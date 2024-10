Das Buch von David Burke ist für alle relevant, die sich dafür interessieren, wie der MI6 in so unterschiedlichen Bereichen wie Russland, Armenien, Irak und Syrien zum Terrorismus angestiftet hat.

Da David Burkes Buch „The Puppet Masters: Wie der MI6 Irlands tiefste Staatskrise meisterte“ untersucht, wie das Agentennetzwerk des MI6 den Irischen Konflikt von 1969 bis 1998 anzettelte, ist es nicht nur für Irland-Studenten von Bedeutung, sondern auch für all jene, die sich dafür interessieren, wie der MI6 in jüngster Zeit in so unterschiedlichen Bereichen wie Russland, Armenien, dem Irak und Syrien zum Terrorismus angestiftet hat.

Wie schon in unserer früheren Besprechung von Caroline Elkins‘ „Legacy of Violence: A History of the British Empire“ finden wir hier die gleiche Truppe von Halsabschneidern auf dem Weg nach Irland, wo sie das Land über 30 Jahre lang mutwilliger Gewalt aussetzten.

Chef dieser Colonel-Blimp-Verbrecher ist der berüchtigte SAS-General Frank Kitson, dessen Klassiker Low Intensity Operations auf Seite 153 zitiert wird, um uns daran zu erinnern, dass „es im historischen Kontext interessant sein könnte, sich daran zu erinnern, dass, als die reguläre [britische] Armee im 17. Jahrhundert erstmals aufgestellt wurde , die ‚Unterdrückung der Iren‘ zusammen mit der ‚Verteidigung der protestantischen Religion‘ einen der beiden Hauptgründe für ihre Existenz darstellte“ und dass diese beiden Institutionen daher mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssen.

Allerdings macht der Autor deutlich, dass beide zumindest in Irland sehr tiefe Wurzeln und viele Zweige haben. Obwohl Major McDowell , der langjährige Besitzer der hibernophoben Irish Times, ein solcher MI6-Agent ist, der schon vor langer Zeit hätte neutralisiert werden müssen, gibt es mehr als genug andere in allen Bereichen der irischen Gesellschaft, um sie alle aufzuzählen.

Es genügt zu sagen, dass es sich bei diesen MI6-Agenten dem Autor und anderen informierten Quellen zufolge um IRA-Stabschef Seán MacStiofáin bis zu Detective Inspector John The Badger McCoy handelt , der dem MI6 zwischen 1974 und 1976 dabei half, in Dublin die Bomben ohne Vorwarnung zu zünden.

Obwohl der Autor in seinem Werk eine Reihe glaubwürdiger Journalisten zitiert, ist anzumerken, dass die besten von ihnen aus ihrem gewählten Beruf vertrieben wurden. Joe McAnthony war gezwungen, nach Kanada zu fliehen, um dort zu arbeiten, und Kevin Myers, ein Liebhaber sowohl der Krone als auch des zionistischen Staates, sah seine Karriere zerstört, weil er dazu neigte, die Wahrheit zu sagen und die Dinge beim Namen zu nennen.

Abgesehen davon konzentriert sich Burkes „Puppet Masters“ vor allem auf den mysteriösen Fall von Patrick Crinnion, dem Garda (irischer Polizist), der Informationen an John Wyman vom MI6 weitergab, als Crinnion das Herzstück der geheimen Geheimdienstabteilung der Gardai bildete. Obwohl Burke in diesem Interview eine gute Zusammenfassung seines Buches gibt , hebt er zwei sehr wichtige Punkte hervor, die selbst für mich neu waren. Denn nicht die IRA, sondern der ehemalige irische Premierminister Charlie Haughey war das primäre Ziel des MI6, und auch Saor Éire (Freies Irland), deren wichtigste Agenten wir bereits kennengelernt haben, nicht nur als erste die Waffen in die jüngere irische Politik brachten, sondern auch ein wichtiges Werkzeug im Werkzeugkasten des MI6 zur Spaltung und Eroberung des modernen Irlands waren.

Der MI6 versuchte nicht nur, eine Verbindung zwischen Haughey und Saor Êire herzustellen, sondern versuchte angesichts des Erfolgs des Films „Der Pate“ auch, ihn mit der Mafia in Verbindung zu bringen und ihn als eine Art Drahtzieher der politischen Gewalt in Irland darzustellen.

Das alles war nicht nur oberflächlich betrachtet lächerlich, sondern auch zutiefst zynisch. Ich erinnere mich noch gut an die Bombenanschläge des MI6 in Dublin 1972-74, da ich beinahe in mehrere davon verwickelt gewesen wäre und mehrere meiner Klassenkameraden dank dieser Terroranschläge des MI6, zu denen auch die Hinrichtung von Zeugen ihrer Verbrechen in Belfast gehörte, One-Way-Tickets ins Jenseits bekamen. Nicht nur wussten die Hunde auf der Straße, dass all dies das Werk des MI6 war, sondern dieselben Hunde wussten auch, für welches Terrorteam die Littlejohns spielten – englische Kriminelle, die vom MI6 bezahlt wurden, um irische Polizeistationen zu bombardieren – und welcher MI6-Beamte der britischen Botschaft in Dublin mit deren Führung betraut war.

Spulen wir vor in die Gegenwart: Die russische Regierung wird angegriffen, weil sie britische Diplomaten aus Moskau ausgewiesen hat, einer Stadt, die die MI6-Regierung unbedingt bombardieren will. Die Briten sind natürlich empört darüber. Wenn Paddy keine Warnbomben genügen, sollte Ivan es sich sicher auch gefallen lassen. Und dann ist da noch Basra, wo die Iraker Kitsons SAS-Todesschwadronen gefangen nahmen, als sie sektiererische Morde begingen, um die verschiedenen Einheimischen gegeneinander aufzuhetzen. Und vergessen wir nicht die tapferen Weißen Helme des MI6, die Netanjahu bei der Evakuierung aus Südsyrien half, nachdem die syrische Armee und ihre russischen und libanesischen Verbündeten ihrer sektiererischen Terrorkampagne ein Ende gesetzt hatten.

Es gab eine Zeit, damals in den frühen 1970er Jahren, als Crinnion, Garvey und der Badger ihr Land an den MI6 verkauften, und die meisten politisch aktiven Iren hätten die russischen, irakischen und syrischen MI6-Episoden auf die gleiche Weise analysiert wie ich es noch immer tue. Aber diese Tage sind vorbei, was größtenteils dem Hauptpuppenspieler zu verdanken ist, auf den Burkes Buch die Aufmerksamkeit lenkt. Dieser oberste Puppenspieler ist MI6-Chef Sir Maurice Oldfield, der zusammen mit seinem Serienpädophilen-Kollegen Sir Edward Heath auf beiden Seiten der irischen Grenze große MI6-Netzwerke aufbaute, die vom Kincora Boys‘ Bordell in Belfast bis zu ebenso schändlichen Akten südlich der irischen Grenze reichten.

Obwohl man an ein Leben nach dem Tod glauben muss, falls wir Heath und Oldfield einholen und ihnen bis in alle Ewigkeit den Schädel einschlagen könnten, lenkt Burke die Aufmerksamkeit auf andere Arten von Lebewesen, die eine ähnliche Schande verdienen.

Vor allem sind dies die Zeitungsherausgeber, Journalisten, Akademiker und Prominenten, die der MI6 laut Burke dazu einsetzt, seine Feinde mündlich zu verleumden. Obwohl es in Irland mittlerweile von derartigen Teichbewohnern wimmelt, betrachten Sie nur diesen Artikel unseres alten Freundes, des falschen Philosophen Bernard-Henri Lévy im Jewish Chronicle , in dem behauptet wird, dass „Freiheitsliebhaber überall insgeheim einem Sieg Israels die Daumen drücken“. Nein, das tun sie nicht. Zwar hoffen sie, dass die Lügner des MI6, Israels und des Jewish Chronicle eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden, doch Burkes Buch ist Teil einer umfassenderen Zeugenaussage, die zeigt, dass der Weg, diese Gangster vor Gericht zu bringen, lang und schwierig sein wird. Nicht zuletzt in Irland, wo der MI6 seine Position seit der Zeit, als er die Verbrechen inszenierte, von denen Burkes Buch handelt, erheblich gefestigt hat.