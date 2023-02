Die Schweiz erwägt den Bruch mit der Neutralitätspolitik

Eine Gruppe von Gesetzgebern in Bern will Staaten erlauben, Schweizer Waffen zur Unterstützung des Kampfes in der Ukraine wieder auszuführen.

Eine Gruppe von Schweizer Gesetzgebern hat einen Vorschlag eingebracht, der es Ländern erlaubt, Waffen aus Schweizer Produktion an die Ukraine zu liefern. Damit würde die jahrhundertealte Neutralitätspolitik der Schweiz gegenüber ausländischen Konflikten aufgeweicht.

„Die Mehrheit des Ausschusses ist überzeugt, dass die Schweiz ihren Beitrag zur europäischen Sicherheit leisten muss, was eine substanziellere Hilfe für die Ukraine erfordert“, erklärte der Sicherheitsausschuss des Schweizer Parlaments in einer Erklärung.

Die Entscheidung würde einen bedeutenden Bruch mit der schweizerischen Neutralitätspolitik darstellen, obwohl die Befürworter darauf bestehen, dass die Maßnahme nicht gegen das Neutralitätsgesetz verstößt, da Bern nicht direkt Waffen liefern würde.

Die Neutralität der Schweiz gilt mindestens seit 1815, als Bern anderen europäischen Mächten half, Napoleon Bonaparte zum zweiten und letzten Mal zu besiegen. Seither ist es dem Land gelungen, eine direkte Beteiligung an einem ausländischen Konflikt zu vermeiden. Selbst während des Zweiten Weltkriegs hat Bern bewusst keine Partei ergriffen, um nicht in den Krieg hineingezogen zu werden.

Doch der Krieg in der Ukraine hat diese Politik auf die Probe gestellt. Im Mai letzten Jahres stimmten die Schweizer Behörden auf Druck des Westens zu, die Guthaben von mehreren hundert sanktionierten Russen, darunter Präsident Wladimir Putin, einzufrieren. Außerdem sperrte Bern seinen Luftraum für russische Flugzeuge.

Trotz dieser Veränderungen ist die Zulassung von Schweizer Waffen auf dem Schlachtfeld bisher eine rote Linie geblieben. Vergangenes Jahr hat die Schweiz mehrere Gesuche Deutschlands und Dänemarks um Wiederausfuhr von in der Schweiz hergestellten Waffen in die Ukraine abgelehnt. Derzeit prüft das Land ein ähnliches Ersuchen Spaniens, aber die Verantwortlichen in Bern haben signalisiert, dass die Petition Madrids wahrscheinlich nicht genehmigt werden wird.

Sollte der Vorschlag angenommen werden, würde eine Ausnahmeregelung geschaffen, wonach Schweizer Waffen in ein aktives Kriegsgebiet reexportiert werden könnten, sofern sie zur Bekämpfung „einer Verletzung des internationalen Gewaltverbots“ eingesetzt werden.

Weitere diplomatische Nachrichten im Kontext des Krieges in der Ukraine:

Der russische Außenminister Sergej Lawrow besuchte am Montag Südafrika, da sich die beiden Länder auf gemeinsame Militärübungen vorbereiten, wie die Associated Press berichtet. Die Reise ermöglichte Moskau, die Beziehungen zu Südafrika wieder zu stärken, einem wichtigen russischen Partner auf „einem Kontinent, der wegen der Invasion [in der Ukraine] und den damit verbundenen westlichen Isolierungsversuchen gespalten ist“, so Eleonora Tafuro, eine leitende Wissenschaftlerin am italienischen Institut für internationale politische Studien. „[Russische] Narrative [über] westliche Doppelmoral und [herablassende] Haltungen finden in Afrika großen Anklang und erinnern an die Geschichte der UdSSR, die antikoloniale Bewegungen unterstützt hat“, twitterte Tafuro. „Sie sind heute ein wichtiger Teil von Moskaus Soft-Power-Strategie auf dem Kontinent.“

Estland und Lettland kündigten am Montag an, dass sie die russischen Botschafter in ihren Ländern abberufen werden, nachdem Moskau den estnischen Botschafter wegen des Vorwurfs der „Russophobie“ aufgefordert hatte, das Land zu verlassen, wie Politico berichtet. Die beiden Länder sind die zweiten und dritten baltischen Staaten, die ihre Beziehungen zu Russland abbauen, nachdem Litauen im April letzten Jahres beschlossen hatte, seinen russischen Botschafter auszuweisen.

Westliche Beamte wollen, dass die Ukraine ihren Fokus von Bakhmut abwendet, um sich auf eine Offensive im Süden vorzubereiten, so CNN. Am Mittwoch, kurz nach Erscheinen des CNN-Berichts, räumte die Ukraine ein, dass sie Soledar, eine wichtige Stadt außerhalb von Bakhmut, verloren habe.

In einer Kehrtwende stimmten die USA und Deutschland der Entsendung von Panzern in die Ukraine zu, obwohl sie Bedenken hatten, wie dies in Moskau aufgenommen werden würde, so die Associated Press. Ukrainische Beamte haben nun moderne westliche Kampfjets ins Visier genommen, um Kiews Flotte aus der Sowjetzeit zu ersetzen oder zumindest zu verstärken.

Der türkische Außenminister sagte, es sei „sinnlos“, die NATO-Beitrittsgespräche mit Schweden und Finnland wieder aufzunehmen, nachdem in Stockholm ein rechtsextremer Aktivist einen Koran verbrannt hatte, wie Reuters berichtet. Ankaras harte Worte könnten ein Versuch sein, vor den Wahlen im Mai Unterstützung für den umkämpften Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu gewinnen.

Nachrichten aus dem US-Außenministerium:

In einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, Washington sei entschlossen, die Beziehungen zu afrikanischen Ländern zu verbessern, die der amerikanischen Politik skeptisch gegenüberstehen, einschließlich derjenigen, die historisch mit Russland verbunden sind. „Die Vereinigten Staaten sind bereit, willens und in der Lage, den Ländern in Afrika ein Partner erster Wahl zu sein“, sagte Price. „Wir sind nicht darauf aus, Afrika als neuen geopolitischen Tummelplatz oder Spielplatz zu nutzen. Wir sind nicht auf der Suche nach Beziehungen, die extraktiv sind, die Chaos und Instabilität exportieren, die nur amerikanische Privatunternehmen begünstigen, wie Sie es von Ländern mit einem anderen Modell kennen.“