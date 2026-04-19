Die Straße von Hormuz ist wieder geschlossen… Der Iran meint es ernst

Larry C. Johnson

Die beiden unten eingebettene Bilder zeigen die Straße von Hormuz, als sie teilweise geöffnet war, und nun, da sie geschlossen ist. Für einen kurzen Moment am Freitag, dem 17. April 2026, sprach Donald Trump eine halbe Wahrheit aus… Die Straße von Hormuz war für den Schiffsverkehr geöffnet – jedoch nur für Schiffe, die sich mit der Iranischen Revolutionsgarde abgestimmt hatten und von ihr zugelassen wurden.

Straße von Hormus am 17. April 2026

Straße von Hormus, 18. April 2026

Damit war es am Samstag, dem 18. April, schlagartig vorbei, nachdem Donald Trump mit der Blockade sämtlicher iranischer Häfen gedroht hatte. Der Iran hatte JD Vance in den letzten Stunden ihres Treffens in Islamabad unmissverständlich klargemacht, dass der iranische 10-Punkte-Plan nicht verhandelbar ist.

Die durch Irans Blockade verursachte Störung der globalen Lieferkette wird von den meisten Menschen in ihrem vollen Ausmaß nicht erfasst. Ich vergleiche sie mit der Strahlenkrankheit: Man stelle sich vor, jemand überlebt den Einschlag einer Atombombe, wird aber mit Strahlung bombardiert. Es kann Tage oder Wochen dauern, bis die tödlichen Auswirkungen den Betroffenen schädigen. In diesem Fall ist das Opfer das globale Wirtschafts-, Finanz- und Industriesystem. Es wird Monate (für eine teilweise Erholung der Ölversorgung) bis mehrere Jahre (für eine vollständige Normalisierung von LNG, Harnstoff und Helium) dauern, bis die Exporte aus dem Persischen Golf wieder das Vorkriegsniveau erreichen. Dies ist auf eine Kombination aus physischen Zerstörungen, logistischen Engpässen, Sicherheitsrisiken und politischen Nachwirkungen des Iran-Krieges 2026 (Februar bis April 2026) zurückzuführen. Im Folgenden werden die Faktoren erläutert, die eine sofortige Rückkehr zu den Exportmengen vom 27. Februar verhindern.

Weitreichende physische Schäden an kritischer Infrastruktur

US-amerikanische und israelische Angriffe sowie iranische Gegenschläge haben Raffinerien, Lagertanks, Pipelines, Öl- und Gasfelder sowie Verarbeitungsanlagen in mindestens neun Ländern am Persischen Golf getroffen.

Die schwersten Schäden entstanden in Ras Laffan Industrial City in Katar, dem weltgrößten LNG-Umschlagzentrum. Iranische Raketenschläge im März 2026 setzten 17 Prozent von Katars LNG-Exportkapazität (12,8 Millionen Tonnen pro Jahr) außer Betrieb. Der CEO von QatarEnergy erklärte, die Reparaturen würden drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen, teilweise weil zentrale Komponenten – etwa Turbinen – hochspezialisiert und kurzfristig kaum zu ersetzen sind.

Diese eine Anlage produziert zudem einen Großteil des weltweiten Heliums (als Nebenprodukt der Erdgasverarbeitung) und beeinflusst die Harnstoff- und Ammoniakproduktion in erheblichem Maße.

Langsame Minenräumung und Sicherheitsverifikation in der Straße von Hormuz

Der Iran legte während des Konflikts ausgedehnte Seeminen. Selbst mit laufender US-Unterstützung bei der Räumung ist professionelle Minenbekämpfung von Natur aus zeitaufwendig und erfordert wiederholte Sweeps zur Gewährleistung der Sicherheit.

Stand 18./19. April 2026 bleibt das Schiffsaufkommen trotz Irans Erklärung der „Öffnung“ minimal. Große Reedereien – darunter BIMCO und norwegische Branchenverbände – bestehen weiterhin auf einem Nachweis geräumter Routen, iranischer Vertragstreue und reduzierter Risiken, bevor sie Schiffe einsetzen.

Versicherungen, Risikoprämien und Schifffahrtslogistik

Kriegsrisikoversicherungsprämien explodierten (von rund 0,125 auf 0,2 bis 0,4 Prozent des Schiffswertes pro Durchfahrt). Viele Versicherer zogen sich auf dem Höhepunkt der Krise vollständig aus der Golfdeckung zurück.

Tanker und Besatzungen wurden weltweit verteilt; die Umrundung Afrikas wurde zur Standardroute. Vertrauen wiederaufzubauen, Verträge neu zu verhandeln und erfahrene Besatzungen zurückzurufen, nimmt Monate in Anspruch.

Rohstoffspezifische Zeitrahmen

Öl: Einige Quellen können innerhalb von Tagen oder Wochen wieder in Betrieb genommen werden, die vollständige Wiederherstellung des Golfversorgungssystems – beschädigte Felder plus Logistik – wird jedoch mehrere Monate bis ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.

LNG: Dominiert von Katar; vollständige Reparatur von Ras Laffan: drei bis fünf Jahre.

Harnstoff (Düngemittel): An den Erdgas-Rohstoff gekoppelt; der Golf liefert rund 45 bis 46 Prozent des weltweiten Harnstoffhandels auf See. Wiederanlauf zuzüglich Schifffahrtsverzögerungen bedeutet monatelange Knappheit.

Helium: Katar liefert rund 30 bis 33 Prozent der Weltproduktion. Die Schäden in Ras Laffan bedeuten drei bis fünf oder mehr Jahre Ausfall.

Globale wirtschaftliche Auswirkungen des Versorgungsausfalls

Der Ausfall – auf dem Höhepunkt rund 20 Prozent des weltweiten Öls, rund 20 Prozent des LNG sowie bedeutende Anteile bei Harnstoff und Helium – hat den größten Versorgungsschock in der modernen Energiegeschichte ausgelöst und wirkt weit über die Kraftstoffpreise hinaus.

Energieinflation und Stagflationsrisiko: Die Ölpreise schnellten in die Höhe (Brent kurzzeitig über 120 Dollar pro Barrel); LNG-Preise in Asien stiegen um über 140 Prozent. Höhere Kosten für Transport, Strom und Produktion schlagen sich in der allgemeinen Inflation nieder und bremsen gleichzeitig das Wachstum.

Nahrungsmittelpreisanstieg durch Harnstoffmangel: Die Golfregion liefert rund 20 bis 46 Prozent der weltweiten Handelsdünger. Engpässe haben bereits zu Produktionsstillständen in Indien, Bangladesch und Pakistan geführt. Landwirte in importabhängigen Ländern – Indien, Brasilien, Teile Afrikas – sehen sich mit reduzierten Anbauflächen oder höheren Kosten konfrontiert, was in den Jahren 2026 und 2027 weltweit zu höheren Nahrungsmittelpreisen führt.

Technologie- und Gesundheitsversorgungsstörungen durch Heliummangel: Helium ist unverzichtbar für die Halbleiterproduktion (Chip-Kühlung und -Fertigung), MRT-Geräte (supraleitende Magnete), Glasfaserkabel, Schweißtechnik und die Luft- und Raumfahrt. Engpässe treffen bereits Lieferketten; für die kommenden Jahre sind Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung und Verlangsamungen in der Chipproduktion zu erwarten.

Weiterreichende Auswirkungen: Lieferkettenwirrwarr, höhere Verbraucherpreise (Kraftstoff, Lebensmittel, medizinische Eingriffe), gedämpftes BIP-Wachstum in Asien und Europa (die am stärksten betroffenen Regionen) sowie potenzieller Rezessionsdruck in anfälligen Volkswirtschaften. Auch die USA spüren indirekte Auswirkungen über die globalen Rohstoffmärkte, trotz geringerer direkter Abhängigkeit.

Kurzum: Selbst wenn die USA Irans Forderungen erfüllen und die Straße von Hormuz am Montag, dem 20. April, wieder für den regulären Schiffsverkehr freigegeben wird, bedeutet die Kombination aus Kriegsschäden (insbesondere in Ras Laffan), anhaltenden Sicherheits- und Versicherungsbedenken sowie politischen Nachwirkungen, dass eine vollständige Normalisierung der Exporte ein Prozess von mehreren Quartalen bis mehreren Jahren ist – kein schnelles Umschalten. Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind schlecht und werden sich verschlechtern, je länger dieser Krieg andauert.