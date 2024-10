Die Studie bestätigt, dass Covid-Spritzen Blutgerinnsel in der Lunge verursachen

Eine neue Studie hat bestätigt, dass Covid mRNA-Spritzen die Bildung von Blutgerinnseln in der Lunge verursachen.

Forscher in Pakistan und Saudi-Arabien führten eine Fallstudie an einer 26-jährigen Frau durch, die eine ausgedehnte Lungenembolie entwickelte.

Bei einer Lungenembolie (PE) handelt es sich um ein Blutgerinnsel, das sich in einem Blutgefäß an einer anderen Stelle des Körpers (oft im Bein) entwickelt, zu einer Arterie in der Lunge wandert und dort plötzlich eine Verstopfung der Arterie verursacht, so die Johns Hopkins University.

Die junge Frau entwickelte die Lungenembolie nach der Verabreichung des Covid mRNA-„Impfstoffs“ von Pfizer.

Die Ergebnisse der Fallstudie wurden in der von Fachleuten begutachteten Zeitschrift PubMed veröffentlicht.

Im Abschnitt „Zusammenfassung“ der Studie erklären die Forscher:

„Unser Bericht schildert jedoch den Fall einer 26-jährigen Frau, die nach Verabreichung des Impfstoffs Pfizer-BNT162b2 mRNA COVID-19 eine schwere Lungenembolie entwickelte.

„Die Patientin wies keine Risikofaktoren für eine Thromboembolie auf.“

Der Patient überlebte das potenziell lebensbedrohliche Blutgerinnsel, nachdem es von den Ärzten schnell erkannt worden war.

Nach der Behandlung mit mehreren Medikamenten verbesserte sich ihr Zustand und sie erholte sich gut.

„Sie wurde eingewiesen, mit Enoxaparin behandelt und erhielt eine thrombolytische Therapie mit Altaplase“, so die Forscher über die Patientin.

„Ihr Zustand besserte sich und sie wurde mit Apixaban entlassen.

„Der bei der sechsmonatigen Nachuntersuchung durchgeführte Thrombophilie-Screen war negativ, und nachdem die Thrombose verschwunden war, wurde Apixaban abgesetzt.“

Die Forscher weisen darauf hin, dass Covid-Impfstoffe nachweislich solche Blutgerinnsel verursachen können.

Abschließend fordern sie, dass die Geimpften auf Lungenembolien überwacht werden sollten.

Die Forscher erklären, dass „schwere unerwünschte Wirkungen wie Thromboembolien während der Überwachung nach der Markteinführung“ unter den mit Covid geimpften Personen gemeldet wurden.

„Unser Fall unterstreicht die Bedeutung einer kontinuierlichen Überwachung ungewöhnlicher unerwünschter Wirkungen und die Notwendigkeit einer schnellen Diagnose und Behandlung solcher Nebenwirkungen“, fügen sie hinzu.

Frühere Studien haben auch verschiedene Formen von Blutgerinnseln mit mRNA-Injektionen in Verbindung gebracht.

Wie Slay News vor Kurzem berichtet hat, hat der amerikanische Kardiologe Dr. Peter McCullough bahnbrechende Daten aufgedeckt, die zeigen, dass Covid mRNA-Injektionen einen atemberaubenden Anstieg von 112.000% an Hirngerinnseln verursacht haben.

Eine neu veröffentlichte Studie eines Expertenteams unter der Leitung von McCullough analysierte alle Berichte über zerebrale Thromboembolien in den vergangenen 34 Jahren.

Nach Angaben von Johns Hopkins Medicine tritt eine zerebrale Thromboembolie auf, wenn sich ein Blutgerinnsel in den Venensinus des Gehirns bildet.

Dadurch kann das Blut nicht mehr aus dem Gehirn abfließen.

Diese Kette von Ereignissen ist Teil eines Schlaganfalls, der das Gehirn und das zentrale Nervensystem schädigen und zum plötzlichen Tod führen kann.

Dies ist eine bekannte Nebenwirkung von Covid mRNA-Spritzen.

Die von den Ärzten McCullough, Kirstin Cosgrove, James Thorp und Claire Rogers durchgeführte Studie untersuchte Daten zu Berichten über zerebrale Thromboembolien nach Covid-Impfungen, die bei den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und dem bundesweiten Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurden.

Sie analysierten alle Berichte von Januar 1990 bis Dezember 2023.

Die Studie ergab, dass in den drei Jahren, in denen die Covid-mRNA-Injektionen verfügbar waren, 5.137 Fälle gemeldet wurden.

In den gesamten 34 Jahren, in denen Daten vorliegen, gab es jedoch nur 52 Berichte über zerebrale Thromboembolien im Zusammenhang mit Grippeimpfstoffen.

Diesen Daten zufolge ist die Zahl der zerebralen Thromboembolien bei Covid-Injektionen im Vergleich zu Grippeimpfungen pro Zeiteinheit 1120-mal höher.

Dies entspricht einem Anstieg von 111.795 %.