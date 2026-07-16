Die Strahlung, die niemand sieht

Ein Passagier tippt im Sitz 34C nervös auf sein Smartphone, weil er Angst vor der Strahlung des E-Autos hat, das er zu Hause stehen liess – während über seinem Kopf, in zehn Kilometern Höhe, gerade eine unsichtbare Teilchendusche durch den Flugzeugrumpf rauscht.

Warum fürchten wir uns vor der Strahlung eines Elektroautos, aber steigen sorglos ins Flugzeug – und heizen erst noch mit Kohle?

Was E-Autos und Drohnen tatsächlich abstrahlen

Elektromotoren, Batterien und Inverter erzeugen elektromagnetische