Einer der Architekten der US-Hegemonie und langjähriger Befürworter US-Interventionen warnt nun selbst: Die Niederlage gegen Iran habe Amerikas globale Vormachtstellung erschüttert

Schachmatt im Iran

Von Robert Kagan

Washington kann die Folgen einer Niederlage in diesem Krieg weder rückgängig machen noch kontrollieren.

Es fällt schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der die Vereinigten Staaten in einem Konflikt eine totale Niederlage erlitten haben – einen Rückschlag, der so entscheidend war, dass der strategische Verlust weder behoben noch ignoriert werden konnte. Die verheerenden Verluste, die in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Pearl Harbor, auf den Philippinen und im gesamten westlichen Pazifik erlitten wurden, konnten schließlich wieder wettgemacht werden. Die Niederlagen in Vietnam und Afghanistan waren zwar kostspielig, fügten der allgemeinen Position Amerikas in der Welt jedoch keinen dauerhaften Schaden zu, da sie weit entfernt von den Hauptschauplätzen des globalen Wettbewerbs lagen. Das anfängliche Scheitern im Irak wurde durch einen Strategiewechsel gemildert, der letztendlich dazu führte, dass der Irak relativ stabil und für seine Nachbarn nicht bedrohlich blieb und die Vereinigten Staaten ihre Vorherrschaft in der Region behielten.

Eine Niederlage in der gegenwärtigen Konfrontation mit dem Iran wird einen ganz anderen Charakter haben. Sie lässt sich weder beheben noch ignorieren. Es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben, keinen endgültigen amerikanischen Triumph, der den angerichteten Schaden rückgängig machen oder überwinden könnte. Die Straße von Hormus wird nicht mehr „offen“ sein, wie sie es einst war. Mit der Kontrolle über die Meerenge wird der Iran zum wichtigsten Akteur in der Region und zu einem der wichtigsten Akteure weltweit. Die Rolle Chinas und Russlands als Verbündete des Iran wird gestärkt; die Rolle der Vereinigten Staaten wird erheblich geschwächt. Weit davon entfernt, amerikanische Stärke zu demonstrieren, wie Befürworter des Krieges wiederholt behauptet haben, hat der Konflikt ein Amerika offenbart, das unzuverlässig und unfähig ist, das zu Ende zu bringen, was es begonnen hat. Das wird eine Kettenreaktion auf der ganzen Welt auslösen, während Freunde und Feinde sich auf das Scheitern Amerikas einstellen.

Präsident Trump spricht gerne davon, wer „die Karten“ in der Hand hält, doch ob er noch gute Karten zum Ausspielen hat, ist unklar. Die Vereinigten Staaten und Israel haben den Iran 37 Tage lang mit verheerender Wirksamkeit bombardiert, einen Großteil der Führung des Landes getötet und den Großteil seines Militärs zerstört, konnten das Regime jedoch nicht zum Einsturz bringen oder auch nur die geringste Konzession von ihm erzwingen. Nun hofft die Trump-Regierung, dass die Blockade der iranischen Häfen das erreichen wird, was massive Gewalt nicht vermochte. Das ist natürlich möglich, aber ein Regime, das durch fünf Wochen unerbittlicher militärischer Angriffe nicht in die Knie gezwungen werden konnte, wird wohl kaum allein aufgrund wirtschaftlichen Drucks nachgeben. Es fürchtet auch nicht den Zorn seiner Bevölkerung. Wie die Iran-Expertin Suzanne Maloney kürzlich feststellte: „Ein Regime, das im Januar seine eigenen Bürger niedergemetzelt hat, um Proteste zum Schweigen zu bringen, ist voll und ganz darauf vorbereitet, ihnen jetzt wirtschaftliche Härten aufzuerlegen.“

Einige Befürworter des Krieges fordern daher die Wiederaufnahme der Militärschläge, können jedoch nicht erklären, wie eine weitere Bombardierungsrunde das erreichen soll, was 37 Tage Bombardierung nicht geschafft haben. Weitere Militäraktionen werden den Iran unweigerlich dazu veranlassen, Vergeltungsmaßnahmen gegen benachbarte Golfstaaten zu ergreifen; darauf haben die Kriegsbefürworter ebenfalls keine Antwort. Trump stoppte die Angriffe auf den Iran nicht, weil er gelangweilt war, sondern weil der Iran wichtige Öl- und Gasanlagen in der Region angriff. Der Wendepunkt kam am 18. März, als Israel das iranische South-Pars-Gasfeld bombardierte und der Iran mit einem Angriff auf die Ras-Laffan-Industriestadt in Katar, die weltweit größte Erdgas-Exportanlage, zurückschlug und dabei Schäden an der Produktionskapazität verursachte, deren Behebung Jahre dauern wird. Trump reagierte darauf mit der Ankündigung eines Moratoriums für weitere Angriffe auf iranische Energieanlagen und erklärte anschließend einen Waffenstillstand, obwohl der Iran kein einziges Zugeständnis gemacht hatte.

Die Risikokalkulation, die Trump vor einem Monat zum Einlenken zwang, gilt nach wie vor. Selbst wenn Trump seine Drohung wahrmachen und die „Zivilisation“ des Iran durch weitere Bombenangriffe zerstören würde, wäre der Iran immer noch in der Lage, zahlreiche Raketen und Drohnen abzufeuern, bevor sein Regime stürzt – vorausgesetzt, es stürzt überhaupt. Schon wenige erfolgreiche Angriffe könnten die Öl- und Gasinfrastruktur der Region für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lahmlegen und die Welt sowie die Vereinigten Staaten in eine langwierige Wirtschaftskrise stürzen. Selbst wenn Trump den Iran als Teil einer Ausstiegsstrategie bombardieren wollte – um durch eine harte Haltung seinen Rückzug zu verschleiern –, kann er dies nicht tun, ohne diese Katastrophe zu riskieren.

Wenn das kein Schachmatt ist, dann ist es zumindest fast so. In den letzten Tagen soll Trump die US-Geheimdienste gebeten haben, die Folgen einer einfachen Siegeserklärung und eines Rückzugs zu bewerten. Man kann es ihm nicht verübeln. Auf den Zusammenbruch des Regimes zu hoffen, ist keine besonders gute Strategie, vor allem wenn das Regime bereits wiederholte militärische und wirtschaftliche Schläge überstanden hat. Es könnte morgen fallen, oder in sechs Monaten, oder gar nicht. Trump hat nicht so viel Zeit zum Warten, da der Ölpreis auf 150 oder sogar 200 Dollar pro Barrel steigt, die Inflation zunimmt und weltweit Nahrungsmittel- und andere Rohstoffengpässe einsetzen. Er braucht eine schnellere Lösung.

Doch jede andere Lösung als eine faktische Kapitulation Amerikas birgt enorme Risiken, die Trump bisher nicht bereit war einzugehen. Diejenigen, die Trump leichtfertig dazu auffordern, „die Sache zu Ende zu bringen“, erkennen selten die Kosten. Sofern die USA nicht bereit sind, einen umfassenden Boden- und Seekrieg zu führen, um das derzeitige iranische Regime zu stürzen, und den Iran anschließend zu besetzen, bis sich eine neue Regierung etablieren kann; sofern sie nicht bereit sind, den Verlust von Kriegsschiffen zu riskieren, die Tanker durch eine umkämpfte Meerenge eskortieren; sofern sie nicht bereit sind, die verheerenden langfristigen Schäden an den Produktionskapazitäten der Region in Kauf zu nehmen, die wahrscheinlich aus iranischen Vergeltungsmaßnahmen resultieren würden – könnte ein Rückzug jetzt die am wenigsten schlechte Option sein. Politisch gesehen könnte Trump durchaus das Gefühl haben, dass er bessere Chancen hat, eine Niederlage zu überstehen, als einen viel größeren, längeren und teureren Krieg zu überleben, der dennoch im Scheitern enden könnte.

Eine Niederlage der Vereinigten Staaten ist daher nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Und so würde eine solche Niederlage aussehen.

Der Iran behält die Kontrolle über die Straße von Hormus. Die weit verbreitete Annahme, dass die Meerenge nach Beendigung der Krise auf die eine oder andere Weise wieder geöffnet wird, ist unbegründet. Der Iran hat kein Interesse daran, zum Status quo ante zurückzukehren. Man spricht von einer Spaltung zwischen Hardlinern und Gemäßigten in Teheran, aber selbst die Gemäßigten müssen einsehen, dass es sich der Iran nicht leisten kann, die Meerenge aufzugeben, egal wie gut das Abkommen auch ausfallen mag. Zum einen: Wie verlässlich ist ein Abkommen mit Trump überhaupt? Er prahlte geradezu damit, den japanischen Überraschungsangriff auf Pearl Harbor nachzuahmen, indem er mitten in den Verhandlungen die Tötung der iranischen Führung genehmigte. Die Iraner können nicht sicher sein, dass Trump nicht beschließt, innerhalb weniger Monate nach Abschluss eines Abkommens erneut anzugreifen. Sie wissen auch, dass die Israelis erneut angreifen könnten, da sie sich nie daran gehindert fühlen zu handeln, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen.

Und Israels Interessen werden bedroht sein. Wie viele Iran-Experten festgestellt haben, dürfte das Regime in Teheran derzeit gestärkt aus der Krise hervorgehen, da es nicht nur seine potenzielle nukleare Kapazität bewahrt, sondern auch die Kontrolle über eine noch wirksamere Waffe erlangt hat: die Fähigkeit, den globalen Energiemarkt als Geisel zu nehmen. Wenn die Iraner von einer „Wiederöffnung“ der Meerenge sprechen, meinen sie damit immer noch, die Meerenge unter ihrer Kontrolle zu halten. Der Iran wird nicht nur in der Lage sein, Durchfahrtsgebühren zu verlangen, sondern auch den Transit auf jene Nationen zu beschränken, zu denen er gute Beziehungen unterhält. Wenn sich eine Nation auf eine Weise verhält, die den iranischen Machthabern missfällt, werden sie in der Lage sein, Strafen zu verhängen, indem sie den Verkehr der Frachtschiffe dieser Nation durch die Meerenge lediglich verlangsamen oder sogar damit drohen, ihn zu verlangsamen.

Die Macht, den Schiffsverkehr durch die Meerenge zu sperren oder zu kontrollieren, ist größer und unmittelbarer als die theoretische Macht des iranischen Atomprogramms. Dieser Druckhebel wird es den Machthabern in Teheran ermöglichen, andere Staaten dazu zu zwingen, Sanktionen aufzuheben und die Beziehungen zu normalisieren – oder mit Sanktionen zu rechnen. Israel wird sich isolierter denn je wiederfinden, während der Iran reicher wird, sich wieder aufrüstet und sich die Option offenhält, in Zukunft Atomwaffen zu entwickeln. Es könnte sogar sein, dass es sich außerstande sieht, gegen die Stellvertreter des Iran vorzugehen: In einer Welt, in der der Iran Einfluss auf die Energieversorgung so vieler Nationen ausübt, könnte Israel enormem internationalem Druck ausgesetzt sein, Teheran im Libanon, im Gazastreifen oder anderswo nicht zu provozieren.

Der neue Status quo in der Meerenge wird zudem eine erhebliche Verschiebung der relativen Machtverhältnisse und des Einflusses sowohl regional als auch global mit sich bringen. In der Region werden sich die Vereinigten Staaten als Papiertiger erwiesen haben, was die Golfstaaten und andere arabische Staaten zwingen wird, sich dem Iran anzupassen. Wie die Iran-Experten Reuel Gerecht und Ray Takeyh kürzlich schrieben: „Die arabischen Volkswirtschaften am Golf wurden unter dem Schutz der amerikanischen Hegemonie aufgebaut. Nimmt man ihnen das weg – und die damit einhergehende Freiheit der Schifffahrt –, werden die Golfstaaten unweigerlich in Teheran um Hilfe betteln.“

Sie werden nicht die Einzigen sein. Alle Nationen, die auf Energie aus der Golfregion angewiesen sind, werden ihre eigenen Vereinbarungen mit dem Iran aushandeln müssen. Welche Wahl haben sie denn? Wenn die Vereinigten Staaten mit ihrer mächtigen Marine die Meerenge nicht öffnen können oder wollen, wird dies auch keiner Koalition von Streitkräften gelingen, die nur über einen Bruchteil der amerikanischen Kapazitäten verfügt. Die britisch-französische Initiative, die Meerenge nach einem Waffenstillstand zu überwachen, ist ein Witz. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat deutlich gemacht, dass diese „Koalition“ nur unter friedlichen Bedingungen in der Meerenge operieren wird: Sie wird Schiffe eskortieren, aber nur, wenn diese keine Eskorte benötigen. Doch solange der Iran die Kontrolle hat, wird die Meerenge auf lange Zeit nicht wieder sicher sein. China hat vermutlich einen gewissen Einfluss auf Teheran, aber selbst China kann die Meerenge nicht im Alleingang gewaltsam öffnen.

Eine Folge dieses Wandels könnte ein sich ausweitendes Wettrüsten der Großmächte auf See sein. In der Vergangenheit verließen sich die meisten Nationen der Welt, darunter auch China, darauf, dass die Vereinigten Staaten solche Notfälle sowohl verhindern als auch bewältigen würden. Nun sind die Länder in Europa und Asien, die auf den Zugang zu den Ressourcen des Persischen Golfs angewiesen sind, dem Verlust von Energievorräten, die für ihre wirtschaftliche und politische Stabilität lebenswichtig sind, hilflos ausgeliefert. Wie lange können sie dies noch hinnehmen, bevor sie beginnen, eigene Flotten aufzubauen, um in einer Welt, in der jeder für sich selbst sorgt und Ordnung und Vorhersehbarkeit zusammengebrochen sind, Einfluss auszuüben?

Die amerikanische Niederlage am Golf wird auch weitreichende globale Auswirkungen haben. Die ganze Welt kann sehen, dass nur wenige Wochen Krieg mit einer zweitrangigen Macht die amerikanischen Waffenvorräte auf ein gefährlich niedriges Niveau reduziert haben, ohne dass eine schnelle Abhilfe in Sicht ist. Die Fragen, die dies hinsichtlich der Bereitschaft Amerikas für einen weiteren großen Konflikt aufwirft, könnten Xi Jinping dazu veranlassen, einen Angriff auf Taiwan zu starten, oder Wladimir Putin dazu, seine Aggression gegen Europa zu verstärken – oder auch nicht. Doch zumindest müssen sich Amerikas Verbündete in Ostasien und Europa fragen, wie es um die Durchhaltefähigkeit der USA im Falle künftiger Konflikte bestellt ist.

Die weltweite Anpassung an eine postamerikanische Welt beschleunigt sich. Amerikas einst dominante Position am Golf ist nur das erste von vielen Opfern.

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Über den Autor

Robert Kagan ist Autor bei The Atlantic, Senior Fellow an der Brookings Institution und Autor des kürzlich erschienenen Buches Rebellion: How Antiliberalism Is Tearing America Apart—Again.

