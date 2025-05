Die seltsame, aber wahre Geschichte, wie Rauchverbote den Weg für eine globale Regierung ebneten

Von James Corbett

Nach Jahren des Hypes um eine „Scamdemie“ und versteckten Drohungen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Pandemievertrag fertiggestellt.

Das Dokument, das offiziell als „WHO-Pandemieabkommen“ bezeichnet wird, spiegelt jahrelange Auseinandersetzungen, Überredungskünste und Kuhhandel zwischen den globalistischen Technokraten wider. Und nun, da die Verhandlungen abgeschlossen sind, kann ihre Kontrolle über den globalen Gesundheitsbereich fest in das Völkerrecht verankert werden.

Es gibt Gründe, erleichtert zu sein, dass das Dokument nicht so schlimm ausgefallen ist, wie es hätte sein können. Wie einige hervorheben, wurde der jüngste Entwurf des Abkommens erheblich entschärft, indem die gravierendsten Formulierungen zur obligatorischen Durchsetzung und zur Souveränität der WHO gestrichen wurden. Noch besser ist, dass die Relevanz dieses Abkommens für die Amerikaner durch die jüngste Verordnung zum Austritt der USA aus der WHO gemindert wurde.

Aber für diejenigen von uns, die über die Errichtung einer Weltregierung besorgt sind, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Dieses Abkommen enthält Bestimmungen, die es den angehenden globalen Gesundheitsdiktatoren ermöglichen, über die Grenzen des aktuellen Entwurfs hinauszugehen und die diktatorischen Befugnisse zu übernehmen, vor denen ihre Kritiker (wie ich) gewarnt haben.

Schlimmer noch: Was mit einem Federstrich von Trump (oder Robopen) rückgängig gemacht werden kann, kann mit einem Federstrich eines Präsidenten (oder Robopen) wieder in Kraft gesetzt werden, und es wäre naiv anzunehmen, dass der nächste Marionettenpräsident im Oval Office das Abkommen nicht sofort wieder unterzeichnen würde.

Ist dies also der Beginn eines globalen Regierungssystems mit technokratischer Gesundheitskontrolle? Und wenn ja, was bedeutet das für die Zukunft der Menschheit?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zu den Wurzeln der Machtübernahme der WHO zurückkehren. Und diese Geschichte beginnt, wie sich herausstellt, an einem höchst unerwarteten Ort . . .

Der Vertrag ist geboren

Der Text des vorgeschlagenen Pandemievertrags ist nun online verfügbar. Für alle, die meine Berichterstattung über die Verhandlungen in den letzten vier Jahren verfolgt haben, lohnt es sich, ihn zu lesen, um zu erfahren, was letztendlich aus all dem Geschwätz geworden ist.

Zu den Negativpunkten zählen:

Artikel 1 , in dem die verschiedenen Begriffe und Konzepte definiert werden, die in den kommenden Jahren der von der WHO geschaffenen Gesundheitskrisen zur Rechtfertigung ihrer Existenz (und ihrer wachsenden Macht) herangezogen werden sollen;

, in dem die verschiedenen Begriffe und Konzepte definiert werden, die in den kommenden Jahren der von der WHO geschaffenen Gesundheitskrisen zur Rechtfertigung ihrer Existenz (und ihrer wachsenden Macht) herangezogen werden sollen; Artikel 5 , der das „One Health“-Konzept im Völkerrecht verankert und der WHO effektiv die Zuständigkeit für Eingriffe in allen Bereichen von der Landwirtschaft über die Viehzucht bis hin zur Landentwicklung überträgt;

, der das „One Health“-Konzept im Völkerrecht verankert und der WHO effektiv die Zuständigkeit für Eingriffe in allen Bereichen von der Landwirtschaft über die Viehzucht bis hin zur Landentwicklung überträgt; Artikel 12 , der ein „System für den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich“ einführt, um eine perfekte Gelegenheit für plausible Ausreden zu schaffen, wenn die nächste Biowaffe entwickelt und freigesetzt wird, um die nächste globale Gesundheitspanik auszulösen;

, der ein „System für den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich“ einführt, um eine perfekte Gelegenheit für plausible Ausreden zu schaffen, wenn die nächste Biowaffe entwickelt und freigesetzt wird, um die nächste globale Gesundheitspanik auszulösen; und Artikel 19, der eine „Konferenz der Vertragsparteien“ (COP) einrichtet, die sich dafür einsetzen wird, den Umfang und die Reichweite dieses Abkommens Jahr für Jahr auszuweiten.

Mit anderen Worten: Viele der Kernartikel, vor denen ich vor Jahren gewarnt habe, haben die Verhandlungen überstanden und sind in den endgültigen Text aufgenommen worden.

Allerdings ist der endgültige Text nicht ganz so schlimm wie einige der früheren Entwürfe des Vertrags.

Wie Thi Thuy Van Dinh und David Bell in ihrem kürzlich erschienenen Artikel „Commentary on the WHO’s Draft Pandemic Agreement: Pointless Verbiage“ (Kommentar zum Entwurf des Pandemieabkommens der WHO: Sinnloses Geschwätz) des Brownstone Institute feststellen, waren die Verschwörer der WHO gezwungen, ihre offensichtlicheren Auswüchse ihrer Machtgier zu mäßigen, um den Text durch die vielen Verhandlungsrunden zu bringen und einen „Konsens“ zu erzielen.

Der Text des Entwurfs der PA (Fassung vom 16. April 2025) enthält 37 Artikel. Die Formulierungen der umstrittenen Artikel wurden stark abgeschwächt, um einen Konsens zu erzielen, wodurch die Verpflichtungen der Staaten erheblich gemildert wurden und wichtige Bereiche der Umsetzung der künftigen COP und Anhängen überlassen wurden.

Insbesondere wurde die Formulierung aus früheren Entwürfen des Textes, die den Unterzeichnern des Abkommens verbindliche Verpflichtungen auferlegte oder diese implizierte, gestrichen. An ihre Stelle traten vage, nicht durchsetzbare Formulierungen, die die Hoffnungen und Träume der WHO zum Ausdruck bringen, wie „kann“, ‚gegebenenfalls‘ und „nach gegenseitiger Vereinbarung“.

Wie ich jedoch bereits in meiner vorherigen Berichterstattung über den Vertrag dargelegt habe, ist die Einrichtung einer jährlichen „Konferenz der Vertragsparteien“ (COP) zur weiteren Überarbeitung und Erweiterung des Abkommens in Zukunft eine Hintertür für die Aufnahme strengerer, rechtsverbindlicher Bestimmungen in der Zukunft.

Für unsere heutigen Zwecke stammt einer der interessantesten Kommentare zu diesem neuen Abkommen jedoch aus The Lancet. In „Der Pandemievertrag: ein Meilenstein, aber mit anhaltenden Bedenken“ weist die Redaktion von The Lancet auf eine kuriose und wenig bekannte Tatsache hin: „Der Pandemievertrag ist erst das zweite jemals von der WHO ausgehandelte rechtsverbindliche internationale Abkommen.“

Moment mal, was? Das „zweite jemals von der WHO ausgehandelte rechtsverbindliche internationale Abkommen“? Was war das erste?

Das ist eine interessante Frage, deren Antwort uns, die wir uns angesichts der globalen Tyrannei um die Wahrung der Freiheit sorgen, eine wertvolle Lektion darüber erteilt, wie die globale Regierung wirklich aufgebaut wird.

W.H.O. ZUM TEUFEL HAT ZIGARETTEN VERBOTEN?!

Erinnern Sie sich noch daran, als Rauchen in Kneipen und Restaurants erlaubt war? Wenn Sie jung sind, wahrscheinlich nicht. Als älterer Mensch erinnere ich mich jedoch noch sehr gut daran.

Als jemand, der von Herbst 2002 bis Herbst 2003 in Irland gelebt hat, während er das Trinity College besuchte, erinnere ich mich noch gut an meine Verwunderung, als ich im März 2004 in einer japanischen Zeitung las, dass Irland als erstes Land der Welt ein landesweites „Rauchverbot am Arbeitsplatz“ eingeführt hatte, das auch Pubs und Restaurants umfasste.

Ich konnte mir nur vorstellen, wie meine irischen Freunde sich über diese Maßnahme lustig machten. „Jetzt verbieten sie das Rauchen in Pubs? Warum verbieten sie nicht gleich das Trinken in Pubs und bringen es hinter sich?“

Dennoch haben wahrscheinlich viele Menschen auf der ganzen Welt die Nachrichten aus Irland mit Gelassenheit aufgenommen. „Gut so!“, haben sie zweifellos gesagt. „Wer braucht schon diese Krebsstängel überall?“ Und wahrscheinlich haben sie diese Geschichte über das Rauchverbot in Irland nicht mit dem Rauchverbot in Verbindung gebracht, das später auch in ihrem eigenen Land eingeführt wurde.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, warum innerhalb weniger Jahre in einem Land nach dem anderen ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen eingeführt wurde? Wie konnte es sein, dass praktisch gleichzeitig auf der ganzen Welt das Rauchen von überall auf bestimmte Bereiche beschränkt wurde? Gab es eine koordinierte globale Intervention, um dies zu erreichen?

Aber sicher! Und die Geschichte dieser Intervention gibt uns einen Hinweis darauf, dass wir seit Jahren unter einer globalen Herrschaft leben.

Die ganze Geschichte beginnt mit der Befugnis, die in Artikel 19 der Verfassung der WHO gewährt wird, in dem es heißt:

Die Weltgesundheitsversammlung ist befugt, Übereinkommen oder Vereinbarungen zu allen Fragen zu schließen, die in die Zuständigkeit der Organisation fallen. Für die Annahme solcher Übereinkommen oder Vereinbarungen ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Weltgesundheitsversammlung erforderlich; sie treten für jedes Mitglied in Kraft, sobald es sie nach seinen verfassungsrechtlichen Verfahren angenommen hat.

Dieses juristische Geschwätz mag harmlos klingen, aber wie die meisten bürokratischen Phrasen verbirgt es eine viel bedrohlichere Realität. Dieser Artikel gewährt der WHO die Befugnis, die sie nun nutzt, um den Pandemievertrag zu verabschieden, der die Biosicherheit festlegt und eine Weltregierung ins Leben ruft. Es handelt sich dabei um dieselbe Befugnis, auf die sich die WHO vor zwei Jahrzehnten berufen hat, um ihren Testfall für eine globale Tyrannei voranzutreiben, nämlich das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums.

Genau wie Artikel 19 der WHO-Verfassung klingt auch ein „Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums“ harmlos genug. Rauchen ist nicht nur schlecht für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Menschen in der Umgebung. Wer könnte also etwas gegen ein internationales Abkommen einwenden, das „Schutz vor Tabakrauch“ und „Maßnahmen zur Verringerung der Tabakabhängigkeit und zur Tabakentwöhnung“ zum Ziel hat?

(Nun gut, diejenigen von uns, die aus Prinzip freiwillig leben und glauben, dass staatliche Einschränkungen individueller Entscheidungen von Natur aus unethisch sind, hätten vielleicht etwas gegen ein solches Übereinkommen einzuwenden, aber seit wann hat die breite Öffentlichkeit Zeit oder die Fähigkeit, sich mit gut begründeten Argumenten über Prinzipien auseinanderzusetzen?

Und so kam es, dass die WHO 2003 auf ihrer jährlichen Weltgesundheitsversammlung in Genf das Rahmenübereinkommen verabschiedete. Und so kam es, dass Irland im folgenden Jahr sein Rauchverbot umsetzte und in den darauffolgenden Jahren ein Land nach dem anderen weltweit diesem Beispiel folgte.

Denjenigen, die die Verwendung des Begriffs „globale Gesundheitstyrannie“ im Zusammenhang mit Vereinbarungen über Rauchverbote in Frage stellen, präsentiere ich die nächste Stufe dieses zunehmend tyrannischen Prozesses: „Die Stadt, die Erwachsene wie Kinder behandelt“.

Im Januar 2025 verabschiedete der Stadtrat von Newton eine Verordnung, die so absurd ist, dass sie nur von Menschen ersonnen sein kann, die Autorität mit Weisheit gleichsetzen. Mit 19 zu 4 Stimmen beschloss der Stadtrat ein „Generationsverbot“ für Tabakprodukte. Wer nach dem 1. März 2004 geboren wurde, darf in dieser Stadt niemals – wirklich niemals – Tabak kaufen. Nicht mit 21, nicht mit 35, nicht mit 55. Es handelt sich um ein lebenslanges Verbot, das ausschließlich auf dem Geburtsjahr basiert.

Hmmm. Hat dieses Verbot des Tabakkaufs für alle, die nach dem 1. März 2004 geboren sind, irgendetwas mit dem wegweisenden landesweiten Rauchverbot in Irland vom März 2004 zu tun? Neugierige Gemüter wollen das wissen.

Ja, obwohl dies 2003 kaum jemandem bewusst war, war die von der Weltgesundheitsversammlung in Genf verabschiedete Konvention ein weltgeschichtliches Ereignis. Die Tyrannen spielten ihre Macht aus und bewiesen, dass die WHO einer der Bausteine eines globalen Regierungssystems ist. Konkret kann die WHO unter Berufung auf einen „Gesundheitsnotstand“ Biosicherheitsvorschriften erlassen, die dann in jedem WHO-Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden. Noch besser für die Drahtzieher dieser Entwicklung hin zu einer globalen Regierungsgewalt ist, dass nur verschwindend wenige Menschen erkennen, dass ihre lokalen Verordnungen in Wirklichkeit Vorschriften sind, die von der Verschwörungsversammlung in Genf bis in die unteren Ebenen durchdringen.

Ja, unabhängig davon, wie man die Vorzüge einer solchen Maßnahme beurteilt, war die internationale Vereinbarung zum Rauchverbot in öffentlichen Räumen in einem Land nach dem anderen weltweit nur die Spitze des Eisbergs einer globalen Biosicherheitsdiktatur. Und so wie Zensoren immer damit beginnen, die anstößigsten und verwerflichsten Inhalte zu verbieten, um einen Präzedenzfall für später umfassendere Verbote zu schaffen, so begannen auch die Verschwörer der globalen Biosicherheitsregierung mit dem leicht zu erreichenden Ziel der Tabakkontrolle, um später zu ihrem Pandemievertrag übergehen zu können.

WIE GEHT ES WEITER?

Zunächst die gute Nachricht: Es gibt noch bürokratische Hürden zu überwinden, bevor der Pandemievertrag – pardon, das Pandemieabkommen – tatsächlich verabschiedet wird.

Tatsächlich ist der Prozess zur Verabschiedung des Vertrags – der in einem separaten Dokument zu „Verfahrensfragen“ dargelegt ist – ziemlich kompliziert, wie Kerry Cullinan in ihrem Artikel zu diesem Thema für Health Policy Watch mit dem Titel „WHO Outlines Long Road Ahead Before Pandemic Agreement Comes into Force“ (WHO skizziert langen Weg bis zum Inkrafttreten des Pandemieabkommens) hervorhebt. Glücklicherweise enthält das Dokument ein praktisches Flussdiagramm, das den Prozess so klar wie Kloßbrühe macht:

Kurz gesagt: Gemäß dem oben genannten Artikel 19 der WHO-Verfassung, der die Verabschiedung solcher Verträge regelt, erfordert diese Art von Abkommen eine „Zweidrittelmehrheit der Gesundheitsversammlung“. Das Verfahrensdokument enthält jedoch eine seltsame Bestimmung: „Die Verabschiedung des Textes im Konsens erfüllt automatisch diese Anforderung.“

Natürlich erfüllt ein Konsens die Zweidrittelmehrheit, oder? Warum sollte man das extra festschreiben? Könnte es sein, dass man ein Szenario vorsieht, in dem der Vertrag auf ähnliche Weise verabschiedet wird wie die lächerliche Annahme der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften durch die WHO im Jahr 2022?

Doch selbst nachdem der Anführer des Zirkus der Weltgesundheitsversammlung zweifellos den „Konsens“ zur Annahme dieses Textes verkündet hat, bleiben den Mitgliedstaaten noch 18 Monate Zeit, um dem Generaldirektor der WHO mitzuteilen, ob sie das Übereinkommen unterzeichnen werden oder nicht. All dies lässt Zeit und Raum für den bemerkenswerten globalen Aufstand gegen die WHO, um das Abkommen noch zu kippen, bevor das Biosicherheitsregime fest zementiert wird.

Aber nun die schlechte Nachricht: Genau solche langwierigen, bürokratischen Verfahren sind das, was die Globalisten brauchen. Sie sind mehr als glücklich, Jahre, Jahrzehnte, ja sogar Generationen damit zu verbringen, einen Zermürbungskrieg gegen die Öffentlichkeit zu führen, weil sie wissen, dass wir uns leicht durch die nächste Psyop ablenken lassen und unseren Blick lange genug von unserem Ziel abwenden, damit sie einen katastrophalen Vertrag an unserem Torwart vorbeischleusen können.

Ein vorübergehender Ausrutscher wie MAHA bedeutet diesen generationsübergreifenden Psychopathen nichts. Wenn sie warten müssen, bis das politische Pendel in den USA wieder zurückschwingt, um die Amerikaner in ihrem One-Health-Netz zu fangen, werden sie nicht zögern, dies zu tun.

Wenn sie eine Vogelgrippe-Krise oder eine Affenpocken-Panik oder eine Disease-X-Scamdemie inszenieren müssen, um die Öffentlichkeit wieder auf Linie mit unseren WHO-Oberherren zu bringen, werden sie das ohne zu zögern tun.

Es stimmt zwar, dass die WHO durch den Rückzug der USA einen Dämpfer erhalten hat, aber sie ist noch nicht am Ende. Tatsächlich ist der globale Biosicherheitsstaat wie ein in die Enge getriebenes Tier, das um sein Leben kämpft, gefährlicher denn je. Informieren wir unsere Mitbürger über die Gefahren dieses Pandemieabkommens und nutzen wir das globale Erwachen, um die WHO-Tyrannen endgültig zu stürzen.