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Die Strahlung, die niemand sieht

Ein Passagier tippt im Sitz 34C nervös auf sein Smartphone, weil er Angst vor der Strahlung des E-Autos hat, das er zu Hause stehen liess – während über seinem Kopf, in zehn Kilometern Höhe, gerade eine unsichtbare Teilchendusche durch den Flugzeugrumpf rauscht.

Warum fürchten wir uns vor der Strahlung eines Elektroautos, aber steigen sorglos ins Flugzeug – und heizen erst noch mit Kohle?

Was E-Autos und Drohnen tatsächlich abstrahlen

Elektromotoren, Batterien und Inverter erzeugen elektromagnetische

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