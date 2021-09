Die strahlende Zukunft

armstrongeconomics.com: Wir haben eine Gruppe geriatrischer Menschen über 80, die versuchen, die Welt an sich zu reißen und diese vierte industrielle Revolution voranzutreiben, wahrscheinlich in der Hoffnung auf rasche Fortschritte in der Medizin, um den Tod zu vermeiden. Die gute Nachricht ist, dass dieser ganze Versuch, die Welt neu zu gestalten und eine Zukunft zu konstruieren, in der sie unsterblich und an der Spitze bleiben, scheitern wird. Ja, es wird hart werden, und ja, wir müssen uns wehren. Die gute Nachricht ist, dass das, was sie vorschlagen, völlig gegen die menschliche Natur verstößt, und sie haben keine Ahnung, wie eine Wirtschaft überhaupt funktioniert.

Es gab KEINE großen Fortschritte, die von Russland oder China ausgingen und die menschliche Gesellschaft vorangebracht haben. Alle Innovationen kamen nur aus den Vereinigten Staaten und Europa. Und warum? Weil jeder Fortschritt in Wissenschaft, Technik, Medizin und Biologie das Produkt der WISSENSCHAFT ist. Um Neugierde zuzulassen, braucht man die FREIHEIT des Denkens.

Was die Zukunft hell macht, ist die Menschlichkeit. Bei allen Fehlern, die wir haben, ist der Schlüssel die VORSTELLUNG. Wenn wir uns nicht vorstellen können, wie die Zukunft aussehen könnte, können wir auch nichts schaffen. Deshalb ist der KOMMUNISMUS sowohl in China als auch in Russland gescheitert. Marx nahm gleiche Rechte und verwandelte sie in gleichen materiellen Wohlstand. Doch jemand, der besser Fußball spielen kann als andere, sollte an die Spitze aufsteigen und besser bezahlt werden als andere, weil er die Massen anzieht. Ohne VORSTELLUNG gibt es keinen Traum, der erfüllt werden kann. Für Einstein war es die Neugier, immer herausfinden zu wollen, wie die Dinge funktionieren.

Leonardo Davinci hatte diese Neugierde, um herauszufinden, wie der Körper funktioniert. Er untersuchte Leichen, um sein Wissen leidenschaftslos zu erweitern. Im Kommunismus tat man, was einem gesagt wurde. Es war kein Individualismus erlaubt.

Deshalb ist die marxistische Theorie gescheitert, und deshalb stehen wir vor dem monetären Zusammenbruch der keynesianischen Wirtschaft. Die Grundlage muss die FREIHEIT sein, die durch WISSEN und Vorstellungskraft inspiriert wird.