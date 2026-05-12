Die wahre Loyalität des Papstes gilt dem Globalismus, nicht dem Christentum

Von Brandon Smith

Früher nannte man es die „Neue Weltordnung“ – eine teils öffentliche, teils verdeckte Agenda zur Zerschlagung der westlichen Zivilisation. Ihr Ziel ist es, das globale Finanzsystem auf den Kopf zu stellen, freiheitsorientierte Bewegungen zu zerstören und schließlich Nationen und Grenzen auszulöschen, um eine einzige, kommunistisch anmutende Zentralregierung zu schaffen, die von der elitären Klasse regiert wird.

Heute gibt es viele Namen für dieses „System des Tieres“. Manche nennen es die „multipolare Weltordnung“, obwohl es eigentlich gar nicht multipolar wäre. Andere nennen es den „Great Reset“. Doch das NWO-Konzept, das in unserem Diskurs nach der Pandemie am stärksten propagiert wurde, ist die Idee des „Multikulturalismus“.

Multikulturalismus stand schon immer im Hintergrund, zumindest seit den Obama-Jahren. Er lag direkt unter der Oberfläche und wartete darauf, als Vehikel genutzt zu werden, um die globalistische Vision voranzutreiben. Das amerikanische Volk wurde seit Generationen darauf vorbereitet. Die Europäer ersticken derzeit darin, und für sie könnte es bereits zu spät sein.

Die Strategie scheint recht einfach, ist aber in Wirklichkeit ein komplexes Unterfangen, das auf zahlreichen beweglichen Teilen beruht, die für maximale Wirkung aufeinander abgestimmt sind. Der wichtigste Mechanismus ist die Narrativ- und Sozialbeeinflussung; der Öffentlichkeit muss beigebracht werden, den Multikulturalismus als unvermeidlich zu akzeptieren. Dies bringt uns zur modernen Kirche und ihrer Abkehr von westlichen Werten.

Der Wandel des Vatikans hin zum Multikulturalismus

In den jüngsten Nachrichten löste Papst Leo XIV. eine breite Debatte unter Konservativen aus, als er einen kaum verhüllten Angriff auf die Trump-Regierung startete und die US-Angriffe auf die iranische Infrastruktur als „Kriegsverbrechen“ bezeichnete. Interessanterweise weigerte sich Leo bis zu dieser Woche, das massenhafte Abschlachten von Demonstranten durch das iranische Regime zu verurteilen, wahrscheinlich aufgrund des Drucks konservativer Kritiker, die die Heuchelei anprangerten.

Der Papst ist nicht nur ein scharfer Kritiker Trumps, sondern auch konservativer Anti-Einwanderungsbewegungen im Allgemeinen. Im Dezember 2025 argumentierte er:

„Ich weiß, dass in Europa oft Ängste vorhanden sind, die jedoch häufig von Menschen geschürt werden, die gegen Einwanderung sind und versuchen, Menschen fernzuhalten, die vielleicht aus einem anderen Land, einer anderen Religion oder einer anderen Rasse stammen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen…“

Dies steht im Einklang mit Leos Aussagen vom Juli 2025, als er erklärte:

„Die Kirche begleitet wie eine Mutter diejenigen, die unterwegs sind. Wo die Welt Bedrohungen sieht, sieht sie Kinder; wo Mauern errichtet werden, baut sie Brücken… Sie weiß, dass in jedem abgelehnten Migranten Christus selbst an die Tür der Gemeinschaft klopft.“

Die Behandlung von Einwanderern als fast „göttlich“ ist ein bizarres Nebenprodukt der multikulturellen Religion. Diese Idee wurde in den letzten Jahrzehnten von mehreren Päpsten vertreten, die Flüchtlinge und illegale Einwanderer mit der Heiligen Familie verglichen, die nach Ägypten floh, um König Herodes zu entkommen. In Wirklichkeit waren Maria und Josef römische Untertanen und reisten lediglich von einem Teil des Römischen Reiches in einen anderen. Sie waren keine „Einwanderer“, weder illegale noch sonstige.

Man bedenke: Der Papst lebt in einer gesicherten Anlage, die von zwei Meilen langen, 40 Fuß hohen Mauern geschützt wird. Der Vatikan ist eines der am strengsten abgeschirmten Gebiete der Welt. Wie die meisten globalistischen Eliten muss er sich nie mit den Folgen der von ihm unterstützten Masseneinwanderungspolitik auseinandersetzen.

So hat sich der Vatikan beispielsweise geweigert, sich zu der steigenden Welle von Kriminalität und Gewalt (einschließlich Vergewaltigungsbanden) zu äußern, die durch die Masseneinwanderung, insbesondere aus muslimischen Ländern, verursacht wird. Ebenso wenig hat er sich zu islamischen Gemeinschaften geäußert, die in Europa unter Missachtung der Integration die Scharia durchsetzen.

Tatsächlich tut Papst Leo so, als ob diese Probleme schlichtweg nicht existierten und als ob die Millionen von Menschen, die sich gegen die Einwanderung aus der Dritten Welt aussprechen, aus Bigotterie handeln würden und nicht aus rationaler Sorge um die Sicherheit ihrer Familien und ihrer Kultur.

Und täuschen Sie sich nicht: Die katholische Kirche hat eine wesentliche Rolle bei der Ausbreitung der Masseneinwanderung gespielt. Unter Joe Biden erhielt die katholische Kirche über 200 Millionen Dollar an direkten Zuschüssen für die Unterstützung bei der Aufnahme von Hunderttausenden von Migranten in den USA. Die US-amerikanische Bischofskonferenz (USCCB) war für die Ansiedlung von rund 18 % aller „Flüchtlinge“ und Asylsuchenden verantwortlich, die von 2021 bis 2024 in die USA einreisen.

Der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU hat von 2021 bis 2027 über 10 Milliarden Dollar für Organisationen bereitgestellt, die bei der Ansiedlung von Millionen von Migranten in Europa helfen, und ein großer Teil dieses Budgets fließt an katholische NGOs.

Für viele Christen stellt der Papst trotz der deutlichen Verschiebung des Vatikans nach links in den letzten Jahrzehnten und seiner zunehmenden Abkehr vom Traditionalismus immer noch eine zentrale Einflussfigur dar. Für Nicht-Katholiken (und kluge Katholiken) wird das Amt des Papstes als Trojanisches Pferd angesehen, das darauf ausgelegt ist, das Christentum und den Westen von innen heraus zu zerstören.

Seit den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er Jahren hat sich der Vatikan zu einem Förderer der progressiven Bewegung entwickelt. Zu diesen Reformen gehörten ein Schwerpunkt auf „interreligiösen Beziehungen“ (universelle Religion) und eine Politik, die Kirche von ihrer Rolle als Säule der westlichen Zivilisation zu lösen. Heute wählen 47 % der Katholiken die Demokraten, obwohl die „Woke“-Ideologie viele der heiligsten christlichen Prinzipien direkt verletzt.

Das Interesse der Kirche an muslimischer Einwanderung stieg 2010 unter Papst Benedikt XVI. sprunghaft an, und seitdem ist sie tief in Massenmigrationsprogramme involviert, oft in Abstimmung mit linken Politikern.

Das Bündnis zwischen dem Vatikan und den luziferischen Eliten

Nichts hat die Massen meiner Meinung nach mehr aufgeweckt als der Albtraum der Covid-Pandemie. Während dieser Krise verkündeten die Globalisten stolz ihre Absichten, die Welt abzuriegeln, dauerhafte Impfpflichten durchzusetzen, eine medizinische Tyrannei zu errichten und jedes erdenkliche NWO-Programm im Eiltempo voranzutreiben.

Ein solches Programm war der „Rat für inklusiven Kapitalismus“, der meiner Meinung nach die geplante Grundlage für eine Weltregierung war – die Spitze der Pyramide. Das Projekt wurde als Partnerschaft zwischen globalistisch kontrollierten Konzernen, linken NGOs, Klimaorganisationen, der Familie Rothschild und natürlich dem Vatikan angekündigt.

Die Mission des Vatikans innerhalb des Rates schien sich darauf zu konzentrieren, den Sozialismus als „dem Christentum nahestehend“ zu propagieren (das ist eine Lüge – das Christentum fördert unabhängige und freiwillige Nächstenliebe, nicht erzwungene Wohltätigkeit durch staatliche Besteuerung oder atheistischen Kollektivismus). Außerdem hatten sie die Aufgabe, eine Plattform für eine „universelle Religion“ oder einen Zusammenschluss der Religionen zu schaffen.

Das CIC nutzte die Hysterie rund um die Pandemie, um die multikulturelle Agenda sowie ESG voranzutreiben (ein Programm, das darauf abzielt, Unternehmen dazu zu nutzen, die „Woke“-Ideologie durch sozialen und finanziellen Einfluss durchzusetzen). Das Projekt scheiterte letztendlich, als die Covid-Erzählung zusammenbrach.

Der Rat ist seitdem in den Untergrund gegangen. Im Jahr 2026 genehmigte die Vatikanbank jedoch die Ernennung von François Pauly, einem ehemaligen Rothschild-Direktor, zum Vorsitzenden ihres Aufsichtsrats. Der CIC ist ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass der Vatikan und die mit ihm verbundenen Führer mit den luziferischen Eliten verflochten sind. Es handelt sich nicht mehr um eine Verschwörungstheorie, sondern um eine bestätigte Tatsache.

Die Kreuzritter hatten Recht, der globalistische Papst hat Unrecht

Im Jahr 1095 n. Chr. hielt Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont in Frankreich eine Rede über die unerbittliche Invasion der osmanischen Türken, die drohte, Europa und die letzten Überreste der westlichen Zivilisation zu zerstören. Er rief die christlichen Männer dazu auf, sich zu erheben und zu kämpfen, um die Auslöschung der Christenheit zu verhindern. 300 Jahre lang waren die Muslime bis ins Herz des Heiligen Römischen Reiches vorgedrungen, wobei sie wanderten und eroberten, wo immer sie hinkamen.

Als Urban zum Kampf aufrief, hatten die islamischen Kalifate bereits über 60 % aller christlichen Gebiete eingenommen und standen vor den Toren Westeuropas.

Vor dieser Rede herrschte die weit verbreitete Ansicht, dass sich die Christen weder organisieren noch kämpfen würden. Der Erfolg von Urbans Aufruf zum Handeln schockierte den Papst selbst. So begann der Erste Kreuzzug zur Rettung des Westens. Letztendlich wurden die Muslime aus Europa zurück in die arabischen Länder vertrieben. Ohne die Kreuzzüge würden wir noch immer im dunklen Zeitalter einer muslimischen Theokratie leben.

An dem Konflikt hat sich seitdem nichts geändert. Die westliche Welt ist nach wie vor völlig unvereinbar mit dem Islam. Was sich vielmehr geändert hat, sind die Umstände und die Akteure. Heute ist der Vatikan ein multikulturelles Monstrum, das mit Menschen zusammenarbeitet, die vor allem offene Grenzen, den Abbau des Westens und die Auslöschung des Christentums wollen.

Sie sehen die islamische Einwanderung (und die Einwanderung aus sozialistischen Ländern der Dritten Welt) ganz klar als wertvolle Waffe, um die USA und Europa zu spalten. Wie ich in meinem jüngsten Artikel „Die Trennung der USA von der NATO ist längst überfällig“ feststellte, haben europäische Globalisten die Masseneinwanderung genutzt, um eine fremde Armee einzuschleusen, die die einheimische Bevölkerung unterwirft und kontrolliert. Es ist eine Taktik, die so alt ist wie die Zeit selbst – politische Führung, die subventionierte ausländische Horden einsetzt, um ihre eigenen rebellischen Bürger zu kontrollieren.

Deshalb haben sie jeden vernünftigen Ruf der Bevölkerung nach Reformen und Abschiebungen ignoriert. Deshalb ignorieren sie die Vergewaltigungsbanden, die Morde, den Terrorismus. Sie WOLLEN, dass diese Dinge geschehen. Deshalb haben sie die Barbaren überhaupt erst durch die Tore gelassen. Der Vatikan und der Papst sind Teil dieser Agenda. Als Institution hatte das Papsttum die Aufgabe, die westliche Welt zu schützen. Wenn der Vatikan diese heilige Pflicht beiseite schiebt, dann repräsentiert er das Christentum nicht mehr.