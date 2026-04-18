Trump verbreitet Fantasien über Iran, Hormus und angereichertes Uran

Larry C. Johnson

Am Freitag, dem 17. April 2026, veröffentlichte Präsident Donald Trump eine Reihe optimistischer Nachrichten auf Truth Social (und verwies in Interviews darauf), in denen er den US-Iran-Krieg als weitgehend beendet oder kurz vor einer raschen Lösung darstellte.

Seine Behauptungen drehten sich um die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, Fortschritte in Richtung eines umfassenderen Friedensabkommens und den Einfluss der USA. Der Großteil dessen, was Trump am Freitag schrieb, wurde von Iran entschieden dementiert. Hier eine Zusammenfassung seiner verschiedenen Aussagen:

Die „Lage an der Straße von Hormus ist vorbei“, und Iran habe zugestimmt, die Straße von Hormus niemals wieder zu schließen. Er beschrieb sie als „vollständig offen und bereit für den Handel und die freie Durchfahrt.“

Iran entferne (mit US-Hilfe) die im vergangenen Monat in der Meerenge gelegten Minen.

Iran habe nahezu allen (oder „praktisch allen“) seiner Forderungen zugestimmt, einschließlich der dauerhaften Beendigung seines Atomprogramms.

Der Krieg sei „kurz vor dem Ende“, und ein endgültiges Abkommen solle „sehr schnell“ abgeschlossen werden (möglicherweise noch an diesem Wochenende). Die meisten Punkte seien bereits ausgehandelt.

Er habe einem zweiwöchigen beidseitigen Waffenstillstand (Aussetzung von Bombardierungen und Angriffen) auf Bitten pakistanischer Führungspersönlichkeiten zugestimmt – unter der Bedingung, dass Iran die Meerenge vollständig öffne. Trotz Irans Ankündigung, die Straße sei offen, werde die US-Marine-Blockade iranischer Häfen in voller Stärke aufrechterhalten, bis das Gesamtabkommen mit Iran „zu 100 % abgeschlossen“ sei.

Chinas Präsident Xi Jinping sei „sehr glücklich“ über die Öffnung bzw. rasch fortschreitende Öffnung der Meerenge. Trump behauptete, er tue dies „auch für sie – und für die Welt“, und diese Situation werde „nie wieder eintreten.“

China habe zugestimmt, keine Waffen an Iran zu liefern. Trump prophezeite, sein bevorstehender China-Besuch werde „besonders“ und „potenziell historisch“ sein, und Präsident Xi werde ihm eine „große, herzliche Umarmung“ geben.

Die NATO bezeichnete er als einen „Papiertiger“, der „im Ernstfall nutzlos“ gewesen sei. Nach der Wiedereröffnung der Meerenge habe die NATO Hilfe angeboten, doch Trump habe ihr gesagt, sie solle sich fernhalten – es sei denn, sie wolle „ihre Schiffe mit Öl beladen.“

Er betonte, die USA hätten ihre militärischen Ziele bereits erreicht und übertroffen. Er behauptete, Iran habe nun ein „neues Regime“, das „weit weniger radikalisiert und weit intelligenter“ als zuvor sei, was ein langfristiges Friedensabkommen ermögliche. Er bekräftigte, die USA würden mit Iran „in aller Ruhe“ an der Finalisierung des Abkommens arbeiten.

Trumps Nachrichtenserie war in erster Linie darauf ausgerichtet, die Aktien- und Ölmärkte zu manipulieren. Dies gelang ihm: Die US-Aktienmärkte schossen in die Höhe, während der Terminpreis für Öl deutlich fiel. Anleger glaubten törichterweise, Trump sage die Wahrheit. Dem war nicht so – er log.

Trumps Behauptung, die „Lage“ an der Straße von Hormus sei vorbei, ist falsch. Iran behält die feste Kontrolle. Iran gab bekannt, die Straße von Hormus sei für Handelsschiffe geöffnet, die nicht mit den USA oder Israel verbunden sind. Diese Schiffe müssen nach wie vor eine Genehmigung der IRGC zur Durchfahrt einholen. Iran legte außerdem fest, dass keine Kriegsschiffe in den Persischen Golf einfahren dürfen.

Trump bestand auch darauf, dass ein Abkommen mit Iran über sein angereichertes Uran so gut wie beschlossene Sache sei. Er behauptete, die USA könnten Irans angereichertes Uran zurückgewinnen, indem man „mit viel Baggern“ einrücke, und Washington werde „gemeinsam mit Iran“ vorgehen und es einfach in die Vereinigten Staaten zurückholen. Iran wies diese Behauptung umgehend zurück: Außenamtssprecher Esmail Baghaei erklärte, Iran werde sein angereichertes Uran unter keinen Umständen übergeben.

Trump tut eines von zwei Dingen: 1) Er dreht der amerikanischen Öffentlichkeit eine Geschichte, um einen Deal zum Beenden des Krieges abschließen, den Sieg ausrufen und heimfliegen zu können – oder 2) er baut einen Popanz auf, indem er ein Abkommen als greifbar darstellt, um dann, wenn die USA Irans Forderungen gemäß seinem Zehn-Punkte-Plan ablehnen, Iran die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen zu geben und noch vor dem 26. April neue Angriffe auf Iran zu befehlen. Ich glaube – angesichts des anhaltenden Zustroms von US-Militärflugzeugen in die Region –, dass Trump noch vor Ende April neue Angriffe auf Iran anordnen wird. Die Iraner weichen keinen Deut von ihrem Zehn-Punkte-Plan ab. Die USA müssen zwei Dinge tun: die Sanktionen gegen Iran aufheben und iranische Vermögenswerte freigeben.

Israel bleibt der unberechenbare Faktor. Es scheint, als hätten Trump und seine Regierung Israel erfolgreich dazu gebracht, seine Waffen einzustecken und zurückzurudern. Wenn der Waffenstillstand mit der Hisbollah hält und der US/Israel-Waffenstillstand mit Iran verlängert wird, dann glaube ich, dass Trump es ernst meint mit der Suche nach einem Ausweg. Fortsetzung folgt.