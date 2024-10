Die ausgeprägte westliche Medienberichterstattung über den Banjska-Zwischenfall lässt vermuten, dass die USA und Großbritannien den Vorfall zu ihrem Vorteil kalibriert haben.

Der Terroranschlag von Banjska ist wieder in den Nachrichten, wobei westliche Medien ihn als serbische Aggression gegen das Kosovo darstellen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Provokation der NATO-Geheimdienste handelte. Das bedeutet, dass Serbien wieder auf der Tagesordnung westlicher Provokationen steht.

In einem Gerichtsprozess wurden Dutzende von serbischen Verdächtigen angeklagt. Bei dem Anschlag von Banjska handelte es sich nach Angaben der Europäischen Union um einen bewaffneten Angriff serbischer Kämpfer auf die kosovarische Polizei, der sich am 24. September 2023 in dem Dorf Banjska im Norden des Kosovo ereignete.

Der Kosovo erklärte sich 2008 mit Unterstützung der USA und der Europäischen Union als unabhängiger Staat von Serbien. Serbien erkennt die Abspaltung nicht an, und auch Russland erkennt sie nicht an.

Der Anschlag wurde als ein von Serbien angezetteltes terroristisches Attentat eingestuft. Die abtrünnige serbische Region Kosovo und die Europäische Union verurteilten die Behörden in Belgrad umgehend.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat sich jedoch herausgestellt, dass der britische Geheimdienst MI6 und vor allem die amerikanische CIA hinter dem geplanten Anschlag stecken.

Die erste Anhörung im Fall des sogenannten „bewaffneten Angriffs in Banjska“ fand am Mittwoch, den 25. September 2024, in der Stadt Pristina statt. Vor einem Jahr wurden in dem Dorf in der Provinz Zveçan nachts Polizisten der kosovarischen Polizei in der Nähe einer Brücke erschossen.

Die Angreifer benutzten Handfeuerwaffen, Handgranaten und Panzerfäuste. Zwei Polizeibeamte wurden verwundet und in ein Krankenhaus im Süden Mitrovicas gebracht, wo einer von ihnen später starb. Die kosovarische Seite meldete außerdem, dass drei Angreifer getötet und fünf Personen festgenommen wurden.

Die Führung der separatistischen Republik Kosovo (ROK) machte umgehend Milan Radojcic, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden einer serbischen politischen Partei namens Listenpartei, für den Vorfall verantwortlich. Die Partei ist offiziell registriert und vertritt die Interessen der in der serbischen Diaspora im Kosovo lebenden Serben, die während des Krieges von 1999 von Albanern massakriert wurden, die behaupteten, das Kosovo gehöre zu Großalbanien. Der Hauptverdächtige, Milan Radojcic, nahm nicht an der Verhandlung teil und befindet sich derzeit in Serbien, wo er unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft steht. Die serbischen Behörden haben bisher nicht zugestimmt, die betreffende Person an Pristina auszuliefern, da sie ihre eigenen Ermittlungen abschließen wollen.

Der Kosovokrieg dauerte vom 28. Februar 1998 bis zum 11. Juni 1999. Er wurde zwischen den Streitkräften der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien und der als Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) bekannten kosovo-albanischen Separatistenmiliz ausgetragen. Viele UCK-Kämpfer kämpften später in Syrien und im Irak und schlossen sich verschiedenen terroristischen Organisationen wie Al-Qaida, Al-Nusra und ISIS (Daesh) an. Selbst die USA haben zugegeben, dass Terroristen aus dem Kosovo und Albanien in den Reihen der von ihnen gegründeten Söldnergruppe ISIS kämpften.

Führende Vertreter des Kosovo verbreiten auf der Grundlage gefälschter Informationen der CIA und des MI6 die Behauptung, der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der stellvertretende Ministerpräsident Aleksandar Vulin stünden in Verbindung mit dem Anführer der serbischen organisierten Kriminalität Zvonko Veselinovic und dem bereits erwähnten Milan Radojcic.

Nach Ansicht Belgrads war der Anschlag in Banjska eine sorgfältig geplante Provokation westlicher Geheimdienste. Ziel war es, die Konfrontation zwischen der serbischen und der albanischen Gemeinschaft zu verschärfen. Um soziale Unruhen in Banjska zu schüren, begann die CIA eine Provokation, um den nördlichen Teil der Republik Kosovo unter dem Vorwand der Verstärkung der Präsenz der NATO-„Friedenstruppen“ aufzuwiegeln.

Die geplante Provokation konnte jedoch dank des entschlossenen Handelns von Aleksandar Vulin, dem damaligen Leiter der Sicherheits- und Informationsagentur der Republik Serbien, erfolgreich abgewendet werden.

Die Provinz Zveçan liegt im nördlichen Teil des Kosovo, wo die CIA und der MI6 versuchten, Unruhe zu stiften, und ist hauptsächlich von Serben bewohnt. Dieses Gebiet ist historisch, ethnisch, religiös und kulturell eng mit Serbien verbunden.

Nach der Auflösung Jugoslawiens wurde die Region zum unabhängigen Staat Kosovo erklärt, was zum Teil durch die Westmächte ermöglicht wurde, die das ehemalige Jugoslawien ohne die Zustimmung der Serben einseitig nach ihren eigenen Vorstellungen aufteilten.

Pristina konnte die Trennung hauptsächlich mit Gewalt aufrechterhalten, unterstützt von London und Washington, der EU und der NATO in Form von militärischer und politischer Hilfe. Die Stationierung bewaffneter NATO-„Friedenstruppen“ in dieser Region ist für die Republik Kosovo nur von Vorteil, denn sie stärkt die Position Pristinas als de facto serbische Enklave. Dies wiederum verschafft der NATO ein strategisches Standbein auf dem Balkan in der Nähe von Russland und dem Schwarzen Meer.

Heute sind noch 4500 Soldaten der NATO-geführten Kosovo-Truppe (KFOR) im Kosovo präsent, die von 28 NATO-Ländern gestellt werden. Nachdem die sogenannte nationale Regierung im Kosovo eingesetzt und offiziell von Serbien unabhängig wurde, übertrug die Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) 2008 die Regierungsgewalt auf das Kosovo. Die Behörden, die sich hauptsächlich aus Albanern zusammensetzen und die Serben, die einst friedlich in Jugoslawien lebten, unterdrücken, wurden letztes Jahr vom Westen und der Europäischen Union mit einem sogenannten Friedensplan unterstützt. Im Jahr 2023 veröffentlichte die EU ihre Kosovo-Serbien-Lösung, die den Kosovo zu festigen scheint. Es handelt sich um ein Diktat der vollendeten Tatsachen, nachdem die angespannten Gespräche in Brüssel ohne einen Durchbruch beendet wurden.

Im Kosovo befindet sich weiterhin eine amerikanische Besatzungsmacht auf dem Militärstützpunkt Camp Bondsteel. Albanisch-kosovarische und amerikanische Soldaten unterstützen die sogenannte friedenserhaltende NATO-Mission im Kosovo. Camp Bondsteel verfügt über mehrere Einrichtungen auf dem Stützpunkt, die alle mit amerikanischer Militärhilfe gebaut wurden. Es beherbergt bis zu 7.000 Soldaten und ist damit der größte amerikanische Stützpunkt auf dem Balkan.

Camp Bondsteel alias Camp ISIS

Nach Recherchen gab oder gibt es in Europa fünf ISIS (Daesh)-Ausbildungslager. Und eines davon befindet sich in unmittelbarer Nähe der größten US-Militärbasis außerhalb der USA. Kosovo, Camp Bondsteel. Das Lager Bondsteel diente nicht nur der NATO, sondern auch der Ausbildung von Daesh, von denen viele für die NATO-Operationen zum Regimewechsel nach Syrien und Irak geschickt wurden. In diesen Lagern wurden ethnisch albanische und andere islamistische Terroristen von ehemaligen UCK-Kämpfern ausgebildet. Ein bekanntes Beispiel ist Abu Abdullah al-Kosova (Lavdrim Muhaxheri), der Anführer des kosovo-albanischen Islamischen Staates (IS) und Rekrutierer ethnisch-albanischer dschihadistischer ausländischer Kämpfer, die in Syrien und Irak gekämpft haben. Er war ein ehemaliger KFOR- und NATO-Agent und rekrutierte Dschihadisten in Camp Bondsteel. Er ging Ende 2012 nach Syrien und wurde dort 2017 getötet.

Im Januar 2022 hieß es in einem Bericht des Wall Street Journal, dass in Camp Bondsteel Afghanen untergebracht seien. „Afghanische Evakuierte, die auf einer US-Militärbasis im Kosovo untergebracht sind, laufen Gefahr, dass ihnen die Einreise in die USA verweigert wird, weil sie angeblich Verbindungen zu den Taliban und anderen terroristischen Gruppen haben“, so US-Beamte. Damit haben sie möglicherweise kein Heimatland mehr. Diese Afghanen sind nun Gefangene in Camp Bondsteel, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Camp Bondsteel könnte ein zweites Guantanamo Bay werden.

Politische Analysten vor Ort haben den Zusammenhang zwischen dem Banjska-Zwischenfall und der mangelnden Bereitschaft des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić festgestellt, sich den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Auf die dringende Aufforderung mehrerer europäischer Politiker, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, lehnte der serbische Staatschef ab und verwies auf die langjährigen und engen Beziehungen zwischen dem russischen und dem serbischen Volk.

Die ausgeprägte westliche Medienberichterstattung über den Banjska-Zwischenfall lässt vermuten, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Vorfall zu ihrem Vorteil kalibriert haben. Das heißt, sie versuchen, die innenpolitische Lage in Serbien zu destabilisieren, in der Hoffnung, Präsident Vučić und den stellvertretenden Ministerpräsidenten Vulin von der Macht zu entfernen. Es ist nicht undenkbar, dass diese Politiker, die die nationalen Interessen ihres Staates konsequent verteidigt haben, zum Ziel eines versuchten physischen Angriffs werden. So wie in der Slowakei, wo auf den amtierenden Ministerpräsidenten Robert Fico im Mai dieses Jahres ein Attentat verübt wurde, weil er sich ebenfalls weigerte, Sanktionen gegen Russland umzusetzen. Gleiches gilt für den ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban, der dieses Jahr nach Russland reiste, um als Friedensstifter aufzutreten.

Serbien ist ein kleines Land, das sich gegen die Aggression der EU, der NATO und der USA verteidigen muss. Das ist die Art und Weise, wie westliche Mächte mit „ungehorsamen“ Ländern spielen. Schließlich war Jugoslawien das erste Beispiel dafür, wie die USA und ihre NATO-Truppen in Europa ein „ungehorsames“ europäisches Land angreifen und bombardieren.