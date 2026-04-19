USA wollen laut Berichten weltweit iran-nahe Schiffe entern, nachdem iranische Kanonenboote einen Tanker in der Straße von Hormus angegriffen haben weitere Updates und Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran

von Tyler Durden

Zusammenfassung:

US-Beamte: Krieg könnte wieder aufflammen, wenn es bei den Friedensgesprächen zu keinem Durchbruch kommt: Axios

Zwei iranische Kanonenboote eröffnen das Feuer auf einen Tanker in der Nähe von Oman; ein zweiter Tanker wird von einem „unbekannten Geschoss“ getroffen.

India bestellt den iranischen Botschafter ein, um den Vorfall zu verurteilen.

Das Pentagon ist bereit, seine Maßnahmen gegen Schiffe auszuweiten, und signalisiert, weltweit Schiffe mit Verbindungen zum Iran zu entern.

Freitag: Hormuz geöffnet; Samstag: Hormuz geschlossen.

Donald Trump: Der Iran wollte die Meerenge erneut sperren, kann uns aber nicht erpressen.

Wird der Krieg wieder aufflammen?

Das ist nicht gut, vor dem Hintergrund von Berichten, dass auch die Friedensgespräche mit Pakistan wieder aufgenommen werden könnten, vielleicht schon am Montag:

US-Beamter erklärt gegenüber Axios: Krieg könnte wieder aufflammen, wenn es keinen Durchbruch gibt.

Reaktion Indiens

Neu-Delhi hat den iranischen Botschafter einbestellt, um den Angriff der Marine des IRGC auf einen seiner Tanker am frühen Morgen zu verurteilen.

Die USA bereiten sich darauf vor, weltweit Schiffe mit Verbindungen zum Iran zu entern

Den neuesten Meldungen zufolge gab es einen zweiten Zwischenfall mit einem Tanker: Ein Containerschiff soll bei einem zweiten Zwischenfall von einem „unbekannten Geschoss“ getroffen worden sein, während der übrige Schiffsverkehr zum Erliegen kam.

Unterdessen signalisiert das Pentagon am Samstag eine weitere erhebliche Eskalation im Rahmen der jüngsten Bemühungen, den Einfluss der USA in der Hormuz-Krise wieder zu stärken. Es bereitet sich darauf vor, den Konflikt nicht nur auf die Regionen um Hormuz und den Persischen Golf, sondern allgemein auf die Hohe See auszuweiten.

„Das US-Militär bereitet sich laut US-Beamten darauf vor, in den kommenden Tagen mit dem Iran verbundene Öltanker zu entern und Handelsschiffe in internationalen Gewässern zu beschlagnahmen, womit es seine Marineoperationen über den Nahen Osten hinaus ausweitet“, berichtet das WSJ. Dies bedeutet, dass das amerikanische Militär weltweit Schiffe verfolgen wird, die dem Iran helfen, während es die „Economic Fury“ als Erweiterung der „Epic Fury“ verstärkt. Das WSJ kommentiert weiter:

Diese Planungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass das iranische Militär seinen Zugriff auf die Straße von Hormus weiter verschärft und am Samstag mehrere Handelsschiffe angegriffen hat, während es erklärte, die Wasserstraße werde vom Iran „streng kontrolliert“. Diese Entwicklungen versetzten die Reedereien in Aufruhr, einen Tag nachdem der iranische Außenminister erklärt hatte, die Meerenge sei für den Handelsverkehr vollständig geöffnet – eine Ankündigung, die von Präsident Trump begrüßt wurde.

In den vergangenen Tagen haben beide Seiten versucht, die Kontrolle über diese wichtige Wasserstraße zu beanspruchen und ihre eigene Blockade auf der Grundlage gegensätzlicher „Bedingungen“ für die Durchfahrt von Schiffen durchzusetzen. All dies hat jedoch zu einer anhaltenden faktischen Sperrung geführt. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hat angegeben, dass die US-Marine bereits mindestens 23 Schiffe zurückgeschickt hat, nachdem diese iranische Häfen angelaufen hatten. Unterdessen behauptet Trump weiterhin, der Iran habe zugestimmt, sein angereichertes Uran – oder nuklearen „Staub“ – zu übergeben, doch Iran hat klargestellt, dass es dies niemals tun werde, und dies als erfundene Fantasie abgetan.

In der Zwischenzeit…

Iranische Streitkräfte eröffnen das Feuer auf einen Tanker

Die britische Behörde für Seeverkehrssicherheit (UKMTO) berichtet, dass ein Tanker „von zwei Kanonenbooten der IRGC ohne Vorwarnung über UKW-Funk angefahren und anschließend beschossen wurde“.

Die UKMTO machte keine weiteren Angaben zu den beiden iranischen Schiffen, die auf den Tanker geschossen hatten, oder zu den bei dem Vorfall auf See eingesetzten Waffen; der Vorfall soll sich 20 Seemeilen nordöstlich von Oman ereignet haben.

Nehmen wir einmal an, dass Präsident Trump im Begriff ist, auf Truth Social völlig aus der Haut zu fahren. Man kann auch davon ausgehen, dass die Gespräche hinter den Kulissen nicht gut verlaufen, wenn sich ein Vorfall wie dieser im Vorfeld der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende ereignet hat.

Die Straße von Hormus ist (wieder) gesperrt

Die Strategie der Trump-Regierung, „sie mit Unsinn zu verwirren“, zeigte sich in vollem Umfang, als die Wiederöffnung der Engstelle am Hormuz-Kanal am Freitag eine breite Risikobereitschaft an den Märkten auslöste: US-Aktien schossen in die Höhe, der Ölpreis brach ein und die Renditen für US-Staatsanleihen sanken, basierend auf der Annahme, dass die Störungen der globalen Energieflüsse nachgelassen hätten. Am frühen Samstagmorgen könnten sich diese Entwicklungen jedoch als verfrüht erweisen.

Das Wall Street Journal berichtet, dass die weltweit wichtigste Seeverkehrsengstelle erneut für den kommerziellen Schiffsverkehr gesperrt ist.

Etwa 20 Schiffe, die darauf warteten, über die Seestraße in den Persischen Golf einzufahren, sind nach Oman zurückgekehrt, nachdem das iranische Militär die Wasserstraße erneut für gesperrt erklärt hatte – dies vor dem Hintergrund einer US-Blockade iranischer Häfen.

Auch die OSINT-Community auf X berichtet von einer Sperrung der Straße von Hormus…

Den Berichten zufolge waren die Schiffe bereit, 2 Millionen Dollar an Gebühren an die iranischen Revolutionsgarden zu zahlen, um die Meerenge passieren zu dürfen, doch laut Funkmeldungen war die Meerenge gesperrt.

Anmerkung der WSJ:

Sie kehren nun um, weil die Revolutionsgarden laut einem Reeder aus Hongkong, dessen Containerschiff auf die Durchfahrt durch die Meerenge wartet, Funkmeldungen aussenden, dass die Meerenge gesperrt ist.

In der Nacht schrieb der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf auf X, dass die „falschen“ Behauptungen von Präsident Trump den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nicht förderlich seien…

Der Präsident der Vereinigten Staaten stellte innerhalb einer Stunde sieben Behauptungen auf, von denen alle sieben falsch waren.

Mit diesen Lügen haben sie den Krieg nicht gewonnen, und auch bei Verhandlungen werden sie damit sicherlich nichts erreichen.

Solange die Blockade andauert, wird die Straße von Hormus nicht offen bleiben.

Die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erfolgt auf der „vorgeschriebenen Route“ und mit „iranischer Genehmigung“.

Ob die Meerenge offen oder geschlossen ist und welche Vorschriften dafür gelten, wird vor Ort entschieden, nicht in den sozialen Medien.

Medienkriegsführung und Meinungsmache sind ein wichtiger Bestandteil des Krieges, doch das iranische Volk lässt sich von diesen Tricks nicht täuschen. Informieren Sie sich über die wahren und genauen Nachrichten zu den Verhandlungen im jüngsten Interview mit dem Sprecher des Außenministeriums.

Zuvor hatte Präsident Trump erklärt, die Friedensgespräche mit dem Iran machten Fortschritte und würden über das Wochenende fortgesetzt.

„Vor 20 Minuten haben wir ziemlich gute Nachrichten erhalten, aber im Nahen Osten scheint es mit dem Iran sehr gut zu laufen“, sagte Trump laut MS Now gegenüber Reportern, die mit der Air Force One nach Washington flogen. „Wir werden es in Kürze erfahren. Wir verhandeln über das Wochenende.“

Trump sagte, ein zentrales Thema sei die Rückführung von Material aus dem iranischen Atomprogramm, das die USA nach Unterzeichnung eines Abkommens abtransportieren würden.

„Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade wird bestehen bleiben. Aber vielleicht werde ich sie nicht verlängern, sodass es eine Blockade gibt, und leider müssen wir dann wieder mit den Bombenangriffen beginnen“, sagte Trump.

Die Quoten von Polymarket dafür, dass sich die Lage an der Meerenge von Hormus bis Ende April wieder normalisiert, haben in den letzten 24 Stunden eine Achterbahnfahrt hinter sich: Sie erreichten am Freitagmorgen einen Höchststand von 64 %, nachdem der Iran die Öffnung der Wasserstraße bekannt gegeben hatte, fielen jedoch auf 32 %, nachdem der Iran am frühen Samstagmorgen die Schließung der Meerenge verkündet hatte.

Hier sind die neuesten Schlagzeilen aus dem Nahen Osten:

Lage an der Straße von Hormus

Der Iran hat am Freitag die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr wieder geöffnet, während zwischen Israel und der Hisbollah im Lebanon eine zehntägige Waffenruhe herrscht.

Der Iran machte am Samstagmorgen rasch eine Kehrtwende und verhängte erneut Beschränkungen für die Straße von Hormus, nachdem die USA erklärt hatten, sie würden ihre Blockade der mit dem Iran verbundenen Schifffahrt nicht aufheben.

Die iranischen Streitkräfte gaben bekannt, dass die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder ihrem früheren Status unter strenger iranischer Verwaltung und Aufsicht zurückgekehrt sei.

Etwa 20 Schiffe, die sich für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus angestellt hatten, kehrten in Richtung Oman um, nachdem das iranische Militär mitgeteilt hatte, dass die Wasserstraße erneut gesperrt sei.

Versandaktivitäten

Am Samstag durchquerte ein Konvoi aus acht Tankern die Straße von Hormus, bestehend aus einem sehr großen Rohöltanker, mehreren Produkt- und Chemikalientankern sowie LPG-Tankern.

Vier mit Qatar-Flüssigerdgas beladene Tanker haben sich in den letzten 12 Stunden im Persischen Golf in Richtung Hormuz bewegt; seit Ende Februar hat kein mit Flüssigerdgas beladener Tanker den Golf verlassen.

Trotz widersprüchlicher Aussagen der iranischen Behörden haben am Samstag weitere Rohöl- und Gastanker begonnen, die Straße von Hormus zu befahren.

Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran

Der Iran hat einer weiteren Verhandlungsrunde mit den USA bislang nicht zugestimmt, da Trump eine Seeblockade angekündigt hat und die Forderungen der USA überzogen sind.

Trump sagte, ein Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des siebenwöchigen Krieges stehe möglicherweise kurz bevor, und behauptete, die meisten Kernpunkte seien bereits geklärt.

Trump behauptete, der Iran habe zugestimmt, sein Atomprogramm auf unbestimmte Zeit auszusetzen, doch das iranische Außenministerium erklärte, angereichertes Uran werde unter keinen Umständen an irgendeinen Ort weitergegeben.

Pepe Escobar zitiert den iranischen Nationalen Sicherheitsrat.

THIS is what really matters. Everything else is SPIN.



Iran's Supreme National Security Council:



– On the tenth day of the war, the Americans began sending messages and requests for a ceasefire and negotiations to end the war that they themselves had started.



– On the fortieth… — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) April 18, 2026

Der iranische Nationale Sicherheitsrat schreibt aktuell:

– Am zehnten Tag des Krieges begannen die Amerikaner, Nachrichten und Anfragen für einen Waffenstillstand und Verhandlungen zu senden, um den von ihnen selbst begonnenen Krieg zu beenden.

– Am vierzigsten Tag des Krieges kündigte der US-Präsident offiziell an, den 10-Punkte-Plan des Iran als Rahmen für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu akzeptieren. Daraufhin nahm die Islamische Republik Iran diese Verhandlungen in Islamabad mit pakistanischer Vermittlung an.

Diese Verhandlungen dauerten 21 Stunden ohne Unterbrechung. Die iranische Delegation vertrat die Forderungen des iranischen Volkes mit Ernsthaftigkeit, Initiative und maximalem Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten.

Trotz der Zustimmung, im Rahmen des 10-Punkte-Plans Irans zu handeln, stellte der Feind während der Verhandlungen neue und übermäßige Forderungen. Die iranische Delegation trat diesen mit einer festen Haltung entgegen und beschloss, in keiner Weise von ihren Positionen abzurücken.

Aus diesem Grund endete die erste Verhandlungsrunde ohne klares Ergebnis und wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sofern der Feind seine überzogenen Forderungen den Realitäten vor Ort anpasst.

In den letzten Tagen wurden mit der Anwesenheit des pakistanischen Feldmarschalls in Teheran als Vermittler neue Vorschläge von den Amerikanern eingebracht, die die Islamische Republik Iran prüft und auf die sie noch nicht geantwortet hat.

Wir verkünden, dass das iranische Verhandlungsteam nicht nachgeben, zurückweichen oder etwas dulden wird und mit aller Macht die Interessen und Anliegen der iranischen Nation verteidigen wird.

Eine der Voraussetzungen für die Annahme des temporären Waffenstillstands durch den Iran war das Einstellen des Feuers an allen Fronten, einschließlich des Libanon. Dies verletzte der zionistische Feind jedoch von Anfang an.

Auf Drängen der Islamischen Republik Iran stimmte das zionistische Regime einem Waffenstillstand im Libanon zu. Es wurde beschlossen, dass die Straße von Hormus temporär und bedingt bis zum Ende der Waffenstillstandsphase geöffnet wird – ausschließlich für den Durchgang von Handelsschiffen, jedoch nicht von Kriegsschiffen oder zivilen Schiffen der USA und Israels. Dies erfolgt unter Kontrolle und mit Erlaubnis der iranischen Streitkräfte auf einer vom Iran bestimmten Route.

Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Ausrüstung der US-Militärbasen in der Region des Persischen Golfs über die Straße von Hormus geliefert wird, was eine Bedrohung für die nationale Sicherheit des Iran und der Region darstellt, ist der Iran entschlossen, die Überwachung und Kontrolle des Verkehrs durch die Straße von Hormus auszuüben, bis der Krieg dauerhaft beendet ist und ein dauerhafter Frieden in der gesamten Region erreicht ist.

Dies soll durch den Erhalt vollständiger Informationen von den durchfahrenden Schiffen, die Ausstellung eines Durchfahrtsscheins gemäß den von der Islamischen Republik Iran unter Kriegsbedingungen angekündigten Vorschriften sowie die Zahlung einer Durchfahrtsgebühr auf den von der Islamischen Republik Iran angekündigten Routen umgesetzt werden.

Solange eine Seeblockade besteht, wird die Islamische Republik Iran dies als Verletzung des Waffenstillstands betrachten und eine bedingte und begrenzte Öffnung der Straße von Hormus verhindern.

Qelle