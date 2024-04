Die selektive Amnesie der westlichen Politik

Wer ein Problem lösen will, nicht nur übertünchen, der muss zuerst die Ursache des Problems ergründen. Das gilt für die Medizin, Technik, Wirtschaft und natürlich auch die Politik. Die westlichen Politiker versuchen aber, Probleme vom Ende her zu bearbeiten, anstatt die Ursachen zu benennen.

Ganz aktuell müssen wir beobachten, wie im Israel-Iran-Konflikt der Auslöser für die letzte Eskalation einfach ausgeblendet wird. Der wie üblich „brutal“ genannte Vergeltungsschlag des Iran wird in den freien Raum gestellt, als ob es den vorhergehenden Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus nicht gegeben hätte. In gleicher Weise wird der 7. Oktober letzten Jahres behandelt, als ob es vorher keinen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gegeben hätte. Mit der Ukraine müssen wir dasselbe Vorgehen beobachten. Der Beispiele gibt es viele und die gehen zurück bis tief ins 19. Jahrhundert.

Wenn das Kind im Brunnen liegt, ist es zu spät

Ich will an einem Beispiel aus meinem Leben verdeutlichen, worum es mir hier geht. Für mehr oder