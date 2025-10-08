Schlachtfeld America: Trumps Krieg gegen den inneren Feind – das amerikanische Volk

Von John & Nisha Whitehead

„Die Ära des Verteidigungsministeriums ist vorbei … Von diesem Moment an hat das neu wiederhergestellte Kriegsministerium nur noch eine einzige Aufgabe: Kriegsführung … Wir geben unseren Kriegern freie Hand, um die Feinde unseres Landes einzuschüchtern, zu demoralisieren, zu jagen und zu töten … Ihr tötet Menschen und zerstört Dinge, um euren Lebensunterhalt zu verdienen.“ — Pete Hegseth „Amerika wird von innen heraus angegriffen … Auch das ist Krieg. Es ist ein Krieg von innen heraus … Wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Übungsgelände für unser Militär nutzen … Es ist der Feind von innen, und wir müssen ihn bekämpfen, bevor er außer Kontrolle gerät.“ — Präsident Donald Trump in einer Rede vor mehr als 800 der höchsten Militärführer des Landes

Ablenkungen gibt es zuhauf. Lassen Sie sich nicht ablenken.

Der amerikanische Polizeistaat unter Donald Trump hat die Kunst perfektioniert, endlose Ablenkungen, ständigen Aufruhr und allgegenwärtiges Chaos zu erzeugen, um uns daran zu hindern, uns lange auf ein einzelnes Thema zu konzentrieren.

So funktionieren psychologische Operationen: Die Bevölkerung wird reaktiv, verwirrt, ängstlich und gefügig gehalten, während die Macht konsolidiert wird.

Laut der Trump-Regierung sind „wir, das Volk” nun der Feind im Inneren.

Im Laufe von nur einer Woche wurden wir mit Schlagzeilen über die Schließung von Regierungsbehörden, eine Präsidialverordnung zur Erstellung einer schwarzen Liste für Dissidenten, Trumps Drohungen, die Nationalgarde in Staaten zu entsenden, die er als politische Gegner betrachtet, die Politisierung des Militärs, Zölle, die den amerikanischen Verbrauchern wirtschaftliche Schmerzen zufügen, und die unverhohlene Begeisterung der Regierung für Korruption und Betrug bombardiert.

Inmitten all dessen zwang Pete Hegseth, der neu ernannte Kriegsminister, die obersten Militärs zu einer plötzlichen Versammlung für eine kostspielige 6-Millionen-Dollar-Übung, die kaum mehr als Prahlerei, Propaganda und Selbstdarstellung war.

Mit Hegseth an der Spitze des umbenannten Kriegsministeriums, der ein neues „Kriegerethos“ fordert, feiert die Trump-Regierung Aggression und blinden Gehorsam statt Friedenssicherung, Ehre und verfassungsmäßige Pflicht.

Sowohl die Umbenennung des Kriegsministeriums als auch die Pep-Rallye zum Kriegerethos signalisierten eine tiefgreifende Veränderung in der Sichtweise des Deep State – der seine Macht unter Trump konsolidiert hat – auf die Rolle des Militärs, unserer verfassungsmäßigen Regierung und des amerikanischen Volkes.

Es ist eine Veränderung, die wir nicht ignorieren dürfen.

Allein schon die Namensänderung ist bedeutsam.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde „Krieg“ bewusst aus dem Namen des Ministeriums gestrichen, um Zurückhaltung zu betonen, nachdem globale Konflikte die Menschheit viel gekostet hatten – an Menschenleben, Vermögen und Frieden. Dieses nominelle Bollwerk wurde nun aufgegeben. Und damit auch die Vorstellung, dass das amerikanische Militär zur Verteidigung und nicht zur Eroberung existiert.

Die Wiederbelebung des Kriegsministeriums signalisiert der Bürokratie, den hohen Militärs und der Öffentlichkeit, dass Aggression – und nicht Verteidigung – das organisierende Prinzip ist.

Das Pentagon wurde nicht als Festung gegen ausländische Bedrohungen umbenannt, sondern als Maschine für die Führung endloser Kriege hier im eigenen Land: Demokratische Städte werden zu militärischen Stützpunkten, die Einsatzregeln werden gelockert, um die „Tödlichkeit“ zu maximieren, und militarisierte Polizeikräfte erhalten die Erlaubnis, ihre amerikanischen Mitbürger zu töten.

Das ist nicht die Sprache der Verteidigung. Es ist die Sprache der Aggression und Besatzung.

Eine stehende Armee auf heimischem Boden war genau das, was die Gründerväter befürchteten. Sie lebten unter Truppen, die in ihren Städten stationiert waren. Sie wussten, was passiert, wenn die Regierung ihre eigenen Bürger als feindliche Kraft behandelt.

Zwei Jahrhunderte später ist ihre Befürchtung unsere Realität geworden.

Seit Jahren verwischen Bundes- und Landesbehörden die Grenze zwischen Soldaten und Polizei. Gepanzerte Fahrzeuge in den Straßen der Nachbarschaft. Kampftraining in amerikanischen Städten. Gesetze, die eine unbefristete Inhaftierung von Bürgern ohne Gerichtsverfahren erlauben.

Methodisch wurde eine Kriegskultur vom Schlachtfeld im Ausland auf das Heimatland übertragen.

Mit gepanzerten Panzern auf unseren Straßen, SWAT-Razzien, die als Routine behandelt werden, und Bürgern, die eher als Kombattanten denn als Nachbarn mit Rechten angesehen werden, sind die Ergebnisse vorhersehbar: Missbrauch, ausgehöhlte Freiheiten und der langsame Tod einer konstitutionellen Republik.

Das ist die Zukunft, vor der wir gewarnt haben: Jede Stadt ist eine potenzielle Konfliktzone, jeder Protest ein Vorwand für den Einsatz von Sicherheitskräften, jeder Bürger ein Verdächtiger.

Trumps rücksichtsloser Aufruf, „gefährliche Städte” als militärische Übungsplätze zu nutzen, spiegelt diese Dystopie nicht nur wider – er schließt den Kreis.

Unter dem Banner des „Krieges” gibt sich die Regierung das Recht, das amerikanische Volk als Feind zu behandeln.

Und Trump, gestützt durch die Macht des Präsidentenamtes und seine Fähigkeit, Steuergelder für seine eigenen grandiosen Pläne zu verwenden – den Bau von Ballsälen, die Anwerbung von Schlägern mit extravaganten Prämien für Verhaftungen und Razzien, die Errichtung von Internierungslagern –, versucht nun, das Militär mit Ausgaben in Höhe von über 1 Billion Dollar im Jahr 2026 zu bestechen, wenn es nur nach der Pfeife eines Diktators tanzt.

Aber genau vor diesem Szenario wollten sich die Gründerväter schützen. Sie verstanden, dass „die Mittel zur Verteidigung gegen ausländische Gefahren immer auch Instrumente der Tyrannei im eigenen Land waren“.

Ihre Warnung ist für alle klar, außer für die eingefleischten Anhänger des amerikanischen Polizeistaats: Eine stehende Armee bringt das amerikanische Volk direkt ins Fadenkreuz eines tyrannischen Regimes.

Eine stehende Armee – etwas, das die frühen Kolonisten zur Revolution trieb – beraubt das amerikanische Volk jeglicher Freiheit. Wie kann es Freiheit geben, wenn Panzer auf den Straßen stehen, Militärlager in den Städten errichtet werden, Blackhawk-Hubschrauber und bewaffnete Drohnen am Himmel kreisen?

Aus diesem Grund übertrugen die Gründerväter die Kontrolle über das Militär einer zivilen Regierung mit einem zivilen Oberbefehlshaber. Sie wollten kein Militärregime, das mit Gewalt regiert.

Sie entschieden sich für eine Republik, die an die Rechtsstaatlichkeit gebunden ist: die Verfassung der Vereinigten Staaten.

Diese grundlegende Lektion in Staatsbürgerkunde ist bei Trump nicht angekommen, der es offenbar genießt, mit brutaler Gewalt zu regieren und das Militär einzusetzen, um ungestraft zu töten.

Man höre sich nur an, wie er damit prahlt, venezolanische Fischerboote zu bombardieren und die Insassen ohne jeglichen Versuch eines ordentlichen Verfahrens zu töten: Er klingt wie jeder machtgierige Verrückte, der danach strebt, Diktator zu werden.

Und dann ist da noch Hegseth, der – obwohl er sich zu Jesus, dem Friedensfürsten, bekennt – den Pazifismus als „naiv und gefährlich“ abtut und darauf besteht: „Von diesem Moment an ist die einzige Mission … Kriegführung, Vorbereitung auf den Krieg und Vorbereitung auf den Sieg.”

Aber indem sie den Krieg zur Mission erklären, zeigen Hegseth und Trump genau, wie weit sie sich von der Verfassung entfernt haben.

Sie sind ein Beispiel dafür, wie Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert – genau die Gefahr, vor der Präsident Dwight D. Eisenhower, ein ehemaliger General im Zweiten Weltkrieg, gewarnt hat:

„In den Regierungsgremien müssen wir uns vor dem Erwerb ungerechtfertigter Einflussnahme durch den militärisch-industriellen Komplex hüten, sei sie nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Das Potenzial für einen katastrophalen Aufstieg fehlgeleiteter Macht ist vorhanden und wird bestehen bleiben. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts als selbstverständlich ansehen. Nur eine wachsame und informierte Bürgerschaft kann dafür sorgen, dass die riesige industrielle und militärische Maschinerie der Verteidigung mit unseren friedlichen Methoden und Zielen in Einklang gebracht wird, damit Sicherheit und Freiheit gemeinsam gedeihen können.“

Eisenhowers Worte waren prophetisch, denn der Aufstieg fehlgeleiteter Macht begann nicht erst mit Trump. Trump und seine Regierung haben diesen Sumpf nicht aus dem Nichts geschaffen – der gegenwärtige Polizeistaat und seine Instrumente des Terrors sind schon seit langem im Entstehen begriffen.

Bereits 2008 veröffentlichte das U.S. Army War College einen Bericht, in dem das Militär aufgefordert wurde, sich auf die Niederschlagung von Unruhen im Inland vorzubereiten.

Der Journalist Chris Hedges fasste den Bericht wie folgt zusammen: „Das Militär muss bereit sein, warnte das Dokument, für eine ‚gewalttätige, strategische Verwerfung innerhalb der Vereinigten Staaten‘, die durch einen ‚unvorhergesehenen wirtschaftlichen Zusammenbruch‘, ‚zielgerichteten innerstaatlichen Widerstand‘, ‚weit verbreitete Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit‘ oder den ‚Verlust einer funktionierenden politischen und rechtlichen Ordnung‘ ausgelöst werden könnte. Die „weit verbreitete zivile Gewalt“, so das Dokument, „würde das Verteidigungsestablishment zwingen, seine Prioritäten in extremis neu auszurichten, um die grundlegende innere Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu verteidigen.“

Im Jahr 2009 bezeichneten Berichte des DHS rechte und linke Aktivisten sowie Militärveteranen als Extremisten und forderten die Regierung auf, diese Personen einer umfassenden Überwachung vor der Begehung von Straftaten zu unterziehen.

Springen wir in die Gegenwart, wo es nun die NSPM-7 gibt, Trumps neue nationale Sicherheitsrichtlinie, die jeden mit „antichristlichen“, „antikapitalistischen“ oder „antiamerikanischen“ Ansichten als inländischen Terroristen einstuft.

Hinzu kommt: „Megacities: Urban Future, the Emerging Complexity”, ein Trainingsvideo des Pentagon, das von der Armee für das U.S. Special Operations Command erstellt wurde und in dem der Einsatz von Streitkräften zur Lösung künftiger innenpolitischer und sozialer Probleme vorgesehen ist.

Was sie wirklich meinen, ist das Kriegsrecht, verpackt als Sorge um die nationale Sicherheit.

Das erschreckende fünfminütige Trainingsvideo zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft, die von „kriminellen Netzwerken”, „mangelhafte Infrastruktur“, „religiöse und ethnische Spannungen“, „Verarmung, Slums“, „offene Mülldeponien, überlastete Abwasserkanäle“, eine „wachsende Masse von Arbeitslosen“ und eine Stadtlandschaft, in der die wohlhabende wirtschaftliche Elite vor der Verarmung der Habenichtse geschützt werden muss.

Nach dreieinhalb Minuten spricht der Sprecher von der Notwendigkeit, „die Sümpfe trockenzulegen“.

Dieser Ausdruck sollte erschreckend vertraut klingen.

Trumps Anhänger kennen ihn als Schlachtruf gegen die Korruption in Washington. Aber im Szenario des Pentagon bedeutet „die Sümpfe trockenzulegen“, die städtischen Zentren von „Nichtkombattanten“ zu säubern und Gegner in hochintensive Konflikte zu verwickeln.

Aber hier ist der Haken: Im Wortschatz des Pentagons sind diese „Nichtkombattanten“ keineswegs ausländische Armeen. Wer sind sie?

Laut Pentagon sind sie „Gegner“. Sie sind „Bedrohungen“. Sie sind der „Feind“.

Sie sind Zivilisten. Demonstranten. Arbeitslose. Arme. Dissidenten. Kurz gesagt: wir.

Willkommen auf dem Schlachtfeld Amerika.

In der vom Pentagon imaginierten Zukunft werden alle Mauern und Gefängnisse dazu dienen, die gesellschaftliche Elite – die Besitzenden – vor den Nicht-Besitzenden zu schützen.

Wir sind die Nicht-Besitzenden. Und wenn man diese Trennung einmal klar erkannt hat, fügt sich alles andere wie von selbst zusammen.

Plötzlich ergibt alles einen Sinn: die Überwachungssysteme, die Übungen für den Fall von Unruhen, die Fusionszentren, die Datenbanken mit Dissidenten. Die Extremismusberichte, die Militärübungen und Übungen für den Fall eines Amoklaufs, die farbcodierten Warnungen und Bedrohungsbewertungen, die Umwandlung der lokalen Polizei in eine Erweiterung des Militärs.

Unterdessen hat die Regierung in allen Regierungsbehörden ein Arsenal an Militärwaffen angehäuft – und sie für den Krieg gegen die eigenen Bürger ausgerüstet. Tatsächlich gibt es mittlerweile mindestens 120.000 bewaffnete Bundesbeamte, die solche Waffen tragen und die Befugnis haben, Personen festzunehmen.

Abgerundet wird diese gewinnorientierte Kampagne, die darauf abzielt, amerikanische Bürger zu feindlichen Kämpfern (und Amerika zu einem Schlachtfeld) zu machen, durch einen Technologiesektor, der sich mit der Regierung verschworen hat, um Big Brother in jedes Gerät, das wir besitzen, einzubauen. Autos, Telefone, Smart Homes, Kundenkarten, Streaming-Dienste – sie alle verfolgen uns.

All dies geschah am helllichten Tag und wurde mit unseren Steuergeldern finanziert.

Es ist erstaunlich, wie einfach wir es der Regierung gemacht haben, die Nation abzuriegeln.

Worauf bereitet sich die Regierung also genau vor?

Mit „Regierung” meine ich nicht die Zweiparteien-Bürokratie der Republikaner und Demokraten. Ich meine die Regierung mit großem „G”: den fest verankerten Deep State, der von Wahlen unberührt bleibt, von populistischen Bewegungen unbeeindruckt ist und sich selbst außerhalb der Reichweite des Gesetzes gestellt hat.

Das ist die verborgene Seite der Macht: korporatisiert, militarisiert und freiheitsfeindlich. Und sie wartet nicht auf eine ferne Zukunft.

Die Zukunft ist bereits da.

Durch endlose Kriege im Ausland, die Einführung von Kriegsinstrumenten im Inland, die Umwandlung der Polizei in Soldaten, die Kriminalisierung abweichender Meinungen und die Verhinderung friedlicher Revolutionen hat die Regierung ein Umfeld geschaffen, in dem häusliche Gewalt unvermeidlich wird.

Seien Sie gewarnt: In der Zukunft, wie sie sich das Militär vorstellt, werden wir nicht als Republikaner oder Demokraten betrachtet werden. Vielmehr werden „wir, das Volk” zu Staatsfeinden.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, sind wir bereits Staatsfeinde.

Seit Jahren warnt die Regierung vor innerstaatlichem Terrorismus, hat Überwachungsmaßnahmen eingerichtet und die Strafverfolgungsbehörden darauf trainiert, regierungsfeindliche Ansichten (also die Ausübung Ihrer verfassungsmäßigen Rechte) mit Extremismus gleichzusetzen. Nun hat sich diese Vorarbeit ausgezahlt.

Was die Regierung – bis zu Trump – nicht erklärt hat, war, dass die innerstaatlichen Terroristen von der Regierung selbst ausgewählt werden würden.

„Wir, das Volk“ sind zum Feind Nr. 1 geworden.