Der Iran weist Trumps „unbegründete“ Behauptung zurück, er habe angereichertes Uran an die USA übergeben, während dieser erklärt, die Straße von Hormus werde „nie wieder“ gesperrt

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump lobt den Iran für die vollständige Wiederöffnung der Meerenge von Hormus ; Rohölpreise fallen, Renditen brechen ein, Aktien-Futures steigen; Anschließend behauptet er, der Iran werde sie „nie wieder“ schließen; FARS widerspricht kurz darauf mit einer neuen Drohung.

; Rohölpreise fallen, Renditen brechen ein, Aktien-Futures steigen; Anschließend behauptet er, der Iran werde sie schließen; FARS widerspricht kurz darauf mit einer neuen Drohung. Der iranische Aragchi sagt: „Die Straße von Hormus wird für vollständig offen erklärt“ . Ein iranischer Beamter erklärt jedoch gegenüber FARS: „Sollte die Seeblockade andauern, wird dies als Verstoß gegen den Waffenstillstand angesehen, und die Transitroute durch die Straße von Hormus wird geschlossen .“

. Ein iranischer Beamter erklärt jedoch gegenüber FARS: „Sollte die Seeblockade andauern, wird dies als Verstoß gegen den Waffenstillstand angesehen, und die .“ Die USA erwägen einen „Cash-for-Uranium“-Deal , während ein „dreiseitiger“ Friedensplan in Form einer Absichtserklärung Gestalt annimmt. Trump behauptet, die USA würden den „nuklearen Staub“ erhalten – ein iranischer Beamter dementiert dies .

, während ein „dreiseitiger“ Friedensplan in Form einer Absichtserklärung Gestalt annimmt. Trump behauptet, die USA würden den erhalten – . Friedensgespräche sollen Berichten zufolge am Sonntagin Islamabad stattfinden. Trump: „Die meisten Hauptpunkte sind bereits festgelegt. Es wird ziemlich schnell gehen.“

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Kraftige Zurückweisung durch den Iran

Iranische Quelle im Gespräch mit Al-Arabi Al-Jadeed: Trumps Behauptung bezüglich der Lieferung von angereichertem Uran aus dem Iran ist unbegründet. Dem Bericht zufolge:

Iranische Quelle im Gespräch mit Al-Arabi Al-Jadeed: Nur zivile Schiffe dürfen die Straße von Hormus passieren, und das auch nur auf von Iran festgelegten Routen. Die Ankündigung der vorübergehenden Öffnung der Straße von Hormus hat nichts mit den aktuellen Verhandlungen mit Washington zu tun.

Wir haben einige Stunden gewartet, um sicherzustellen, dass im Libanon ein Waffenstillstand zustande gekommen ist; dann haben wir die Straße von Hormus vorübergehend geöffnet . Die Ankündigung der vorübergehenden Öffnung der Straße von Hormus und der Waffenstillstand im Libanon sind Teil der Vereinbarung.

. Die Ankündigung der vorübergehenden Öffnung der Straße von Hormus und der Waffenstillstand im Libanon sind Teil der Vereinbarung. Die Verhandlungen über die Streitfragen mit den Vereinigten Staaten dauern noch an, aber aufgrund der überzogenen Forderungen Washingtons gibt es keine klare Perspektive .

. Washingtons Forderungen in den Verhandlungen bleiben unlogisch und unvernünftig. Die Behauptung des US-Präsidenten, er wolle Irans angereichertes Uran beschlagnahmen, ist unbegründet

Die Beschwerde über „überzogene Forderungen“ entspricht genau der iranischen Position vor Freitag, als Trump eine Reihe massiver Behauptungen und Erklärungen zu einer Art vereinbartem und unmittelbar bevorstehendem endgültigen Friedensabkommen abgab. Aktuell:

Der Iran erklärt, sein angereichertes Uran sei„für uns ebenso heilig wie der Boden des Iran und werde unter keinen Umständen irgendwohin verbracht“, und fügt hinzu, dass 60-prozentig angereichertes Uran das Land „auf keinen Fall“ verlassen werde, wie das iranische Außenministerium laut Tasnim mitteilte.

Und noch mehr Widersprüche in Bezug auf Trumps großspurige Behauptungen, wonach ein bedeutendes Abkommen mit dem Iran in Vorbereitung sei, wobei er darauf beharrt, dass kein Geld gezahlt werde, damit die USA an angereichertes Uran und „nuklearen Staub“ gelangen:

Die USA haben Teheran mitgeteilt, dass sie dem Iran Zugang zu 20 Milliarden Dollar gewähren würden, wenn dieser seine Bestände an spaltbarem Material übergibt, wie mit den Verhandlungen vertraute Beamte berichten. Der Vorschlag ist einer der Optionen, die zur Lösung eines der größten Knackpunkte in den Verhandlungen auf dem Tisch liegen: die Frage, wie dem Iran der Zugang zu 972 Pfund fast waffenfähigem angereichertem Uran entzogen werden kann. Axios berichtete am Freitagvormittag über den Vorschlag der USA. Es war zunächst unklar, ob das Angebot den gesamten Bestand an spaltbarem Material des Iran umfassen würde, zu dem auch mittel- und schwach angereichertes Uran gehört. Zwei der Beamten sagten, der Iran habe den Vorschlag bislang weder abgelehnt noch angenommen.

Weitere großspurige Äußerungen von Trump zum angeblichen Iran-Deal

Ist ein großartiger Deal in Vorbereitung, da Trump sagt, dass an diesem Wochenende wahrscheinlich eine zweite Runde direkter Gespräche stattfinden wird? Es ist derzeit schwer zu sagen, worauf sich die iranische Seite eingestimmt hat, da Trump am Freitag weiterhin in rascher Folge Erklärungen abgibt:

Gespräche über ein dauerhaftes Abkommen würden „wahrscheinlich“ an diesem Wochenende stattfinden, sagte der Präsident. „Die meisten Kernpunkte stehen fest. Es wird ziemlich schnell gehen“, sagte Trump. Der Präsident wies die Behauptung zurück, dass das Moratorium für das iranische Atomprogramm nach 20 Jahren auslaufen würde. Auf die Frage, ob das Programm vollständig eingestellt werde, antwortete Trump: „Keine Begrenzung auf Jahre, unbegrenzt.“

Wirklich?…

TRUMP TEILT REUTERS MIT, ER WERDE IRANS URAN IN DIE USA BRINGEN

Iran droht erneut mit der Sperrung der Meerenge: FARS

Und kurz darauf folgt etwas, das wie eine typische Projektion Trumps wirkt:

IRAN WILL DIE STRASSE VON HORMUZ SCHLIESSEN, WENN DIE US-BLOCKADE ANHÄLT: FARS

Im Grunde genommen bleibt die Realität trotz der Flut von triumphalen Botschaften, die Trump am Freitag auf Truth Social veröffentlichte, dieselbe: Der Iran wird so weitermachen wie bisher, wenn die USA so weitermachen wie bisher – doch die Frage ist, ob beide Seiten diese Farce aufrechterhalten, um einen erneuten Kriegsausbruch zu verhindern, oder ob dies erneut auf einen unvermeidlichen Konflikt zusteuert.

Iranian official to Fars:



If the maritime blockade continues, it will be considered a violation of the ceasefire, and the Strait of Hormuz transit route will be closed. — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Iranischer Beamter zu Fars: Falls die Seeblockade weitergeht, wird sie als Verletzung des Waffenstillstands betrachtet, und die Transitroute durch die Straße von Hormus wird geschlossen.

Trump behauptet, der Iran habe zugestimmt, die Meerenge „nie wieder zu sperren“

Der Präsident unternimmt gerade eine Art rasante Siegesrunde auf Truth Social, scheint dabei jedoch in reine Projektion und Wunschdenken abgeglitten zu sein. Er behauptet nun, Teheran habe „zugestimmt, die Straße von Hormus nie wieder zu sperren“, und dass diese lebenswichtige Öltransitroute „nicht länger als Waffe gegen die Welt eingesetzt werden wird!

Wie bei einigen anderen neuen Behauptungen heute Morgen gibt es keine Bestätigung seitens der Iraner, die ebenfalls sagen, die Meerenge sei „offen“ – allerdings unter der Voraussetzung, dass sie ihre eigenen Bedingungen und Vorbedingungen für die Durchfahrt von Schiffen geltend machen.

Dennoch hat diese Flut von Schlagzeilen, die zum Großteil durch Trumps – gelinde gesagt – „optimistische“ Mitteilungen ausgelöst wurde, den Ölpreis deutlich nach unten gedrückt. Der WTI-Preis fiel am späten Freitagvormittag auf 79 Dollar … Der WTI-Preis hat 70 % des seit Kriegsbeginn verzeichneten Höchstanstiegs wieder abgegeben.

NATO-„Papiertiger“ soll „sich fernhalten“: Trump

Der Präsident veröffentlicht auf Truth Social weiterhin eine Reihe von Äußerungen zum Thema Iran; in seinem jüngsten Beitrag kritisiert er erneut die NATO und behauptet, das Bündnis habe den USA erst verspätet Hilfe bei ihrer Mission in der Straße von Hormus angeboten. Trump erklärte jedoch in Großbuchstaben, er habe ihnen gesagt, sie sollten sich „fernhalten“, es sei denn, „sie wollen ihre Schiffe nur mit Öl beladen“.

Anschließend wiederholte er ein ihm typisches Thema und kritisierte die NATO als „Papiertiger“ wegen ihrer angeblichen Schwäche und mangelnden Unterstützung bei den US-Operationen gegen den Iran und in der Straße von Hormus. Aus Sicht der NATO und Europas haben sich die strategische Vision und der Umfang der Mission jedoch ständig weiterentwickelt, was die Verbündeten, gelinde gesagt, verwirrt – daher bietet dies ihnen nicht genügend Anreiz oder Vertrauen, um bei einer Intervention zu helfen.

Und gleich darauf folgte diese höchst zweifelhafte Behauptung:

Und außerdem: Wir haben mittlerweile schon etwa 10 oder 11 Beiträge auf Truth Social, und es ist erst Morgen:

Trump verkündet erneut, die USA würden „nuklearen Staub“ beschlagnahmen

Präsident Trump verkündet immer wieder, dass die USA den „nuklearen Staub“ des Iran beschlagnahmen würden – der seiner Aussage nach das Ergebnis der massiven Bombardierungskampagne gegen iranische Nuklearanlagen im Rahmen der Operation „Epic Fury“ sei.

Doch die USA werden diesen erhalten, auch wenn „in keiner Weise, Form oder Gestalt Geld den Besitzer wechseln wird“ – so der jüngste Beitrag auf Truth Social vom Freitag. Allerdings hat der Iran nichts davon im Sinne einer Art großen Abkommens mit den USA bestätigt. Das Folgende scheint lediglich eine weitere neue Drohung von Trump zu sein, um vielleicht Druckmittel und Angst im Hinblick auf mögliche neue Gespräche zu schaffen.

Trump reagiert

Nur wenige Minuten, nachdem der iranische Außenminister Seyed Abbas auf X gepostet hatte, dass die Straße von Hormus „vollständig offen“ sei, reagierte Präsident Trump auf Truth Social:

„Der Iran hat soeben bekannt gegeben, dass die Straße von Hormus vollständig geöffnet und für den uneingeschränkten Schiffsverkehr bereit ist. Vielen Dank!“

Natürlich scherzen wir, aber im Ernst…

Soon to be the Strait of America pic.twitter.com/aUJ7dkusfB — zerohedge (@zerohedge) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Bald der Straße von Amerika

Etwa 20 Minuten nach Trumps erstem Beitrag auf Truth Social veröffentlichte der Präsident einen weiteren, in dem er diesmal erklärte, dass die „Seeblockade in vollem Umfang bestehen bleibt“.

Trump sagte:

Die Straße von Hormus ist vollständig geöffnet und betriebsbereit; die uneingeschränkte Durchfahrt ist wiederhergestellt. Die Seeblockade bleibt jedoch in vollem Umfang in Kraft, soweit sie den Iran betrifft, und zwar so lange, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu 100 % abgeschlossen ist. Dieser Prozess dürfte sehr zügig voranschreiten, da die meisten Punkte bereits ausgehandelt wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Trump: US blockade on Iran to remain in place pic.twitter.com/CvJ9iEVv9C — zerohedge (@zerohedge) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Trump: US-Blockade gegen den Iran bleibt bestehen

Bisherige Auswirkungen auf den Markt:

Der WTI-Preis fiel um 9 % auf 86 $/Barrel, nachdem der Iran während des Waffenstillstands die Öffnung der Straße von Hormus angekündigt hatte

um 9 % auf 86 $/Barrel, nachdem der Iran während des Waffenstillstands die Öffnung der Straße von Hormus angekündigt hatte Der Brent-Preis gab nach auf 91 $ pro Barrel

auf 91 $ pro Barrel Der Dollar stürzte ab , während Anleihen zulegten und die Renditen für 10-jährige Anleihen auf 4,23 % fielen

, während Anleihen zulegten und die Renditen für 10-jährige Anleihen auf 4,23 % fielen Auch die europäischen Referenzpreise für Erdgas fielen nach der Ankündigung stark

nach der Ankündigung stark Der Bloomberg Dollar Spot Index verlor alle seit Beginn des Iran-Kriegs erzielten Gewinne wieder

Index verlor alle seit Beginn des Iran-Kriegs erzielten Gewinne wieder Die wichtigsten US-Aktien-Futures liegen im Plus

Die UBS-Analystin Nana Antiedu äußert sich zur „Neubewertung der OIS-Märkte“ nach der Wiederöffnung der Straße von Hormus:

Die Preisentwicklung bei der BoE und der EZB reagierte stark auf die Äußerung von US-Präsident Trump, dass die Straße von Hormus nun vollständig offen sei. Der GBP-OIS-Markt hat nun 11 Basispunkte der für dieses Jahr erwarteten Zinserhöhungen herausgerechnet und preist nun kumulativ 27,5 Basispunkte ein. Ebenso wurden die 10 Basispunkte an Zinserhöhungen für die EZB in diesem Jahr gestrichen, sodass nun kumulativ 44,4 Basispunkte eingepreist sind. Für das FOMC preisen die OIS-Märkte kumulative Zinssenkungen von 15 Basispunkten ein, was einem Rückgang um 5 Basispunkte entspricht.

Diese Grafik zeigt die Markterwartungen hinsichtlich der Zinsänderungen der US-Notenbank im Jahr 2026.

Iran öffnet die Straße von Hormus

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse teilte der iranische Außenminister Seyed Abbas Aragchi auf X mit, dass die Straße von Hormus offen sei:

„Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands auf der koordinierten Route, wie bereits von der Hafen- und Seeschifffahrtsorganisation der Islamischen Republik Iran angekündigt, für vollständig freigegeben erklärt.“

Aufgrund des Berichts fiel der Ölpreis noch weiter…

Sind wir kurz davor, das Ziel zu erreichen?

USA erwägen 20-Milliarden-Dollar-Deal: Bargeld gegen Uran

Laut zwei US-Beamten und zwei weiteren Quellen, die über die Gespräche informiert wurden, berichtet Barak Ravid von Axios, dass die USA und der Iran über einen dreiseitigen Plan zur Beendigung des Krieges verhandeln.

Die dreiseitige Absichtserklärung (MOU), über die beide Seiten derzeit verhandeln, enthält auch ein „freiwilliges“ Moratorium für die Urananreicherung durch den Iran. Die USA forderten in der letzten Verhandlungsrunde, dass der Iran einem 20-jährigen Moratorium zustimmt. Der Iran konterte mit fünf Jahren. Die Vermittler versuchen weiterhin, diese Kluft zu überbrücken. Als Teil der Absichtserklärung dürfte der Iran Kernforschungsreaktoren zur Herstellung medizinischer Isotope betreiben, müsste sich jedoch verpflichten, dass alle seine Nuklearanlagen oberirdisch liegen. Die bestehenden unterirdischen Anlagen würden stillgelegt bleiben.

Der vielleicht bemerkenswerteste Punkt in den Verhandlungen ist, dass die USA 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern freigeben würden, wenn der Iran im Gegenzug seine Bestände an angereichertem Uran aufgibt.

Axios fügt hinzu, dass es für die Trump-Regierung oberste Priorität hat, sicherzustellen, dass der Iran keinen Zugriff auf die in seinen unterirdischen Nuklearanlagen gelagerten Bestände von fast 2.000 kg angereichertem Uran erhält, insbesondere auf die 450 kg, die auf eine Reinheit von 60 % angereichert sind.

Die Iraner hingegen brauchen Geld.

Die Parteien verhandeln darüber, was mit den Beständen geschehen soll und wie viel von den iranischen Vermögenswerten freigegeben wird. Sie diskutieren auch die Bedingungen, unter denen der Iran dieses Geld verwenden könnte.

Die Preise für WTI-Rohöl-Futures mit nächstem Fälligkeitsmonat brechen aufgrund des Berichts ein und fallen um über 11 % – zurück in die Nähe der Tiefststände nach dem Waffenstillstand…

Präsident Trump erklärte am Donnerstag, dass sich die Verhandlungsführer der USA und des Iran voraussichtlich an diesem Wochenende zu einer zweiten Gesprächsrunde treffen würden, um zu versuchen, das Abkommen unter Dach und Fach zu bringen.

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