China und die ASEAN-Länder ernten die Früchte einer hochwertigen Entwicklung durch die Zusammenarbeit über die Belt and Road cooperation

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang wird ab Mittwoch am 27. China-ASEAN-Gipfel, am 27. ASEAN-Plus-Drei-Gipfel sowie am 19. Ostasien-Gipfel in der laotischen Hauptstadt Vientiane teilnehmen und anschließend offizielle Besuche in Laos und Vietnam abstatten.

Während China eine qualitativ hochwertige Entwicklung anstrebt und die Modernisierung vorantreibt, hat es seinen Nachbarn, die durch Berge und Flüsse miteinander verbunden sind, neue Wachstumsimpulse gegeben, insbesondere durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road cooperation, wobei die gemeinsame Entwicklung einen Höhepunkt darstellt.

Experten zufolge wird erwartet, dass Lis bevorstehende Reise zum Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) die bilateralen Beziehungen ankurbeln, eine tiefere und substanziellere Zusammenarbeit fördern und den Austausch zwischen den Menschen verbessern wird, was wiederum Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region fördern wird.

Verbesserung der Verbindungen

Laos ist ein Binnenstaat in Südostasien. Seine Landschaft, die größtenteils von zerklüfteten Bergen und Hochebenen bedeckt ist, stellt ein natürliches Hindernis für einen effizienten Transport dar, was die Entwicklung des Landes und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen behindert.

Die China-Laos-Eisenbahn hat dazu beigetragen, die missliche Lage des Landes in eine Wachstumschance zu verwandeln, indem sie Laos zu einem landgebundenen Knotenpunkt auf der indisch-chinesischen Halbinsel macht.

Die 1.035 km lange Eisenbahnlinie, ein wegweisendes Belt and Road-Projekt, verbindet Kunming in der südwestchinesischen Provinz Yunnan mit Vientiane.

Nach fast drei Jahren Betrieb hat die Eisenbahn mehr als 10 Millionen Tonnen importierter und exportierter Waren im Gesamtwert von rund 5,7 Milliarden US-Dollar umgeschlagen, wobei die Zahl der Warensorten nach offiziellen Angaben von anfänglich 500 auf mehr als 3.000 gestiegen ist.

Seit der Aufnahme des internationalen Personenverkehrs im April 2023 hat die Bahn bis Anfang Juli dieses Jahres mehr als 222.000 grenzüberschreitende Fahrgäste befördert und den Reisenden ein erschwingliches, bequemes und komfortables Erlebnis geboten.

Daovone Phachanthavong, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Laotischen Industrie- und Handelskammer, sagte gegenüber Xinhua, die China-Laos-Eisenbahn habe „die regionale Konnektivität gefördert und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung entlang der Strecke neue Impulse verliehen.“

Vietnam, ein Nachbar von Laos, hat durch die Infrastrukturkooperation mit China ebenfalls von einer verbesserten Konnektivität und einer effizienteren Logistik profitiert, die Eisenbahn-, Schnellstraßen- und Hafeninfrastruktur umfasst.

China-Vietnam-Güterzüge sind ein anschauliches Beispiel dafür. Seit seinem Start im November 2017 hat der Dienst den schnellen Frachtverkehr zwischen den beiden Ländern und weiter nach Südostasien erheblich gesteigert.

„China hat Stärken in Bezug auf Kapital, Technologie und Erfahrung im Infrastrukturbau, während Vietnam eine Infrastrukturentwicklung in den Bereichen Verkehr, Energie und städtische Gebiete benötigt“, sagte Do Thi Thu, ein leitender Dozent an der Bankakademie von Vietnam.

Boomende hochwertige Entwicklung

Der Bau von Infrastrukturen hat breitere Perspektiven für die praktische Zusammenarbeit zwischen China und den ASEAN-Ländern in einer Vielzahl von Bereichen eröffnet und ein stärkeres Wirtschaftswachstum, einen engeren Austausch und eine hochwertige Entwicklung gefördert.

China ist der größte ausländische Investor in Laos. Mit einem großen Teil der Investitionen wurden Infrastrukturen, Entwicklungszonen sowie Stromübertragungsleitungen und Wasserkraftwerke finanziert, wodurch viele Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen und die industrielle Modernisierung von Laos vorangetrieben wurden.

Daovone sagte, Laos sehe ein großes Potenzial für eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit mit China in Bereichen wie Landwirtschaft, Elektrofahrzeuge und Lastwagen, Elektrizität, Bergbau, Solarenergie, Tourismus sowie Hotel- und Gaststättengewerbe.

Die Landwirtschaft ist die Hauptstütze der laotischen Wirtschaft. Laos exportiert unter anderem Bananen, Kautschuk, Maniok und Zuckerrohr, wobei China der größte Abnehmer ist.

Im Laufe der Jahre haben chinesische Unternehmen mit der laotischen Regierung im Bereich der tropischen Agrarwissenschaft und -technologie zusammengearbeitet, und Laos ist bestrebt, eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion zu fördern und die Ausfuhren nach China durch die China-Laos-Eisenbahn zu steigern.

Vietnam ist derweil Chinas größter Handelspartner innerhalb der ASEAN, und China ist seit 2004 der größte Handelspartner Vietnams. Das jährliche Volumen des beiderseitigen Handels übersteigt seit drei aufeinanderfolgenden Jahren 200 Milliarden US-Dollar.

Do, der in Hanoi lebende Wissenschaftler, sagte, dass die „großen Kooperationsprojekte zwischen Vietnam und China in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Entwicklung der Grenzgebiete zum sozioökonomischen Wachstum beider Länder beigetragen haben.“

Die vietnamesisch-chinesische Handelskooperation habe „vielversprechende Aussichten für eine tiefere und substanziellere Zusammenarbeit in der Zukunft“, sagte sie.

Sie sagte auch, dass die Einführung von frischen und gefrorenen vietnamesischen Durianen auf dem chinesischen Markt die Entwicklung der Handelszusammenarbeit zeige, die durch die Diversifizierung der Produkte innerhalb derselben Kategorie und die Erhöhung des Mehrwerts veranschaulicht werde.

Mit der steigenden Nachfrage der chinesischen Verbraucher nach Durianen ist China jetzt der weltweit größte Importeur und Verbraucher von Durianen. Im vergangenen Jahr wurden rund 493.000 Tonnen frischer vietnamesischer Durianen nach China verkauft.

Do wies auch auf die zahlreichen Möglichkeiten für eine substanzielle Entwicklung des bilateralen Handels hin und merkte an, dass die beiden Länder die Zusammenarbeit insbesondere in der High-Tech-Landwirtschaft und im elektronischen Handel weiter ausbauen können.

„China hat erhebliche Fortschritte in den Bereichen Technologie und Innovation gemacht, während Vietnam eine digitale Transformation durchläuft und seine digitale Wirtschaft entwickelt, was ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit in den Bereichen Informationstechnologie, künstliche Intelligenz, Finanztechnologie und digitale Transformation in der Produktion schafft“, fügte sie hinzu.

Nähere Gemeinschaft für breiteren Wohlstand

Die Vorzeigeprojekte, die durch die hochwertige Zusammenarbeit zwischen China und den ASEAN-Staaten realisiert wurden, sind zu Maßstäben für ihre immer engeren Beziehungen geworden, deren Stärkung dem regionalen Wohlstand und Frieden förderlich ist, so Experten.

Dieses Jahr markiert den 15. Jahrestag der umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft zwischen China und Laos. Jahrestag der umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft zwischen China und Laos. Im Oktober 2023 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs beider Länder einen neuen Fünf-Jahres-Aktionsplan für den Aufbau einer China-Laos-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft, der der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen neuen Schwung verleiht.

Daovone schätzt die Freundschaft zwischen den beiden sozialistischen Ländern aufrichtig, die durch die Spitzenpolitiker beider Länder und den Austausch zwischen den beiden Völkern aufrechterhalten wird.

Die Beziehungen zwischen Laos und China haben sich auf einem hohen Niveau weiterentwickelt, sagte er und äußerte die Hoffnung, dass der bevorstehende Besuch von Li in Laos diese Beziehungen weiter voranbringen wird. Da Laos derzeit den rotierenden Vorsitz der ASEAN innehat, wird Lis Teilnahme an den entsprechenden Treffen „den Gipfel bunter machen“

Vietnam, ein weiterer sozialistischer Nachbar, teilt kulturelle und soziale Affinitäten mit China. Im vergangenen Jahr kündigten die beiden Länder den Aufbau einer chinesisch-vietnamesischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft an, die von strategischer Bedeutung ist und eine neue Phase ihrer Beziehungen einläutet.

„Die gegenseitige Hilfe in schwierigen Zeiten, wie die gegenseitige Unterstützung beim Widerstand gegen Kolonialismus und Imperialismus, beim Wiederaufbau nach dem Krieg und bei der Überwindung der COVID-19-Pandemie, hat die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern gestärkt“, sagte Do.

Da die Welt mit wachsenden Herausforderungen und geopolitischem Wettbewerb konfrontiert ist, „könnte eine erfolgreiche bilaterale Gemeinschaft wie Vietnam-China andere bilaterale und multilaterale Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Zukunft inspirieren, wie zwischen China und ASEAN“, sagte sie.

Do merkte an, dass die Arbeit an einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft Vietnam und China dabei hilft, sich auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu konzentrieren, einschließlich Umweltschutz, Bekämpfung des Klimawandels und Ernährungssicherheit.

„Sie ermöglicht es den beiden Ländern, gemeinsame Herausforderungen anzugehen und die Entwicklung zum Nutzen ihrer Völker sowie für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern“, sagte sie