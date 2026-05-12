Andrew Korybko

Ein US-Abkommen mit China ohne eines mit Russland wäre zum Nachteil Russlands – und umgekehrt. Doch wenn die USA mit keinem der beiden Länder eine Einigung erzielen, könnte dies Russland kurzfristig benachteiligen, langfristig jedoch den USA schaden, falls daraus eine faktische chinesisch-russische Allianz entsteht.

Trumps bevorstehende Reise nach China später in dieser Woche dient in erster Linie dazu, Fortschritte bei dem seit Langem verhandelten Handelsabkommen zu erzielen. Trump möchte darin Vorteile für die USA institutionalisieren, während sein Gegenüber Xi Jinping Vorteile für China absichern will. Die makroökonomische Position der USA hat sich infolge der bilateralen Handelsabkommen, die Washington im vergangenen Jahr weltweit abgeschlossen hat, gestärkt, während Chinas Position durch den Dritten Golfkrieg geschwächt wurde, da dieser die chinesischen Energieimporte über den Seeweg reduzierte.

Dennoch hat das Ausbleiben einer Lösung Trump den zusätzlichen Vorteil verwehrt, den er vor seinem Treffen mit Xi nutzen wollte – nämlich die Kontrolle über die iranische Energieindustrie zu erlangen, ähnlich wie zuvor über die venezolanische. Allerdings zeigte er, dass die USA in der Lage sind, die Straße von Hormus teilweise zu blockieren, und das neue Militärabkommen mit Indonesien deutet darauf hin, dass ähnliche Pläne auch in Bezug auf die Straße von Malakka bestehen. Trump verfügt also über mehr Druckmittel, als Kritiker behaupten, auch wenn er Xi vermutlich nicht zu einem einseitigen Abkommen zwingen kann, wie es manche seiner Unterstützer erwarten.

Ebenso wird der relative makroökonomische Nachteil Chinas infolge des Dritten Golfkriegs durch das Scheitern der USA ausgeglichen, mit Russland eine Einigung über die Ukraine zu erzielen. Dies stärkte Russlands Hardliner-Fraktion, wie hier erläutert wurde, und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer faktischen chinesisch-russischen Allianz. Diese Einschätzung ist keine Spekulation, sondern wurde vom Forschungsdirektor des Valdai Clubs, Fyodor Lukyanov, unter Bezug auf Erkenntnisse der jüngsten Konferenz seines Thinktanks in Shanghai bestätigt.

Das Gesicht der russischen Hardliner, Sergey Karaganov, signalisierte dasselbe in einem Artikel, der von RT erneut veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung durch Russlands führendes internationales Medienunternehmen sowie die exklusive Veröffentlichung von Lukyanovs Artikel senden sowohl an die USA als auch an China eine Botschaft. Diese lautet: Russland könnte sich faktisch mit China verbünden, falls die USA die Ukraine und die NATO nicht zu den von Moskau geforderten Zugeständnissen für Frieden drängen. Gleichzeitig deutet Russland gegenüber China an, dass beide gemeinsam gegen die USA auftreten könnten, falls Washington mit keinem von beiden ein Abkommen erzielt.

Hinzu kommen wahlpolitische Überlegungen, die zusätzliche Unsicherheit darüber schaffen, wer zuerst mit wem eine Einigung erzielt – und wann, falls überhaupt. Putin könnte ein Abkommen noch vor den nächsten Wahlen im September anstreben, um der Regierungspartei angesichts der zahlreichen durch den Konflikt verursachten Probleme zu helfen, ihre Mehrheit zu behalten. Schließlich sagte er nach den letzten Wahlen 2021, dass die Aufrechterhaltung dieser Mehrheit essenziell für die stabile Entwicklung Russlands sei – heute mehr denn je.

Trump wiederum möchte die erwarteten Verluste der Republikaner bei den Wahlen im November abfedern. Deshalb ist er motiviert, Abkommen in Bezug auf Iran, Russland-Ukraine und/oder China zu erzielen – selbst wenn er bei sensiblen Themen Kompromisse eingehen muss, die er ursprünglich nie in Betracht gezogen hätte. Verglichen damit steht Putin unter größerem Druck als Trump, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein relativ faires Abkommen von einem demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus und/oder Senat akzeptiert wird, deutlich geringer ist. Dadurch wäre nahezu garantiert, dass der Konflikt bis 2029 andauert.

Wichtig ist zudem, dass Putin kurz nach Trump nach Peking reisen wird, um Xi zu treffen. Dadurch werden beide als enge Freunde offen über die jeweiligen strategischen Kalkulationen ihrer Länder sprechen können, bevor sie entscheiden, wie sie weiter vorgehen.

Ein US-Abkommen mit China ohne eines mit Russland wäre zum Nachteil Russlands – und umgekehrt. Doch wenn die USA mit keinem der beiden Länder eine Einigung erzielen, könnte dies Russland kurzfristig schaden, langfristig jedoch den USA, falls daraus eine faktische chinesisch-russische Allianz entsteht. Nach diesen Treffen wird vieles klarer sein.