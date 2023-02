Die wahre Desinformation war der „Russland-Desinformations“-Schwindel

Ron Paul

Dank der jüngsten Veröffentlichung der „Twitter Files“ wissen wir nun zweifelsfrei, dass die gesamte „Russland-Desinformation“ eine massive Desinformationskampagne war, um die US-Wahlen zu untergraben und vielleicht sogar einen „Regimewechsel“ innerhalb der Vereinigten Staaten voranzutreiben, nachdem Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde.

Hier einige Hintergrundinformationen. Im November 2016, kurz nach der Wahl, veröffentlichte die Washington Post einen Artikel mit dem Titel „Russische Propaganda half bei der Verbreitung von „Fake News“ während der Wahl, sagen Experten“. Ziel des Artikels war es, die Präsidentschaft Trumps als Produkt einer russischen „Desinformationskampagne“ zu delegitimieren.

„Man kann nicht wissen, ob die russische Kampagne für die Wahl Trumps ausschlaggebend war, aber die Forscher stellen sie als Teil einer allgemein wirksamen Strategie dar, Misstrauen in die US-Demokratie und ihre Führer zu säen“, schrieb Craig Timberg. Die Implikation war klar: Eine russische Operation hat Donald Trump gewählt, nicht das amerikanische Volk.

Zu den „Experten“, die zitiert wurden, gehörte eine anonyme Organisation namens „Prop Or Not“, die nach eigenen Angaben „mehr als 200 Websites als Verbreiter russischer Propaganda während der Wahlsaison identifiziert hat, die zusammen mindestens 15 Millionen Amerikaner ansprechen“.

Der Bericht der Organisation war so absurd, dass die Washington Post später gezwungen war, eine Klarstellung herauszugeben, wobei die Post einen Link zu dem Bericht zur Verfügung stellte, der unabhängige Nachrichtenquellen wie Zero Hedge, Antiwar.com und sogar mein Ron Paul Institute fälschlicherweise als „russische Desinformation“ beschuldigte.

In dem Artikel der Washington Post von 2016 wurde auch der „Experte“ Clint Watts zitiert, ein ehemaliger FBI-Spionageabwehrbeamter, der später eine weitere Organisation gründete, die angeblich „russische Desinformation“ in den USA jagt, das Projekt „Hamilton 68“. Dieses Projekt wurde von der Alliance for Securing Democracy ins Leben gerufen, einer sehr gut finanzierten Organisation, die ein „Who’s who“ von Top-Neocons wie William Kristol, John Podesta, Michael McFaul und vielen anderen umfasst.

Dank der jüngsten Veröffentlichung der „Twitter Files“ deckt Matt Taibbi auf, dass das Projekt Hamilton 68, das behauptete, 600 „russische Desinformations“-Twitterkonten zu überwachen, ein totaler Schwindel war. Twitter weigerte sich zwar, die überwachten Konten und ihre Methodik preiszugeben, konnte aber mit Hilfe von Reverse-Engineering die rund 600 „mit Russland verbundenen“ Konten ermitteln. Twitter stellte fest, dass entgegen Hamiltons Behauptungen die große Mehrheit dieser „russischen“ Konten englischsprachig war. Von den russischen registrierten Konten – nur 36 von 644 – waren die meisten Mitarbeiter des russischen Nachrichtensenders RT.

Es war alles eine Lüge, und die jüngste Veröffentlichung von Twitter Files bestätigt, dass selbst die „wachen“ Twitter-Mitarbeiter aus der Zeit vor Musk den Braten gerochen haben. Aber der Schwindel diente einem wichtigen Zweck. Indem sie sich hinter der Anonymität verbarg, konnte diese neokonservative Organisation Hunderte von Medienberichten generieren, in denen völlig legitime Organisationen und Einzelpersonen als „russische Agenten“ verleumdet und verleumdet wurden. Auf diese Weise konnte jeder dämonisiert werden, der nicht in das von den Neokonservativen genehmigte Narrativ passte.

Der neue Eigentümer von Twitter, der uns einen Blick hinter den Vorhang gewährt hat, brachte es am Wochenende in einem Tweet auf den Punkt: „Eine amerikanische Gruppe hat falsche Behauptungen über russische Wahleinmischung aufgestellt, um die amerikanischen Wahlen zu stören.“

Der ganze „Russland-Desinformations“-Schwindel war eine schockierende Rückkehr zum McCarthyismus der 1950er Jahre und in mancher Hinsicht sogar noch schlimmer. Die Erstellung von Listen amerikanischer Einzelpersonen und gemeinnütziger Organisationen, die als von Ausländern bezahlt „gelöscht“ werden sollen, ist verachtenswert. Solche betrügerischen Aktionen haben reale Schäden verursacht, die angesprochen werden müssen.