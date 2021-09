Steve Bannon und ein flüchtiger chinesischer Milliardär betrügen die Trump-Basis, während sie die Kriegstrommel gegen China schlagen

Von Finian Cunningham: Er ist ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel über internationale Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden

Bannon und die Guo-Betrüger sowie eine Reihe von besserwisserischen, bigotten republikanischen Politikern und Experten schüren die öffentliche Akzeptanz von Bidens Kriegstreiberei gegenüber China.

Steve Bannon, ein politischer Guru für Donald Trumps republikanische politische Basis, ist mit einem chinesischen Milliardär liiert, den China wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt hat. Angesichts seiner chinafeindlichen Ansichten mag diese Verbindung für Bannon seltsam erscheinen. Vor einigen Jahren sagte Bannon voraus, dass sich die USA bald im Krieg mit China befinden würden.

Ihre gemeinsamen Unternehmungen sind eine Mischung aus finanzieller Veruntreuung und dem Verbreiten von Verschwörungstheorien, die Ängste und falsche Vorstellungen über die Covid-19-Pandemie schüren und das öffentliche Klima in den USA gegen China anheizen.

Bannon und Guo Wengui sind doppelte Betrüger, die nicht nur ahnungslose republikanische Wähler um ihr Geld bringen. Die beiden und ihre zwielichtigen Medienunternehmen sind geschickt darin, falsche Behauptungen über die letzten Präsidentschaftswahlen, die Pandemie, Impfstoffe und China zu verbreiten.

Guos Medienunternehmen wurden Anfang des Monats von den US-Behörden wegen illegalen Börsenhandels zu einer Geldstrafe von 539 Millionen Dollar verurteilt. Die Unternehmen waren beschuldigt worden, Tausende von Anlegern mit unregulierten digitalen Wertpapieren, den so genannten G-Coins oder G-Dollars, zu schröpfen. Im Rahmen des Vergleichs mit der Börsenaufsichtsbehörde müssen die drei Medienunternehmen des in China geborenen Milliardärs Guo Wengui Gelder an die Anleger zurückzahlen und auf weitere Handelsgeschäfte verzichten.

„Tausende von Anlegern haben GTV-Aktien, G-Coins und G-Dollars gekauft, weil die Beklagten die Öffentlichkeit mit eingeschränkten Angaben umworben haben“, sagte Richard Best, Direktor des New Yorker Regionalbüros der SEC. „Die von der Kommission heute angeordneten Abhilfemaßnahmen, zu denen auch eine faire Verteilung der Gelder gehört, werden den Anlegern dieser illegalen Angebote erhebliche Erleichterung verschaffen.“

Willkommen in der von Guo und Steve Bannon errichteten Betrugswelt. Guo floh 2014 aus China, um einem harten Vorgehen gegen Korruption in der Wirtschaft unter Präsident Xi Jinping zu entgehen. Peking hat einen internationalen Haftbefehl ausgestellt, der sich auf eine ganze Reihe von Anklagen wegen Betrugs und anderer schwerer Straftaten stützt. Mehrere von Guos ehemaligen Mitarbeitern wurden in China inhaftiert.

Guo, der in den USA im Exil lebt, hat sich als prominenter Kritiker der chinesischen Regierung etabliert und wirft ihr Korruption und Machtmissbrauch vor. Dies ist zweifellos der Grund, warum die US-Regierung Guo zu tolerieren scheint und es abgelehnt hat, Pekings Ersuchen um Auslieferung zu unterstützen, da er ein antichinesisches Sprachrohr ist.

Guos Bekanntheitsgrad und seine Mediengeschäfte stiegen an, nachdem er sich mit Steve Bannon, dem rechtsgerichteten ehemaligen Berater von Donald Trump, zusammengetan hatte. Bannon erhielt ein Honorar von 1 Million Dollar als Medien- und Politikberater von Guo. Bannon hat eine große Anhängerschaft unter der republikanischen Basis und ist immer noch einflussreich in Trumps innerem Kreis. Durch die Anwerbung von Bannon war Guo in der Lage, seine Medienunternehmen und Geschäftsbetrügereien einem viel größeren Publikum vorzustellen.

Wie viele andere Gefolgsleute von Trump hat auch Bannon ein Gespür dafür bewiesen, die Öffentlichkeit mit dubiosen Spendenprojekten zu betrügen. Im August 2020 wurde er auf Guos 150-Fuß-Luxusjacht vor der Küste von Connecticut verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, Millionen von Dollar veruntreut zu haben, indem er für einen Fonds zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko auf privatem Grund geworben hatte. Der Fall kam nicht vor Gericht, weil Trump Bannon in seinen letzten Tagen als Präsident begnadigte.

Guo und Bannon haben offen erklärt, dass es ihr Ziel ist, die Kommunistische Partei Chinas zu stürzen. Im Juni 2020 wollen sie einen „Neuen Bundesstaat China“ gründen, dessen offenkundiges Ziel der Regimewechsel in Peking ist. In New York wurde sogar eine sogenannte „Botschaft“ eröffnet.

Anlässlich des einjährigen Bestehens der erklärten chinesischen Exilregierung wurde eine große Medienveranstaltung in New York von Guo gesponsert. Auf der Gala sprachen Bannon, Rudy Giuliani, Michael Flynn und andere Trump-Mitarbeiter. Zu den Hauptthemen gehörten die Behauptung, Donald Trump sei der rechtmäßige Präsident der Vereinigten Staaten, sowie der drohende Krieg mit China. Diese aufrührerische Kabale wird von den US-Behörden merkwürdigerweise geduldet.

Die Beherbergung einer feindlichen, selbst ernannten Regierung auf amerikanischem Boden ist eine Provokation für die Volksrepublik China und ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Wir können sicher sein, dass die Vereinigten Staaten gegen einen „kriegerischen Akt“ wettern würden, wenn der Schuh am anderen Fuß steckte.

Guo und Bannon unterhalten eine lukrative symbiotische Beziehung. Guos milliardenschwere Gelder finanzieren Bannons neofaschistische politische Projekte, um Trumps Wiederwahl zu erreichen. Und Bannon bringt Millionen republikanischer Wähler in Guos Mediennetz, dem es bis vor kurzem, als die SEC es aufdeckte, gelungen war, Milliarden von Dollar zu veruntreuen.

Um die ganze Schlangenöl-Show am Laufen zu halten, peitschen Guo und Bannon die Trump-Basis mit allen möglichen Verschwörungstheorien auf. So heißt es, die Präsidentschaftswahlen 2020 seien gestohlen worden, Joe Biden sei ein radikaler Linker, Trump werde eines Tages wieder als rechtmäßiger Präsident eingesetzt, die Covid-19-Pandemie sei ein Schwindel, Impfstoffe seien giftig und Teil der Übernahme der amerikanischen Gesellschaft durch die Kommunistische Partei Chinas. Guo und Bannon überschneiden sich mit dem verrückten Verschwörungsnetzwerk QAnon. Sie verstärken sich gegenseitig in einem bösen Schraubstock aus Unwissenheit, Wahnvorstellungen und Angstmacherei.

In der Zwischenzeit sterben die republikanischen Wähler in Scharen, weil sie sich weigern, sich impfen zu lassen oder Schutzmasken zu tragen, die von den republikanischen Schlangenölverkäufern abschätzig als „Gesichtswindeln“ bezeichnet werden. Sogar rechte Radiomoderatoren sterben überproportional an der Krankheit, die sie als „Fake News“ abgetan haben.

Tragischerweise wurden viele gewöhnliche US-Bürger durch die betrügerische Spendensammlung von Guo und Bannon nicht nur um ihr Geld und ihre Ersparnisse betrogen, sondern auch um ihr eigenes Leben, da die Betrüger eine falsche Behauptung nach der anderen verbreiten.

Die größte Sorge ist jedoch die Vergiftung der Beziehungen zwischen den USA und China durch diese Betrüger und ihren kultischen Einfluss.

In Bezug auf die Innenpolitik der USA, Covid-19, Impfstoffe und andere Themen mag die demokratische Regierung unter Biden mit Bannon und der rechten Trump-Basis im Streit liegen. Aber in der Außenpolitik gegenüber China gibt es eine parteiübergreifende Konvergenz. Biden treibt eine ebenso feindselige Agenda voran, die einem Schlag auf die Kriegstrommeln gleichkommt. Der neue amerikanische Militärpakt mit Großbritannien und Australien, der letzte Woche unter der Bezeichnung AUKUS vorgestellt wurde, ist nur die jüngste Provokation.

So unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, Bannon und die Guo-Betrüger sowie eine Reihe von besserwisserischen, bigotten republikanischen Politikern und Experten fördern die öffentliche Akzeptanz von Bidens Kriegstreiberei gegenüber China.