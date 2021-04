Die SPARS-Pandemie von 2025: Echokammern und Impfstoff-Gegner

Im Jahr 2017 hielt das Johns Hopkins Center of Health Security ein Simulation über eine als SPARS bezeichnete Coronavirus-Pandemie ab.

Was können wir aus dieser Übung lernen?

In den Monaten, seit SARS-CoV-2 zur Pandemie erklärt wurde, haben Forscher und Journalisten unzählige Stunden damit verbracht, nach relevanten Informationen zu suchen, die etwas Licht auf die Ursprünge dessen werfen könnten, was als COVID-19 bekannt geworden ist. Diese Nachforschungen führten zu einer Reihe von Simulationen und Übungen, in denen ein möglicher Virusausbruch „durchgespielt“ wurde und die Frage gestellt wurde, wie die Menschen und Institutionen der Welt reagieren würden.



Wie TLAV ausführlich dokumentiert hat, sind die Pandemieübungen zahlreich. Die bekannteste Simulation ist wahrscheinlich Event 201, eine hochrangige Pandemieübung, die von der Bill and Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Johns Hopkins Center for Health Security und dem World Economic Forum am 18. Oktober 2019 organisiert wurde. Event 201 simulierte, wie die Welt auf eine fiktive Coronavirus-Pandemie reagieren würde, die unter dem Namen CAPS bekannt ist und über den Planeten hinwegfegt. Die Simulation stellte sich vor, dass 65 Millionen Menschen sterben würden, Massenlockdowns, Quarantänen, Zensur alternativer Standpunkte unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Desinformation“, und schwebte sogar die Idee der Verhaftung von Menschen, die das Pandemie-Narrativ infrage stellen.

Eine andere Übung, bekannt als Crimson Contagion, simulierte den Ausbruch eines Atemwegsvirus, der von China ausging. Vom 13. bis 16. August 2019 arbeitete Trumps Department of Health and Human Services (HHS) unter der Leitung von Alex Azar mit zahlreichen nationalen, staatlichen und lokalen Organisationen für die Übung zusammen. Laut den Ergebnissen des Berichtsentwurfs vom Oktober 2019 führte die Ausbreitung der neuartigen Vogelgrippe (H7N9) zu 110 Millionen infizierten Amerikanern, 7,7 Millionen Krankenhausaufenthalten und 586.000 Todesfällen.

Eine weitere Simulation, bekannt als Clade X, fand im Mai 2018 statt. Diese Veranstaltung untersuchte die Reaktion auf eine Pandemie, die aus der Freisetzung eines fiktiven Virus namens Clade X resultierte. In der Simulation wurde das Virus von einer Terrorgruppe namens A Brighter Dawn freigesetzt. Als sich der Ausbruch in den Vereinigten Staaten ausbreitete, stellten die Teilnehmer die Frage, was erforderlich wäre, wenn der Präsident eine bundesweite Quarantäne verhängen würde, wobei sie feststellten, dass die Behörden „das Ausmaß der zur Aufrechterhaltung der Quarantäne autorisierten Kräfte bestimmen“ müssten. Die Clade X-Übung führte auch dazu, dass die Bundesregierung das Gesundheitssystem verstaatlichte.

Eine weniger bekannte Übung, an der das Johns Hopkins Center for Health Security beteiligt war, fand im Jahr 2017 statt. Auch bei dieser Übung ging es um eine Coronavirus-Pandemie, die zwischen 2025 und 2028 über die Welt hereinbricht. Obwohl die Übung nur wenig Presse erhalten hat, sind die Details und Ergebnisse der Simulation für COVID-19 äußerst relevant.

Die SPARS Pandemie, 2025 – 2028

Im Oktober 2017 veröffentlichte das Johns Hopkins Center for Health Security den Bericht „SPARS Pandemic, 2025-2028: A Futuristic Scenario for Public Health Risk Communicators“. Der Bericht ist aus der Perspektive von jemandem im Jahr 2030 geschrieben, der auf eine Pandemie zurückblickt, die zwischen 2025 und 2028 um die Welt fegt. In dem Dokument heißt es, dass die Verfasser wichtige sozioökonomische, demografische, technologische und ökologische Trends identifiziert haben, von denen sie glauben, dass sie sich in diesem Zeitraum wahrscheinlich entwickeln werden. Die beiden Trends, die ihrer Meinung nach wahrscheinlich einen Einfluss auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit haben werden, sind „unterschiedliche Grade des Zugangs zur Informationstechnologie“ und eine zunehmende „Fragmentierung der Bevölkerung entlang sozialer, politischer, religiöser, ideologischer und kultureller Linien.“

In dem Dokument heißt es:

„Letztendlich wurde eine Welt mit isolierten und stark fragmentierten Gemeinschaften mit weit verbreitetem Zugang zur Informationstechnologie – genannt „die Echokammer“ – als die Zukunft ausgewählt, in der das voraussichtliche Szenario stattfinden würde. Von diesem Punkt aus wurden dann szenariospezifische Handlungsstränge entwickelt, die sich auf Fachwissen, historische Berichte über vergangene Krisen mit medizinischen Gegenmaßnahmen, aktuelle Medienberichte und wissenschaftliche Literatur aus den Bereichen Soziologie, Notfallvorsorge, Gesundheitserziehung sowie Risiko- und Krisenkommunikation stützten. Diese Quellen wurden genutzt, um Kommunikationsherausforderungen zu identifizieren, die in zukünftigen Notfällen im Gesundheitswesen wahrscheinlich auftreten werden.“

Die Übung beschreibt die Welt des Jahres 2025 als „vernetzter, aber auch geteilter“ mit nahezu universellem Zugang zum drahtlosen Internet. Der Bericht diskutiert eine neue Technologie, die als Internet Accessing Technology (IAT) bekannt ist und als „dünne, flexible Bildschirme beschrieben wird, die vorübergehend an Aktentaschen, Rucksäcken oder Kleidung angebracht und zum Streamen von Inhalten aus dem Internet verwendet werden können.“ Neue Social-Media-Plattformen beeinflussen ebenfalls die digitale Landschaft, darunter ZapQ, eine Plattform, die „es Nutzern ermöglicht, ausgewählte Medieninhalte von anderen Plattformen zu aggregieren und zu archivieren und mit cloudbasierten sozialen Gruppen auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und aktueller Ereignisse zu kommunizieren.“

Während dies einen Anstieg und eine Vereinfachung des Austauschs von Nachrichten ermöglicht hat, entscheiden sich viele Menschen dafür, „die Quellen, an die sie sich für Informationen wenden, selbst einzuschränken“, wodurch Echokammern entstehen.

Mitte Oktober 2025 wurden drei Todesfälle in einer Kirche in St. Paul, Minnesota, gemeldet. Zwei Gemeindemitglieder waren gerade von einer Reise auf die Philippinen zurückgekehrt. Während man zunächst annahm, dass es sich bei den Todesfällen um eine Grippe handelte, widerlegten Laborergebnisse später diese Theorie. Schließlich bestätigten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass die drei Patienten mit einem neuartigen Coronavirus infiziert waren, das als St. Paul Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SPARS-CoV, oder SPARS) bekannt ist.

Interessanterweise stellt der Bericht fest, dass „frühe Schätzungen der Sterblichkeitsrate überhöht waren“, wobei die CDC die Sterblichkeitsrate bei SPARS auf 4,7 % schätzte, während die WHO 14-15 % und über 50 % für Menschen über 64 Jahren angab. Spätere Studien würden eine genauere Schätzung von nur 0,6 % liefern. Dieses simulierte Szenario imitiert das, was wir mit COVID-19 gesehen haben. Sowohl die CDC als auch die WHO behaupteten zunächst, dass die Sterblichkeitsrate viel höher sei, bevor sie später zugaben, dass die Rate unter 1% lag.

Der Bericht beschreibt detailliert, wie das öffentliche Gesundheitswesen und die Mediziner nicht in der Lage waren, die Ausbreitung von SPARS zu stoppen. Als Thanksgiving und der Black Friday kamen, beschleunigte sich die Übertragung von SPARS aufgrund von asymptomatischen Personen, die auf Reisen waren. Bis Mitte Dezember wurden SPARS-Fälle in 26 Bundesstaaten sowie in Mexiko, Kanada, Brasilien, Japan und mehreren europäischen Ländern gemeldet.

Schließlich wird ein Impfstoff für Tiere als mögliche Lösung angesehen. Bauern hatten den Impfstoff zur Behandlung einer SPARS-ähnlichen respiratorischen Coronaviruserkrankung bei Kühen und Schweinen auf den Philippinen eingesetzt. Der Hersteller des Impfstoffs, GMI, behauptete, der Impfstoff würde helfen, aber klinische Studien zeigten Nebenwirkungen, darunter geschwollene Beine, starke Gelenkschmerzen und Enzephalitis, die zu Krampfanfällen oder zum Tod führen. Es gab keine Daten über die Langzeitwirkungen des GMI-Impfstoffs. Trotz dieser Kontroverse entwickelte CynBio, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen, einen SPARS-Impfstoff, der auf der GMI-Technologie basiert.

Ähnlich wie im wirklichen Leben heißt es in der Simulation, dass das Department of Health and Human Services zugestimmt hat, dem Impfstoffhersteller CynBio einen Haftungsschutz für den Fall zu gewähren, dass jemand durch den Impfstoff geschädigt wird. Dies ist die gleiche Situation, die wir bei COVID-19 gesehen haben, wo US-Regierungsbeamte eingeräumt haben, dass die Impfstofffirmen gegen mögliche Haftungen, die durch ihre Produkte entstehen, entschädigt werden sollen.

Die Simulation macht deutlich, dass die Gesundheitsbehörden für mögliche Impfschäden und den Einspruch gegen die Impfpflicht vorgesorgt haben. In einem Abschnitt fragt der Bericht: „Wie könnten die Bundesgesundheitsbehörden auf Kritiker reagieren, die vorschlagen, dass der Haftungsschutz für SPARS-Impfstoffhersteller die individuelle Freiheit und das Wohlbefinden gefährdet?“

Der Bericht fährt fort, die Entwicklung eines Therapeutikums namens Kalocivir zu diskutieren und wie eine wachsende Zahl von Individuen beginnt, den Einsatz von Pharmazeutika und Impfstoffen in Frage zu stellen. Diese Personen, die „natürliche Heilmittel wie Knoblauch und Vitamine“ propagierten, nahmen Kalocivir seltener ein oder suchten seltener einen Arzt wegen SPARS-ähnlicher Symptome auf.

Die Besorgnis über Kalocivir wuchs im Februar 2026, als ein virales Video einen dreijährigen Jungen zeigt, der sich nach der Einnahme einer Dosis des Therapeutikums schwallartig erbricht. Der Clip wird in den USA mit den Hashtags #NoKalocivir und #NaturalIsBetter geteilt. Social-Media-Aktivisten begannen, ZapQ-Gruppen zu nutzen, um das Video zu teilen und auch IAT-Bildschirme auf dem Rücken ihrer Jacken und Rucksäcke zu platzieren, während sie das Video in einer Dauerschleife abspielen. Im Sommer ist das Video der am meisten geteilte „Zap-Clip“ unter Junior High und High School Schülern.

Ein weiterer aufschlussreicher Satz aus dem Bericht des Center for Health Security stellt fest, dass, obwohl die SPARS-Fälle abzunehmen begannen, der „anhaltende Medienrummel um die Pandemie dafür sorgte, dass die öffentliche Besorgnis hoch blieb.“ Wiederum spiegelt dies wider, was wir mit COVID-19 sehen.

Im Mai 2026 gab die CDC zu, dass SPARS nur in 0,6% der Fälle in den Vereinigten Staaten tödlich verlief. Diese Realität spiegelte sich in den sozialen Medien wider, wo ein Großteil der Öffentlichkeit zu erkennen begann, dass SPARS nicht so gefährlich war, wie man ihnen gesagt hatte. „In Kombination mit den anhaltenden Zweifeln an Kalocivir und dem Fehlen eines kommerziell erhältlichen SPARS-Impfstoffs führte die neue, niedrigere Schätzung der Sterblichkeitsrate dazu, dass die Öffentlichkeit zunehmend feindselig gegenüber der fortgesetzten SPARS-Botschaft wurde“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht beschreibt, wie die CDC, die FDA und andere Regierungsbehörden mit „Social-Media-Experten“ zusammengearbeitet haben, um Kampagnen zur öffentlichen Gesundheit über SPARS, Kalocivir und den kommenden Impfstoff Corovax zu entwickeln. Ähnlich wie bei der Übung „Event 201“ wurde bei der SPARS-Simulation die Hilfe von „bekannten Wissenschaftlern, Prominenten und Regierungsvertretern“ in Anspruch genommen, um Videos zu drehen und Interviews zu geben, die für die Botschaftskampagnen der Regierung werben.

Die Öffentlichkeit reagierte nicht gut auf die Kampagnen und drückte stattdessen in den sozialen Medien ihre Missbilligung aus. Die Mainstream-Medien begannen sogar, das Regierungs-Narrativ und die Sicherheit von Corovax in Frage zu stellen. Die Opposition gegen Corovax verschmolz mit der wachsenden Anti-Impf-Bewegung, die in den sozialen Medien aufkam. Diese Gruppen bestanden aus Muslimen, die den Impfstoff ablehnten; Afroamerikanern, die der Regierung aufgrund von Ängsten vor Experimenten an der schwarzen Bevölkerung nicht vertrauten; der alternativen Medizingemeinde und der „Anti-Impf“-Gemeinde.

Diese Impfgegner verbreiteten Informationen, die behaupteten, dass Corovax nicht richtig getestet wurde und unbekannte Nebenwirkungen hatte. Nationale Umfragen, die Mitte August 2026 durchgeführt wurden, zeigten, dass 68% der US-Bürger einen Beitrag gesehen oder einen Kommentar von jemandem gelesen hatten, der eine Anti-Corovax-Stimmung zum Ausdruck brachte. Selbst die japanische Regierung lehnte Corovax ab, was zu viralen Videoclips von japanischen Pressekonferenzen führte.

Als Reaktion auf die Corovax-Opposition begann die US-Regierung, mit Social-Media- und Suchfirmen zusammenzuarbeiten, um gezielt Werbung für Personen zu schalten, die nach „Anti-Impf-Websites“ suchen. Die CDC begann auch damit, Daten von öffentlichen sozialen Medien nach „positiven Geschichten“ zu durchsuchen, die sie über soziale Medien bewerben konnten. Die US-Regierung forderte auch Gesundheitsdienstleister auf, Zugang zu den elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) der Patienten zu gewähren, um die Anzahl der Personen in Hochrisikopopulationen in bestimmten Gebieten zu ermitteln.

Nachwehen: Langfristige Nebenwirkungen, Klagen und Vertrauensverlust

Der Bericht beschreibt, wie unerwünschte Nebenwirkungen auftraten, als immer mehr Amerikaner den Impfstoff erhielten. Eltern behaupteten, dass ihre Kinder neurologische Symptome aufwiesen, die denen ähnelten, die bei den mit dem GMI-Impfstoff geimpften Tieren beobachtet wurden. Im Mai 2027 begannen die Eltern, Klagen einzureichen und forderten die Aufhebung des Haftungsschutzes für die Pharmaunternehmen, die Corovax entwickelt hatten. Der Bericht stellt fest, dass „die Besorgnis unter einigen afroamerikanischen Eltern besonders groß war, die weiterhin die Motive der Regierung bezüglich der Corovax-Impfkampagne in Frage stellten.“

Ende 2027 begannen neue neurologische Symptome bei Menschen aufzutreten, die Corovax genommen hatten. „Nachdem sie fast ein Jahr lang keine unerwünschten Nebenwirkungen gezeigt hatten, begannen mehrere Impflinge langsam, Symptome wie verschwommenes Sehen, Kopfschmerzen und Taubheit in den Extremitäten zu verspüren“, schrieb das Center for Health Security. Der Bericht sagt, dass es bis 2030 noch unklar war, ob die Impfungen für die Nebenwirkungen verantwortlich waren.

Die Gegenreaktion in den sozialen Medien überraschte das HHS, da es sich dem Druck ausgesetzt sah, diejenigen zu entschädigen, die Langzeitfolgen von Corovax erlitten. Die Öffentlichkeit äußerte sich zunehmend negativ über den Impfstoff und das, was sie als Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern empfand.

Zum Abschluss des Berichts wird untersucht, wie die Welt im Jahr 2030, fünf Jahre nach Beginn der SPARS-Pandemie, aussieht. Obwohl die Pandemie offiziell im Jahr 2028 endete, gibt es noch Fälle in 14 Ländern in Europa, Afrika und Asien. Die Experten der WHO gehen davon aus, dass es auch in Zukunft zu Ausbrüchen kommen wird, wenn die Länder nicht für eine flächendeckende Impfung sorgen.

Als die Öffentlichkeit schließlich zum „normalen Leben“ zurückkehrt, beginnen sie, ihre Frustration auf Politiker und Behördenvertreter zu richten, denen sie vorwerfen, die Schwere des Ereignisses übertrieben zu haben. Schließlich werden mehrere hochrangige Beamte innerhalb der CDC und der FDA gezwungen, in den Ruhestand zu gehen. Allerdings scheint es einen Mangel an Verantwortlichkeit zu geben, da es „wenig Wunsch“ gibt, „die Ereignisse der vergangenen Jahre aufzuwärmen“.

Natürlich stellt die Simulation fest, dass „Verschwörungstheorien auch über die sozialen Medien verbreitet wurden, die darauf hindeuten, dass das Virus absichtlich erstellt und in die Bevölkerung von Pharmaunternehmen eingeführt worden war, oder dass es aus einem Regierungslabor entkommen war heimlich Biowaffen zu testen.“ Diese Art von Anschuldigungen wurden auch während der COVID-19-Krise den Forschern entgegengeschleudert und zur Rechtfertigung der Zensur verwendet.

Während die „Echo Chamber“-Übung ein fiktives Szenario darstellt, ist es wichtig zu verstehen, was die Forscher des Johns Hopkins Center for Health Security beobachtet haben. Auch wenn diese Ereignisse nicht als Vorhersage zukünftiger Dinge gedacht sind, hat die Geschichte gezeigt, dass Simulationen und Übungen dieser Art oft ein Fenster dafür bieten, wie Regierungen und private Institutionen in zukünftigen Krisenzeiten reagieren werden.