Thierry Meyssan

Man hatte es nicht vorhergesehen, aber die Befürworter des allgemeinen Krieges, die Straussianer, die aus den Regierungsorganen der Vereinigten Staaten ausgeschlossen wurden, haben sich in zwischenstaatlichen Organisationen zusammengeschlossen. Zur allgemeinen Überraschung sind sie natürlich in der Europäischen Union, vor allem aber in den Vereinten Nationen und in der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine präsent. Die Institutionen, die sich dem Frieden verschrieben haben, sind von den Kriegstreibern übernommen worden.

Seit fast einem Jahr bringt Präsident Donald Trump die USA wieder in Ordnung. Er hat die Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz und der Beförderung aufgrund von Verdiensten auf Kosten der Grundsätze von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) wiederhergestellt. Er kürzte im Bundeshaushalt alles, was mit den Ausgaben für imperiale Zwecke zusammenhing, und versuchte die Hauptfunktion der Armeen, d.h. die Verteidigung des Vaterlandes, wiederherzustellen.