit dem Nächsten, Neuen GEDANKEN bereits Futsch, Obsolet, eben Nicht Mehr DA.

Rebelliert’s grad in Dir? SUPER, Ziel ErreICHt!

GOTT: Ich Bin’s Ich Bin plus; Laßt UNS Menschen Machen… und ALLAH nennt sICH WIR!

Und DU?

Lass diese KI-SchröpfungsKultur einfach los und beSINN dICH. Betr8te D!CH, Dein KopfKino, Deine ReAktionen, Deine DENKE und E-MOTIONen.

Wenn DU dICH für d!chSELBST interessierst beginnst Du DICH für DAS zu Interessieren, was OHNE Worte IST, fürs UNSAGBARE, fürs UNBESCHREIBLICHE, fürs EWIGE, für…

Und dazu Viel FREUDE – denn DU bIST’s ICH, bIST’s WIR, bIST’s UNS.

Mit nem GeistesWissenSchafftl!chen Gruß

Seine Selbstheit ICH;-)